A pătruns într-o locuință din Chișinău cu un duplicat al cheii și a furat peste un milion de lei. O femeie, reținută
Realitatea.md, 6 martie 2026 09:50
O femeie de 40 de ani din raionul Sîngerei, suspectată de un furt de peste un milion de lei dintr-un apartament din orașul Chișinău, a fost reținută de oamenii legii. „Potrivit anchetei, femeia, cunoscută de proprietarii apartamentului, a venit în vizită la aceștia. În timpul șederii, ar fi sustras pe ascuns cheia locuinței. Profitând de […]
• • •
Acum 5 minute
10:10
Ajutorul pentru refugiații ucraineni, restrâns în Polonia: legea intră în vigoare după patru ani de război # Realitatea.md
O nouă lege care restrânge beneficiile sociale acordate refugiaților ucraineni în Polonia a intrat în vigoare joi, 5 martie, la puțin peste o săptămână după ce invazia Rusiei asupra Ucrainei a intrat în al cincilea an, transmite Kyiv Post. Actul normativ, adoptat la sfârșitul lunii ianuarie, prevede reducerea treptată a asistenței acordate ucrainenilor care au […]
Acum 15 minute
10:00
Parlamentul se întrunește astăzi în plen. Ședința poate fi urmărită pe Realitatea TV și Rlive.md # Realitatea.md
Parlamentul Republicii Moldova se întrunește astăzi, 6 martie, în ședință plenară, începând cu ora 10:00. Pe agenda deputaților figurează examinarea proiectului de hotărâre privind încetarea mandatului de adjunct al Avocatului Poporului. Totodată, Legislativul urmează să examineze un proiect de lege care prevede modificări la legislația privind Portul Internațional Liber Giurgiulești. Ședința plenară poate fi urmărită […]
Acum 30 minute
09:50
Șeful Vămii anunță la ce etapă este ancheta privind contrabanda cu arme: „În scurt timp vom putea comunica public…” # Realitatea.md
Ancheta privind contrabanda cu arma este la o etapă avansată, conform șefului Serviciului Vamal, Radu Vrabie. Oficialul susține că în scurt timp ar putea fi dezvăluite noi informații despre această infracțiune. Oficialul a menționat că, în contextul incidentului, autoritățile caută soluții pentru a identifica fonduri, pentru a dota toate punctele de trecere a frontierei cu […]
09:50
Dodon: Moldova trebuie să înceapă de urgență negocieri cu Rusia privind achiziția de gaz # Realitatea.md
Moldova trebuie să înceapă de urgență negocieri cu Rusia privind achiziția de gaz, afirmă Igor Dodon. Conform deputatului socialist, asemenea măsură este necesară în contextul crizei energetice, provocată de războiul din Orientul Mijlociu. Liderul socialist consideră că situația de pe piața energetică europeană se va înrăutăți în continuare. În opinia sa, concurența pentru resursele energetice […]
09:50
A pătruns într-o locuință din Chișinău cu un duplicat al cheii și a furat peste un milion de lei. O femeie, reținută # Realitatea.md
O femeie de 40 de ani din raionul Sîngerei, suspectată de un furt de peste un milion de lei dintr-un apartament din orașul Chișinău, a fost reținută de oamenii legii. „Potrivit anchetei, femeia, cunoscută de proprietarii apartamentului, a venit în vizită la aceștia. În timpul șederii, ar fi sustras pe ascuns cheia locuinței. Profitând de […]
Acum o oră
09:40
Atenție, călători! Aglomerație la PTF Sculeni din cauza implementării Sistemului de Intrare/Ieșire (EES) # Realitatea.md
La această oră, la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, se înregistrează trafic intens de călători și autovehicule, din cauza implementării Sistemului de Intrare/Ieșire (EES). „Poliția de Frontieră informează că, în PTF Sculeni-Sculeni este implementat Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), ceea ce presupune proceduri suplimentare de control și poate […]
09:30
Manipulare pe internet înainte de alegerile din Germania: rețeaua „Matrioshka” răspândește videoclipuri false # Realitatea.md
