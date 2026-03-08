Washingtonul ia în calcul relaxarea temporară a sancțiunilor asupra petrolului rusesc, pe fondul scumpirilor declanșate de războiul din Iran

10:20

Un moldovean de 46 de ani este învinuit că a provocat un accident grav în centrul Romei și a fugit de la locul impactului. Bărbatul a fost identificat de poliția italiană după câteva săptămâni de investigații, cu ajutorul datelor de navigație prin satelit ale camioanelor care făceau livrări în zonă. Accidentul s-a produs la sfârșitul […]