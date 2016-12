Kazahstanul plătește 4,5 miliarde de dolari pentru a salva cea mai mare bancă a țării

09:12

Gigantul IT Facebook se alătură listei de companii din sector care au încasat sau riscă amenzi usturătoare din partea Comisiei Europene pentru încălcarea legislaţiei antimonopol de pe continent: Microsoft, Google şi Amazon. The post Facebook are probleme cu Comisia Europeană. A ascuns adevărul în privinţa preluării WhatsApp appeared first on Independent.