Moarte suspectă în familia unui demnitar din Republica Moldova: soția acestuia s-ar fi sinucis din cauza violenței
Adevarul (Moldova), 8 martie 2026 17:30
Soția lui Dumitru Vartic, vicepreședintele raionului Hîncești și membru al formațiunii aflate la putere în Republica Moldova, s-ar fi sinucis. Cazul a stârnit indignare cu precădere în rândul localnicilor care îl acuză pe bărbat de violență. Responsabilii PAS i-au cerut demisia.
• • •
Acum 10 minute
17:30
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Maia Sandu oferă explicații privind o posibilă candidatură la Președinția României: „Pot contribui la dezvoltarea acestei țări” # Adevarul (Moldova)
Maia Sandu, aflată la al doilea mandat prezidențial în Republica Moldova, afirmă că nu intenționează să candideze pentru funcția supremă în România, subliniind că vrea să contribuie la dezvoltarea țării sale și din alte poziții după încheierea mandatului de președintă.
5 martie 2026
18:20
Doi spioni moldoveni sunt arestați de autoritățile ruse, afirmă un politician controversat de la Chișinău # Adevarul (Moldova)
Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru și vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, afirmă că doi spioni se află în arest în Rusia, iar Chișinăul ar fi negociat eliberarea lor, inclusiv prin eliberarea din detenție a bașcanei Găgăuziei.
15:40
Chișinău se află pe calea spre UE, o ofertă incomparabil mai bună decât dictatura rusă, afirmă șeful diplomației de la Berlin # Adevarul (Moldova)
Chișinăul are progrese remarcabile în procesul de aderare la UE, o ofertă incomparabil mai bună decât dictatura rusă, a afirmat șeful diplomației de la Berlin, Johann Wadephul, în timpul unei conferințe de presă susținute alături de omologul său moldovean, Mihai Popoșoi, aflat în vizită în Germania.
4 martie 2026
21:30
Criză energetică în regiunea separatistă din Republica Moldova: gaze doar pentru spitale și grădinițe # Adevarul (Moldova)
Regiunea separatistă transnistreană, care primește gaze plătite de Kremlin, se confruntă cu o gravă criză energetică. Căldura este furnizată doar instituțiilor medicale și sociale, iar Centrala termoelectrică de la Cuciurgan, care produce energie electrică, funcționează pe cărbune.
19:40
Peste 100 de moldoveni solicită evacuare din Orientul Mijlociu. Ce răspuns oferă Chișinăul # Adevarul (Moldova)
121 de moldoveni aflați în Israel, Emiratele Arabe Unite și Qatar au solicitat sprijinul autorităților pentru a fi evacuați, iar reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova subliniază că poartă discuții cu partenerii externi pentru a facilita întoarcerea acestora acasă.
3 martie 2026
22:10
Unii membri ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova îl vor în pușcărie, afirmă pro-rusul Igor Dodon # Adevarul (Moldova)
Igor Dodon, actualul lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), susține că nu există unitate în formațiunea pe care o conduce, aceasta fiind fragmentată în mai multe grupuri, iar unii colegi vor să-l înlăture de la conducere și chiar să-l vadă în închisoare.
11:50
Deghizat într-o pensionară de 72 de ani. Cum a încercat un tânăr ucrainean să ajungă ilegal în Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Un tânăr din Ucraina a încercat să evite încorporarea, deghizându-se într-o pensionară de 72 de ani și încercând să ajungă în Republica Moldova prin punctul de trecere Novie Troiani, dar tentativa a fost dejucată de polițiștii de frontieră ucraineni.
2 martie 2026
18:30
Regiunea separatistă Transnistria are gaze doar pentru câteva zile. Chișinăul: Impactul politicilor Federației Ruse # Adevarul (Moldova)
Regiunea separatistă Transnistria are gaze naturale doar pentru câteva zile, afirmă președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, subliniind că aceasta este o consecință a politicilor Moscovei.
