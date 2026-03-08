Evoluția prețului grâului
Agrobook, 8 martie 2026 17:50
Comparativ cu luna februarie, începutul lunii martie a adus o ușoară creștere a prețurilor la grâu și în Republica Moldova, evoluție care a urmat în mare măsură traiectoria pieței europene. Contractele pentru grâu tranzacționate la bursa europeană Euronext au urcat în prima săptămână a lunii martie până aproape de cel mai înalt nivel atins din noiembrie 2025. Mișcarea nu a fost determinată exclusiv de factori fundamentali ai pieței cerealelor dar de evoluțiile valutare. Întărirea dolarului american a produs un efect mecanic asupra cotațiilor internaționale, ajustând în sus valorile exprimate în euro și stimulând percepția unei piețe mai ferme. The post Evoluția prețului grâului appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
• • •
Alte ştiri de Agrobook
Acum 30 minute
18:00
În Republica Moldova, pe parcursul lunii februarie, prețurile la floarea-soarelui au înregistrat o scădere de 0,10–0,20 lei/kg. Piața a fost determinată de o temperare a cererii din partea cumpărătorilor regionali, care operează în zona bazinului Mării Negre. În același timp, volumul disponibil de semințe de floarea-soarelui în Republica Moldova s-a redus, pe măsură ce o mare parte din stocurile disponibile au fost valorificate în lunile precedente. The post Prețul la floarea soarelui appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
Acum o oră
17:50
Comparativ cu luna februarie, începutul lunii martie a adus o ușoară creștere a prețurilor la grâu și în Republica Moldova, evoluție care a urmat în mare măsură traiectoria pieței europene. Contractele pentru grâu tranzacționate la bursa europeană Euronext au urcat în prima săptămână a lunii martie până aproape de cel mai înalt nivel atins din noiembrie 2025. Mișcarea nu a fost determinată exclusiv de factori fundamentali ai pieței cerealelor dar de evoluțiile valutare. Întărirea dolarului american a produs un efect mecanic asupra cotațiilor internaționale, ajustând în sus valorile exprimate în euro și stimulând percepția unei piețe mai ferme. The post Evoluția prețului grâului appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
17:50
Evoluția prețurilor la porumb în Republica Moldova a urmat aceeași direcție observată și în cazul grâului. În prima săptămână a lunii martie, piața a înregistrat o ușoară apreciere, de aproximativ 0,10 lei/kg, mișcare determinată în mare parte de întărirea dolarului. Un factor urmărit cu atenție de traderi este evoluția pieței energetice. Revenirea prețurilor petrolului la niveluri ridicate – cu cotațiile WTI apropiindu-se de 80 dolari pe baril și Brent în jurul valorii de 85 dolari pe baril – are implicații directe pentru piața porumbului. Prețul energiei influențează cererea pentru biocombustibili, în special pentru etanol, iar această relație creează un mecanism prin care creșterea petrolului poate susține indirect și cotațiile porumbului. Pe piața europeană, contractul pentru porumb tranzacționat pe bursa Euronext cu livrare în iunie s-a închis la sfârșitul săptămânii la 201,75 euro pe tonă, semnalând o piață în creștere. The post Evoluția pieței porumbului appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
17:40
Piața cerealelor și oleaginoaselor din regiunea Bazinului Mării Negre traversează în prezent o perioadă de incertitudine care se transmite direct și asupra Republicii Moldova. Factorul dominant de volatilitate nu mai este doar oferta sau cererea, dar în primul rând costul logisticii maritime. Pentru cereale cum este grâul, traderii își calculează marjele comerciale la un nivel de regulă între 5- 6 $/t. În condițiile actuale, orice fluctuație a costului de transport poate anula marja. Dacă frahtul maritim crește cu doar câțiva dolari pe tonă, profitul se diminuează sau dispare, iar prețul care poate fi oferit fermierului devine greu de estimat. The post Evoluția generală a pieței cerealelor și oleaginoaselor appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
Ieri
11:00
De la București la Chișinău: fermierii moldoveni intră în conversația pieței agricole regionale # Agrobook