O rețea de boți asociată Kremlinului, cunoscută sub numele de „Matrioshka", a lansat o campanie de dezinformare care vizează locuitorii germani înaintea alegerilor regionale din Bavaria și Baden-Wurttemberg, transmite The Insider. Potrivit articolului, materialele sunt distribuite pe platforma X. Conform investigației, campania constă în distribuirea unor videoclipuri realizate astfel încât să pară materiale produse de […]
09:30
Restricții de circulație în Chișinău sâmbătă. Traficul va fi sistat pe strada Academician Sergiu Rădăuțanu # Realitatea.md
Traficul rutier va fi suspendat sâmbătă, 7 martie, pe strada Academician Sergiu Rădăuțanu din Chișinău. Potrivit Primăriei Chișinău, circulația va fi sistată în intervalul orelor 07:30-17:00, pe tronsonul cuprins între străzile Studenților și Gherman Pântea. Restricțiile sunt impuse în legătură cu lucrările de curățare și tăiere a crengilor uscate, care vor fi efectuate de Î.M. […]
09:30
Primele facturi calculate după noul tarif reglementat la gazele naturale, aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și intrat în vigoare la 4 februarie 2026, vor fi emise la începutul lunii martie. Acestea vor reflecta consumul de gaze naturale înregistrat în luna februarie, anunță compania Energocom, scrie bani.md Potrivit furnizorului, pentru consumatorii casnici […]
09:20
Un șofer a primit îngrijiri medicale la fața locului după ce a fost implicat într-un accident rutier. Incidentul a avut loc astăzi, 5 martie, pe traseul M-5, în apropierea localității Stăuceni din municipiul Chișinău. Potrivit poliției, preliminar, un automobil de model Mercedes, condus de un bărbat de 62 de ani, s-a tamponat cu un automobil Volvo, […]
Acum 2 ore
09:10
Războiul cu Iranul ar putea dura patru săptămâni, spune Trump. Economiștii avertizează că euro ar putea pierde teren # Realitatea.md
Durata războiului dintre Statele Unite și Iran ar putea avea efecte serioase asupra economiei europene și asupra monedei euro, avertizează economiștii, citați de Euronews. Președintele american Donald Trump a estimat că războiul ar putea dura aproximativ patru săptămâni. Totuși, specialiștii spun că, dacă conflictul se prelungește, moneda europeană ar putea pierde teren în raport cu […]
08:50
Declarații la Realitatea TV: Fără cinematografe și platforme media, filmele moldovenești ajung greu la publicul larg # Realitatea.md
Filmele produse în Republica Moldova au șanse minime să ajungă la public, deoarece în țară aproape că nu mai există cinematografe, cu excepția celor din capitală. Invitații emisiunii „Consens Național" au declarat că, din cele peste 50 de cinematografe care existau acum 30 de ani, astăzi mai sunt active doar patru, toate în Chișinău. Potrivit […]
08:30
Legea care permite numirea lui Herman von Hebel în comisia de evaluare a procurorilor a apărut în Monitorul Oficial # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a promulgat joi seara legea care modifică procedura de desemnare a membrilor în comisiile de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. Actul normativ a fost publicat la primele ore ale zilei de vineri, 6 martie, în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare. Noile prevederi permit numirea membrilor în comisiile […]
Acum 4 ore
08:00
CRJM: „Este o decizie absolut regretabilă”. Organizația critică modificarea legii privind numirea membrilor pentru Comisia Vetting # Realitatea.md
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) s-a expus în legătură cu modificările legislative adoptate de Parlament privind desemnarea membrilor în Comisia de evaluare a procurorilor. CRJM menționează că modul și rapiditatea cu care a fost introdus și adoptat amendamentul ridică întrebări legate de respectarea principiilor de transparență și de consens politic, recomandate anterior de […]
07:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit cursul oficial de schimb valutar pentru astăzi, 6 martie. Un euro are valoarea de 20 de lei și 12 bani. Dolarul american costă 17 lei și 33 bani. Leul românesc valorează 3 lei și 95 de bani. Rubla rusească este cotată la 22 de bani, iar hrivna ucraineană […]
07:10
Pe 6 martie vom avea parte de cer variabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Precipitații nu sunt prognozate, iar vântul va sufla din nord-vest, cu viteze de până la 37 km/h. Temperaturile maxime vor ajunge până la +11 grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la aproximativ +1 grad. La Nord, temperaturile maxime […]
Acum 12 ore
23:10
Război în Iran, a șasea zi. Șeful IDF: Conflictul intră în „următoarea etapă” și va implica „mișcări surprinzătoare” # Realitatea.md
Israelul a lansat noi atacuri asupra Teheranului, dar și spre gruparea Hezbollah din Beirut, iar Iranul amenință că va răspunde pentru scufundarea navei sale de război, informează știrileprotv.ro. Israelul a ordonat evacuarea unor cartiere întregi din sudul Beirutului pentru prima dată Armata israeliană a emis un avertisment urgent de evacuare pentru cartiere întregi din suburbiile […]
22:50
Președinta Maia Sandu a explicat că Republica Moldova nu poate conta pe garanții de securitate externe dacă nu tratează apărarea ca pe o prioritate. Șefa statului a explicat că, deși în ultimii ani investițiile în domeniul apărării au crescut, este necesar ca statul și societatea să demonstreze implicare și responsabilitate în acest domeniu. „Garanții de […]
22:30
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat joi seară, 5 martie curent, că o demite pe Kristi Noem din funcția de secretar al Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite. Decizia a fost comunicată pe rețeaua Truth Social, unde liderul de la Casa Albă a precizat și cine îi va lua locul, scrie adevărul.ro. Începând cu […]
21:50
Maestrul Mihail Secichin, Artist al Poporului, dirijor, pianist și profesor universitar, a încetat din viață. Ministerul Culturii a anunțat decesul, subliniind că Republica Moldova pierde un profesionist și un mentor de o valoare inestimabilă pentru mediul academic și artistic. „Mihail Secichin a dedicat peste jumătate de secol muzicii academice. Contribuția sa a fost fundamentală în […]
Acum 24 ore
21:10
Președinta Maia Sandu susține că reforma justiției nu poate fi blocată din cauza lipsei a 61 de voturi în Parlamentul Republicii Moldova. Declarația a fost făcută după votarea amendamentului care permite numirea lui Herman von Hebel cu majoritate simplă de 51 de voturi în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor. În cadrul emisiunii „Cabinetul […]
20:30
Volodimir Zelenski anunță că se implică în războiul din Orientul Mijlociu. Și Iranul face anunțuri de ultimă oră # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat pe contul său că va răspunde solicitării de ultim moment a SUA în contracararea dronelor iraniene. În același timp, ministrul de externe iranian anunță și el că Iranul nu negociază cu Donald Trump, este ajutat de China și Rusia și este pregătit pentru o invazie, scrie mediafax.ro. „Am primit […]
20:00
Nicușor Dan, declarație la Varșovia: România nu este în pericol iminent, în contextul războiului din Orientul Mijlociu # Realitatea.md
România nu este în pericol iminent din cauza războiului din Orientul Mijlociu, a declarat liderul de la Cotroceni. Aflat într-o vizită oficială în Varșovia, Nicușor Dan a relatat jurnaliștilor că nu convoacă Consiliul Suprem de Apărare a Țării, în contextul războiului din Iran. Conform oficialului, prioritate actualmente sunt cetățenii blocați în regiune, care vor să […]
20:00
O companie aeriană din Moldova vinde bilete Dubai-Chișinău cu peste 4000 de euro. Cum justifică prețul # Realitatea.md
