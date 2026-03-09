Vrei să-ți pui ideile la încercare și să-ți antrenezi discursul public? Vin-o la Dezbateri Verzi!
Ecopresa.md, 9 martie 2026 18:00
Elevii și studenții sunt invitați să participe la ediția a doua a programului „Dezbateri Verzi”, un proiect care aduce împreună tineri interesați de argumentare, gândire critică și discuții despre problemele de mediu. În formatul academic al dezbaterilor, participanții vor intra într-un duel al ideilor, unde contează logica, viteza de reacție și forța argumentelor. Programul le […] Articolul Vrei să-ți pui ideile la încercare și să-ți antrenezi discursul public? Vin-o la Dezbateri Verzi! apare prima dată în Ecopresa.
• • •
Alte ştiri de Ecopresa.md
Acum 30 minute
18:00
Vrei să-ți pui ideile la încercare și să-ți antrenezi discursul public? Vin-o la Dezbateri Verzi! # Ecopresa.md
Elevii și studenții sunt invitați să participe la ediția a doua a programului „Dezbateri Verzi”, un proiect care aduce împreună tineri interesați de argumentare, gândire critică și discuții despre problemele de mediu. În formatul academic al dezbaterilor, participanții vor intra într-un duel al ideilor, unde contează logica, viteza de reacție și forța argumentelor. Programul le […] Articolul Vrei să-ți pui ideile la încercare și să-ți antrenezi discursul public? Vin-o la Dezbateri Verzi! apare prima dată în Ecopresa.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
51 de primari și viceprimari din Republica Moldova au participat la GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC 2026, la București # Ecopresa.md
O delegație formată din 51 de primari și viceprimari din Republica Moldova, alături de reprezentanți ai instituțiilor din domeniul mediului și energiei, a participat în perioada 3–5 martie la GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC 2026, unul dintre cele mai mari evenimente regionale dedicate energiei regenerabile și infrastructurii de mediu, organizat la complexul expozițional ROMEXPO din […] Articolul 51 de primari și viceprimari din Republica Moldova au participat la GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC 2026, la București apare prima dată în Ecopresa.
2 martie 2026
13:20
Trei localități din Republica Moldova vor avea centre speciale unde locuitorii pot aduce gratuit deșeuri reciclabile # Ecopresa.md
Mobilă uzată, textile, lemn, metal – deșeuri care, în mod obișnuit, ajung la groapa de gunoi sau sunt abandonate la marginea localităților – vor putea fi colectate separat în trei orașe din Republica Moldova: Ungheni, Călărași și Leova. Începând cu 2027, acestea vor dispune de Centre de Colectare cu Aport Voluntar (CAV), unde locuitorii vor […] Articolul Trei localități din Republica Moldova vor avea centre speciale unde locuitorii pot aduce gratuit deșeuri reciclabile apare prima dată în Ecopresa.
1 martie 2026
10:30
Republica Moldova dă startul plantărilor de primăvară, cu o țintă de 3.000 de hectare și 11 milioane de puieți. Pentru prima dată, campania „Primăvara 2026”, lansată la Sculeni, va aduce plantări simultane în Republica Moldova și România, pe ambele maluri ale Prutului. Evenimentul de lansare a avut loc la 1 martie, în localitatea Blindești, comuna […] Articolul Plantări pe ambele maluri ale Prutului. A fost lansată campania „Primăvara 2026” apare prima dată în Ecopresa.
27 februarie 2026
12:00
De la deșeu la resursă: femeile sunt invitate să dezvolte soluții pentru valorificarea resturile organice # Ecopresa.md
Vii din agricultură, mediu, cercetare, antreprenoriat sau administrație publică? „Seeds of Change”, un hackathon dedicat femeilor, te invită să îți transformi ideile în soluții concrete pentru valorificarea deșeurilor organice și agricole și pentru creșterea rezilienței comunităților la schimbările climatice. Timp de trei zile, între 3 și 5 aprilie 2026, participantele vor lucra în echipe, vor […] Articolul De la deșeu la resursă: femeile sunt invitate să dezvolte soluții pentru valorificarea resturile organice apare prima dată în Ecopresa.
