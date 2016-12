(VIDEO) Polonia: primul transplant de mână din lume. Cine este pacientul, afli de la noi

10:13

Capricorn Viata nu e tocmai simpla pentru Capricorn. Intampina adesea piedici uriase, insa are o vointa de fier si o ambitie fara seaman, motiv pentru care reuseste sa depasasca fara prea mari batai de cap orice obstacol aparut. Nu se lasa usor rapus de greutati, ci isi asuma chiar si cele mai mari riscuri doar pentru a ajunge acolo unde si-a propus. E unul dintre cei mai rezistenti nativi, tocmai datorita ambitiei sale. Pentru ca este un supravietuitor. Scorpion Nativul Scorpion este lider innascut. Are darul de a duce la indeplinire cu orice pret menirea ce i-a fost data. Indiferent cat de greu este. Pentru ca pe el nimic nu il doboara. Cu cat e mai dificil un lucru, cu atat si-l doreste mai mult si se va zbate din rasputeri pana il va obtine. Atat in dragoste, cat si in viata profesionala. Are foarte cu multa incredere in fortele proprii si tocmai aceasta siguranta de sine ii este de mare ajutor. Leu Leul este, prin definitie, puternic si foarte ambitios. Tocmai de aceea si este pus adesea in functii de conucere. Nu rateaza aproape niciodata obiectivele, iar atunci cand se intampla sa nu obtina ceea ce si-a propus nu dezarmeaza, ci continua cu si mai multa indarjire, pana cand reuseste sa razbata. E carismatic si foarte increzator, din cale afara de activ, cu o atitudine generoasa si cu darul de a atrage simpatia celor din jur, potrivit ele.ro.