Escaladarea conflictului militar din Orientul Mijlociu lovește direct piața aviației. Prețurile biletelor pe ruta Dubai – Chișinău au explodat, în unele cazuri ajungând la câteva mii de euro pentru un singur zbor. Dacă unii operatorii aerieni cer circa 1000 de euro pentru bilet, la Flyone prețul a depășit 4000 de euro, conform BANI.MD. Tarifele sunt […]
19:50
Groza: Decizia privind 51 de voturi pentru membrii Comisiei vetting poate influența următorul raport de extindere al UE # Realitatea.md
Amendamentul prin care majoritatea parlamentară a redus pe 5 martie 2026 pragul de vot pentru numirea membrilor Comisiilor de Vetting, de la 61 la 51 de deputați, riscă să afecteze direct evaluările Comisiei Europene în cadrul procesului de negocieri de aderare. Potrivit lui Iulian Groza, este vorba despre partea referitoare la progresul pe Foaia de […]
19:40
Inițiativele PAS, PN și „Democrația Acasă” – comasate. Modificările Legii cetățeniei au fost votate în prima lectură # Realitatea.md
Parlamentul a votat în prima lectură trei proiecte privind modificarea Legii cetățeniei. Inițiativele aparțin fracțiunilor „Partidul Acțiune și Solidaritate", „Partidul Nostru" și „Democrația Acasă". Inițiativa PAS prevede moratoriu până în 2028, pentru aplicarea prevederilor legii cetățeniei. Mai exact, este vorba despre perfectarea actelor de identitate prin procedură simplificată pentru cetățenii care nu și-au perfectat buletinul […]
19:00
VOX Șoferii moldoveni simt cum îi bate la buzunar scumpirea carburanților. „Simt că poate să ajungă la 27 de lei” # Realitatea.md
Șoferii moldoveni simt cum îi bate la buzunar scumpirea carburanților. Echipa Realitatea i-a întrebat cât de mult îi afectează creșterea prețurilor și a aflat cât de mult sunt afectați de acest fenomen economic. Unii au spus că plătesc și cu 50% mai mult pentru a face plinul. Alții au presupus că și alte produse se […]
18:50
Profesioniștii din Moldova și Ucraina au reușit să deblocheze importul de carne de pui ucraineană și să evite riscurile economice pentru Moldova. Pe 4 martie a avut loc o întâlnire de lucru între reprezentanții ANSA din Moldova și ai Serviciului de Stat pentru Siguranța Alimentelor din Ucraina, conform rupor
17:50
Un șofer a primit îngrijiri medicale la fața locului după ce a fost implicat într-un accident rutier. Incidentul a avut loc astăzi, 5 martie, pe traseul M-5, în apropierea localității Stăuceni din municipiul Chișinău. Potrivit poliției, preliminar, un automobil de model Mercedes, condus de un bărbat de 62 de ani, s-a tamponat cu un automobil Volvo, […] Articolul VIDEO Două mașini s-au lovit la Stăuceni: Unul dintre șofer a fost rănit apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Maia Sandu a promulgat legea care permite numirea lui Herman von Hebel în comisia de evaluare a procurorilor # Realitatea.md
Maia Sandu a promulgat legea care permite numirea lui Herman von Hebel în comisia de evaluare a procurorilor. Președinta a semnat decretul la câteva ore după adoptarea deciziei în Legislativ, au confirmat pentru Realitatea surse din cadrul instituțiilor statului. Deocamdată, decretul nu este publicat pe site-ul Președinției. Conform legii, prevederile ar urma să intre în […] Articolul Maia Sandu a promulgat legea care permite numirea lui Herman von Hebel în comisia de evaluare a procurorilor apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Pană majoră de curent în Cuba: milioane de oameni din Havana și vestul țării au rămas fără electricitate # Realitatea.md
O pană de curent de amploare a lăsat milioane de oameni fără electricitate în capitala cubaneză Havana și în mare parte din vestul țării, miercuri, 4 martie. Incidentul este cel mai recent dintr-o serie de întreruperi care afectează insula, în contextul scăderii rezervelor de petrol și al unei rețele electrice aflate într-o stare avansată de […] Articolul Pană majoră de curent în Cuba: milioane de oameni din Havana și vestul țării au rămas fără electricitate apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
