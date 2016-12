VLAD PLAHOTNIUC: Cel mai bun loc, pe care PDM-ul trebuie să-l ocupe ca să fie aproape de oameni

15:13

Premierul Pavel Filip a declarat, la Congresul PDM, că îşi doreşte ca în anul 2017-2018 să dezvolte Republica Moldova. „A fost un an greu, dar vreau să mulţumesc tuturor pentru încerederea pe care mi-aţi acordat-o atunci când am fost înaintat în funcţia de premier al ţării. A fost un an dificil pentru Moldova, aş cataloga activitatea […]