După participarea la Agri Trade Summit 2026, devine tot mai clar că agricultura modernă nu mai este doar producție. Este piață, logistică, bursă și geopolitică. Iar următorul pas este aducerea acestei conversații la Chișinău. The post De la București la Chișinău: fermierii moldoveni intră în conversația pieței agricole regionale appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Consiliul Uniunii Europene a adoptat regulamentul care pune în aplicare clauzele de salvgardare bilaterale prevăzute în acordurile comerciale dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur. Noile reguli vizează protejarea fermierilor europeni în cazul în care importurile agricole din statele Mercosur cresc brusc și riscă să provoace prejudicii grave producătorilor din UE. The post Noi măsuri UE pentru protecția agriculturii appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
09:20
Imagineați-vă că sunteți la volanul unei mașini care rulează pe o autostradă aglomerată, dar vitezometrul vă arată viteza de acum 15 minute, nu cea actuală. Cam așa a arătat piața carburanților din Republica Moldova la începutul lunii martie 2026. Raportul recent al ANRE descrie o situație de „infarct logistic”, unde regulile vechi de calcul s-au ciocnit frontal cu o realitate geopolitică brutală. Totul a început departe de hotarele noastre. Tensiunile din Orientul Mijlociu au aruncat piața petrolului în haos. The post Criza Motorinei în Moldova: De ce cifrele de ieri nu mai pot plăti plinul de azi appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
3 martie 2026
09:20
În perioada martie 2025 – februarie 2026, prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA) au fost finanțate 358 de afaceri ale întreprinderilor micro și mici din sectorul agricol. În luna februarie 2026 au fost aprobate 40 de proiecte. Programul a acoperit toate raioanele Republicii Moldova, cu o concentrare mai pronunțată în partea de nord a țării. Implementarea și administrarea FCA sunt asigurate de Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă, prin intermediul instituțiilor financiare partenere. The post 358 de afaceri agricole au accesat 339 milioane de lei prin Programul FCA appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
2 martie 2026
20:10
Un grup de agricultori din Republica Moldova au participat recent la Agri Trade Summit 2026, un eveniment desfășurat în București, cu scopul de a descoperi noutăți tehnologice și bune practici din agricultură. Participanții au subliniat că, dincolo de informațiile prezentate, cel mai valoros a fost schimbul de experiență și comunicarea directă între fermieri, care adesea lipsește în activitatea zilnică din câmp. The post Unitatea – Recolta cea mai de preț la Agri Trade Summit 2026 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
16:20
În nordul Republicii Moldova funcționează una dintre cele mai importante verigi tehnice ale agriculturii ecologice – Laboratorul Biologic pentru Protecția Plantelor din Soroca, structură aflată în subordinea Ministerului Agriculturii. Discuțiile privind o eventuală închidere a acestei unități nu reprezintă doar o decizie administrativă punctuală, ci un potențial șoc structural pentru agricultura organică regională și, implicit, pentru segmentul de producție certificată la nivel național. The post Închiderea laboratorului din Soroca ar amenința 2.900 ha ecologice appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
12:40
Prețul petrolului a înregistrat o creștere semnificativă luni, la deschiderea piețelor asiatice, ca urmare a atacurilor comune ale Statelor Unite ale Americii și Israel asupra Iranului. Președintele american Donald Trump a anunțat că loviturile vor continua „până la atingerea tuturor obiectivelor”, alimentând temerile investitorilor privind o escaladare a conflictului în regiunea Golfului, cea mai importantă zonă producătoare de petrol din lume. The post Prețul petrolului crește abrupt după atacurile SUA și Israel asupra Iranului appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
12:20
În perioada 23 februarie – 1 martie 2026, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat peste 931,7 milioane lei, realizând 120,5% din cifra de control stabilită pentru această perioadă. De la începutul anului, instituția a acumulat circa 5,8 miliarde lei, ceea ce reprezintă 103,9% din obiectivul anual. Persoanele fizice care au introdus bunuri a căror valoare în vamă depășește limita neimpozabilă au achitat plăți de aproximativ 25,1 milioane lei, echivalentul a 2,7% din totalul încasărilor pentru intervalul menționat. Conform Serviciului Vamal, sumele colectate sunt transferate direct în bugetul de stat și sunt utilizate pentru plata salariilor, dezvoltarea infrastructurii și finanțarea proiectelor sociale. În perioada de referință au fost perfectate 12.761 declarații vamale, iar fluxul mijloacelor de transport a însumat 68.753 traversări. Cele mai tranzitate puncte vamale rămân a fi Leușeni și Sculeni, cu 14.413, respectiv 13.456 de traversări. The post Serviciul Vamal: peste 931 milioane lei colectate într-o săptămână appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
