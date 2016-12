Băsescu: Ce crezi că spun aliaţii noştri din NATO şi UE despre desemnarea lui Shhaideh? Crăciun fericit, Dragnea!

11:04

Reprezentanţii Naţiunilor Unite au anunţat vineri după-amiază că până la 5.000 de migranţi au murit înecaţi de la începutul acestui an pe Marea Mediterană în timp ce încercau să ajungă în Europa. Este vorba despre cel mai ridicat bilanţ din ultimii ani, o dovadă a creşterii rapide a valului de migranţi dinspre Libia, transmite BBC. The post ONU: Până la 5.000 de migranţi au murit înecaţi în acest an în timp ce încercau să ajungă în Europa appeared first on Independent.