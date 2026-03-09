Cu maib și Mastercard copilul tău poate ajunge pe...
InfoMarket, 9 martie 2026 13:10
Cu maib și Mastercard copilul tău poate ajunge pe...
Acum 30 minute
13:10
Acum 2 ore
12:10
Maib inaugurează oficiul renovat „Miron Costin”...
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
Femeile reprezintă 53,6% din populația Moldovei:...
19:10
BNM: Inteligența artificială poate contribui la...
19:10
BERD implementează în prezent în Moldova 76 de...
15:00
Guvernul a îndemnat cetățenii să doneze 2% din...
15:00
În Moldova se discută crearea unui fond de...
15:00
UE și BERD vor intensifica sprijinul acordat...
5 martie 2026
19:00
În 2025, veniturile fiscale din sectorul aviatic...
19:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a îndemnat...
19:00
Dorin Junghietu: Prețurile la gaz nu vor crește în...
18:40
Prime Minister Alexandru Munteanu called on...
15:40
Moldova și Ucraina au convenit asupra măsurilor de...
15:40
BNM și Asociația Băncilor din Moldova își unesc...
15:40
ANRE: Rezervele de produse petroliere sunt...
10:30
Schimbare în conducerea Moldindconbank: Victor...
4 martie 2026
19:40
Fondul polonez de solidaritate organizează un...
19:40
Prețul mediu al energiei electrice achiziționate...
19:40
În Moldova a fost declarată stare de alertă în...
17:30
Sergiu Gurău – antreprenorul social din Moldova...
15:10
Până la 1 iunie, Agenția Națională pentru...
15:10
Guvernul pregătește mecanisme de sprijinire a...
15:10
ODA a alocat în primele două luni ale anului...
3 martie 2026
18:30
ANSA a anulat controlul sporit asupra importurilor...
18:30
Guvernul urmărește cu atenție situația de pe...
18:30
Reprezentanța UE în RM: Moldova merge cu hotărâre...
14:20
Uniunea Europeană acordă 1,8 milioane de euro...
14:20
De la începutul anului 2026, SFS a colectat în...
14:20
Consiliul executiv al FMI a confirmat fiabilitatea...
2 martie 2026
19:10
A fost lansat Portalul certificatelor de concediu...
19:10
Moldova este interesată să atragă noi investiții...
19:10
FMI: Economia Moldovei se redresează după o serie...
14:50
În ultima săptămână, Serviciul Vamal a transferat...
14:50
Sistemul de plăți instantanee MIA, dezvoltat de...
14:50
În Moldova vor fi adoptate noi măsuri pentru...
27 februarie 2026
18:20
În liceul din Comrat va fi instalat un sistem de...
18:20
SFS: Procedura de rambursare a TVA către...
18:20
La Bruxelles s-a discutat despre implementarea în...
14:50
ONVV: Aproximativ 40% din numărul total de medalii...
14:50
BNM susține dezvoltarea mediului de afaceri prin...
14:50
BERD a crescut prognoza de creștere a PIB-ului...
11:40
Maib consolidează inițiativa de susținere a...
26 februarie 2026
19:30
Corporația Financiară Internațională va extinde...
19:30
SFS avertizează cu privire la notificările false:...
19:30
Moldova și SUA vor accelera implementarea...
19:30
Soluționarea litigiilor în domeniul achizițiilor...
17:20
Maib rockstars 2026: recunoaștem excelența...
15:10
În ianuarie, rețelele Premier Energy Distribution...
15:10
Moldova accelerează integrarea digitală și...
15:10
PIB-ul Moldovei ar fi crescut cu 51% - de la 16,8...