11:10
Iurie Rija: Creșteri de prețuri la grâu și îngrășăminte în Moldova din cauza conflictului SUA–Iran # Agrobook
Escaladarea conflictului dintre Statele Unite și Iran funcționează ca un șoc sistemic pentru piețele de energie, îngrășăminte și cereale, iar pentru fermierul din Republica Moldova acest lucru nu este o știre îndepărtată, ci un factor direct de cost și de risc comercial. The post Iurie Rija: Creșteri de prețuri la grâu și îngrășăminte în Moldova din cauza conflictului SUA–Iran appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
10:00
Un an de muncă pierdut într-o oră: fermierii explică de ce asigurarea agricolă este vitală # Agrobook
În condițiile în care seceta, grindina sau înghețurile pot compromite, într-o singură zi, investiții de sute de mii de lei, asigurarea în agricultură devine un instrument esențial de protecție financiară. Deși costurile polițelor sunt semnificative, statul subvenționează 70% din prima de asigurare pentru a încuraja fermierii să-și protejeze afacerile. The post Un an de muncă pierdut într-o oră: fermierii explică de ce asigurarea agricolă este vitală appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
27 februarie 2026
15:00
Legea privind organizarea și funcționarea Camerelor Agricole creează în Republica Moldova un sistem nou de reprezentare profesională a fermierilor. Ideea de bază este simplă: agricultorii activi economic se organizează într-o structură oficială, recunoscută de stat, care îi reprezintă în relația cu autoritățile și care oferă servicii de consultanță, formare și sprijin. The post Cum funcționează Camera Agricolă și ce oferă agricultorilor appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
12:30
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare informează că, la această dată, nu există niciun embargo aplicat vinurilor din Republica Moldova pe piața ucraineană. The post Nu există embargo pentru vinurile Moldovei în Ucraina, anunță Ministerul Agriculturii appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
11:20
Expoziția internațională specializată MOLDAGROTECH – hub de inovații agricole al Moldovei # Agrobook
În perioada 11 – 14 martie 2026, la C.I.E. Moldexpo, se va desfășura Expoziția internațională specializată de mașini, echipamente și tehnologii pentru sectorul agricol MOLDAGROTECH (spring). Actuala ediție, a XXXXVII-a, întrunește peste 100 de expozanți, dintre care circa 20% în premieră, care își vor promova ofertele în pavilionul nr.2 și pe spațiile în aer liber. Geografia participării este variată și cuprinde țări, precum Republica Moldova, Italia, Letonia, Polonia România, Turcia, Ucraina, Ungaria. The post Expoziția internațională specializată MOLDAGROTECH – hub de inovații agricole al Moldovei appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
25 februarie 2026
20:40
În ultimele două săptămâni se observă o activitate extrem de redusă din partea cumpărătorilor de ulei de floarea-soarelui. Majoritatea se află într-o poziție clară de așteptare, mizând pe scăderea prețurilor, iar această corecție descendentă a început deja să se manifeste. The post Piața uleiului de floarea-soarelui se află în pragul unor schimbări globale majore appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
24 februarie 2026
17:00
Piața florii-soarelui traversează în februarie 2026 un moment de maximă intensitate, caracterizat printr-un amestec complex de deficit de stocuri la nivel global și o relaxare temporară a cererii regionale. Pentru agricultorii din Republica Moldova, contextul actual oferă prețuri care, deși atractive, prezintă semne clare de plafonare, sugerând că fereastra de oportunitate pentru valorificarea stocurilor la cotații ridicate s-ar putea închide în săptămânile următoare. The post Floarea-soarelui în Moldova: când e momentul să vinzi stocurile appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
15:10
