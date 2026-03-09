Guvernul a discutat cu importatorii de produse petroliere – Autoritățile confirmă rezerve de carburanți, dar nu pot opri scumpirile
9 martie 2026
Republica Moldova dispune de volume suficiente de combustibil pentru a acoperi consumul curent și pentru a asigura funcționarea serviciilor critice, în pofida tensiunilor de pe piețele energetice internaționale generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, autoritățile monitorizează situația și se asigură că rezervele disponibile sunt
Acum 10 minute
22:30
Scumpirea petrolului ar putea lovi direct în construcția drumurilor din Republica Moldova, deoarece bitumul și alte materiale folosite la asfaltare provin din acest prods. Declarația a fost făcută de vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în ediția din 9 martie a emisiunii „La 360 de grade" de la Radio Moldova. Potrivit oficialului, la
22:30
Curtea Constituțională a respins cererea opoziției de a suspenda reducerea pragului de vot pentru Comisia vetting, iar UE sugerează Chișinăului să consulte Comisia de la Veneția
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a respins pe 9 martie solicitarea deputaților din opoziție de a suspenda prevederile legislative prin care Parlamentul a redus pragul de vot pentru numirea membrilor comisiilor de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. Decizia permite aplicarea în continuare a modificărilor adoptate de majoritatea parlamentară, care prevăd că membrii acestor comisii
22:30
Republica Moldova dispune de volume suficiente de combustibil pentru a acoperi consumul curent și pentru a asigura funcționarea serviciilor critice, în pofida tensiunilor de pe piețele energetice internaționale generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, autoritățile monitorizează situația și se asigură că rezervele disponibile sunt
22:30
În timp ce trenurile de pasageri circulă tot mai rar, iar infrastructura feroviară se degradează vizibil, Calea Ferată din Moldova (CFM) pare să fi găsit o soluție cel puțin neobișnuită pentru a rămâne în atenția publicului: promovarea turismului feroviar. Potrivit companiei, Republica Moldova ar putea deveni o destinație pentru călătorii pitorești cu trenul, prin sate,
Acum 6 ore
17:20
Guvernul pregătește rezerve de criză – Stocuri de petrol pentru 90 de zile gestionate de un Consiliu special
Republica Moldova va institui un sistem național de stocuri strategice de petrol și produse petroliere pentru cel puțin 90 de zile, pentru a preveni eventuale crize de aprovizionare cu carburanți. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege elaborat de ministerul Energiei, care stabilește reguli noi privind constituirea, administrarea și utilizarea rezervelor de urgență, notează bani.md
17:00
Vicepreședintele raionului Hîncești, exclus din PAS după acuzațiile de violență în familie apărute în urma decesului soției
Dumitru Vartic, vicepreședintele Consiliului Raional Hîncești, a fost exclus din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) după ce a fost acuzat de violență în familie. Decizia a fost luată luni, 9 martie, în cadrul unei ședințe extraordinare a Biroului Executiv al Organizației Teritoriale PAS Hîncești. Totodată, Vartic a fost exclus și din Biroul Permanent al organizației,
17:00
Herman von Hebel gata să-și reia activitatea – Mesajul olandezului după numirea cu scandal în Comisia Vetting
Olandezul Herman von Hebel, numit cu scandal săptămâna trecută în Parlament membru al comisiei de evaluare a procurorilor, a spus într-un interviu la Europa Liberă că abia așteaptă să-și înceapă munca. El respinge acuzațiile opoziției și nu crede că acestea vor afecta credibilitatea vettingului. În prima sa apariție în presa din R. Moldova după votul
17:00
Moldova aproape ieșită din CSI – Guvernul va examina denunțarea a două acorduri de constituire a organizației
Guvernul Republicii Moldova urmează să examineze, în ședința din 11 martie, două proiecte de acte normative care prevăd denunțarea documentelor fundamentale ale Comunității Statelor Independente (CSI). Ambele inițiative au fost elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și vizează retragerea Republicii Moldova din cadrul juridic al acestei organizații. Primul proiect de hotărâre prevede aprobarea și transmiterea către
