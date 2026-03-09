9–18 martie 2026: o nouă rundă de subscriere a valorilor mobiliare de stat prin eVMS.md
Bizlaw.md, 9 martie 2026 16:00
Ministerul Finanțelor a lansat o nouă rundă de subscriere a valorilo...
Acum 30 minute
16:00
Ministerul Finanțelor a lansat o nouă rundă de subscriere a valorilo...
Acum 2 ore
15:10
Legea privind procedura notarială va fi supusă evaluării ex-post. Ce alte acte normative vor fi verificate # Bizlaw.md
Pe parcursul anului 2026, la propunerea comisiilor parlamentare, vor...
Acum 4 ore
13:00
Cum urmează a fi impozitate dividendele obținute de către uzufructuar urmare a posedării părții sociale # Bizlaw.md
În conformitate cu art.604 alin.(1) din Codul civil, uzufructu...
Acum 6 ore
11:20
Arest sau muncă în folosul comunității pentru părinții care evită plata pensiei de întreținere a copilului # Bizlaw.md
Părinții care evită intenționat să plătească pensia de întreți...
Acum 8 ore
09:30
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...
08:40
Preţul petrolului creşte cu 25% şi se îndreaptă spre cea mai mare scumpire zilnică din istorie: 116 dolari pe baril. Bursele scad # Bizlaw.md
Preţul petrolului Brent se îndreaptă spre cea mai mare creşter...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Codul contravențional a fost completat cu un articol nou, care prevede...
14:30
După ce ieri a modificat legea, astăzi, Parlamentul a numit doi membri în Comisia de evaluare externă a procurorilor # Bizlaw.md
Parlamentul a numit doi membri în Comisia de evaluare externă ...
13:40
Pachet de 1,33% din acțiunile unei bănci, tranzacționat pe bursă cu aproape 15 milioane de lei # Bizlaw.md
Un pachet de 17.600 de acțiuni ale SA „Banca de Finanțe și Comer...
12:10
Concurs pentru suplinirea posturilor vacante de judecător în completele specializate anticorupţie la Curtea de Apel Centru # Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunţat concurs pentr...
11:40
Consolidarea mecanismelor de protecție pentru beneficiarii produselo...
10:50
CtEDO: Republica Moldova trebuie să abordeze problema ierarhiilor informale dintre deținuți și să adopte măsuri pentru a remedia problema sistemică # Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...
08:20
Revolut, pe cale să devină bancă: Fintechul aplică pentru licenţă în SUA, beneficiind de politica mai relaxată a administraţiei Trump # Bizlaw.md
Revolut a depus o cerere pentru o licenţă bancară în SUA, valori...
5 martie 2026
17:10
În anul 2025, asistența juridică garantată de stat a fost acor...
15:30
CtEDO obligă Republica Moldova să achite peste 9.000.000 lei unei companii după revocarea dreptului de exploatare a unei cariere # Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a acordat 450.000 de eur...
14:40
Un amendament privind numirea membrilor în comisiile de evaluare externă, introdus în ajunul votului într-un proiect care viza securitatea judecătorilor # Bizlaw.md
Un amendament care stabilește o procedură simplificată pentru numirea ...
12:30
Casele de schimb valutar și hotelurile care dețin licență pentru opera...
10:30
CSM caută 15 judecători pentru Colegiul specializat anticorupţie la Judecătoria Chișinău # Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunţat concurs pentru suplinirea a 15 posturi vac...
09:00
O mare companie aeriană ia măsuri împotriva pasagerilor ce nu își pun căști când își folosesc dispozitivele mobile # Bizlaw.md
Pasagerii care obișnuiesc să se uite cu sunetul pornit la videoclipuri...
4 martie 2026
15:40
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a transmis astăzi Consiliului Supe...
13:50
Guvernul va continua să acopere 70% din costul primei de asigurare agr...
13:10
CJUE: O companie aeriană nu poate evita despăgubirile pentru un zbor întârziat, chiar dacă un zbor anterior a fost afectat de o situație excepțională # Bizlaw.md
Curtea de Justiție a uniunii europene (CJUE) susține că o companie aer...
12:40
ANRE a retras statutul de producător eligibil mic pentru o capacitate totală de 22,03 MW și va transfera la bugetul de stat peste 11,5 milioane lei # Bizlaw.md
Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare &...