Portul Constanța indică un reper de 616 USD/t, iar în piața internă din Drochia discutăm deja un nivel de 10,60 lei/kg, după ce anterior am văzut 10,35 lei/kg. Cursul dolarului este 17,1241 lei/USD, în ușoară corecție, ceea ce înseamnă că mișcarea în lei este influențată direct de raportul valutar. The post Piața semințelor de floarea-soarelui, Republica Moldova appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
23 februarie 2026
18:50
Situația actuală privind tarifele de uscare practicate de elevatoarele din Republica Moldova merită o analiză calmă, economică și profesionistă, atât din perspectiva fermierului, cât și din perspectiva operatorului de siloz. The post Tarifele de uscare a cerealelor în Moldova: ajustare necesară după criza energetică appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
09:50
Fondurile speculative revin agresiv pe grâu și soia: semnal de stabilizare pentru piața cerealelor din Moldova # Agrobook
Datele COT pentru săptămâna încheiată la 17 februarie 2026 arată clar că fondurile speculative au revenit agresiv în complexul cerealier și oleaginos, iar acest lucru se vede direct în fluxurile financiare exprimate în milioane de dolari. The post Fondurile speculative revin agresiv pe grâu și soia: semnal de stabilizare pentru piața cerealelor din Moldova appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
20 februarie 2026
11:00
Situația actuală a pieței semințelor de floarea-soarelui din România este marcată de un fenomen de arbitraj comercial care pune presiune directă asupra procesatorilor și traderilor locali. Importul semințelor din Argentina, la un nivel de preț CIF Constanța situat între 580 și 590 dolari pe tonă, arată o strategie de aprovizionare agresivă, menită să compenseze deficitul de stocuri interne. The post România: Importul masiv de floarea-soarelui din Argentina echilibrează piața appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
09:30
Piața globală a cerealelor pentru sezonul 2026/27 arată stabilitate și confort, fără semnale de deficit major, potrivit raportului USDA „Agricultural Outlook”. Pentru fermierii și exportatorii din Republica Moldova, tabloul indică o competiție acerbă pe piețele externe și o piață dominată mai mult de volum decât de preț. The post Sezonul cerealelor 2026/27: oferta rămâne stabilă, prețurile sub presiune appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
19 februarie 2026
11:30
Raportul dintre prețul soiei și prețul porumbului pentru recolta 2026 a crescut în prima jumătate a lunii februarie și se situează în jurul valorii de 2,40, peste media istorică de aproximativ 2,35. Acest indicator reflectă de câte ori este mai scumpă soia comparativ cu porumbul pe piața futures din SUA și influențează direct deciziile de însămânțare. Când raportul depășește 2,40, piața stimulează extinderea suprafețelor cu soia. Sub 2,35, porumbul devine relativ mai atractiv. The post Piața cerealelor în creștere: oferte abundente și marje strânse pentru fermieri appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
10:40
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a anunțat că, în acest an, ar putea fi create între trei și cinci camere agricole, pornind de la grupuri locale de inițiativă. Declarațiile au fost făcute la emisiunea „Pe Față” de la Moldova 1. Implementarea reformei are loc în contextul în care mai multe prevederi ale legii […] The post În 2026, în Moldova vor fi create primele camere agricole appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
10:00
Piața globală a grâului a intrat într-o fază de ajustare, iar contractele futures tranzacționate la Chicago, referința internațională pentru formarea prețurilor, au înregistrat o corecție tehnică după atingerea unui maxim recent. Structura de tip „dublu vârf” a indicat un nivel de rezistență în jurul valorii de 6,2–6,3 dolari per bushel, iar ulterior cotațiile au coborât spre 5,9–6,0 dolari per bushel. Transpus în echivalent comercial, acest nivel corespunde aproximativ cu 220–225 dolari pe tonă, iar o variație de 0,10 dolari per bushel echivalează cu circa 3,7 dolari pe tonă, o diferență semnificativă pentru marjele exportatorilor. The post Prețul grâului se corectează pe fondul recoltei generoase din Rusia appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
18 februarie 2026
17:00