26 februarie 2026
17:40
21 ianuarie a fost ziua cu cel mai mare consum de energie electrică din ultimii ani în Republica Moldova. În doar 24 de ore s-au consumat 13.217 MWh, un nivel record care confirmă presiunea tot mai mare asupra rețelei în plină iarnă. Datele publicate de Premier Energy arată că începutul acestui an a adus nu […] Articolul Început de an cu record la consumul de energie electrică apare prima dată în Ecopresa.
25 februarie 2026
15:00
Directorul și contabila-șefă ai ÎS „Întreprinderea pentru silvicultură Iargara” sunt bănuiți că ar fi sustras bani publici destinați lucrărilor de împădurire, în cadrul Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor. Potrivit Centrul Național Anticorupție, cei doi ar fi acționat în comun, folosindu-se de funcțiile deținute, și ar fi pus în aplicare, în perioada noiembrie […] Articolul Patru milioane de lei furați din fondurile pentru împădurire apare prima dată în Ecopresa.
12:40
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, anunță demisia a șase persoane în legătură cu tăierile ilegale depistate la Ocolul Silvic Ghidighici. Anunțul a fost făcut după ședința de azi a Guvernului, la aproape o lună de la momentul în care autoritățile au făcut public cazul. Instituția a anunțat că verificările vor continua pentru a asigura respectarea legislației […] Articolul Șase persoane demise din funcție după cazul de la Ocolul Silvic Ghidighici apare prima dată în Ecopresa.
24 februarie 2026
15:50
București – Chișinău, 24 februarie 2026: Primarii și specialiștii din Republica Moldova sunt invitați să participe, în perioada 3–5 martie 2026, la GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC 2026, organizat la ROMEXPO București – cel mai amplu eveniment regional dedicat energiei verzi, tehnologiilor de mediu și soluțiilor pentru orașe inteligente. Pentru Republica Moldova, participarea la acest […] Articolul Primarii și specialiștii din Republica Moldova, invitați la București apare prima dată în Ecopresa.
15:30
Sezonul rece pune la încercare proprietarii de panouri fotovoltaice din Republica Moldova. În perioada octombrie–martie, sistemele produc, în medie, cu aproximativ 63% mai puțină energie decât în sezonul cald, ceea ce înseamnă că se generează doar o treime din energia produsă vara. După ninsorile recente, ne-am întrebat cât de mult afectează zăpada producția de energie […] Articolul Panourile fotovoltaice produc cu peste 60% mai puțină energie în sezonul rece apare prima dată în Ecopresa.
12:00
Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) va institui un Centru Operațional de Reacție Imediată la Incidentele de Mediu, care va funcționa 24/7, pe tot parcursul anului. Mecanismul face parte din reforma instituțională prevăzută în Agenda de reforme aferentă Planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025–2027, iar implementarea este planificată pentru luna iunie 2026. „Reforma […] Articolul Din iunie 2026, inspectorii de mediu vor interveni 24/7 la incidentele de mediu apare prima dată în Ecopresa.
23 februarie 2026
20:20
Ministerul Mediului a dispus o acțiune națională de verificare a spălătoriilor auto. Toate unitățile din țară vor fi inspectate, iar abaterile vor fi sancționate. Apa murdară de la spălat mașinile conține detergenți, uleiuri și combustibili. Dacă nu este tratată corect, ajunge în sol și în râuri. Autoritățile vor verifica: sisteme de filtrare și tratare a […] Articolul Controale la toate spălătoriile auto din Moldova apare prima dată în Ecopresa.
20 februarie 2026
11:10
Deșeurile provenite din construcții și demolări ar putea fi colectate separat, sortate și reciclate, iar materialele care respectă standardele de calitate vor putea fi reutilizate inclusiv la construcția și reabilitarea drumurilor. Prevederile se regăsesc într-un proiect de regulament elaborat de Ministerul Mediului și supus consultărilor publice. Documentul stabilește cadrul de reglementare pentru colectarea, transportul și […] Articolul Deșeurile din construcții ar putea fi reciclate și folosite la construcția drumurilor apare prima dată în Ecopresa.
