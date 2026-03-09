Vicepreședintele raionului Hîncești, Dumitru Vartic, exclus din PAS după scandalul legat de moartea soției sale
HN24 Online, 9 martie 2026 16:00
Vicepreședintele raionului Hîncești, Dumitru Vartic, a fost exclus din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), după scandalul izbucnit în urma decesului
Acum 30 minute
16:00
Vicepreședintele raionului Hîncești, Dumitru Vartic, exclus din PAS după scandalul legat de moartea soției sale # HN24 Online
Vicepreședintele raionului Hîncești, Dumitru Vartic, a fost exclus din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), după scandalul izbucnit în urma decesului
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Din 1 martie 2026, certificatul de concediu medical vor fi eliberat exclusiv online: a fost lansat Portalul digital al concediilor medicale # HN24 Online
Ministerul Sănătății și Agenția de Guvernare Electronică au anunțat astăzi, 2 martie, lansarea oficială a sistemului informațional „Portalul certificatelor de
27 februarie 2026
14:40
Cetățean moldovean, acuzat că ar fi omorât o tânără de 21 de ani la Moscova, după ce aceasta a aflat că era căsătorit și a decis să încheie relația. # HN24 Online
Potrivit informațiilor apărute pe rețelele sociale, tânăra, pe nume Ana, s-a mutat la Moscova în urmă cu trei ani din satul
13:50
Mister în Sicilia: Moldoveancă de 25 de ani găsită moartă, logodnicul român susține că s-a sinucis # HN24 Online
Un român de 34 de ani, Gheorghe Ciprian Apetrei, judecat în Italia pentru moartea logodnicei sale, Vera Șchiopu, o tânără
12:40
Fost deputat și ex-prim-viceprim-ministru al R. Moldova, ucis în stânga Nistrului – crimă produsă la Caragaș, Slobozia # HN24 Online
Ar fi vorba despre Nicolae Antronati, în vârstă de 90 de ani. Cadavrul acestuia a fost descoperit în propria locuință,
25 februarie 2026
19:30
Mașinile din străinătate nu vor mai trece inspecția tehnică repetată la reînmatriculare # HN24 Online
Certificatul de inspecție tehnică va avea un conținut minim standardizat, stațiile vor fi obligate să respecte cerințe clare privind infrastructura
19 februarie 2026
15:00
Breaking News: Variola maimuței, confirmată în Moldova. ANSP a inițiat ancheta epidemiologică. # HN24 Online
Un caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV) a fost confirmat în Republica Moldova, anunță Agenția Națională
14:20
Datorii de peste 51 milioane lei la gaz: schimbarea furnizorului nu îi scapă pe consumatori de plata restanțelor către Moldovagaz # HN24 Online
Mai mulți consumatori casnici au rămas cu datorii neachitate pentru gazele naturale, iar schimbarea furnizorului nu îi scutește de obligația
10 februarie 2026
14:30
Trei persoane, inclusiv administrator de hostel, condamnați la 13 și 15 ani de pușcărie pentru trafic de minori și exploatarea sexuală a unei adolescente de 16 ani # HN24 Online
Trei persoane – printre care administratorul unui hostel din Chișinău, un bărbat de 28 de ani în rol de transportator
14:10
Plățile cu cardul, blocate la benzinăriile Lukoil din Moldova: două bănci au înghețat conturile companiei # HN24 Online
Moldovenii nu pot achita prin intermediul cardurilor bancare la benzinăriile din rețeaua Lukoil. Agenția Servicii Publice (ASP) precizează că două
