Evoluția generală a pieței cerealelor și oleaginoaselor

Piața cerealelor și oleaginoaselor din regiunea Bazinului Mării Negre traversează în prezent o perioadă de incertitudine care se transmite direct și asupra Republicii Moldova. Factorul dominant de volatilitate nu mai este doar oferta sau cererea, dar în primul rând costul logisticii maritime. Pentru cereale cum este grâul, traderii își calculează marjele comerciale la un nivel de regulă între 5- 6 $/t. În condițiile actuale, orice fluctuație a costului de transport poate anula marja. Dacă frahtul maritim crește cu doar câțiva dolari pe tonă, profitul se diminuează sau dispare, iar prețul care poate fi oferit fermierului devine greu de estimat.