17:00
Autoritățile propun modificarea Codului contravențional pentru a introduce un mecanism care să permită sancționarea încălcărilor regulilor de circulație comise pe teritoriul Republicii Moldova cu vehicule înmatriculate în alte state. Proiectul de lege prevede completarea Codului contravențional nr. 218/2008 cu un nou articol, care reglementează procedura de notificare a persoanelor implicate și schimbul transfrontalier de informații
Acum 12 ore
13:30
Moldova vrea taxarea importurile din Transnistria – Firmele petroliere ar putea plăti impozite în procesul de armonizare fiscală
Companiile din regiunea transnistreană care importă produse petroliere, precum benzina și motorina, vor trebui să achite taxe către bugetul Republicii Moldova, în cadrul unui proces gradual de armonizare fiscală între cele două maluri ale Nistrului. Declarația a fost făcută de șeful Biroului politici de reintegrare, Valeriu Chiveri, în cadrul emisiunii „Realitatea te privește" de la
13:30
Roșu la benzinării – Prețul motorinei urcă cu 72 de bani – Cât combustibil mai are Moldova?
Escaladarea conflictului militar din Golful Persic continuă să împingă în sus prețurile petrolului și ale produselor petroliere pe piețele internaționale, iar efectele sunt resimțite și în Republica Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că aceste evoluții determină majorări ale prețurilor la carburanți pe piața internă. Potrivit instituției, de la începutul conflictului armat
13:10
Prețul gazelor naturale pe piața europeană înregistrează o creștere bruscă. Cotațiile de la hub-ul TTF din Olanda, principalul reper pentru piața europeană a gazelor, au urcat puternic și au depășit pragul de 800 de dolari pentru mia de metri cubi. Potrivit datelor bursiere, contractele TTF au ajuns la 803,75 dolari pentru 1.000 de metri cubi,
13:10
Mai multe state europene iau în calcul diminuarea accizelor la carburanți – Un partid parlamentar cere Guvernului să ia o decizie similară
Mai multe state europene analizează reducerea accizelor la benzină și motorină pentru a limita impactul scumpirilor la pompă, după ce tensiunile din Orientul Mijlociu care au împins prețul petrolului aproape de 120 de dolari pe baril, unul dintre cele mai ridicate niveluri din ultimii ani. Creșterea cotațiilor este legată de conflictul din Orientul Mijlociu și
13:00
Semnal de alarmă pentru economie – Prețul ridicat al carburanților ar putea declanșa un nou val de scumpiri
Creșterea prețului petrolului pe piețele internaționale spre nivelul de 100 de dolari pe baril va declanșa în Republica Moldova un val de scumpiri la produsele petroliere, iar efectele se vor resimți chiar din această săptămână, avertizează economistul Veaceslav Ioniță. Potrivit expertului, agricultura este ramura cea mai expusă acestui nou șoc, în condițiile în care sectorul
10:10
Miniștrii de finanțe din Grupul G7 vor avea astăzi o discuție de urgență din cauza creșterii bruște a prețurilor la petrol
Potrivit publicației Financial Times, țările analizează posibilitatea de a elibera pe piața globală între 300 și 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice coordonate de International Energy Agency, pentru a stabiliza piața energetică și a reduce presiunea asupra prețurilor. Creșterea bruscă a prețurilor este legată de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și
09:50
Președintele Sandu pleacă la Vilnius – Agenda vizitei cuprinde întrevederi cu oficialii lituanieni
Șefa statului, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–11 martie 2026, o vizită oficială la Vilnius, la invitația Președintelui Republicii Lituania, Gitanas Nausėda. Vizita are loc cu ocazia celei de-a 36 de aniversări a restabilirii independenței Lituaniei față de Uniunea Sovietică, proclamată pe 11 martie 1990 — un act pe care Moldova a fost prima
09:50
Deputatul Cuiumju – Autoritățile procură resurse energetice mai scump decât ar fi fost posibil pe bursele internaționale
