„Acordul DOJ cu Live Nation și Ticketmaster, contestat de 26 de state: monopolul pe piața biletelor rămâne”
Ziarul National, 9 martie 2026 22:00
Departamentul de Justiție al Statelor Unite a anunțat luni că a ajuns la o înțelegere provizorie cu Ticketmaster și compania-mamă, Live Nation, dup...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum o oră
22:00
Anthropic dă în judecată Pentagonul după ce a fost etichetată drept „risc pentru lanțul de aprovizionare” în AI # Ziarul National
Anthropic și-a respectat promisiunea de a contesta în instanță Departamentul Apărării, după ce agenția a catalogat-o la sfârșitul săptămânii trecut...
22:00
„Acordul DOJ cu Live Nation și Ticketmaster, contestat de 26 de state: monopolul pe piața biletelor rămâne” # Ziarul National
Departamentul de Justiție al Statelor Unite a anunțat luni că a ajuns la o înțelegere provizorie cu Ticketmaster și compania-mamă, Live Nation, dup...
Acum 2 ore
21:00
Supraviețuitorii de la Hillsborough, revoltați după ce inteligența artificială Grok a generat insulte despre tragedie pe platforma X # Ziarul National
Supraviețuitorii și rudele victimelor de la Hillsborough și-au exprimat furia și dezgustul după ce chatbotul Grok AI integrat în aplicația de socia...
21:00
Marți, 10 martie 2026, Republica Moldova se bucură de o zi senină, fără precipitații, cu cer mai mult curat pe tot parcursul zilei. Temperaturile m...
Acum 4 ore
20:00
Gruparea chineză Salt Typhoon, campanie globală de spionaj cibernetic împotriva giganților de telefonie și internet # Ziarul National
Gruparea de hackeri Salt Typhoon se află în spatele uneia dintre cele mai ample campanii de spionaj cibernetic din ultimii ani, vizând unele dintre...
20:00
Spionii olandezi avertizează: hackeri ai guvernului rus vizează utilizatorii Signal și WhatsApp din întreaga lume # Ziarul National
Guvernul rus este acuzat că își direcționează hackerii împotriva utilizatorilor Signal și WhatsApp, în special a oficialilor guvernamentali și mili...
20:00
MEC lansează consultări publice pentru noua Concepție a disciplinei „Chimie” în învățământul general # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării invită comunitatea educațională și toți factorii interesați să participe la discuțiile publice dedicate Concepți...
20:00
Anthropic dă în judecată guvernul SUA după ce a fost etichetată „risc pentru lanțul de aprovizionare” # Ziarul National
Compania de inteligență artificială (AI) Anthropic a intentat un proces fără precedent împotriva guvernului SUA, după ce a fost calificată drept „r...
19:00
52 de elevi premiați la Olimpiada Republicană de Informatică 2026, găzduită de UTM # Ziarul National
Olimpiada Republicană la Informatică s-a încheiat cu premierea a 52 de elevi care au obținut rezultate remarcabile în cadrul competiției. Eveniment...
19:00
Conferință la Bălți despre deportări, foamete organizată și războiul de pe Nistru, în cadrul Decadei Memoriei și Recunoștinței # Ziarul National
Memoria tragediilor care au marcat istoria națională – deportările, foametea organizată și războiul de pe Nistru – a constituit tema centrală a con...
19:00
Sheryl Sandberg și Nick Clegg intră în board-ul Nscale, startup-ul AI european evaluat la 14,6 miliarde de dolari și partener al OpenAI în proiectul „Stargate Norway” # Ziarul National
Pe fondul cererii tot mai mari pentru centre de date capabile să ofere putere de calcul pentru inteligență artificială la scară mare, compania brit...
19:00
Fondatorul XPrize lansează un concurs de 3,5 milioane de dolari pentru a crea noul univers „Star Trek” optimist al viitorului # Ziarul National
Orice fan „Star Trek” va spune că motivul pentru care acest univers SF a rezistat atât de mult timp este viziunea lui optimistă asupra viitorului, ...
Acum 6 ore
17:45
MEC lansează consultări publice pentru noua Concepție a disciplinei „Fizică. Astronomie” în învățământul general # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării invită comunitatea educațională și toți factorii interesați să participe la discuții publice dedicate Concepției...
17:45
ULTIMA ORĂ // Ședință de URGENȚĂ la Guvern în legătură cu majorarea prețurilor la produsele petroliere. Importatorii și distribuitorii de benzină și MOTORINĂ au raportat ce volume pot importa, în contextul războiului din Orientul Mijlociu # Ziarul National
Autoritățile R. Moldova, în comun cu importatorii și distribuitorii de produse petroliere, dau asigurări că vor face tot posibilul să asigure v...
Acum 8 ore
15:45
Flipkart își mută sediul central înapoi în India, pregătind terenul pentru listarea la bursă până în 2027 # Ziarul National
Gigantul indian de comerț electronic Flipkart și-a mutat sediul central înapoi în India din Singapore, în contextul pregătirilor pentru o posibilă ...