VIDEO Usatîi anunță miniștrii pe care îi apreciază și îl numește pe premier Gorbaciov: „El e un om cu ochi buni” # Realitatea.md
Renato Usatîi îl numește pe șeful Guvernului „Alexandru Gorbaciov” și afirmă că „este un om ochi buni”, însă este încrezător că premierul va pleca din funcție în luna mai. În opinia politicianului, decizia ar fi fost luată în PAS, însă prim-ministrul nu ar fi fost informat despre hotărâre. Totodată, liderul „Partidului Nostru” a spus că […] Articolul VIDEO Usatîi anunță miniștrii pe care îi apreciază și îl numește pe premier Gorbaciov: „El e un om cu ochi buni” apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Itinerarul rutei de autobuz nr. 14 va fi modificat începând de sâmbătă. Află cum va circula # Realitatea.md
Începând de sâmbătă, 7 martie 2026, va fi modificat, cu titlu provizoriu, itinerarul rutei municipale de autobuz nr. 14 „strada Vasile Alecsandri – orașul Codru (strada Schinoasa Deal)”, în scopul eficientizării serviciilor de transport al călătorilor și al asigurării unei deserviri mai calitative a locuitorilor din cartierul Telecentru cu transport public. O dispoziție în acest […] Articolul Itinerarul rutei de autobuz nr. 14 va fi modificat începând de sâmbătă. Află cum va circula apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Cine este al doilea suspect din dosarul de mită de 40 de mii de euro. Instanța a dispus arest la domiciliu # Realitatea.md
Doi dintre cei patru suspecți reținuți marți într-un dosar de mită de 40 de mii de euro, la Rîșcani, au fost aduși joi în fața instanței. Este vorba despre Serghei Moscovciuc și Iurie Cociorva, acesta din urmă fiind membru al formațiunii politice Partidul Nostru. Procurorul de caz, Radu Talpă, a solicitat 30 de zile de […] Articolul Cine este al doilea suspect din dosarul de mită de 40 de mii de euro. Instanța a dispus arest la domiciliu apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Zelenski amenință că va da „adresa” unei persoane din UE armatei ucrainene: care este motivul # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că speră ca împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei să nu fie blocat de „o singură persoană” din Uniunea Europeană, făcând aluzie la premierul ungar Viktor Orban. Declarația a fost făcută joi, 5 martie, în cadrul unei conferințe de presă. În același context, liderul de la […] Articolul Zelenski amenință că va da „adresa” unei persoane din UE armatei ucrainene: care este motivul apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Tariful la apa potabilă în Bălți ar putea crește cu circa 34%. Solicitarea, depusă la ANRE # Realitatea.md
Tariful pentru apa potabilă în municipiul Bălți ar putea crește cu aproximativ 34%. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat pentru consultări solicitarea ÎM Regia „Apă-Canal Bălți” de aprobare a unui nou tarif pentru serviciul public de alimentare cu apă, transmite BANI.MD. Potrivit fișei de fundamentare prezentate regulatorului, pentru anul 2026 este solicitat […] Articolul Tariful la apa potabilă în Bălți ar putea crește cu circa 34%. Solicitarea, depusă la ANRE apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Creșterea prețului la motorină va scumpi tot, de la cereale până la lapte, avertizează șeful Comisiei agricultură # Realitatea.md
Majorarea accelerată a prețului la motorină va avea un impact direct asupra fermierilor și ar putea genera un nou val de scumpiri în economie, avertizează președintele Comisiei agricultură din Parlament, Serghei Ivanov. Potrivit acestuia, creșterea prețului la combustibil intervine într-un moment critic pentru sectorul agricol, când fermierii se află în plin sezon de producție. „Din […] Articolul Creșterea prețului la motorină va scumpi tot, de la cereale până la lapte, avertizează șeful Comisiei agricultură apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