În ultimii ani, Republica Moldova a achiziționat resurse energetice la prețuri mai mari decât media de pe bursele europene, iar argumentele autorităților nu țin și ridică semne de întrebare. Declarația a fost făcută la postul de televiziune de la TVC21 de către deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, specialist cu o experiență îndelungată în domeniu. „Consider
09:50
Prețul petrolului a depășit pragul de 100 de dolari pe baril, după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și blocajele din zona Strâmtorii Ormuz, unul dintre cele mai importante puncte pentru transportul global de energie. Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu până la 27,8%, ajungând la 119 dolari pe baril, în timp ce petrolul
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Alerta pe piața aviatică – Combustibilul s-a scumpit cu 30% – Zborurile din Chișinău ar putea deveni mai costisitoare
Costul combustibilului pentru aeronave Jet A1 a crescut cu aproximativ 30% în ultimele săptămâni, iar acest lucru ar putea duce la scumpirea biletelor de avion pentru zborurile operate de pe Aeroportul Internațional Chișinău, potrivit unei analize publicate de pagina specializată în aviație Runway08, notează bani.md Creșterea prețurilor este legată de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu,
11:40
Modelul economic al regiunii din stânga Nistrului se confruntă cu dificultăți tot mai mari, iar situația bugetară indică probleme structurale serioase. Concluzia aparține expertului în politici economice de la IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță, prezentată în cadrul emisiunii „Analize economice cu Veaceslav Ioniță" din 6 martie 2026. Potrivit economistului, între cele două maluri ale Nistru există
11:40
Sistem vulnerabil – Moldova nu are fond de garantare pentru falimentul companiilor de asigurări
Consolidarea mecanismelor de protecție a utilizatorilor produselor de asigurare și alinierea cadrului normativ național la bunele practici internaționale au fost principalele subiecte discutate în cadrul unei ședințe desfășurate la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Reuniunea a fost dedicată examinării posibilității creării unui Fond de garantare a despăgubirilor din asigurări. Potrivit autorităților, instituirea unui astfel de
11:40
Aeroportul Internațional din Dubai a suspendat temporar sosirile și plecările aeronavelor din motive de securitate. Informația a fost confirmată de Dubai Media Office. Potrivit autorităților, aeroportul a întrerupt atât recepția, cât și trimiterea zborurilor, însă nu a fost anunțat deoc
11:40
Expert – Schimbarea pragului de vot pentru Comisia de evaluare a procurorilor riscă să fie calificată drept regres de Comisia Europeană # Politik
Mai mulți experți din societatea civilă de la Chișinău au criticat decizia majorității parlamentare de a modifica legea privind numirea membrilor în Comisia de evaluare a procurorilor, reducând pragul necesar de vot de la 61 de deputați la o majoritate simplă de 51. Modificarea a fost adoptată de majoritatea parlamentară a Partidul Acțiune și Solidaritate ... Expert – Schimbarea pragului de vot pentru Comisia de evaluare a procurorilor riscă să fie calificată drept regres de Comisia Europeană The post Expert – Schimbarea pragului de vot pentru Comisia de evaluare a procurorilor riscă să fie calificată drept regres de Comisia Europeană appeared first on Politik.
6 martie 2026
22:00
Rocadă la șefia „Forței Fermierilor” – Alexandru Bădărău, pleacă din funcție – Slusari ar putea fi ales director executiv # Politik
Directorul executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandru Bădărău, pleacă din funcție. Anunțul a fost făcut într-o postare pe Facebook adresată fermierilor, înainte de Adunarea Generală a Asociației. În locul său ar urma să revină Alexandru Slusari, care a declarat pentru AGRO TV Moldova că, dacă va deveni următorul director executiv, se va ocupa de soluționarea ... Rocadă la șefia „Forței Fermierilor” – Alexandru Bădărău, pleacă din funcție – Slusari ar putea fi ales director executiv The post Rocadă la șefia „Forței Fermierilor” – Alexandru Bădărău, pleacă din funcție – Slusari ar putea fi ales director executiv appeared first on Politik.