19 februarie 2026
18:50
De la primul cuib pe balcon la șase hrănitori în oraș – Gabriela Metreniuc are grijă de păsările Chișinăului # Ecopresa.md
Iarna este una dintre cele mai grele perioade pentru păsările din oraș, când hrana devine tot mai greu de găsit. Totuși, cu ajutor constant din partea oamenilor, păsările pot supraviețui. Antrenoare de tenis în prezent și fostă jucătoare profesionistă, Gabriela Metreniuc, voluntară la Societatea Pentru Protecția Păsărilor și a Naturii din Republica Moldova, și-a transformat, […] Articolul De la primul cuib pe balcon la șase hrănitori în oraș – Gabriela Metreniuc are grijă de păsările Chișinăului apare prima dată în Ecopresa.
17:50
Peste 40.000 de electrocasnice colectate și reciclate prin programul guvernamental EcoVoucher # Ecopresa.md
De la lansarea programului guvernamental EcoVoucher, peste 40 de mii de beneficiari și-au redus consumul de energie prin înlocuirea electrocasnicelor vechi cu unele eficiente energetic. Potrivit datelor oficiale, au fost schimbate 40.033 de echipamente, dintre care 19.060 de frigidere și 20.973 de mașini de spălat. Doar în 2025, peste 25 de mii de electrocasnice uzate […] Articolul Peste 40.000 de electrocasnice colectate și reciclate prin programul guvernamental EcoVoucher apare prima dată în Ecopresa.
17 februarie 2026
15:30
Mulți oameni de la oraș au tradiția de a merge într-o scurtă excursie în natură pe durata minivacanțelor de sărbători – în pădure, pe malul unui râu, într-o poiană liniștită. Minivacanțele de sărbători sunt adesea un prilej de a ne reconecta cu natura. Dar această bucurie a noastră nu trebuie să aibă un preț greu […] Articolul Turism etic în natură: cum să ne bucurăm de mediu fără a-i dăuna apare prima dată în Ecopresa.
16 februarie 2026
17:00
Pănțărușul a fost desemnat „Pasărea Anului 2026” în Republica Moldova, în urma votului organizat pe pagina de Facebook a Societății pentru Protecția Păsărilor și a Naturii (SPPN). Publicul a avut de ales dintre cinci specii: Pănțărușul, Șorecarul comun, Sfrânciocul roșiatic, Pietrarul sur și Coțofana. Potrivit organizatorilor, competiția a fost una strânsă, iar clasamentul final a […] Articolul Pănțărușul a fost desemnat „Pasărea Anului 2026” în Republica Moldova apare prima dată în Ecopresa.
13 februarie 2026
15:40
Cazul celor 1.007 arbori tăiați ilegal la Ghidighici. Inspectorii vor sesiza Procuratura # Ecopresa.md
Cazul tăierilor ilegale depistate la Ocolul Silvic Ghidighici capătă noi dimensiuni. După finalizarea controlului inopinat, reprezentanții Inspectoratului pentru Protecția Mediului anunță că vor sesiza Procuratura Generală pentru deschiderea unui dosar penal și stabilirii tuturor circumstanțelor. Verificărilor dispuse de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, inspectorii au identificat 1.007 cioate ale unor arbori tăiați, prejudiciul fiind peste 567 […] Articolul Cazul celor 1.007 arbori tăiați ilegal la Ghidighici. Inspectorii vor sesiza Procuratura apare prima dată în Ecopresa.
10:30
Prezența pisicii sălbatice europene în Orheiul Vechi este o veste care merită toată atenția. În imaginile publicate de administrația Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi” apare Felis silvestris, o specie protejată la nivel european și inclusă în lista speciilor ocrotite în Republica Moldova. Pisica sălbatică este un prădător discret, extrem de precaut, care supraviețuiește doar în ecosisteme […] Articolul Pisica sălbatică europeană, surprinsă din nou în Orheiul Vechi apare prima dată în Ecopresa.
