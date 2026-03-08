Prețul la floarea soarelui

17:50

Evoluția prețurilor la porumb în Republica Moldova a urmat aceeași direcție observată și în cazul grâului. În prima săptămână a lunii martie, piața a înregistrat o ușoară apreciere, de aproximativ 0,10 lei/kg, mișcare determinată în mare parte de întărirea dolarului. Un factor urmărit cu atenție de traderi este evoluția pieței energetice. Revenirea prețurilor petrolului la niveluri ridicate – cu cotațiile WTI apropiindu-se de 80 dolari pe baril și Brent în jurul valorii de 85 dolari pe baril – are implicații directe pentru piața porumbului. Prețul energiei influențează cererea pentru biocombustibili, în special pentru etanol, iar această relație creează un mecanism prin care creșterea petrolului poate susține indirect și cotațiile porumbului. Pe piața europeană, contractul pentru porumb tranzacționat pe bursa Euronext cu livrare în iunie s-a închis la sfârșitul săptămânii la 201,75 euro pe tonă, semnalând o piață în creștere.