22:00
Primăriile ar putea fuziona mai ușor – Guvernul vrea reguli mai simple pentru amalgamarea localităților # Politik
Procedura de amalgamare va deveni mai simplă și mai flexibilă pentru primării. Modificările legislative, propuse de Guvern, au fost discutate la consultările cu primarii și membrii Congresului Autorităților Locale din Moldova. Secretarul General al Guvernului, Alexei Buzu, a menționat că amalgamarea voluntară capătă amploare – în prezent, sunt 135 de decizii de inițiere și peste ... Primăriile ar putea fuziona mai ușor – Guvernul vrea reguli mai simple pentru amalgamarea localităților The post Primăriile ar putea fuziona mai ușor – Guvernul vrea reguli mai simple pentru amalgamarea localităților appeared first on Politik.
21:50
Prețul țițeiului Brent a crescut cu peste 5%, ajungând la aproximativ 90 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din aprilie 2024, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, care a perturbat grav aprovizionarea globală cu petrol. Transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz, o rută cheie care asigură în mod normal aproximativ 20 de milioane ... Petrolul urcă la peste 90 de dolari pe baril, alimentând temerile privind noi scumpiri The post Petrolul urcă la peste 90 de dolari pe baril, alimentând temerile privind noi scumpiri appeared first on Politik.
19:00
Situația din stânga Nistrului pe agenda Parlamentului – Prima reuniune a Comisiei pentru reintegrare în actuala legislatură # Politik
Comisia specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare s-a întrunit, pe 6 martie, în prima ședință din actuala legislatură. La discuții au participat viceprim-ministrul pentru Reintegrare, copreședintele Comisiei Unificate de Control (CUC) din partea Chișinăului și șeful Biroului politici de reintegrare. Reprezentanții Guvernului au declarat că a fost trecută în revistă ... Situația din stânga Nistrului pe agenda Parlamentului – Prima reuniune a Comisiei pentru reintegrare în actuala legislatură The post Situația din stânga Nistrului pe agenda Parlamentului – Prima reuniune a Comisiei pentru reintegrare în actuala legislatură appeared first on Politik.
19:00
Consumatorii din Republica Moldova ar putea plăti mai puțin pentru energia electrică. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a propus spre consultări, pe 6 martie, noi tarife la lumină, mai mici atât decât cele solicitate de furnizori, cât și decât cele aflate acum în vigoare. Astfel, potrivit proiectelor, pentru consumatorii deserviți de Premier Energy ... Facturi mai mici la lumină – ANRE propune reduceri sub nivelul solicitat de furnizori The post Facturi mai mici la lumină – ANRE propune reduceri sub nivelul solicitat de furnizori appeared first on Politik.
17:00
Criză la Consiliul Concurenței după demisia lui Gherțescu – Parlamentul ar putea institui un interimat la instituție # Politik
Consiliul Concurenței al Republicii Moldova ar putea avea un președinte interimar desemnat printr-o hotărâre a Parlamentul Republicii Moldova, dacă instituția nu va reuși să identifice o soluție internă după demisia fostului șef al autorității. Vicepreședintele Comisia juridică, numiri și imunități, Igor Chiriac, a declarat pentru BANI.MD că, potrivit legislației, Consiliul Concurenței este un organ colegial, ... Criză la Consiliul Concurenței după demisia lui Gherțescu – Parlamentul ar putea institui un interimat la instituție The post Criză la Consiliul Concurenței după demisia lui Gherțescu – Parlamentul ar putea institui un interimat la instituție appeared first on Politik.
