VIDEO Sărbătoarea de 8 Martie s-a transformat în tragedie. Un tânăr, găsit mort în comuna Iliciovca
NordNews, 9 martie 2026 16:00
Sărbătoarea de 8 martie s-a încheiat tragic într-o localitate din raionul Florești. Un tânăr de 26 de ani a fost găsit fără suflare în comuna Iliciovca, după ce ar fi consumat băuturi alcoolice împreună cu rude și cunoscuți. Poliția a deschis un proces penal, pentru a stabili toate circumstanțele decesului. „Este nepotul meu, i-am turnat [...]
• • •
Acum 30 minute
16:00
Acum o oră
15:30
Un tânăr de 21 de ani din Republica Moldova, dat în urmărire pentru agresarea mai multor persoane, a fost reținut de autoritățile române. Incidentul a fost documentat în seara zilei de duminică, 8 martie. Potrivit Poliției de Frontieră Române, în jurul orei 20:00, tânărul s-a prezentat la punctul de trecere a frontierei Leușeni–Albița, fiind pasager [...]
15:20
Compania Energocom Trading, subsidiară a Energocom, a efectuat prima sa tranzacție pe piața nereglementată a gazelor naturale, după ce a fost desemnată câștigătoare a unei licitații organizate de Bursa Română de Mărfuri – EST pentru compania Termoelectrica. Potrivit informațiilor oferite de companie, procedura de achiziție a vizat furnizarea gazelor naturale destinate consumului propriu al Termoelectrica, [...]
15:20
Șoferii care comit încălcări ale regulilor de circulație în Republica Moldova folosind vehicule înmatriculate în alte state vor putea fi identificați și sancționați. Mecanismul este prevăzut într-un proiect de modificare a Codului contravențional, care urmează să fie examinat de Guvern în ședința de miercuri. Potrivit proiectului, autoritățile vor putea solicita informații despre vehiculele înmatriculate peste [...]
Acum 4 ore
13:40
DOC Licitație la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”: spații neutilizate, scoase la locațiune # NordNews
Teatrul Național de Stat „Vasile Alecsandri" din municipiul Bălți anunță organizarea unei licitații cu reducere pentru transmiterea în locațiune a activelor neutilizate aflate în gestiunea instituției. Decizia este luată în baza Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136/2009, precum și a Deciziei Comisiei de licitație nr. 2 din [...]
13:10
Locuitorii din Moscova și Sankt Petersburg s-au confruntat cu întreruperi majore ale internetului mobil, fără explicații oficiale clare din partea autorităților. Problemele au fost semnalate de mii de utilizatori, potrivit datelor serviciului Downdetector. În Sankt Petersburg, întreruperile au început în dimineața zilei de 9 martie, în jurul orei 06:00, când utilizatorii au început să raporteze [...]
13:10
Fostul vicepreședinte al Oficiului Teritorial Râșcani din municipiul Chișinău al fostului Partid „Șor", Fiodor Garpin, a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a formațiunii politice din partea unui grup criminal organizat. Sentința a fost pronunțată pe 6 martie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit Procuraturii Anticorupție, pedeapsa urmează [...]
13:00
Prețurile carburanților continuă să crească în Republica Moldova. Motorina standard se scumpește cu 72 de bani, iar marți un litru va costa 23,59 lei, potrivit prețului maxim stabilit de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). În același timp, și benzina se scumpește. Pentru benzina cu cifra octanică 95, ANRE a stabilit un preț maxim [...]
12:50
Un bărbat căutat de autoritățile din India pentru implicare în numeroase infracțiuni grave a fost reținut la frontiera Republicii Moldova la sfârșitul săptămânii trecute, în baza unei notificări roșii emise de Interpol. Potrivit informațiilor furnizate de poliția din statul indian Punjab, acesta este suspectat de legături cu o rețea criminală și este vizat în zeci [...]
Acum 6 ore
11:00
Mojtaba Khamenei, desemnat oficial noul lider suprem al Iranului după moartea tatălui său # NordNews
Iranul are un nou lider suprem. Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Ali Khamenei, a fost desemnat oficial în această funcție după moartea tatălui său, ucis într-un atac atribuit Statelor Unite și Israelului la 28 februarie. Informația a fost relatată de presa internațională, inclusiv The New York Times, și citată de IPN. Potrivit unui comunicat difuzat de [...]
