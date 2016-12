Rusia înarmează un stat balcanic; Acordă gratuit zeci de avioane și tancuri

14:38

Familiile a trei dintre victimele atacului terorist asupra unui club de noapte din Orlando au lansat o acțiune în justiție împotriva Facebook, Twitter și Google, pe care le acuză că au oferit „sprijin material" grupării Stat Islamic care a revendicat masacrul soldat cu 49 de morți și 53 de răniți, informează joi AFP.