17:00
Opoziţia parlamentară cere implicarea partenerilor externi după numirea lui von Hebel în comisia de evaluare externă a procurorilor # Politik
Mai mulți lideri ai opoziției parlamentare au criticat dur votul majorității din Parlament privind modificarea legislației legate de reforma justiției, acuzând guvernarea că ar fi schimbat legea pentru a favoriza o singură persoană. Declarațiile au fost făcute vineri, în cadrul unui briefing comun susținut de reprezentanți ai mai multor fracțiuni din opoziție. Liderul Partidului Nostru, ... Opoziţia parlamentară cere implicarea partenerilor externi după numirea lui von Hebel în comisia de evaluare externă a procurorilor The post Opoziţia parlamentară cere implicarea partenerilor externi după numirea lui von Hebel în comisia de evaluare externă a procurorilor appeared first on Politik.
16:10
UE pregătește un nou model de tratat de aderare pentru statele candidate – Ce riscă țările care încalcă principiile fundamentale ale Uniunii # Politik
Uniunea Europeană pregătește un nou model de tratat de aderare pentru statele candidate, cu scopul de a preveni situații similare celei din Ungaria, unde conflictele privind statul de drept au creat tensiuni în interiorul blocului comunitar, scrie Politico. Comisia Europeană analizează introducerea unor „mecanisme de protecție pe termen lung”, noi reguli, în tratatele de aderare ... UE pregătește un nou model de tratat de aderare pentru statele candidate – Ce riscă țările care încalcă principiile fundamentale ale Uniunii The post UE pregătește un nou model de tratat de aderare pentru statele candidate – Ce riscă țările care încalcă principiile fundamentale ale Uniunii appeared first on Politik.
16:10
Creșterea rapidă a prețurilor la imobiliare și extinderea creditării pot genera riscuri pentru stabilitatea financiară a Republicii Moldova. Acest lucru este evidențiat într-un raport al Fondului Monetar Internațional cu privire la stabilitatea sistemului financiar al țării, transmite IPN. Potrivit experților FMI, în 2024 și în prima jumătate a anului 2025, prețurile locuințelor au crescut cu ... Avertisment FMI – Boomul imobiliar din Moldova ar putea crea vulnerabilități economice The post Avertisment FMI – Boomul imobiliar din Moldova ar putea crea vulnerabilități economice appeared first on Politik.
16:10
Bernard Lavigne și Herman von Hebel, confirmați de Parlament în Comisia de evaluare externă a procurorilor – Opoziția a blocat tribuna centrală și a expediat o declarație comună către instituțiile europene și partenerii de dezvoltare # Politik
Parlamentul a numit doi membri în Comisia de evaluare externă a procurorilor. Bernard Lavigne și Herman von Hebel, propuși de partenerii de dezvoltare, au fost numiți în funcția de membri ai Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor. Proiectul de hotărâre a fost votat de 53 de deputați. Bernard Lavigne a ... Bernard Lavigne și Herman von Hebel, confirmați de Parlament în Comisia de evaluare externă a procurorilor – Opoziția a blocat tribuna centrală și a expediat o declarație comună către instituțiile europene și partenerii de dezvoltare The post Bernard Lavigne și Herman von Hebel, confirmați de Parlament în Comisia de evaluare externă a procurorilor – Opoziția a blocat tribuna centrală și a expediat o declarație comună către instituțiile europene și partenerii de dezvoltare appeared first on Politik.
13:50
Portul Internațional Liber „Giurgiulești” declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică – Proiectul adoptat de Parlament # Politik
Portul Internațional Liber Giurgiulești va beneficia de condiții mai bune pentru dezvoltare, atragerea investițiilor și extinderea capacităților logistice și va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Parlamentul a votat în prima lectură modificări la Legea cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești”. Proiectul de act normativ a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și ... Portul Internațional Liber „Giurgiulești” declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică – Proiectul adoptat de Parlament The post Portul Internațional Liber „Giurgiulești” declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică – Proiectul adoptat de Parlament appeared first on Politik.
