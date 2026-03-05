Dialog pentru drepturi și sănătate: masă rotundă dedicată femeilor membre de sindicat la Rezina
Vocea Poporului, 5 martie 2026 08:20
În ajunul Zilei Internaționale a Femeii – 8 Martie, în raionul Rezina a fost organizată masa rotundă cu genericul „Protecția social-economică a femeilor membre de sindicat și promovarea modului sănătos de viață”. Evenimentul s-a desfășurat pe 4 martie, în Sala mică a Palatului raional de Cultură „Nicolae Lupov”, și a reunit aproximativ 60 de femei […]
Acum 24 ore
15:50
FEMEIA – ARHITECTA SCHIMBĂRILOR ÎN BINE: Consolidarea drepturilor femeilor sindicaliste din organele de forță # Vocea Poporului
În contextul Zilei Internaționale a Femeii, Federația Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, în conformitate cu Planul de activitate pentru anul 2026, a organizat la 4 martie, în incinta Institutului Muncii, masa rotundă cu genericul „FEMEIA – ARHITECTA SCHIMBĂRILOR ÎN BINE”. Evenimentul a avut drept scop informarea și sensibilizarea participanților cu privire la protejarea drepturilor femeilor, promovarea […]
Ieri
15:20
Egalitate salarială și medii de muncă sigure – priorități pe agenda femeilor sindicaliste din cadrul FSCRE # Vocea Poporului
La 3 martie 2026, în incinta Institutului Muncii, Comisia de Femei a Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) a organizat masa rotundă cu genericul „Femeile sindicaliste – respectarea legislației începe de la noi, provocări și oportunități”. Evenimentul s-a desfășurat în contextul marcării Zilei Internaționale a Femeilor – 8 […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Federația „SIBA” susține dezvoltarea competențelor de dialog social la nivel de unitate # Vocea Poporului
La data de 28 februarie 2026, în incinta Casei Sindicatelor, Federația Sindicatelor Lucrătorilor Instituțiilor Bancare și de Asigurări din Republica Moldova „SIBA” în parteneriat cu Comitetul sindical al OSP BC „MAIB” SA, a organizat un seminar de instruire dedicat consolidării capacităților de negociere a Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate. Evenimentul a reunit […]
11:20
Ședința Biroului Executiv al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova, desfășurată la Spitalul Raional Anenii Noi # Vocea Poporului
La data de 27 februarie 2026, în incinta Spitalul Raional Anenii Noi, a avut loc ședința Biroului Executiv al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova. Lucrările reuniunii au fost prezidate de președintele Federației, Igor Zubcu. La ședință a participat ministrul Sănătății, Emil Ceban, prezența sa marcând un moment important pentru consolidarea dialogului social în ramura sănătății. […]
26 februarie 2026
15:10
Comitetul Confederal al CNSM a examinat priorități strategice pentru anul 2026 și a aprobat propuneri la politica fiscală pentru 2027 # Vocea Poporului
La 26 februarie 2026, în incinta Casei Sindicatelor, s-a desfășurat o nouă ședință a Comitetului Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), în cadrul căreia au fost examinate mai multe subiecte ce țin de protecția social-economică a salariaților – membri de sindicat, consolidarea dialogului social, evaluarea activităților realizate și stabilirea priorităților pentru anul […]
08:30
Membrii Biroului Executiv al Federației Sindicatelor din Comunicații din Moldova s-au reunit în ședință ordinară # Vocea Poporului
La data de 24 februarie curent, membrii Biroului Executiv (BE) al Federației Sindicatelor din Comunicații din Moldova s-au întrunit în ședință ordinară, desfășurată la sediul Casa Sindicatelor. În cadrul reuniunii au fost examinate mai multe subiecte incluse pe ordinea de zi, cu impact asupra activității organizaționale a Federației. Printre principalele chestiuni abordate s-au numărat: convocarea […]
25 februarie 2026
18:10
Drepturile lucrătorilor cu responsabilități familiale, discutate în cadrul unei activități organizate de CNSM la Edineț # Vocea Poporului
