Primul președinte al Ucrainei a prezis posibila dispariție a Rusiei

14:17

Indragostit de propria-i persoana, barbatul Pesti a invatat de timpuriu sa se strecoare in patul si-n inimile femeilor, pe care le raneste uneori doar sa-si ascuta dintii de piranha, potrivit site-ului zodiace.ro. Este un mincinos innascut cu tendinte auto-distructive si alcoolice. Unii dintre ei incep sa munceasca destul de devreme in viata, dar ideea altor barbati de a face avere e centrata pe a castiga la loto. Are o mie de fete si traieste intr-o lume fantezista. Posesivitatea fara margini a barbatului Taur Nu ii acorda foarte multa atentie femeii de langa el, pe care va incerca sa o controleze in cele mai mici detalii. O sa ii aleaga hainele si prietenii si o sa ii critice parerile. E foarte bine ancorat in fixismele si prejudecatile lui si nu se schimba cu una, cu doua. Gelos, posesiv obsesiv si razbunator, se va folosi de orice detaliu din trecut impotriva ta. Barbatul Capricorn vrea supunere oarba In capul lui, femeia trebuie sa fie supusa, asa ca o sa-si arate foarte rar sentimentele fata de consoarta. Are o atitudine rigida in dragoste ca si in toate celelalte aspecte ale vietii. E condescendent, orb si surd la sentimentele oricui altcuiva in afara de el si o sa ajunga in varf prin orice mijloc. Barbatul Gemeni, petrecaretul arogant Un afemeiat cu limba dulce, barbatul Gemeni este innebunit dupa petreceri si se afla in permanenta in cautarea urmatoarei victime. E rece si calculat, arivist si gata sa ceara o femeie in casatorie la prima intalnire daca adulmeca bani. Adevarata si singura lui pasiune este sa fie distrat de cineva si nu e persoana potrivita pentru o relatie serioasa. Barbatul Fecioara „loveste” prin critici Viata alaturi de el este ca atunci cand esti impins in mijlocul soselei aglomerate, desi nu voiai sa o traversezi. Are o atitudine superioara si planuri pentru imbunatatirea oricarui lucru in afara de purtarea lui. Cand vine vorba de gasit nod in papura, e nemilos. Talentul lui de conversatie consta intr-o lunga serie de critici adresate intregii audiente. Nu ii plac confruntarile si sa fie contrazis, scrie kfetele.ro.