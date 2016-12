experiment foto marca ZUGO | Cum se schimbă fețele moldovenilor după ce le spui, în plină stradă, că sunt frumoși?

21:28

Uite că, în toiul sărbătorilor de iarnă, când toți caută un loc cât mai călduț și distracții cât mai familiale, Mevv sărbătorește Un AN de la lansarea oficială a proiectului Mevv Acoustic. Cu această ocazie te invită la un spectacol de petrecere, cu șampanie, muzică și atmosferă de familie - Mevv Acoustic 1 An, cu genericul „Un an în familia Mevv Acoustic”.