La 25 februarie 2026, în orașul Edineț, în incinta IP Liceul Teoretic „M. Eminescu”, a avut loc o nouă activitate de informare desfășurată în cadrul campaniei „Fii vocea echității la locul de muncă!”, consacrată promovării egalității de tratament pentru lucrătorii și lucrătoarele cu responsabilități familiale. Evenimentul a reunit peste 70 de participanți, interesați să afle […]
15:50
Astăzi, 25 februarie 2026, sala de conferințe a Casei Sindicatelor a găzduit o nouă ședință a Biroului Executiv al Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘ). Sub conducerea președintelui Ghenadie Donos, au fost trasate prioritățile și direcțiile strategice pentru un an 2026 plin de realizări. FSEȘ continuă să crească și să inspire încredere: Peste 103.000 […]
15:10
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate se afiliază la Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova # Vocea Poporului
Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova anunță afilierea Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate la marea familie sindicală din ramura sănătății. Prin această decizie, colectivul instituției își reafirmă angajamentul de a participa activ la consolidarea unei structuri reprezentative, dedicate apărării și promovării drepturilor profesionale, economice și sociale ale angajaților din domeniu. Afilierea reprezintă un pas […]
14:50
Toleranță zero față de hărțuirea sexuală: instruire pentru un mediu de muncă sigur la „Chișinău-Gaz” # Vocea Poporului
La 25 februarie curent, în incinta SRL „Chișinău-Gaz”, a avut loc un seminar de informare dedicat prevenirii și combaterii hărțuirii sexuale la locul de muncă. Evenimentul a reunit 25 de membri de sindicat din cadrul Organizației Sindicale Primare a Angajaților SRL „Chișinău-Gaz”, având drept scop consolidarea cunoștințelor și competențelor profesionale în domeniul prevenirii, identificării și […]
24 februarie 2026
14:10
Consolidarea parteneriatului sindical moldo-slovac în contextul integrării europene, discutată la Chișinău # Vocea Poporului
Cooperarea bilaterală în domeniul protecției drepturilor lucrătorilor a fost în centrul discuțiilor dintre președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Igor Zubcu, și delegația Confederației Sindicatelor din Republica Slovacă (KOZ SR), aflată într-o vizită de lucru la Chișinău, la 24 februarie. În cadrul întrevederii, părțile au abordat subiecte ce vizează consolidarea cooperării sindicale în […]
10:20
Măsuri pentru protecția drepturilor salariaților, discutate în ședință Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective # Vocea Poporului
La 23 februarie 2026, în incinta Casei Guvernului, a avut loc ședința Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC), în cadrul căreia au fost examinate mai multe subiecte de importanță majoră pentru domeniul muncii și consolidarea dialogului social. Primul subiect a vizat reexaminarea cuantumului salariului minim pe țară, formularea propunerilor de modificare a cadrului […]
20 februarie 2026
16:40
Ședința anuală „Realizări, priorități și instrumente moderne pentru reprezentanții CNSM în teritoriu” # Vocea Poporului
Peste 2300 de persoane au participat, pe parcursul anului 2025, la 53 de activități organizate în teritoriu de reprezentanții Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM). Datele au fost prezentate vineri, 20 februarie 2026, în cadrul ședinței anuale „Realizări, priorități și instrumente moderne pentru reprezentanții CNSM în teritoriu”, desfășurată la Institutul Muncii. Activitățile organizate la […]
19 februarie 2026
15:40
CNSM a obținut clarificări oficiale privind dreptul salariaților-părinți la zile libere plătite în situații excepționale # Vocea Poporului
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a solicitat autorităților statului clarificări cu privire la aplicarea art. 78 (prim) din Codul muncii, după ce numeroși salariați s-au confruntat cu situații de incertitudine în legătură cu suspendarea procesului educațional cu prezență fizică cauzată de condițiile meteorologice nefavorabile din ianuarie 2026. Ca urmare a demersului CNSM, adresate […]
13:40