10:40
Șefa Direcției învățământ general din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, Marcelina Baleca, a anunțat că Programul național pentru învățarea limbii române a fost extins până în 2028, după ce peste 25.000 de persoane au participat la cursuri gratuite în perioada 2023–2025. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună Dimineața" de la Moldova 1. „Este [...]
10:40
Israelul a reluat parțial zborurile aeriene pentru întoarcerea cetățenilor săi în țară, iar autoritățile de la Tel Aviv iau în calcul ca, în perioada următoare, să permită și zboruri către destinații externe pentru cetățenii străini, atunci când situația de securitate o va permite. Subiectul a fost discutat în cadrul unei convorbiri telefonice dintre ministrul afacerilor [...]
Acum 8 ore
10:10
Activele oficiale de rezervă ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) au înregistrat o scădere în luna februarie, ajungând la 5,019 miliarde de euro la sfârșitul perioadei de raportare. Comparativ cu 30 ianuarie, când rezervele se ridicau la 5,080 miliarde de euro, acestea s-au redus cu aproximativ 61 de milioane de euro, transmite IPN. Potrivit BNM, [...]
10:00
Inspectorii de mediu din Dondușeni au desfășurat razii în teritoriu pentru prevenirea braconajului, combaterea tăierilor ilegale de arbori și verificarea modului de gestionare a deșeurilor. În urma controalelor, cazuri de braconaj nu au fost depistate. Totuși, inspectorii au constatat două încălcări ale modului de recoltare a masei lemnoase din fondul forestier administrat de primăria Climăuți. [...]
09:50
Prețul petrolului a trecut din nou de pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima dată din 2022, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, care amplifică temerile privind o posibilă criză globală de aprovizionare cu energie. Informația este relatată de publicația britanică The Guardian, citată de IPN. Potrivit sursei, cotația petrolului Brent a [...]
Ieri
14:40
În loc de amenzi, au oferit flori. În dimineața zilei de 8 Martie, mai multe șoferițe din municipiul Bălți au fost trase pe dreapta de polițiștii de patrulare. De această dată, însă, nu pentru încălcarea regulilor de circulație, ci pentru a primi felicitări și câte o lalea cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. „Secția Patrulare [...]
09:10
O dată pe an, atât femeile din Republica Moldova cât și din întreaga lume ajung în centrul atenției. Pe opt martie, florăriile se golesc de buchete, în restaurante mai toate mesele sunt rezervate, iar cuvintele calde le alină inimile. La Bălți, reprezentantele sexului frumos spun că dincolo de flori și cadouri, a opta zi a [...]
7 martie 2026
18:50
Femeile sunt prezente astăzi în aproape toate domeniile de activitate, inclusiv în profesii care, ani la rând, au fost considerate „bărbătești". De la industria energetică și armată, până la educație, cultură sau asistență socială, reprezentantele sexului frumos își fac meseria cu responsabilitate și dedicare. NordNews a adunat într-o colecție specială zece reportaje în care femeile [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
În ajunul zilei de 8 Martie, când femeile sunt felicitate și celebrate, rămâne o întrebare importantă: cât de egală este, de fapt, societatea pentru femei și bărbați? La Bălți, opiniile sunt împărțite. Unii spun că femeile sunt încă subapreciate, alții cred că egalitatea există deja. „Natura ne-a creat diferiți: există femei puternice, există femei mai [...]
13:20
Ziua Internațională a Femeii a fost marcată la Balatina printr-un concert plin de emoție, cântec și recunoștință. Pe 6 martie, sala de festivități a Liceului Teoretic din localitate s-a umplut de oameni veniți să le sărbătorească pe mame, bunici și profesoare. Copiii și elevii au urcat pe scenă cu poezii, cântece și dansuri dedicate femeilor [...]
11:40
Locuitorii satului Naslavcea, raionul Ocnița, au auzit în noaptea de vineri spre sâmbătă, 6 spre 7 martie, între orele 03:00 și 04:00, o serie de explozii provocate de un atac masiv cu rachete lansat de Rusia asupra mai multor orașe din Ucraina. Printre ținte s-a numărat și regiunea Cernăuți, unde se află hidrocentrala de la [...]
