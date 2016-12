650 de ostaşi au depus jurământul militar

13:49

Softul Ministerului Sănătății costă cu 74 de mln. mai mult? Ministerul Sănătății a anunțat în această dimineață că un soft pentru 15 spitale republicane urmează să fie implementat pe parcursul anului viitor. Autoritatea anunță că pentru implementarea acestuia au fost alocați 9,8 milioane de lei din bani publici. Totuși, Agenția de Achiziții Publice ne-a expediat o scrisoare în care ne-a anunțat că valoarea contractului este de 84 milioane de lei, cu TVA inclus, adică o diferență de 74 de milioane de lei. Amintim că pe 17 noiembrie Ministerul Sănătății a organizat licitația publică pentru desemnarea unui câștigător care să achiziționeze un soft tip Hospital Information System pentru 15 instituții medicale. Pe 14 decembrie am apelat la viceministrul Sănătății Oleg Creciun, care a refuzat să ne dea orice detalii și a închis receptorul, el fiind președintele grupului de lucru care a analizat ofertele. Pe 19 decembrie Agenția de Achiziții Publice ne-a anunțat printr-o scrisoare oficială că agentul economic câștigător al licitației este Bass System SRL și Genius IT Solutions, care au depus o ofertă comună. La licitație a fost înregistrată o singură ofertă și totuși o altă procedură nu a fost organizată. De asemenea, am încercat să discutăm cu Denis Valac, șeful Direcției Buget, Finanțe și Asigurări, de la Ministerul Sănătății. Acesta a refuzat să ne răspundă, indicând că trebuie să expediem o solicitare serviciului de presă. Amintim că pentru Bass System SRL este cel mai mare contract de până acum, obținut de la o instituție publică. Aceasta îi are asociați pe Assentis Holdings Limited, care este o companie offshore din Cipru și pe firma Sp-Com SRL, cea din urmă fiind fondată de Onisim Popesco care este și administrator la BASS System, a scris RISE într-o investigație despre cum au fost cheltuiți banii publici de la Calea Ferată. Așa deci, compania a fost deja vizată în licitații dubioase. Ministerul Sănătății a indicat corect în comunicatul său că directorii de spitale vor trebui să plătească suplimentar pentru implementarea softului, doar că directorii spitalelor vizate refuză să discute despre conținutul contractelor semnate deja. De asemenea, deși autoritatea anunță că spitalele sunt responsabile și de plata pentru mentenanță, în caietul de sarcini este indicat clar că pentru prețul acceptat compania este obligată să asigure mentenanța pentru o perioadă de 48 de luni. Sursă: e-sanatate.md Record Softul Ministerului Sănătății costă cu 74 de mln. mai mult? apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.