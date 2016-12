De la 1 ianuarie, crește indemnizaţia unică la naşterea copilului

09:16

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că va decide mai târziu dacă va candida pentru un nou mandat de şase ani în alegerile prezidenţiale prevăzute la termen în 2018, relatează The Associated Press, citată de News.ro. Putin, care a vorbit timp de câteva ore în ultima sa conferinţă de presă din acest an, a declarat că va ”analiza ce se va întâmpla în ţară şi în lume” şi va lua o decizie în acest sens...