14:45
Japonia modernizează un gimnaziu din Ștefan Vodă pentru a asigura condiții mai bune elevilor, inclusiv copiilor refugiați din Ucraina # Ziarul National
Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din orașul Ștefan Vodă va beneficia de condiții de studii îmbunătățite pentru copiii refugiați din Ucraina, datorită ...
Acum 12 ore
13:45
ULTIMA ORĂ // Benzina se apropie de 25 de lei, iar motorina de 24 de lei. Conflictul din Iran aruncă în aer prețurile la pompă și în R. Moldova # Ziarul National
Cetățenii R. Moldova se confruntă cu un nou val de scumpiri agresive la carburanți. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a...
13:30
Bărbat de 35 de ani, care a șantajat din penitenciar o femeie cu imagini intime, condamnat la 9 ani de închisoare și amendă de 107 500 lei # Ziarul National
Grație acțiunilor procesuale întreprinse de procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, în comun cu polițiștii Inspectoratului de Poliți...
12:30
Vinurile moldovenești, în plină ascensiune internațională: 119 medalii la concursul MUNDUS VINI 2026 # Ziarul National
Vinurile din Republica Moldova au obținut 119 medalii la ediția de primăvară a concursului internațional MUNDUS VINI, care a avut loc la Neustad...
12:30
VIDEO // Nicușor Dan, poziție TRANȘANTĂ: „România este pregătită pentru UNIREA cu R. Moldova” # Ziarul National
Președintele României, Nicușor Dan, a reafirmat disponibilitatea deplină a Bucureștiului pentru o eventuală reunificare cu Republica Moldova...
12:15
Fost vicepreședinte al Oficiului Teritorial Rîșcani al Partidului „Șor”, condamnat în lipsă la 4 ani de închisoare pentru finanțarea formațiunii de un grup criminal organizat # Ziarul National
CHIȘINĂU – La 6 martie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința fostului vicepreședinte al Oficiului ...
12:00
Efectul Mojtaba ZGUDUIE piața petrolului. Prețul gazelor a sărit luni dimineață cu 30%. Ce ne poate aștepta în lunile următoare și ce RISCURI se profilează # Ziarul National
Prețurile petrolului au sărit cu 25-30% luni dimineață la deschiderea piețelor financiare din cauza sitauației din Orientul Mijlociu, și – chia...
12:00
Test revoluționar de sânge depistează peste 50 de tipuri de cancer înainte de apariția simptomelor # Ziarul National
Un test de sânge bazat pe biopsie lichidă poate detecta peste 50 de tipuri de cancer înainte de apariția simptomelor, inclusiv forme greu de diagno...
11:45
Conflict înghețat sau criză întreținută? Valeriu Chiveri explică de ce trupele ruse din stânga Nistrului blochează reintegrarea Republicii Moldova # Ziarul National
Din septembrie 2009, în componența Guvernului Republicii Moldova există funcția de vicepremier pentru reintegrare, dedicată gestionării dosarului t...
11:45
Program pilot „Digital Accelerator” lansează transformarea digitală în 12 școli din Republica Moldova # Ziarul National
60 de cadre didactice și membri ai echipelor manageriale din 12 instituții de învățământ general au participat sâmbătă, 7 martie, la prima sesiune ...
10:45
Și-a ucis soția cu toporul în stradă, la Tîrnova: 16 ani de închisoare pentru bărbatul de 47 de ani # Ziarul National
Oficiul Dondușeni al Procuraturii Drochia anunță că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Drochia, sediul Rîșcani, un bărbat în vârst...
10:45
Maia Sandu, vizită oficială la Vilnius de Ziua independenței Lituaniei: discuții despre parcursul european al Moldovei și securitatea regională # Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–11 martie 2026, o vizită oficială la Vilnius, la invitația Președintelui Republicii Lituania,...
09:45
Zelenski nu are toate cărțile, dar are însă un AS: Experții ucraineni merg în Orient să ajute SUA în operațiuni de combatere a dronelor # Ziarul National
Experţii ucraineni antrenaţi în combaterea dronelor vor ajunge în Orientul Mijlociu săptămâna viitoare, a anunţat duminică preşedintele ucrainea...
Acum 24 ore
08:45
♈️ BerbecDimineața aduce claritate în chestiuni practice, iar o conversație decisivă poate schimba cursul zilei. O propunere profesională sau un p...
07:45
Venituri de lux pentru muncă de rând. Țara europeană care oferă salarii de până la 5.600 € pe lună, fără studii. Se caută sute de muncitori # Ziarul National
Luxemburgul oferă sute de locuri de muncă bine plătite, chiar și pentru persoane fără diplomă. În prezent, pe piața muncii din Marele Ducat sunt...
8 martie 2026
23:15
Controversa Pentagon–Anthropic zguduie lumea AI: vor mai intra startupurile în jocul contractelor militare? # Ziarul National
În doar puțin peste o săptămână, negocierile privind utilizarea de către Pentagon a tehnologiei Claude, dezvoltată de Anthropic, au eșuat, administ...
Ieri
20:15
Rivian mizează totul pe SUV-ul electric R2: lansare fulger și ținte agresive de vânzări în SUA # Ziarul National
Bun venit din nou la TechCrunch Mobility, punctul tău de referință pentru tot ce înseamnă „viitorul transportului”. Pentru a primi acest buletin di...