Drepturile lucrătorilor cu responsabilități familiale, promovate de CNSM la Telenești # Vocea Poporului
Cunoașterea prevederilor convențiilor internaționale în domeniul muncii este esențială pentru fiecare salariat și angajator, deoarece acestea stabilesc standarde clare privind respectarea drepturilor fundamentale la locul de muncă. În special, normele ce vizează egalitatea de tratament pentru lucrătorii și lucrătoarele cu responsabilități familiale contribuie la prevenirea discriminării, la asigurarea echilibrului dintre viața profesională și cea personală […]
09:30
Un nou cadru de protecție și stabilitate pentru salariați: Contract colectiv de muncă semnat la Academia „Ștefan cel Mare” a MAI pentru perioada 2026–2030 # Vocea Poporului
La 18 februarie 2026, la Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a fost semnat Contractul colectiv de muncă pentru perioada 2026–2030 – un document strategic care va reglementa, în următorii cinci ani, raporturile de muncă, va consolida garanțiile social-economice și va fortifica mecanismele de protecție a drepturilor și intereselor legitime ale salariaților, […]
18 februarie 2026
14:30
Întrevedere CNSM–OIM privind protecția lucrătorilor casnici și alinierea la standardele internaționale # Vocea Poporului
Reprezentanți ai Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) au avut miercuri, 18 februarie, o întrevedere cu specialiștii Organizației Internaționale a Muncii (OIM) – Markus Ruck, specialist în domeniul protecției sociale din cadrul OIM pentru Europa Centrală și de Est, și Maria Jose Chamorro, specialistă în egalitate de gen și formalizare, din cadrul aceluiași birou. […]
17 februarie 2026
16:00
Sindicatele, partener activ în combaterea muncii nedeclarate și consolidarea capacităților ISM # Vocea Poporului
Consolidarea capacităților Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) și combaterea muncii nedeclarate au fost subiectele centrale ale întrevederii dintre reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și experții proiectului Twinning finanțat de Uniunea Europeană, aflat în proces de implementare în Republica Moldova, care a avut loc în Casa Sindicatelor la data de 17 februarie. […]
14:50
Liderii sindicali din educație, instruiți la Chișinău: accent pe protecția social-economică și aplicarea corectă a contractelor colective # Vocea Poporului
Centrul Sindical Ramural Teritorial Chișinău din Domeniul Educației și Științei a organizat la data de 17 februarie, în incinta Institutului Muncii, un seminar instructiv dedicat consolidării activității sindicale la nivelul instituțiilor educaționale. La eveniment au participat membrii Consiliului CSRT Chișinău, parteneri sociali și președinți ai comitetelor sindicale din instituțiile de educație timpurie. În deschiderea seminarului, […]
14:00
Contract colectiv de muncă semnat la S.A. „Apă-Canal” Chișinău – un pas important pentru consolidarea dialogului social # Vocea Poporului
La 16 februarie curent, în cadrul S.A. „Apă-Canal” Chișinău, a avut loc semnarea Contractului colectiv de muncă pentru anii 2026–2029 – document fundamental care reglementează drepturile și obligațiile părților, condițiile de muncă, garanțiile sociale și mecanismele de protecție a salariaților din cadrul întreprinderii. Semnarea Contractului colectiv de muncă este rezultatul unei munci susținute și responsabile […]
09:10
Provocări majore în domeniul protecției sociale, discutate la aniversarea a 25 de ani ai Casei Naționale de Asigurări Sociale # Vocea Poporului
Vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Sergiu Sainciuc, a participat, la data de 16 februarie, la evenimentul dedicat celor 25 de ani de activitate ai Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), instituție fondată în anul 2001, cu misiunea de a implementa politicile sociale ale statului și de a garanta drepturile sociale ale cetățenilor […]
16 februarie 2026
09:40
Femeile din Republica Moldova câștigă cu 16,6% mai puțin decât bărbații – sindicatele cer acțiuni concrete pentru egalitate salarială # Vocea Poporului
