VIDEO // Grup infracțional, anihilat de poliție. Organizatorii grupării, deținuți ai Penitenciarului nr.1, Taraclia

„Dragi colegi, stimaţi invitaţi, mă bucur să vă revăd, să ne privim în ochi mulţumiţi, pentru că toţi care şi unde aţi activat, aţi dat tot ce e mai bun. A fost un an greu, dar vreau să mulţumesc tuturor pentru încerederea pe care mi-aţi acordat-o atunci când am fost înaintat în funcţia de premier al ţării. A fost un an dificil pentru Moldova, aş cataloga activitatea noastră prin prisma primei vizite, dar şi a ultimei vizite efectuate la Bruxelles, dar şi prin prisma întrevederilor pe care le-am avut cu partenerii externi şi cei ai FMI. Vreau să vă spun că nu fiecare formaţiune şi-ar fi asumat această responsabilitate de a guverna Moldova. La început de an, Moldova era într-un blocaj de finanţare din exterior, acum finalizăm acest an cu încrederea restabilită din partea parternerilor externi, cu banii deblocaţi de la UE.