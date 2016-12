Marea câştigătoare de la X Factor provine dintr-o familie modestă şi este o elevă eminentă. Cu premiul câştigat va merge la Hollywood!

17:49

Vărsător Poate că acum nu poți crede acest fapt, dar 2017 va fi un an excelent pentru tine. Vei reuși să te echilibrezi și să găsești răspunsurile tale cele mai intime și mai profunde. Va fi un an al călătoriilor și al revelațiilor pentru tine. Te vei întâlni cu o serie de oportunități, care aproape ți se vor pune în palmă. De asemenea, relațiile sentimentale vor fi mai mult decât satisfăcătoare, însă Vărsătorii se vor dovedi vulnerabili în fața stresului, motiv pentru care ar trebui să găsească soluții pentru a ieși cât mai puțin „șifonați” din situațiile presante. Taur Se anunță un an stabil, atât din punct de vedere sentimental, cât și financiar. 2017 este anul în care Taurul va putea să își contureze planuri îndrăznețe, pentru că nu vor duce lipsă de idei. Dorințele lui se va materializa la momentul oportun, exact când au nevoie. De asemenea, va fi un sprijin de nădejde și pentru apropiații lui, pe care îi va susține cu cele mai bune sfaturi. Cu toate acestea, trebuie să acorde mai multă atenție stilului de viață pentru că există riscul să ia destul de mult în greutate. Scorpion Anul 2017 se anunță foarte bun pentru Scorpioni, un an excelent din toate punctele de vedere. Va fi un an al legăturilor de prietenie și iubire, un an în care îți vei consolida relațiile și te vei simți împlinit. Vei comunica mult mai ușor, vei avea curajul să îți impui obiective înalte, pe care vei reuși să le atingi fără prea mult efort. Ușile ți se vor deschide cu ușurință, pe măsură ce capeți mai mult curaj și încredere în sine.Cu toate acestea, problemele ar putea să apară în ceea ce privește sănătatea, mai ales în zona abdominală. Fecioară Fecioarele vor pune foarte mult preț pe visuri, idealuri și conexiunile personale în anul ce urmează. 2017 îi găsește cu o energie aparte și cu multe idei pe care vor dori să le pună în aplicare. Așa că nu este de mirare că acești nativi vor avea parte de promovări și de creșteri salariale anul viitor. Este, de asemenea, un an bun pentru călătorii, dar nu la fel de bun pe plan sentimental, unde este nevoie de multă răbdare și diplomație din partea Fecioarelor.