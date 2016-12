Calendar istoric, 25 decembrie

09:28

Este o zi favorabila schimbarilor importante pe toate planurile. Va puteti baza pe sprijinul prietenilor si al partenerului de viata. Sunteti foarte diplomat, comunicati cu usurinta si aveti ocazia sa va afirmati pe plan social. Dupa-amiaza s-ar putea sa plecati intr-o scurta calatorie in interes de familie. Va sfatuim sa fiti calm si prudent in discutiile cu o femeie. Taur Aveti un succes deosebit in societate si in afaceri. Dimineata hotarati sa plecati intr-o calatorie importanta. S-ar putea sa intampinati dificultati, dar reusiti sa va descurcati. Spre seara, va bucurati de laude din partea intregii familii. Ar fi bine sa nu va culcati pe lauri, potrivit eastrolog.ro. Gemeni Sunteti foarte bine dispus si luati decizii inspirate in problemele de natura financiara. Va puteti ocupa de afaceri delicate si aveti posibilitatea sa terminati lucrari incepute mai demult. Este o zi buna pentru comunicarea cu persoane mai tinere din anturaj. Aveti grija sa va respectati promisiunile! Rac Usurinta cu care comunicati va favorizeaza relatiile cu persoanele din anturaj. Perspectivele unei calatorii in interes personal devin tot mai clare. Sunt sanse sa obtineti castiguri frumoase din activitati comerciale. S-ar putea sa aveti o deziluzie pe plan sentimental, dar o puteti depasi mai usor cu ajutorul prietenilor. Leu Dimineata luati o hotarare prin care va schimbati tot programul zilei. Este posibil sa va intalniti cu cativa prieteni si sa incepeti pregatirile pentru o petrecere. Puteti sa va ocupati de probleme financiare. Va sfatuim sa evitati orice fel de speculatii. Daca aveti de luat decizii importante, ascultati-va intuitia! Fecioara Sunteti plin de entuziasm si pus pe schimbari. Acum este momentul sa va faceti planuri de viitor. Este o zi prielnica pentru investitii, afaceri si calatorii in interes personal. Va recomandam sa nu aveti ezitari. Azi puteti avea succes in tot ce faceti. Balanța Va imbunatatiti considerabil situatia financiara. Luati bani atat de la serviciu, cat si dintr-o afacere. Aveti ocazia sa faceti o investitie rentabila, pe termen lung. Va sfatuim sa va menajati sanatatea. Evitati surmenajul! Scorpion Aveti incredere in fortele proprii si dati dovada de spirit de aventura. Va sfatuim sa nu riscati prea mult. Este o zi favorabila calatoriilor in interes de familie, din care va puteti puteti intoarce cu mari satisfactii financiare. Seara, petreceti momente placute alaturi de partenerul de viata. S-ar putea sa primit vizita unor rude. Săgetător Dimineata primiti un cadou de la o persoana draga. Aveti o capacitate de comunicare deosebita si colaborati excelent cu cei din jur. Spre seara este posibil ca un grup de prieteni sa va invite la o petrecere. Ar fi bine sa va feriti de excese. Capricorn Dispuneti de multa energia fizica si intelectuala, ceea ce va incurajeaza sa incepeti noi activitati si sa faceti planuri de viitor, in special legate de casa. Prietenii si rudele va ajuta sa terminati o lucrare complexa. Va sfatuim sa va detasati de problemele financiare care va framanta si sa aveti mai multa incredere in viitor. Vărsător Este momentul sa porniti o afacere planuita mai demult. Va avantajeaza capacitatea de a lua decizii corecte. Sunteti foarte comunicativ si puteti sa va faceti noi prieteni fara prea mult efort. Sunt favorizate si activitatile legate de camin, dar va sfatuim sa va consultati cu partenerul de viata. Pești Dimineata va hotarati sa va schimbati programul stabilit pentru azi. S-ar putea sa organizati o petrecere, impreuna cu cativa prieteni. Puteti sa va ocupati de probleme financiare, dar va recomandam sa evitati orice fel de speculatii. Daca aveti de luat decizii importante, puteti sa va ascultati intuitia.