Deputații Serghei Ivanov și Sergiu Stefanco au tras un semnal de alarmă privind dificultățile financiare cu care se confruntă fermierii din Moldova, cauzate de întârzierile în plata subvențiilor și blocarea conturilor pentru TVA. În cadrul unui briefing de presă, cei doi parlamentari au solicitat intervenția imediată a autorităților și au anunțat o ședință publică pentru a discuta modificările legislative ce afectează agricultura. The post Fără bani și subvenții, agricultura din Moldova nu poate supraviețui appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
16:00
De la Angajament la Acțiune: Peste 50 de lideri de afaceri au discutat despre egalitatea de gen și WEPs la ‘Fabricat în Moldova’ 2026 # Agrobook
Peste 50 de reprezentante și reprezentanți ai mediului de afaceri, s-au reunit la evenimentul „De la Angajament la Acțiune: WEPs – Conectând Femeile în Afaceri”, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în cadrul programului de afaceri al Expoziției Naționale „Fabricat în Moldova” 2026. The post De la Angajament la Acțiune: Peste 50 de lideri de afaceri au discutat despre egalitatea de gen și WEPs la ‘Fabricat în Moldova’ 2026 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
17 februarie 2026
15:10
De la emigrație la antreprenoriat agricol acasă: Nicolae Susan exportă în UE struguri de masă certificați GLOBALG.A.P. # Agrobook
Pentru mulți producători mici și mijlocii din Republica Moldova, drumul spre piața Uniunii Europene pare dificil, uneori chiar imposibil. Lipsa certificărilor de calitate, volumele mici, accesul limitat la informație și la exportatori cu experiență sunt obstacole. Istoria lui Nicolae Susan, producător de struguri de masă din satul Ursoaia, raionul Cahul, demonstrează însă că acest drum poate fi parcurs cu succes atunci, când există cooperare și sprijin profesionist. The post De la emigrație la antreprenoriat agricol acasă: Nicolae Susan exportă în UE struguri de masă certificați GLOBALG.A.P. appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
11:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) atrage atenția consumatorilor și operatorilor din sectorul alimentar că produsele care conțin adaosuri de grăsimi vegetale nu pot fi vândute sub denumiri precum „brânză”, „cașcaval”, „unt” sau „lapte”. Instituția subliniază că eticheta trebuie să indice clar denumirea corectă, pentru a evita orice confuzie sau inducere în eroare a consumatorilor. The post ANSA: Produsele cu grăsimi vegetale nu pot fi vândute ca brânză appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
10:40
Vă prezint o analiză actualizată a pieței globale a uleiurilor vegetale, într-un context în care echilibrul dintre ofertă, cerere și competitivitatea între origini determină mai mult direcția prețurilor decât eventuale șocuri de producție. The post Iurie Rija: Piața globală a uleiurilor vegetale în 2026 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
09:30
Raportul stocuri la consum pentru porumbul american este unul dintre cei mai importanți indicatori fundamentali ai pieței globale de cereale, deoarece exprimă proporția dintre cantitatea rămasă în depozite la final de sezon și volumul total utilizat anual. Formula este simplă și clasică: stocuri finale împărțite la consum total, înmulțit cu 100 pentru a obține procentul. Dacă, de exemplu, Statele Unite încheie sezonul cu 40 milioane tone stoc și consumul anual este de 320 milioane tone, raportul stoc consum este 12,5 procente. Acest procent arată câte luni de consum sunt acoperite teoretic din stocurile existente. The post Cum stocurile de porumb din SUA ne afectează buzunarul în Moldova appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
16 februarie 2026
12:20
Ucraina caută soluții pentru reluarea rapidă a exporturilor de carne de pasăre către Moldova # Agrobook
Ucraina intenționează să rezolve cât mai curând problema reluării exporturilor de carne de pasăre către Moldova, după suspendarea temporară a importurilor, potrivit Ministerului ucrainean al Economiei, Mediului și Agriculturii. Măsura a fost discutată într-o reuniune online cu reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din Moldova. The post Ucraina caută soluții pentru reluarea rapidă a exporturilor de carne de pasăre către Moldova appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
11:40
Chișinău, 16 februarie 2026 – Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova și al partenerilor de dezvoltare, anunță relansarea apelurilor de granturi pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM) în acest an. Bugetul total prevăzut pentru 2026 este de 300 milioane de lei. The post ODA relansează granturile pentru IMM: 300 milioane de lei disponibile în 2026 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