13:40
De ce investitorii străini ocolesc Moldova, chiar dacă Agenția de Investiții prezintă rezultate încurajatoare # Politik
Absența Republicii Moldova de pe „harta marilor investitori” nu ține de un singur factor, ci de un cumul de vulnerabilități structurale, geopolitice și instituționale care, puse cap la cap, reduc atractivitatea țării în competiția globală pentru capital. Dimensiunea redusă a pieței interne reprezintă pentru Moldova un obstacol major, deoarece investitorii mari caută fie piețe de ... De ce investitorii străini ocolesc Moldova, chiar dacă Agenția de Investiții prezintă rezultate încurajatoare The post De ce investitorii străini ocolesc Moldova, chiar dacă Agenția de Investiții prezintă rezultate încurajatoare appeared first on Politik.
12:50
Usatîi învinuiește SIS, de acțiuni de manipulare pentru a distrage atenția de la cazul ofițerilor SIS reținuți la Moscova # Politik
Directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Moldova este acuzat de intervenții politice și transmiterea de informații manipulate către presă care ar urmări distragerea atenției de la subiectul legat de arestarea ofițerilor SIS în Federația Rusă. Despre aceasta a vorbit liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, care susține că unii jurnaliști ar fi primit indicații ... Usatîi învinuiește SIS, de acțiuni de manipulare pentru a distrage atenția de la cazul ofițerilor SIS reținuți la Moscova The post Usatîi învinuiește SIS, de acțiuni de manipulare pentru a distrage atenția de la cazul ofițerilor SIS reținuți la Moscova appeared first on Politik.
12:50
Prețurile la carburanți continuă să crească accelerat în Republica Moldova, iar cea mai dură lovitură o primește din nou motorina. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit pentru perioada 7–9 martie un preț maxim de 22,87 lei pentru un litru de motorină, cu 63 de bani mai mult decât ziua precedentă. În același ... Motorina se scumpește galopant – Se apropie de 23 de lei The post Motorina se scumpește galopant – Se apropie de 23 de lei appeared first on Politik.
12:50
Previziuni sumbre pentru Moldova – Războiul din Orientul Mijlociu scumpește energia și mărfurile – Ce spune președintele Sandu # Politik
Continuarea războiului din Orientul Mijlociu ar putea duce la scumpiri în lanț, nu doar la energie, ci și la alte produse, a avertizat președinta Maia Sandu. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV, unde șefa statului a comentat evoluția prețurilor la carburanți și impactul asupra economiei. Potrivit Maiei Sandu, incertitudinea legată ... Previziuni sumbre pentru Moldova – Războiul din Orientul Mijlociu scumpește energia și mărfurile – Ce spune președintele Sandu The post Previziuni sumbre pentru Moldova – Războiul din Orientul Mijlociu scumpește energia și mărfurile – Ce spune președintele Sandu appeared first on Politik.
12:50
Experții critică amendamentul care reduce pragul de vot pentru numirea membrilor comisiei Vetting – Urmează explicații la Bruxelles # Politik
Centrul de Resurse Juridice din Moldova critică modificarea legislației care permite numirea membrilor internaționali în comisiile de evaluare a procurorilor și judecătorilor cu votul a doar 51 de deputați. Experții CRJM consideră decizia nejustificată, subliniind că a fost adoptată rapid, fără consultări publice. Totodată, potrivit lor, această hotărâre transmite un semnal negativ către instituțiile europene, ... Experții critică amendamentul care reduce pragul de vot pentru numirea membrilor comisiei Vetting – Urmează explicații la Bruxelles The post Experții critică amendamentul care reduce pragul de vot pentru numirea membrilor comisiei Vetting – Urmează explicații la Bruxelles appeared first on Politik.