13:40
Moldoveni blocați în zona de conflict din Orientul Mijlociu cer ajutorul autorităților. Chișinăul condamnă atacurile Iranului # Adevarul (Moldova)
Cetățenii moldoveni blocați în zona de conflict din Orientul Mijlociu cer ajutorul autorităților, iar responsabilii Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău au înregistrat zeci de solicitări prin intermediul misiunilor diplomatice din statele afectate.
00:30
Ambasadorul Republicii Moldova în Israel: Siguranța moldovenilor depinde de respectarea măsurilor de protecție # Adevarul (Moldova)
Ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alex Roitman, a afirmat pentru „Adevărul” că siguranța moldovenilor aflați în statul aflat în conflict depinde de respectarea măsurilor de protecție, iar una dintre cele mai importante este aflarea în adăposturi în timpul atacurilor cu rachete sau drone.
1 martie 2026
17:30
MAE moldovean a instituit celula de criză pentru moldovenii din zona de conflict din Orientul Mjlociu: ,,Nu sunt victime” # Adevarul (Moldova)
Responsabilii Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău anunță că celula de criză monitorizează evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu, iar printre victime nu se află persoane originare din Republica Moldova.
27 februarie 2026
15:20
Ce spune Chișinăul despre interdicția vinului moldovenesc în Ucraina: „Facem apel la o informare responsabilă” # Adevarul (Moldova)
Ministerul moldovean al Agriculturii și Industriei Alimentare subliniază că nu există niciun embargo aplicat vinului moldovenesc pe piața ucraineană, precizarea fiind făcută după ce presa de la Kiev a scris că Guvernul ucrainean pregătește un proiect ce prevede introducerea unor restricții pentru ac
26 februarie 2026
17:40
Amenințare cu bombă pe Aeroportul Internațional Chișinău. Toți pasagerii au fost evacuați # Adevarul (Moldova)
Alerta cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău a fost înregistrată în după-amiaza zilei de joi, iar la scurt timp s-au deplasat serviciile specializate pentru a efectua verificările necesare, anunță responsabilii Poliției de Frontieră din Republica Moldova.
16:00
Reacția puterii de la Chișinău după ce omul liderului AUR a fost dat jos dintr-un autobuz în Italia pentru că nu avea bilet # Adevarul (Moldova)
Igor Grosu, liderul puterii de la Chișinău, a reacționat după ce alesul Vasile Costiuc, apropiatul lui George Simion în Republica Moldova, a fost dat jos dintr-un autobuz în Italia pentru că nu avea bilet, calificând situația drept o mare rușine.
25 februarie 2026
19:00
Președinta R. Moldova a lăsat fără cetățenie nouă persoane. Printre ele, indivizi care au luptat de partea separatișilor # Adevarul (Moldova)
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind retragerea cetățeniei pentru nouă persoane care ocupă sau au ocupat funcții în regiunea separatistă transnistreană, precum și care au luptat de partea separatiștilor în războiul din 1992.
24 februarie 2026
18:30
Chișinăul, condus de Ion Ceban, interzis în România, condamnă războiul din Ucraina, dar evită să menționeze Kremlinul # Adevarul (Moldova)
Primăria Chișinău, condusă de Ion Ceban, a condamnat războiul din Ucraina la patru ani de la declanșare, însă nu face nicio referire la Kremlin, inițiatorul acestuia.
13:20
Mărturisirile premierului moldovean Alexandru Munteanu, aflat la Kiev la începutul războiului pornit de Kremlin # Adevarul (Moldova)
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, se afla la Kiev pe 24 februarie 2022, când Kremlinul a început războiul. Șeful Cabinetului de miniștri mărturisește că un aerodrom din apropierea casei sale, unde trăia în ultimii ani, a fost bombardat.
09:30
Maia Sandu mulțumește Ucrainei, după patru ani de război: „Ați ținut Rusia departe de țara noastră și ați protejat Europa” # Adevarul (Moldova)
Președinta Moldovei, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate cu Ucraina la patru ani de la invazia declanșată de Rusia.
23 februarie 2026
21:20
Parlamentul moldovean, iluminat în culorile drapelului ucrainean, la patru ani de la începutul războiului # Adevarul (Moldova)
Clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean, în semn de solidaritate cu Ucraina și de susținere a poporului ucrainean, care marchează patru ani de la declanșarea războiului pornit de Kremlin.