11:20
Pe 5 martie 2026, la Chișinău, va avea loc Forumul Investițional în sectorul agroalimentar, organizat de Platforma de Parteneriat Agroalimentar a Republicii Moldova (APP). Evenimentul reunește oficiali guvernamentali, miniștri ai agriculturii din statele membre UE, instituții europene și internaționale, investitori, organizații de producători și parteneri de dezvoltare, creând o platformă de dialog și cooperare economică pentru atragerea investițiilor și creșterea exporturilor de produse moldovenești. The post Forumul Investițional Agroalimentar la Chișinău, 5 martie 2026 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
10:20
Pentru sezonul 2025/2026, producția mondială de semințe este estimată la 51,77 milioane tone, în scădere față de 55,20 milioane tone în 2023/24 și 52,30 milioane tone în 2024/25. Nu discutăm despre o prăbușire, ci despre o contracție graduală, într-un context în care estimările inițiale din 2025 mizau pe peste 60 milioane tone, scenariu infirmat ulterior de seceta din bazinul Mării Negre și Europa de Est. The post Floarea-soarelui 2025/2026: între prețuri maxime și stocuri minime appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
10:00
Președintele Consiliului Național al Cerealelor din Turcia, Yașar Serpi, a declarat în cadrul celui de-al 20-lea Congres și Expoziție Internațională TUSAF, organizat la Antalya, că în perioada 1 octombrie – 31 decembrie precipitațiile au fost cu 20% sub media normală. Totuși, începând din ianuarie, regimul pluviometric a intrat pe un trend de revenire. Potrivit lui Serpi, dacă în lunile martie și aprilie vor exista ploi consistente, Turcia ar putea atinge niveluri record de producție la grâu. The post Turcia speră la recolte record de grâu în 2026 după seceta din 2025 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
14 februarie 2026
14:10
Piața florii-soarelui traversează în februarie 2026 un moment de maximă intensitate, caracterizat printr-un amestec complex de deficit de stocuri la nivel global și o relaxare temporară a cererii regionale. The post Prețurile la floarea-soarelui ating maxime, dar se pot prăbuși appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
10:30
Structura logisticii exporturilor agricole: dominația transportului maritim și revenirea căii ferate în sezonul 2025–2026 # Agrobook
În perioada iulie 2025 – ianuarie 2026, exportul celor cinci culturi cerealiere și oleaginoase de bază ale Republicii Moldova – grâu, rapiță, orz, floarea-soarelui și porumb – a atins un volum total de 1 710 513 tone. Structura căilor de transport evidențiază o tendință deja consolidată în ultimii ani: transportul maritim domină exporturile și devine axa logistică principală a comerțului exterior cu cereale. The post Structura logisticii exporturilor agricole: dominația transportului maritim și revenirea căii ferate în sezonul 2025–2026 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
13 februarie 2026
18:30
Activitatea porturilor Giurgiulești și Ungheni în comerțul international de mărfuri al R. Moldova # Agrobook
Datele pentru anul 2025 arată o difereniere între cele două porturi ale Republicii Moldova – Portul Internațional Liber Giurgiulești- în continuare Portul Giurgiulești și Portul de Pasageri și Mărfuri Ungheni – în continuare Portul Ungheni. În ansamblu, 2025 este un an de consolidare a fluxurilor navale, cu o creștere a importurilor și o repoziționare a exporturilor în favoarea Giurgiuleștiului. The post Activitatea porturilor Giurgiulești și Ungheni în comerțul international de mărfuri al R. Moldova appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
18:20
Importurile navale în 2025: revenire puternică și cerere în creștere pentru inputuri strategice # Agrobook
Anul 2025 este marcat de o expansiune a importurilor pe cale navală în Republica Moldova. Volumul total al mărfurilor intrate prin intermediul transportului naval ajunge la 1197 892 tone, realizate prin 684 nave. Comparativ cu 2024, când s-au înregistrat 1 038 537 tone și 574 nave, creșterea este de 15% la volum și peste 19% la numărul de nave. Este cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani și depășește inclusiv anii 2023 și 2022. The post Importurile navale în 2025: revenire puternică și cerere în creștere pentru inputuri strategice appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