19:15
În Republica Moldova urmează o perioadă de început de primăvară cu vreme predominant senină ☀️, fără precipitații, vânt slab–moderat și maxime frec...
16:15
Mamă din Guernsey, în lacrimi după ce a primit o amendă de 11 500 de lire pentru baterii aruncate greșit # Ziarul National
O mamă susține că penalitățile pentru aruncarea necorespunzătoare a bateriilor ar trebui explicate mult mai clar, după ce a primit o amendă „devast...
14:15
ULTIMA ORĂ // Reacție dură la vârful Parlamentului. Doina Gherman cere DEMISIA colegului său din PAS și vicepreședintele raionului Hâncești după moartea tragică a soției sale: „Condamnăm orice formă de violență!” # Ziarul National
O comunitate întreagă este în stare de șoc, iar organizațiile pentru drepturile femeilor trag un semnal de alarmă după decesul tragic al Ludmile...
13:30
Drone și inteligență artificială, aliat nou pentru fermieri în lupta cu buruienile # Ziarul National
Unele dintre cele mai noi tehnologii ar putea fi folosite pentru a-i ajuta pe fermieri să facă față uneia dintre cele mai vechi probleme ale lor: b...
11:30
Cum transformă statutul de „zonă de creștere AI” viitorul Oxfordshire în tehnologie și locuri de muncă # Ziarul National
Oxfordshire a devenit anul trecut prima dintre cele cinci Zone de Creștere pentru Inteligență Artificială (AI) din Regatul Unit, parte a planurilor...
09:30
Prima excursie din Decada „Memoriei și Recunoștinței”: 160 de elevi au descoperit la Chișinău istoria deportărilor și represiunilor sovietice # Ziarul National
Prima excursie organizată în cadrul Decadei „Memoriei și Recunoștinței” a avut loc sâmbătă, 7 martie, la Chișinău și a început în fața Gării Ferovi...
00:30
Directorul de hardware Caitlin Kalinowski a anunțat astăzi că, în urma acordului controversat încheiat de OpenAI cu Departamentul Apărării al SUA, ...
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
148 de elevi talentați se întrec la Olimpiada Republicană de Informatică la UTM, cu probe digitale și accent pe viitorul tehnologic # Ziarul National
148 de elevi din întreaga țară participă, în perioada 06-09 martie 2026, la Olimpiada Republicană la Informatică. Competiția are loc la Universitat...
15:30
72 de elevi din toată țara premiați la Olimpiada Republicană de limba franceză și limba germană # Ziarul National
72 de elevi au fost premiați în cadrul Olimpiadei Republicane la Limbile străine – Limba franceză și Limba germană. Competiția s-a desfășurat în pe...
08:30
♈️ BerbecDimineața aduce un val de inițiativă, perfect pentru a debloca proiecte amânate. O discuție directă clarifică tensiuni vechi și redă sent...
04:30
Fabrică globală de dezinformare: cum profită creatorii online de videoclipurile AI despre războiul dintre SUA, Israel și Iran # Ziarul National
Un val fără precedent de dezinformare generată cu ajutorul inteligenței artificiale despre războiul dintre SUA și Israel cu Iran este transformat î...
00:30
Primarul Londrei, Sadiq Khan, curtează Anthropic să se mute la Londra pe fondul conflictului companiei cu Pentagonul și administrația Trump # Ziarul National
Primarul Londrei, Sir Sadiq Khan, invită compania de inteligență artificială (AI) Anthropic, cu sediul în San Francisco, să își extindă prezența în...
6 martie 2026
23:15
Microsoft, Google și Amazon garantează accesul la Anthropic Claude pentru clienții civili, în pofida interdicției Pentagonului # Ziarul National
Întreprinderile și startupurile care folosesc Anthropic Claude prin produsele Microsoft și Google nu trebuie să se teamă că modelul va fi retras di...
23:15
Bill Gates obține undă verde în SUA pentru primul reactor nuclear Natrium TerraPower din Wyoming # Ziarul National
Comisia de Reglementare Nucleară (Nuclear Regulatory Commission – NRC) a acordat în această săptămână companiei TerraPower undă verde pentru constr...
21:15
Sâmbătă, 7 martie 2026, Republica Moldova va avea o vreme stabilă, fără precipitații, cu cer mai mult senin și doar câțiva nori trecători seara. Vâ...
21:15
Compania Pokémon International a condamnat folosirea imaginilor sale de către Casa Albă, inclusiv o versiune miniaturală a personajului popular Pik...
20:15
Poliția britanică intensifică patrulele după apariția pe rețelele sociale a „războaielor între școli” # Ziarul National
Poliția din South Yorkshire a intensificat patrulele pentru a calma temerile legate de un trend de pe rețelele sociale care promovează așa-numitele...
20:15
Maia Sandu promite spitale moderne și porturi dezvoltate la Cahul și Giurgiulești în cadrul unei vizite în sudul țării # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat astăzi o vizită de lucru în sudul țării, cu opriri la Cahul și Giurgiulești.La Cahul, Președ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.