VIDEO Ucraina și Rusia au efectuat un schimb de prizonieri: câte 200 de militari s-au întors acasă # Realitatea.md
Cu lacrimi în ochi, aproape fără speranță, dar totuși eroi. Două sute de prizonieri ucraineni s-au întors acasă după ani de captivitate, mulți dintre ei fiind capturați încă de la începutul invaziei ruse din 2022. Pentru unii dintre aceștia au fost aproape patru ani de chin și incertitudine, trăiți cu speranța că într-o zi se […] Articolul VIDEO Ucraina și Rusia au efectuat un schimb de prizonieri: câte 200 de militari s-au întors acasă apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a discutat la telefon cu omologul său din Qatar, Șeicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani. În cadrul discuției au fost abordate evoluțiile recente de securitate din Orientul Mijlociu, inclusiv atacurile asupra teritoriului Statului Qatar și implicațiile acestora asupra stabilității regionale. Șeful diplomației moldovenești a exprimat solidaritatea Republicii Moldova […] Articolul Mihai Popșoi, în discuții cu omologul său din Qatar. Ce subiecte au fost abordate apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Opoziția contestă la CC amendamentul PAS, care schimbă numărul de voturi pentru membrii comisiei de vetting # Realitatea.md
Întreaga opoziție parlamentară va semna o contestație la Curtea Constituțională împotriva modificărilor legislative adoptate de majoritatea PAS, care prevăd că pentru alegerea membrilor Comisiei de Evaluare a Procurorilor va fi nevoie de 51 de voturi, în loc de 61, cum era prevăzut anterior. Anunțul a fost făcut de Ion Chicu, deputat PDCM, în cadrul unei […] Articolul Opoziția contestă la CC amendamentul PAS, care schimbă numărul de voturi pentru membrii comisiei de vetting apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
VIDEO A șasea zi de război în Orientul Mijlociu: explozii și atacuri în Teheran și Tel Aviv # Realitatea.md
Conflictul dintre Israel și Iran escaladează în Orientul Mijlociu, cu atacuri aeriene și rachete în mai multe zone, implicând și alte state din regiune. În dimineața zilei de 5 martie, armata israeliană a anunțat că a început un val de atacuri „la scară largă” împotriva infrastructurii din Teheran, capitala Iranului. Explozii au fost raportate și […] Articolul VIDEO A șasea zi de război în Orientul Mijlociu: explozii și atacuri în Teheran și Tel Aviv apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că, în urma controalelor efectuate la punctele de trecere a frontierei, a fost depistat un lot de 18 900 kg de rodii neconforme. Mai exact, rezultatele analizelor de laborator au atestat prezența reziduului de pesticid Imazalil, în concentrații ce depășesc limita maximă admisă. Lotul de rodii nu a […] Articolul Un lot de aproape 19 000 de kg de rodii, distrus de ANSA apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Persoanele care făceau săpături în fața unei case din Telecentru au fost identificate. Ce spune poliția # Realitatea.md
Cele trei persoane, surprinse făcând săpături suspecte, miercuri seara, 4 martie, în fața unei case din cartierul Telecentru al Capitalei au fost identificate. Poliția precizează că acestea sunt consumatoare de droguri și se aflau în zonă în căutarea pachețelelor cu substanțe narcotice. „În urma acțiunilor întreprinse de polițiștii Inspectoratului de Poliție Centru, au fost reținuți […] Articolul Persoanele care făceau săpături în fața unei case din Telecentru au fost identificate. Ce spune poliția apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Doi dintre cei patru reținuți în dosarul mitei de 40 de mii de euro au fost aduși azi, 5 martie, în fața instanței. Procurorii cer arest de 30 de zile pe numele acestora, iar magistrații din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, urmează să se pronunțe. În data de 3 martie, ofițerii anticorupție au reținut patru […] Articolul VIDEO Mita de 40 de mii de euro: Bănuiții, aduși în fața instanței apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Amendamentul prin care Herman von Hebel poate fi numit cu 51 de voturi în Parlament a fost votat # Realitatea.md