11:20
Avertismentul FMI – Economia Moldovei rămâne vulnerabilă, cu deficit extern uriaș și competitivitate scăzută # Politik
Economia Republicii Moldova își revine lent după șocurile din ultimii ani, însă rămâne marcată de vulnerabilități structurale serioase, inclusiv competitivitate redusă, emigrație masivă și dezechilibre externe mari. Constatările apar în evaluarea anuală realizată de Fondul Monetar Internațional privind situația economică a țării. Potrivit documentului, creșterea economică este moderată și insuficientă pentru recuperarea decalajelor față de ... Avertismentul FMI – Economia Moldovei rămâne vulnerabilă, cu deficit extern uriaș și competitivitate scăzută The post Avertismentul FMI – Economia Moldovei rămâne vulnerabilă, cu deficit extern uriaș și competitivitate scăzută appeared first on Politik.
11:20
Primele facturi calculate după noul tarif reglementat la gazele naturale, aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și intrat în vigoare la 4 februarie 2026, vor fi emise la începutul lunii martie. Acestea vor reflecta consumul de gaze naturale înregistrat în luna februarie, anunță compania Energocom. Potrivit furnizorului, pentru consumatorii casnici conectați la ... Facturile la gaz divizate – Cum va fi calculat consumul din februarie The post Facturile la gaz divizate – Cum va fi calculat consumul din februarie appeared first on Politik.
11:20
Tariful pentru apa potabilă în municipiul Bălți ar putea crește cu aproximativ 34%. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat pentru consultări solicitarea ÎM Regia „Apă-Canal Bălți” de aprobare a unui nou tarif pentru serviciul public de alimentare cu apă. Potrivit fișei de fundamentare prezentate regulatorului, pentru anul 2026 este solicitat un tarif ... Apa mai scumpă la Bălți – Tariful ar putea depăși 36 de lei – Solicitare depusă la ANRE The post Apa mai scumpă la Bălți – Tariful ar putea depăși 36 de lei – Solicitare depusă la ANRE appeared first on Politik.
11:20
Maia Sandu: Pragul de vot pentru Comisia Vetting, coborât pentru a debloca reforma justiției # Politik
Reducerea pragului de vot pentru aprobarea membrilor Comisiei Vetting de la 61 la 51 este necesară pentru a nu bloca reforma justiției. Poziția a fost exprimată pe 5 martie de Președinta Maia Sandu în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV. Sandu a argumentat că în actualul Parlament nu există 61 de deputați ... Maia Sandu: Pragul de vot pentru Comisia Vetting, coborât pentru a debloca reforma justiției The post Maia Sandu: Pragul de vot pentru Comisia Vetting, coborât pentru a debloca reforma justiției appeared first on Politik.
5 martie 2026
22:50
Mai multe proiecte la Legea cetățeniei votate de Parlament în prima lectură – Inițiativele oferă soluții pentru facilitarea exercitării dreptului la cetățenie # Politik
Parlamentul a votat în prima lectură trei inițiative legislative care oferă soluții normative pentru facilitarea exercitării dreptului la cetățenie. Proiectele de lege au fost elaborate de fracțiunile parlamentare „Partidul Acțiune și Solidaritate”, „Partidul Nostru” și „Democrația Acasă”. Propunerile legislative au drept scop eliminarea unor dificultăți administrative apărute în practica aplicării legislației privind cetățenia. Inițiativa legislativă ... Mai multe proiecte la Legea cetățeniei votate de Parlament în prima lectură – Inițiativele oferă soluții pentru facilitarea exercitării dreptului la cetățenie The post Mai multe proiecte la Legea cetățeniei votate de Parlament în prima lectură – Inițiativele oferă soluții pentru facilitarea exercitării dreptului la cetățenie appeared first on Politik.
22:50
Amenințarea sau agresarea judecătorilor și procurorilor va fi sancționată penal – Proiectul adoptat de Parlament # Politik
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii și procurorii vor fi sancționate penal. Un proiect de lege care prevede măsuri legislative de fortificare a securității persoanelor care activează în domeniul justiției a fost votat în lectura a doua de 55 de deputați. Inițiativa legislativă a fost elaborată de un grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul ... Amenințarea sau agresarea judecătorilor și procurorilor va fi sancționată penal – Proiectul adoptat de Parlament The post Amenințarea sau agresarea judecătorilor și procurorilor va fi sancționată penal – Proiectul adoptat de Parlament appeared first on Politik.