18:10
Asasin trimis de Kremlin în Ucraina, eliberat din pușcărie datorită pro-rusului Alexandr Stoianoglo # Adevarul (Moldova)
Nicolae Șepeli, unul dintre asasinii trimiși de Kremlin în Ucraina, a fost grațiat în 2022 de lidera de la Chișinău, după un demers înaintat de Procuratura Generală, condusă atunci de actualul deputat al Blocului Alternativa, Alexandr Stoianoglo, care nu a venit cu un punct de vedere.
20 februarie 2026
13:40
11 persoane care urmau să comită asasinate în Ucraina la comanda Kremlinului, încătușate cu ajutorul Republicii Moldova # Adevarul (Moldova)
11 persoane, care urmau să asasineze persoane publice din Ucraina la indicația serviciilor speciale ruse, au fost încătușate într-un dosar penal gestionat de structurile judiciare moldovene și ucrainene.
11:00
Escrocheriile iau amploare în Republica Moldova. Maia Sandu avertizează: ,,Hoții sunt bine antrenați” # Adevarul (Moldova)
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că, în ultimele luni, tot mai mulți moldoveni au căzut în capcana escrocilor care promit câștiguri fabuloase sau cer bani sub diferite pretexte și i-a avertizat să fie extrem de precauți.
19 februarie 2026
19:40
Arestul oligarhului basarabean Vladimir Plahotniuc, prelungit. Când va fi audiat în dosarul furtului miliardului # Adevarul (Moldova)
Instanța de la Chișinău a prelungit arestul preventiv pe numele oligarhului Vladimir Plahotniuc, care este judecat în dosarul furtului miliardului. Totodată, magistrații au decis că acesta va fi audiat la data de 23 februarie, iar absența sa va fi calificată drept refuz.
10:10
Percheziții în R. Moldova într-un caz ce vizează planuri ale serviciilor ruse de a lichida persoane publice din Ucraina # Adevarul (Moldova)
Structurile judiciare din Republica Moldova și Ucraina efectuează percheziții într-un dosar ce vizează planuri ale serviciilor speciale ruse de lichidare a unor persoane publice din Ucraina, anunță reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP).
18 februarie 2026
13:30
Trenul Chișinău–București întârzie cu câteva ore din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Adevarul (Moldova)
Trenul Chișinău–București va ajunge cu o întârziere de peste șase ore la destinație, anunță autoritățile de la Chișinău, precizând că situația este cauzată de vremea complicată de pe teritoriul României.
17 februarie 2026
22:30
Senatori americani, vizită la Chișinău: cer sancțiuni economice mai dure împotriva Rusiei # Adevarul (Moldova)
O delegație de membri ai Senatului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen, se află la Chișinău unde a avut întrevederi cu președinta Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu, discuțiile vizând inclusiv războiul din Ucraina.
18:40
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, adus forțat în instanță, a refuzat să facă declarații în dosarul lui Igor Dodon # Adevarul (Moldova)
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, a fost adus forțat marți la Curtea Supremă de Justiție, dar a refuzat să depună mărturii în dosarul actualului lider al PSRM și fost președinte Igor Dodon, acuzat că ar fi primit de la oligarh o sumă importantă de bani în perioada în care era la conducerea Republicii M
13 februarie 2026
19:40
Maia Sandu, discuții cu Mark Rutte în marja Conferinței de Securitate de la Munchen # Adevarul (Moldova)
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în marja Conferința de Securitate de la Munchen, care se desfășoară în perioada 13–15 februarie. Discuțiile au vizat inclusiv consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova.
12 februarie 2026
23:30
Scandalul de la o biserică din Republica Moldova: implicarea Kremlinului și miza politică # Adevarul (Moldova)
Scandalul de la biserica din Dereneu dintre Mitropolia Moldovei, aflată sub Patriarhia Rusă, și Mitropolia Basarabiei, din cadrul Patriarhiei Române, este regizat și exploatat de unii politicieni pro-ruși, care se pregătesc deja pentru scrutinul local din 2027, afirmă expertul Andrei Curăraru.