6 martie 2026
17:30
Aproape 200 de liceeni din nordul Republicii Moldova vor deveni mentori pentru elevii de clasa a IX-a, care se pregătesc pentru examenul de absolvire la matematică. Programul „Matematica de la egal la egal", lansat la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu" din Bălți, își propune să îi ajute pe gimnaziști să înțeleagă mai ușor materia, prin explicații [...]
16:30
Cea mai mare parte a drogurilor comercializate în Republica Moldova este vândută prin intermediul platformei Telegram, unde funcționează numeroase canale închise dedicate traficului de substanțe narcotice. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, care afirmă că solicitările autorităților moldovenești de blocare a acestor canale au fost ignorate de administrația [...]
16:10
În cadrul campaniei „Utilizăm energia eficient!", specialiștii atrag atenția asupra unor soluții simple prin care fiecare gospodărie poate reduce consumul de energie și costurile lunare. De multe ori, economiile semnificative pot începe cu schimbări mici în modul în care utilizăm aparatele electrice și resursele din locuință. Una dintre cele mai simple măsuri este înlocuirea becurilor [...]
16:10
Eficiența energetică nu este doar un concept tehnic, ci un stil de viață care începe cu alegerile noastre de zi cu zi. Indiferent de anotimp, gospodăriile pot reduce considerabil consumul de energie menținând, în același timp, un nivel optim de confort. Cum oprim pierderile de căldură și bani în sezonul rece? În perioada de iarnă, [...]
15:20
Polițiștii din municipiul Bălți au nevoie de mai multe antrenamente de tragere, câteva exerciții pe an fiind insuficiente pentru a menține nivelul optim de pregătire. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului de Poliție Bălți, Ion Volontir, în cadrul emisiunii NordNews LIVE, difuzată pe 3 martie. Potrivit comisarului, este nevoie de un tir modern, care [...]
13:10
Consiliul Audiovizualului (CA) propune modificarea Codului serviciilor media audiovizuale pentru a crește ponderea programelor difuzate în limba română și a conținutului local la posturile de televiziune din Republica Moldova. Instituția a transmis Parlamentului și Ministerului Culturii un set de cinci propuneri legislative, după ce o analiză recentă a indicat o scădere a volumului de programe [...]
13:00
Oferta Uniunii Europene de a acorda 60 de milioane de euro pentru aprovizionarea cu resurse energetice a regiunii transnistrene este încă valabilă. Declarația a fost făcută de Maia Sandu în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră" de la Jurnal TV, președinta precizând reintegrarea este în impas din cauza prezenței ilegale a trupelor ruse în Transnistria, scrie realitatea.md
12:50
În școlile din Republica Moldova ar putea fi introdus un curs modernizat dedicat educației artistice, denumit Arte, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit instituției, noua disciplină este concepută pentru a adapta educația artistică la cerințele actuale ale societății și ale sistemului educațional. Ministerul precizează că inițiativa face parte din procesul de modernizare curriculară și urmărește [...] Articolul Un curs modernizat de arte ar putea fi introdus în școlile din Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
12:20
Comisionul mediu pentru transferurile în euro din Republica Moldova a scăzut considerabil după aderarea țării la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). Potrivit datelor prezentate de Banca Națională a Moldovei (BNM), costul mediu al unei tranzacții s-a redus de la peste 20 de euro la doar 1,26 euro, iar numărul plăților procesate zilnic a [...] Articolul BNM: comisionul pentru transferurile în euro a scăzut la 1,26 euro prin SEPA apare prima dată în NordNews.
10:50
Prevederile care stabilesc că membrii comisiilor de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor vor putea fi desemnați cu votul a 51 de deputați, în loc de 61, au intrat oficial în vigoare. Decretul de promulgare a legii, semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost publicat în Monitorul Oficial, transmite ipn.md. Modificarea a fost [...] Articolul Legea privind reducerea pragului de vot pentru comisiile vetting a fost promulgată apare prima dată în NordNews.
10:40
Investigația privind camionul încărcat cu armament, depistat la sfârșitul lunii noiembrie în punctul de trecere a frontierei Leușeni–Albița, este în plină desfășurare, iar în perioada următoare ar putea fi prezentate public mai multe detalii despre acest caz. Declarația a fost făcută de directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, citat de IPN. Potrivit acestuia, dosarul este gestionat [...] Articolul Ancheta în cazul camionului cu armament depistat la Leușeni avansează. Autoritățile ar putea prezenta curând noi informații apare prima dată în NordNews.