În Republica Moldova, femeile câștigă, în medie, cu 16,6% mai puțin decât bărbații, potrivit datelor prezentate de UN Women Moldova. Subiectul a fost discutat la un Media Brunch dedicat egalității salariale, organizat la 13 februarie, la Artcor. La eveniment a participat vicepreședinta Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Lilia Franț, alături de reprezentanți ai […]
09:00
Consiliul de Femei al Federației SINDASP – bilanț al reușitelor și noi obiective pentru anul 2026 # Vocea Poporului
La 13 februarie 2026, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) a organizat un seminar de instruire dedicat membrelor Consiliului de Femei din cadrul Federației, cu genericul: „Protecția socio-economică a membrilor de sindicat: noutăți, provocări și rolul Consiliului de Femei în consolidarea solidarității muncii”. Evenimentul a avut drept scop consolidarea capacităților liderelor sindicale, analiza reușitelor […]
08:50
Liderii sindicali din educație își consolidează capacitățile în contextul noilor reforme # Vocea Poporului
În perioada 12–14 februarie 2026, la stațiunea balneară „Bucuria-Sind”, Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) a desfășurat o amplă sesiune de instruire cu participarea liderilor sindicali din centrele sindicale ramural-teritoriale. Evenimentul a fost moderat de Ghenadie Donos și a reunit reprezentanți ai structurilor sindicale din întreaga țară pentru trei zile de discuții strategice, analize, […]
13 februarie 2026
08:50
Liderii sindicali din sănătate își consolidează competențele în domeniul negocierilor colective # Vocea Poporului
În perioada 12–13 februarie 2026, Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova desfășoară, în incinta Institutul Muncii, sesiunea de instruire cu genericul „Parteneriatul social în sfera muncii. Negocieri colective”. Activitatea are drept scop formarea și consolidarea competențelor liderilor sindicali în domeniul parteneriatului social și al negocierii colective, precum și aprofundarea rolului organizațiilor sindicale în protecția drepturilor și […]
12 februarie 2026
14:10
Tinerii, tot mai implicați în mișcarea sindicală: priorități și perspective pentru 2026 # Vocea Poporului
Comisia de Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) s-a întrunit la 12 februarie 2026, la Institutul Muncii, în cadrul unei ședințe dedicate evaluării activității pentru anul 2025 și stabilirii obiectivelor pentru anul 2026. Evenimentul a fost deschis de președintele CNSM, Igor Zubcu, care a evidențiat rolul esențial al tinerei generații în consolidarea […]
11 februarie 2026
13:40
CNSM promovează egalitatea de tratament pentru lucrătorii cu responsabilități familiale, la Nisporeni # Vocea Poporului
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat miercuri, 11 februarie 2026, la Nisporeni, activitatea de informare „Egalitatea de tratament pentru lucrători și lucrătoare cu responsabilități familiale”, desfășurată în cadrul campaniei „Fii vocea echității la locul de muncă!”. Evenimentul a avut loc la Consiliul Raional Nisporeni și a reunit circa 50 de persoane, reprezentanți […]
09:10
4499 de copii au beneficiat de odihnă și recreere în taberele sindicale în vara anului 2025 # Vocea Poporului
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) continuă să investească în sănătatea, dezvoltarea și bunăstarea copiilor salariaților, membri de sindicat, asigurând, și în anul 2025, organizarea odihnei de vară pentru mii de copii și adolescenți. În sezonul estival 2025, 4499 de copii și adolescenți s-au odihnit în instituțiile de recreere gestionate de CNSM. Dintre aceștia, […]
08:50
Guvernul extinde sprijinul pentru tinerii specialiști din educație: indemnizații de până la 200 000 de lei # Vocea Poporului
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, la 4 februarie, modificări la Codul Educației, care aduc noi facilități pentru tinerii specialiști din domeniu. Noile prevederi vizează extinderea indemnizației unice de repartizare și pentru absolvenții care aleg să activeze în învățământul profesional tehnic, în instituții de învățământ superior, precum și în institute de cercetare. Astfel, pe lângă cadrele […]