11 februarie 2026
22:00
Procurorii de la Chișinău vor o pedeapsă mai dură pentru Constantin Țuțu, apropiat al oligarhului Plahotniuc # Adevarul (Moldova)
Procurorii anticorupție au contestat în instanța superioară sentința prin care fostul deputat Constantin Țuțu a fost condamnat la opt ani de închisoare, solicitând dublarea pedepsei, precum și confiscarea unei sume mari de bani. Demersul a fost înaintat la câteva săptămâni de la pronunțarea pedepsei
19:20
Ce spune premierul moldovean despre scandalul de la biserică provocat de Mitropolia Moldovei, aflată sub Patriarhia Rusă # Adevarul (Moldova)
Alexandru Munteanu afirmă că autoritățile nu se amestecă în treburile bisericești, subliniind că legea trebuie respectată, după ce un grup de oameni a intrat forțat în biserică, unde este baricadat preotul Mitropoliei Moldovei, alături de familie, pe fondul soluției instanței potrivit căreia lăcașul
16:30
Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat în instanță pentru a depune mărturii în dosarul lui Igor Dodon # Adevarul (Moldova)
Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat pe 11 februarie în instanță pentru a depune mărturii în dosarul actualului lider al PSRM și fost președinte Igor Dodon, acuzat că ar fi primit de la oligarh o sumă importantă de bani în perioada în care era la conducerea Republicii Moldova.
10:10
Violențe și rețineri la o biserică din R. Moldova pe fondul disputei dintre Patriarhia Moscovei și Patriarhia Română # Adevarul (Moldova)
Șase persoane au fost încătușate după ce un grup de oameni a intrat forțat în biserică, unde este baricadat preotul Mitropoliei Moldovei, aflată sub Patriarhia Rusă, alături de familie, pe fondul unei soluții a instanței potrivit căreia lăcașul de cult a fost dat în folosință Mitropoliei Basarabiei
10 februarie 2026
21:30
Republica Moldova trebuie să achite restanța de 100.000 de euro înainte de a se retrage din CSI. „Este o decizie istorică” # Adevarul (Moldova)
Mihai Popșoi a confirmat că țara a acumulat o restanță de 100.000 de euro la plata cotizațiilor către Comunitatea Statelor Independente (CSI), organizație din care autoritățile de la Chișinău intenționează să se retragă definitiv până la sfârșitul anului 2026.
21:30
Premierul moldovean, discuții cu Zelenski: ,,Parcursul Ucrainei și al R. Moldova către UE trebuie să fie unul comun” # Adevarul (Moldova)
Premierul moldovean Alexandru Munteanu a avut o întrevedere la Kiev cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, subliniind că parcursul celor două state către Uniunea Europeană trebuie să fie unul comun.
18:00
Amenințare voalată a omului lui Putin la Chișinău: ,,Nu recomandăm Republicii Moldova să meargă pe drumul Ucrainei” # Adevarul (Moldova)
Ambasadorul agreat al Rusiei Oleg Ozerov a amenințat voalat Chișinăul cu scenariul ucrainean într-un interviu pentru Sputnik Moldova, instrumentul de propagandă al Kremlinului. Daniel Vodă, expert asociat în politică externă și comunicare strategică, susține că acest comportament nu este diplomatic.
17:10
Doar plăți cash în benzinăriile Lukoil din Republica Moldova. Explicațiile autorităților # Adevarul (Moldova)
Pe rețelele de socializare din Republica Moldova au apărut fotografii cu anunțuri afișate la benzinăriile Lukoil, care indicau că plata cu cardul bancar este temporar indisponibilă „din motive tehnice”.
9 februarie 2026
06:10
România primește reproșuri din SUA, iar Moldova 36,5 milioane de dolari - Ce transmite Washingtonul? # Adevarul (Moldova)
Raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților pune la îndoială anularea alegerilor din România, în timp ce administrația Trump face un „cadou” de 36,6 milioane de dolari Republicii Moldova, semn al „nivelului de încredere”. Analistul de securitate Ștefan Popescu explică efectele deciziei.