18:10
Transportul naval rămâne o verigă importantă pentru comerțul exterior al Republicii Moldova. Volumul total al mărfurilor ieșite pe cale navală în 2025, inclusiv export și tranzit, a ajuns la 1 416 890 tone, realizate prin 576 nave. Este un nivel mai mic comparative cu recordul din 2024, când s-au înregistrat 1 502 189 tone și 781 nave, dar mult peste 2022, când totalul era de 992 235 tone. Practic, în doar trei ani, fluxul naval a crescut cu peste 420 mii tone. The post 2025: un an solid pentru exportul naval, dar concentrat pe materie primă appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
14:00
Fermierii din mai multe sectoare pot primi granturi de până la 1 milion USD prin Proiectul AGGRI # Agrobook
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea celui de-al cincilea apel de granturi din cadrul Proiectului AGGRI, pentru fermierii din sectoarele de creștere a bovinelor, ovinelor și caprinelor, orientate spre producția de lapte, sisteme mixte și producția de carne. Sunt eligibile și exploatațiile de porcine și păsări din specia galinacee, pentru investiții în consolidarea măsurilor de biosecuritate în ferme. The post Fermierii din mai multe sectoare pot primi granturi de până la 1 milion USD prin Proiectul AGGRI appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
12:30
Moldova a reușit să facă primele livrări de fructe într-o rețea de retail din Elveția în anul precedent, după intrarea în vigoare a Acordului de Comerț Liber cu țările EFTA de la 1 aprilie 2025. Au fost livrate prune ambalate pentru consumatorul final în caserole flow pack de un kilogram. Livrările s-au încheiat în luna noiembrie, calitatea fiind înaltă pe întreaga durată a livrărilor. The post Elveția, nouă destinație pentru fructele moldovenești de top appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
10:10
Cererea de export pentru grâul ucrainean rămâne relativ lentă, însă se observă o creștere a interesului din partea cumpărătorilor care se orientează spre originea ucraineană pe fondul scumpirii grâului din țările concurente. The post Iurie Rija: Situația actuală a pieței cerealelor și oleaginoaselor din Ucraina appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
10:00
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat joi finalizarea vânzării companiei Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG), către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, deținută de statul român. Tranzacția subliniază parteneriatul strategic dintre Republica Moldova și România și consolidează integrarea Moldovei în rețelele comerciale regionale și globale. The post BERD vinde Portul Giurgiulești statului român prin Portul Constanța appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
09:20
Chișinău, 12 februarie 2026 – Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege care reorganizează rețeaua de informații contabile agricole (RICA), transformând-o în rețeaua de date privind durabilitatea agricolă (RDDA). Inițiativa a fost elaborată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și vizează alinierea cadrului legislativ național la standardele europene privind colectarea datelor agricole. The post Parlamentul a votat reorganizarea rețelei de date agricole appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
11 februarie 2026
21:20
Asociația „Agrocereale” și-a desemnat noua conducere în cadrul Adunării Generale a membrilor, unde au fost aleși membrii Consiliului de Administrație, precum și președintele acestuia. În urma votului, funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Asociației „Agrocereale” a fost preluată de Nina Teleagă. The post Agrocereale și-a ales noua conducere în cadrul Adunării Generale appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
10:10
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare aduce la cunoștința producătorilor și exportatorilor de produse agroalimentare disponibilitatea instrumentului digital „Pesticide MRL Tracker”, dezvoltat de platforma agrinfo.eu. Această resursă este esențială în contextul necesității de a asigura conformitatea produselor destinate pieței Uniunii Europene cu reglementările privind siguranța alimentară. The post Export în UE fără riscuri: cum te ajută „Pesticide MRL Tracker” appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.