22:50
Proiectul privind reducerea numărului de voturi pentru numirea membrilor Comisiei Vetting votat de Parlament – Președintele Sandu a promulgat legea, iar opoziția atacă norma la Curtea Constituțională # Politik
Amendamentul înregistrat de deputații Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la legea privind evaluarea judecătorilor și procurorilor, care prevede reducerea numărului de voturi necesare pentru numirea membrilor comisiilor de vetting de la 61 la 51, a fost votat de majoritatea parlamentară. Modificarea va putea permite numirea fostului președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel, în funcția ... Proiectul privind reducerea numărului de voturi pentru numirea membrilor Comisiei Vetting votat de Parlament – Președintele Sandu a promulgat legea, iar opoziția atacă norma la Curtea Constituțională The post Proiectul privind reducerea numărului de voturi pentru numirea membrilor Comisiei Vetting votat de Parlament – Președintele Sandu a promulgat legea, iar opoziția atacă norma la Curtea Constituțională appeared first on Politik.
22:50
Renato Usatîi despre starea de alertă în sectorul energetic – Prețul la motorină ar putea depăși 30 de lei # Politik
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că, dacă ar fi fost la conducere, ar fi declarat starea de alertă încă din prima zi a crizei provocate de atacul asupra Iranului. Acest apt ar fi permis direcționarea resurselor financiare din rezerva de stat spre procurarea motorinei și a produselor petroliere. Potrivit liderului Partidului Nostru, astăzi, ... Renato Usatîi despre starea de alertă în sectorul energetic – Prețul la motorină ar putea depăși 30 de lei The post Renato Usatîi despre starea de alertă în sectorul energetic – Prețul la motorină ar putea depăși 30 de lei appeared first on Politik.
22:50
Republica Moldova dispune în prezent de stocuri de motorină suficiente pentru aproximativ 12 zile, iar rezervele de benzină acoperă peste 20 de zile de consum, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în emisiunea ”În context”, informează telegraph.md, cu referire la Moldova 1. Autoritățile monitorizează zilnic rezervele de combustibil, având în vedere incertitudinile generate de conflictul ... Cât combustibil mai are Moldova – Explicațiile ministrului Energiei The post Cât combustibil mai are Moldova – Explicațiile ministrului Energiei appeared first on Politik.
22:50
Creșterea prețului la motorină va genera un nou val de scumpiri în economie – Soluțiile propuse de deputatul Ivanov # Politik
Majorarea accelerată a prețului la motorină va avea un impact direct asupra fermierilor și ar putea genera un nou val de scumpiri în economie, avertizează președintele Comisiei agricultură din Parlament, Serghei Ivanov. Potrivit acestuia, creșterea prețului la combustibil intervine într-un moment critic pentru sectorul agricol, când fermierii se află în plin sezon de producție. „Din ... Creșterea prețului la motorină va genera un nou val de scumpiri în economie – Soluțiile propuse de deputatul Ivanov The post Creșterea prețului la motorină va genera un nou val de scumpiri în economie – Soluțiile propuse de deputatul Ivanov appeared first on Politik.
13:00
Europa se confruntă cu riscul unui nou criză energetică, după ce conflictul din Orientul Mijlociu a provocat o creștere puternică a prețurilor la gaze naturale. Potrivit unei analize citate de Financial Times, cotațiile gazelor în Europa au ajuns la cel mai ridicat nivel din 2023. Creșterea vine pe fondul perturbării transportului maritim în Strâmtoarea Hormuz ... Creștere de 50% la gaze în Europa – Efecte posibile și asupra tarifelor din Moldova The post Creștere de 50% la gaze în Europa – Efecte posibile și asupra tarifelor din Moldova appeared first on Politik.