10:30
10:20
Reforma justiției nu trebuie oprită din cauza faptului că în Parlament nu există o majoritate calificată de 61 de voturi pentru numirea membrilor comisiilor care evaluează judecătorii și procurorii. Declarația a fost făcută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a subliniat că procesul de curățare a sistemului judiciar trebuie să continue. Șefa statului a [...] Articolul Maia Sandu: Reforma justiției nu poate fi blocată din lipsa a 61 de voturi apare prima dată în NordNews.
09:20
Forțele armate ale Statelor Unite au scufundat peste 30 de nave iraniene și au lovit aproape 200 de ținte pe teritoriul Iranului în ultimele trei zile, a declarat comandantul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), amiralul Bradley Cooper, în cadrul unui briefing susținut la sediul comandamentului din Florida, transmite BBC, preluat de MOLDPRES. Potrivit oficialului militar [...] Articolul SUA afirmă că au scufundat peste 30 de nave iraniene apare prima dată în NordNews.
5 martie 2026
20:10
Horoscopul zilei de 3 martie 2026 vine cu o energie aparte, care te provoacă să fii mai atentă la semnele din jurul tău și la propriile dorințe. Astrele îți transmit că nimic nu este întâmplător, iar fiecare întâlnire sau decizie poate avea un impact pe termen lung. Este un moment potrivit să îți asculți [...] Articolul Leii își depășesc limitele. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
19:30
Salariul mediu brut a crescut în ultimele trei luni ale anului trecut până la aproape 16 400 de lei. Este cu 9 la sută mai mare decât în aceeași perioadă a anului 2024 și cu aproape 6 la sută peste nivelul trimestrului precedent, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Totuși, mulți locuitori ai [...] Articolul VIDEO Salariile cresc pe hârtie, dar nu și în buzunarele bălțenilor apare prima dată în NordNews.
18:20
Într-un labirint de intrigi politice, corupție și legături cu servicii secrete străine, cazul fostului șef al Direcției Generale Contraspionaj din SIS, Alexandru Bălan, arestat în România pentru trădare în favoarea KGB-ului belarus, capătă noi dimensiuni. Investigațiile recente dezvăluie o axă neașteptată: Bălan – Diana Cazacu – Victoria Cazacu – Renato Usatîi. Această conexiune, marcată de [...] Articolul Rețeaua ascunsă a trădării: Cum se leagă Alexandru Bălan de Renato Usatîi prin familia Cazacu, în umbra scandalurilor de corupție și spionaj apare prima dată în NordNews.
17:30
Întreprinderea Municipală „Apă – Canal Bălți” a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) o cerere prin care solicită ajustarea tarifelor pentru serviciul public de aprovizionare cu apă. Conform Fișei de fundamentare prezentate pentru stabilirea noilor prețuri, întreprinderea propune un tarif de 36,16 lei pentru un metru cub de apă. În prezent, locuitorii [...] Articolul Apa ar putea deveni mult mai scumpă la Bălți. „Apă-Canal” cere majorarea tarifului cu aproape 10 lei apare prima dată în NordNews.
17:30
Ciuleandra, sârba, hora, alunelul și multe alte dansuri populare, dar și cântece tradiționale au răsunat pe scena Palatului Municipal de Cultură din Bălți. Concertul „Vântuleț aduce Mărțișorul”, organizat în cadrul Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, a umplut sala. Bălțenii au venit să admire energia dansatorilor și să se bucure de tradițiile noastre. Cele mai multe [...] Articolul VIDEO Bălțiul a întâmpinat primăvara cu dansuri și cântece populare apare prima dată în NordNews.
17:20
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) avertizează că pensionarii sunt contactați telefonic de persoane necunoscute care se prezintă drept angajați ai instituției și încearcă să obțină date personale sau bancare. Instituția îndeamnă cetățenii să fie prudenți și să nu ofere astfel de informații prin telefon. Potrivit CNAS, instituția a fost sesizată despre mai multe cazuri [...] Articolul CNAS avertizează: pensionarii sunt sunați de escroci care cer date personale apare prima dată în NordNews.
17:10
Starea de alertă în domeniul energetic reprezintă o măsură de prevenție și atenuare menită să protejeze consumul intern și să asigure stabilitatea sistemului electroenergetic al Republicii Moldova. Explicațiile au fost oferite de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook. Potrivit oficialului, această măsură are rolul de a garanta continuitatea alimentării [...] Articolul Ministrul Energiei explică ce înseamnă starea de alertă în domeniul energetic apare prima dată în NordNews.