10 februarie 2026
08:50
CNSM continuă să sprijine sănătatea salariaților, membri de sindicat, prin tratamente balneosanatoriale și servicii medicale accesibile # Vocea Poporului
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) își reconfirmă angajamentul ferm față de protejarea și consolidarea sănătății salariaților, prin facilitarea accesului la tratamente balneosanatoriale și servicii medicale de calitate, accesibile pentru membrii de sindicat. Pe parcursul anului 2025, 1516 persoane și-au fortificat sănătatea în baza biletelor de tratament, dintre care 872 de persoane au beneficiat […]
9 februarie 2026
14:00
Garanția pentru Tineret – un instrument-cheie pentru sprijinirea integrării tinerilor pe piața muncii, prezentat la Chișinău # Vocea Poporului
Inițiativa Uniunii Europene „Garanția pentru Tineret”, un instrument de politică publică destinat facilitării tranziției tinerilor de la educație la piața muncii, a fost prezentată la 4 februarie 2026 în cadrul ședinței Grupului de lucru nr. 6 „Dezvoltarea Pieței Muncii”, desfășurată pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova. Reuniunea a fost organizată cu sprijinul […]
08:50
40 de ani de excelență în îngrijirea sănătății copiilor: Federația Sindicală „Sănătatea” a participat la aniversarea Spitalului Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco” # Vocea Poporului
Cu prilejul aniversării a 40 de ani de la fondarea Spitalului Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”, conducerea Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova, reprezentată de președintele Igor Zubcu și vicepreședinta Natalia Chihai, a participat la evenimentul solemn organizat cu ocazia acestui moment aniversar deosebit. În cadrul ceremoniei festive, reprezentanții Federației au adresat un mesaj de […]
5 februarie 2026
15:00
Întrevedere între conducerea CNSM și ministra muncii și protecției sociale: priorități sindicale pe agenda dialogului social # Vocea Poporului
Conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a avut joi, 5 februarie, o întrevedere cu ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, în cadrul căreia au fost abordate subiecte de importanță majoră pentru salariați, membri de sindicat, și pentru consolidarea dialogului social în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, reprezentanții CNSM au subliniat necesitatea neadmiterii […]
11:10
Comisia de Femei a CNSM a stabilit prioritățile pentru anul 2026 și a evaluat activitatea din anul precedent # Vocea Poporului
Comisia de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) s-a întrunit la 4 februarie în ședință de totalizare a activităților desfășurate pe parcursul anului precedent, prilej cu care au fost evaluate rezultatele obținute și stabilite obiectivele prioritare pentru anul 2026. Acestea vizează consolidarea protecției drepturilor social-economice ale salariatelor, membre de sindicat, din diverse […]
08:30
FSLC salută extinderea sprijinului statului pentru tinerii specialiști din domeniul culturii # Vocea Poporului
Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură (FSLC) salută aprobarea de către Cabinetul de miniștri a modificărilor la hotărârea privind susținerea tinerilor specialiști din domeniul culturii, decizie care contribuie la corectarea unor inechități existente și la extinderea ariei beneficiarilor indemnizației unice. Această decizie reprezintă și un rezultat al demersurilor constante ale FSLC, care, în cadrul dialogului cu […]
08:10
Întrevedere cu John O’Brien, atașatul pentru drepturile omului al Ambasadei SUA, pe tema respectării drepturilor lucrătorilor în Republica Moldova # Vocea Poporului
Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Igor Zubcu, a avut miercuri, 4 februarie, o întrevedere cu John O’Brien, atașatul responsabil de drepturile omului al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău. Dialogul s-a axat pe consolidarea protecției drepturilor la muncă și a libertății sindicale în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, părțile au discutat […]