Amendamentul prin care Herman von Hebel poate fi numit cu 51 de voturi în Parlament a fost votat. Deputații au aprobat modificarea legii, prin care amenințarea sau agresarea judecătorilor și procurorilor va fi sancționată penal. La document a fost înaintat și un amendament al PAS, care prevede numirea membrilor în comisiile de evaluare a judecătorilor […] Articolul Amendamentul prin care Herman von Hebel poate fi numit cu 51 de voturi în Parlament a fost votat apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
PSRM a adunat semnăturile necesare pentru moțiunea de cenzură contra Guvernului, dar mai așteaptă miniștri la raport # Realitatea.md
Partidul Socialiștilor susține că a adunat cele 46 de semnături necesare pentru a înainta moțiunea de cenzură contra Guvernului. Proiectul, însă, va fi înaintat după ce vor mai fi chemați la raport în Parlament anumiți miniștri. Deputatul socialist Vlad Bătrîncea a precizat că „există încercări de a provoca anumite disensiune în opoziție”. În opinia sa, o […] Articolul PSRM a adunat semnăturile necesare pentru moțiunea de cenzură contra Guvernului, dar mai așteaptă miniștri la raport apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Un cetățean român a fost condamnat la 15 ani de închisoare de Tribunalul Regional din Krasnodar, Rusia, după ce a fost acuzat de spionaj în favoarea Forțelor Armate Ucrainene. Potrivit presei ruse, bărbatul, identificat ca Adrian-David Kercho, se află acum într-o colonie de maximă securitate, fiind acuzat că a colectat și transmis informații despre instalațiile […] Articolul Cetățean român condamnat la 15 ani în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
VIDEO Usatîi afirmă că 2 ofițeri SIS ar fi reținuți de aproape un an în Rusia. Grosu: Nu vă informați de la politicieni # Realitatea.md
Renato Usatîi afirmă că doi ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS) ar fi fost reținuți în Rusia, de către FSB. Inițial, declarația a fost făcută în studioul Jurnal TV, apoi reiterată în discuțiile cu presa, înainte de ședința Parlamentului. Potrivit lui Usatîi, responsabilii ar fi avut o misiune în Rusia. Aceștia ar fi […] Articolul VIDEO Usatîi afirmă că 2 ofițeri SIS ar fi reținuți de aproape un an în Rusia. Grosu: Nu vă informați de la politicieni apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Trenurile Brașov – Iași, afectate de lucrări la infrastructura feroviară: câteva curse anulate până în aprilie # Realitatea.md
CFR Călători România anunță modificări în circulația trenurilor pe ruta Brașov – Iași și retur, precum și pentru mai multe trenuri de scurt parcurs, ca urmare a unor lucrări la infrastructura feroviară. Aceste schimbări vor fi aplicate timp de câteva săptămâni, până în ultima decadă a lunii aprilie 2026. Lucrările se desfășoară între stațiile Urechești […] Articolul Trenurile Brașov – Iași, afectate de lucrări la infrastructura feroviară: câteva curse anulate până în aprilie apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
O tragedie a lovit estul Republicii Democrate Congo, din Africa Centrală, după ce cel puțin 200 de persoane și-au pierdut viața în urma prăbușirii unei mine importante de coltan, situată în zona Rubaya. Incidentul a avut loc marți, 3 martie, potrivit Ministerului Minerelor din Congo, citat de Associated Press. Cei care controlează minele contestă amploarea […] Articolul VIDEO Tragedie în estul Congo: peste 200 de oameni morți după prăbușirea unei mine apare prima dată în Realitatea.md.