11:10
(video) 30 de ani de investiții în oameni, economie și un viitor sustenabil. Ce spun angajații despre Philip Morris Moldova, desemnată Angajator de Top pentru a cincea oară # Bizlaw.md
Într-o piață a muncii tot mai competitivă, statutul de Angajat...
10:20
Ministerul Finanțelor a înaintat pentru consultări publice proie...
08:00
Când chatbot-ul devine martor: cum o simplă conversație cu inteligența artificială poate costa 10% din cifra de afaceri # Bizlaw.md
Angajatul unei companii care întreabă un chatbot „cum pute...
3 martie 2026
16:50
Plăți în valută în aeroport și la hoteluri. Ce prevede un proiect de modificare a legislației # Bizlaw.md
Plățile în valută străină în anumite spații comerciale și ...
13:50
Ministerul Finanțelor a instituit un mecanism național de certificar...
11:10
Mașinile fără inspecție tehnică valabilă nu vor mai putea circula. Înmatricularea va fi suspendată automat # Bizlaw.md
Legea privind siguranța traficului rutier va fi modificată pentru a in...
10:20
Agenția Servicii Publice (ASP) a lansat trei servicii noi digitale, de...
09:50
Un băiat și-a dat în judecată tatăl după ce acesta i-a folosit cei peste 10.500 de euro economisiți pentru a se recăsători # Bizlaw.md
O instanță din China a decis în favoarea unui băiat care și-a da...
2 martie 2026
18:00
Plafonul pentru efectuarea unor operațiuni valutare de capital fără au...
16:30
În anul 2025 au fost realizate investiții în active imobil...
13:40
Ministerul Justiției a lansat pentru consultări publice un proiect de ...
12:50
Începând din 1 martie 2026, certificatul de concediu medic...
10:30
Sistemul MIA Plăți Instant poate fi utilizat, începând de ...
08:40
Un bărbat a fost concediat după ce a publicat 20 de videoclipuri online în care își critica angajatorul # Bizlaw.md
Un muncitor de la o companie din San Lazzaro di Savena (Bologna) a fos...
27 februarie 2026
17:00
CNPF somează o companie de creditare să execute o hotărâre emisă acum opt luni și avertizează că va aplica o amendă de 250.000 lei # Bizlaw.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a somat OCN „MOGO L...
16:40
Vot multiplu și drepturi extinse pentru acționari pe piața de capital. CNPF a expediat proiectul legii spre aprobare # Bizlaw.md
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare...
14:00
Plățile pentru indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor la Banc...
13:30
Când intră în vigoare legea care va permite utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau în interes public # Bizlaw.md
Utilizarea în scopuri sociale reprezintă procesul de redistrib...
13:00
Persoana bănuită, învinuită sau inculpată de comiterea aceleia...
12:40
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță încheierea termenului...
08:30
Un poștaș a fost despăgubit cu aproape 15.000 de euro după ce i s-a interzis să înceapă munca la ora 5 dimineața # Bizlaw.md
Darren Williams lucra de decenii pe ruta sa de dimineață în Eccl...
26 februarie 2026
17:40
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a actualizat Fișierului tematic &ic...
12:40
Căile de atac în domeniul achizițiilor publice, sectoriale și concesiunilor. Noi mecanisme adoptate de Parlament # Bizlaw.md
Parlamentul a adoptat modificări legislative care au scopul de a asi...
11:30
Parlamentul a constatat încetarea mandatului de președinte al Plenului Consiliului Concurenței, deținut de Alexei Gherțescu # Bizlaw.md
Parlamentul a constatat încetarea mandatului de președinte al ...
11:00
Comisia de licențiere a profesiei de avocat a publicat
08:40
Obiectele colecţionabile capătă statut de active alternative pentru investiţii, după vânzarea record a cardului Pokémon, de 16,5 milioane de dolari # Bizlaw.md
Un card rar Pokémon, vândut săptămâna trecută pentr...
25 februarie 2026
17:20
Un tânăr din Olanda a fost concediat pentru că a refuzat să dea mâna cu șeful. A primit 34.000 de euro despăgubiri # Bizlaw.md
Un angajat în vârstă de 21 de ani a fost concediat de comp...