17:00
Mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova au semnalat autorităților de la Chișinău cazuri de intimidare sau reținere atât la intrarea în Federația Rusă, cât și pe teritoriul acestei țări. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că Ambasada Republicii Moldova la Moscova oferă suport consular și depune demersuri diplomatice pentru eliberarea persoanelor aflate în astfel de situații, [...] Articolul MAE: mai mulți cetățeni moldoveni semnalează intimidări și rețineri în Rusia apare prima dată în NordNews.
16:50
Specialiștii în sănătate spun că aceasta este băutura „înșelătoare” care ar putea crește glicemia. Când iei această băutură din supermarket, este ușor să presupui că este benefică pentru sănătatea ta. Totuși, în funcție de tipul pe care îl cumperi, îți poate afecta glicemia mai mult decât îți dai seama, potrivit catine.ro. Este vorba despre [...] Articolul Băutura „sănătoasă” care ar putea crește glicemia, potrivit dieteticienilor apare prima dată în NordNews.
16:50
Președintele României, Nicușor Dan, a efectuat joi, 5 martie, o vizită oficială în Polonia, unde a fost primit cu onoruri militare la Palatul Prezidențial din Varșovia de către omologul său polonez, Karol Nawrocki. Cei doi șefi de stat au avut discuții oficiale și o întrevedere tete-a-tete, urmate de o conferință de presă comună, transmite radioromania.ro. [...] Articolul Președintele României, la Varșovia: România este protejată de umbrela nucleară NATO apare prima dată în NordNews.
16:30
Aproximativ 740 de mii de persoane beneficiază anual de medicamente și dispozitive medicale compensate prin intermediul sistemului e-rețeta, implementat la nivel național. Informația a fost prezentată de directorul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Ion Dodon. Potrivit oficialului, platforma digitală nu reprezintă doar o schimbare tehnologică, ci un instrument care contribuie direct la îmbunătățirea [...] Articolul CNAM: 740 de mii de persoane beneficiază anual de medicamente compensate prin e-rețeta apare prima dată în NordNews.
15:30
Primăria municipiului Bălți oferă alocații unice pentru cuplurile care marchează jubileul căsătoriei, precum și pentru persoanele care au împlinit vârsta de 90 de ani sau mai mult. Măsura face parte din politicile locale de susținere socială a persoanelor în etate și de promovare a valorilor familiale. Potrivit mecanismului aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. [...] Articolul Până la 10 mii de lei pentru cupluri longevive și persoane de peste 90 de ani. Alocații unice oferite de Primăria Bălți apare prima dată în NordNews.
15:10
O alimentare la pompă pare un gest banal, dar uneori se poate transforma în costuri și nervi: mașina pornește greu, funcționează neregulat, apar suspiciuni privind calitatea carburantului sau dacă ai primit exact cantitatea plătită. În același timp, tot mai mulți consumatori spun că sunt orientați insistent spre produse „premium” mai scumpe, fără o explicație clară [...] Articolul Carburantul la pompă: ce riscuri există pentru consumatori și cum pot fi sesizate problemele apare prima dată în NordNews.
13:40
Un cetățean român a fost condamnat la 15 ani de închisoare de un tribunal din regiunea Krasnodar, Rusia, fiind acuzat de spionaj în favoarea Ucrainei. Sentința a fost pronunțată joi de Tribunalul Regional din Krasnodar, potrivit unui comunicat al instanței, potrivit dig24.ro. Potrivit autorităților ruse, bărbatul, identificat drept Adrian-David Kercio, ar fi fost găsit vinovat [...] Articolul Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru presupus spionaj în favoarea Ucrainei apare prima dată în NordNews.
13:30
O femeie în vârstă de 40 de ani din raionul Sîngerei a fost reținută de polițiștii și procurorii sectorului Buiucani, fiind suspectată că ar fi sustras peste un milion de lei dintr-un apartament din municipiul Chișinău. La operațiune au participat și angajații Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”. Potrivit datelor preliminare ale anchetei, femeia [...] Articolul v Furt de peste un milion de lei la Chișinău: o femeie din Sîngerei a fost reținută apare prima dată în NordNews.