12 februarie 2026
17:50
Ce faci cu o felicitare primită de Ziua Îndrăgostiților — o păstrezi, o reciclezi sau ajunge direct la coșul de gunoi? Un studiu internațional arată că, deși gesturile sunt simbolice, multe dintre obiectele oferite cu această ocazie devin rapid deșeuri. Din cei care se așteaptă să primească o felicitare, 44% spun că vor păstra, însă […] Articolul Dragostea care nu dăunează mediului apare prima dată în Ecopresa.
14:40
Energia termică mai ieftină în majoritatea regiunilor, cu excepția Bălțiului și Glodeniului # Ecopresa.md
Chișinăuienii au tarife mai mici cu circa 500 de lei la energia termică, iar bălțenii – tarife mai mari cu 75 de lei. Agenția Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat costurile la energia termică, urmare a modificării prețului la gazele naturale. Tarife mai mari la Bălți Locuitorii din Bălți vor plăti 2.201 lei/Gcal […] Articolul Energia termică mai ieftină în majoritatea regiunilor, cu excepția Bălțiului și Glodeniului apare prima dată în Ecopresa.
13:00
Cinci focare de gripă aviară au fost confirmate recent în fauna sălbatică din Republica Moldova, toate la lebede. Aproximativ zece păsări au fost înhumate, potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Virusul este mortal pentru păsări, nu există tratament, iar autoritățile fac apel la populație să evite orice contact cu exemplarele bolnave sau moarte și […] Articolul Gripa aviară la lebede în Republica Moldova: cum recunoaștem o lebădă bolnavă apare prima dată în Ecopresa.
11 februarie 2026
18:20
În următoarele zile, între 11–13 februarie 2026, oscilațiile de temperatură fac ca gheața de pe râuri, lacuri și iazuri să devină instabilă și imprevizibilă. Chiar dacă pare solidă, un pas greșit poate duce la prăbușire și chiar la înec. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) recomandă să fim atenți la deplasările pe suprafețe înghețate […] Articolul Atenție! Gheață subțire – ne avertizează IGSU apare prima dată în Ecopresa.
13:00
Locuitorii satului Cociulia, din raionul Cantemir, ar putea economisi anual până la 350.000 de lei la facturile de energie, după ce localitatea a devenit prima comunitate de energie din surse regenerabile înregistrată oficial în Republica Moldova. Decizia a fost aprobată pe 10 februarie de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). O comunitate de energie […] Articolul Cociulia – prima comunitate energetică înregistrată oficial în Republica Moldova apare prima dată în Ecopresa.
10 februarie 2026
17:50
Chiar și pe polei, păsările nu au trecut neobservate. Pe 7 și 8 februarie, opt observatori au înregistrat 42 de specii de păsări și aproximativ 600 de indivizi în aplicația Ornitodata, ca parte a provocării lansate de Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii din Republica Moldova. Observațiile au fost realizate preponderent în municipiul Chișinău, […] Articolul 42 de specii de păsări observate într-un singur weekend de iarnă în Republica Moldova apare prima dată în Ecopresa.
9 februarie 2026
18:00
Noi detalii despre primul Inventar Forestier Național: proiectul va fi realizat cu sprijin nerambursabil # Ecopresa.md
Inventarul Forestier Național (IFN) al Republicii Moldova va costa 1,7 milioane de euro, oferite drept grant nerambursabil din partea Guvernului României. În 2030 vor fi publicate rezultatele, după ce, de la anul viitor, echipele vor ieși în teren, pentru măsurări și verificări. Datele acumulate vor fi folosite și în raportările internaționale ale Republicii Moldova, inclusiv […] Articolul Noi detalii despre primul Inventar Forestier Național: proiectul va fi realizat cu sprijin nerambursabil apare prima dată în Ecopresa.
17:10
Autoritățile anunță că lemnul de foc este suficient pentru toți cei care au nevoie iarna aceasta. În total, pentru sezonul rece 2025-2026, s-au recoltat aproximativ 600 de mii de metri steri de lemn de foc, ceea ce asigură stocuri suficiente pentru populație. În ultimii trei ani volumul comercializat a constituit circa 535 de mii de […] Articolul Lemn de foc pentru iarna 2026: stocuri suficiente și prețuri neschimbate apare prima dată în Ecopresa.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.