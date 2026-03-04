Lua bani pentru a termoizola locuințe, dar nu făcea lucrările promise: Un bărbat - condamnat la închisoare. Procuratura vine cu detalii
Acum 10 minute
11:20
„E o criză globală care ne afectează pe toți”. Ce spune prim-minstrul Alexandru Munteanu despre instituirea stării de alertă în domeniul energetic
Acum 30 minute
11:10
Lua bani pentru a termoizola locuințe, dar nu făcea lucrările promise: Un bărbat - condamnat la închisoare. Procuratura vine cu detalii
11:10
Otilia Dandara - aleasă noul rector al Universității de Stat din Moldova
11:10
Medvedev și Rublev ratează meciul demonstrativ de la Indian Wells din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu
11:00
A bătut până la moarte un bărbat, într-o clădire părăsită din Chișinău. Un tânăr - condamnat la ani grei de închisoare. Detaliile PG
Acum o oră
10:50
Ce trebuie să faci dacă observi o dronă Shahed iraniană. „Acest lucru este foarte îngrijorător”
10:50
Cristiano Ronaldo se află încă în Arabia Saudită, în ciuda zvonurilor că ar fi plecat cu avionul său
10:50
Jucătorii au fugit de pe teren după ce un atac cu dronă a provocat un incendiu în vecinătate - VIDEO
10:50
30 de ani de investiții în oameni, economie și un viitor sustenabil. Ce spun angajații despre Philip Morris Moldova, desemnată Angajator de Top pentru a cincea oară - VIDEO
10:40
Situația în Orientul Mijlociu: MAE vine cu actualizări despre moldovenii aflați în zonă și daca sunt sau nu victime
10:30
Ultima oră. Guvernul a aprobat instituirea stării de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile. Care sunt motivele
Acum 2 ore
10:20
Ședința Guvernului din 4 martie. Programul național pentru învățarea limbii române - pe ordinea de zi
10:20
Ultima oră. Guvernul a aprobat instituirea stării de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile
10:10
Ședința Guvernului din 4 martie. Stare de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile - pe ordinea de zi
10:10
Accident în capitală: O tânără a ajuns la spital, după ce trei automobile s-au ciocnit. Poliția vine cu detalii – VIDEO
10:10
Ultima oră. CNMC propune Guvernului declararea stării de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile
10:00
Accident în capitală: O tânără a ajuns la spital, după ce două automobile s-au ciocnit. Poliția vine cu detalii – VIDEO
09:40
Gardienii Revoluției anunță control total asupra Strâmtorii Ormuz. Ruta cheie pentru petrolul mondial, în centrul tensiunilor
09:30
Tragic. Un bărbat a murit după ce apartamentul său a luat foc. 27 de persoane, printre care 6 copii - evacuați dintr-un bloc din capitală - VIDEO
Acum 4 ore
09:20
Kurzii din Iran s-au consultat cu SUA privind o posibilă operaţiune militară împotriva regimului
09:00
„Axa Rezistenței”. Aliații Iranului care joacă un rol-cheie în conflictele din Orientul Mijlociu
09:00
Începe marea reuniune politică anuală în China. Xi Jinping va anunța bugetul armatei și planul cincinal pentru economie
08:50
Propagandiștii de la Kremlin, șocați de operațiunile din Iran. Putin, ridiculizat, Trump văzut ca trădător. „Urmează Rusia”
08:30
Cer senin și maxime de 11 grade în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo
08:30
Israelul anunță că a lovit un centru „secret” de dezvoltare a armelor nucleare în Iran. Au fost vizați oameni de știință
08:20
Curs valutar BNM pentru 4 martie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
LIVE TEXT. A cincea zi de război. „Suntem în avans față de planul de acțiune”, spune comandantul SUA din regiune. Teheranul a devenit un oraș fantomă: „Peste tot este fum și sânge”
08:20
Bilanț dramatic de la declanșarea războiului în Orientul Mijlociu. Câți oameni și-au pierdut viața până acum în fiecare țară
08:10
Cine este Mojtaba Khamenei, ales noul lider suprem al Iranului
Acum 12 ore
23:30
„Locurile publice sunt interzise, doar magazinele funcționează”: moldovenii din Doha și Haifa povestesc despre sirene, alarme și neutralizarea dronelor iraniene în contextul escaladării conflictului - VIDEO
23:30
Minus un burlac în Formula 1: Charles Leclerc s-a căsătorit și a făcut senzație cu un Ferrari retro din 1957, evaluat la milioane de dolari - VIDEO
23:10
Incendiu lângă consulatul american din Dubai după un atac cu dronă - VIDEO
23:00
Rapid București se apropie vertiginos de lidera Universitatea Craiova după o victorie clară împotriva Sloboziei, reducând diferența la doar patru puncte - VIDEO
23:00
Comitetul Paralimpic din Moldova premiază excelența sportivă: Ion Basoc, vicecampion mondial, european și paralimpic la para judo, desemnat „Sportivul Anului 2025” - VIDEO
23:00
Coșmarul continuă pentru Real Madrid: Rodrygo suferă o ruptură de ligament încrucișat anterior și ratează Campionatul Mondial din această vară - VIDEO
22:50
Criză energetică globală în perspectiva apropiată: Iranul amenință să incendieze orice navă în Strâmtoarea Ormuz, iar sute de ambarcațiuni rămân blocate în mijlocul tensiunilor militare - VIDEO
22:50
Zimbru Chișinău și Milsami Orhei fac spectacol și își iau un pas uriaș spre semifinalele Cupei Moldovei după victorii categorice de 5-0 - VIDEO
22:40
Vreme neașteptată în martie: Zile călduroase și peste media normală, însă nopțile din perioada 7–15 martie pot aduce frig extrem sub -4 grade - VIDEO
22:30
Patru persoane - reținute în flagrant de CNA și procurori în timp ce primeau mită 40.000 de euro. Ce urmau să facă - VIDEO
22:30
Alertă de securitate emisă de Washington: Americanii sunt sfătuiți să plece urgent din 14 state din Orientul Mijlociu și să folosească zborurile comerciale cât timp acestea mai sunt disponibile - VIDEO
Acum 24 ore
22:20
Criza din Orientul Mijlociu pune în alertă autoritățile de la Chișinău: zeci de moldoveni solicită evacuarea din Israel, Qatar și Emiratele Arabe Unite, iar MAE caută rute alternative de plecare
22:10
Războiul dintre Israel și Iran ia amploare: Instituții-cheie din Teheran lovite de SUA și Israel, șase militari americani uciși, iar Hezbollah intră oficial în conflict - VIDEO
21:30
Singuri în fața bătrâneții și a uitării: Organizația Concordia aduce mâncare caldă și alinare sufletească bătrânilor din satele Moldovei în Postul Mare - VIDEO
21:20
Asasinarea ayatollahului Ali Khamenei a fost planificată ani la rând: Operațiune coordonată de SUA și Israel implicând supraveghere, atacuri cibernetice și analiza datelor la scară largă, dezvăluie Financial Times - VIDEO
21:10
Războiul regional din Orientul Mijlociu amenință capacitatea Ucrainei de a-și apăra spațiul aerian, iar experții trag semnalul de alarmă că Rusia ar putea pierde sursa principală de drone iraniene - VIDEO
20:50
Atenție, călători! Autoritățile de la Chișinău avertizează asupra posibilelor perturbări ale zborurilor spre Cipru și recomandă verificarea constantă a informațiilor oficiale
20:50
Tensiuni în Orientul Mijlociu: Iranul continuă atacurile asupra Israelului și bazelor americane, inclusiv asupra ambasadei SUA din Riad, în ciuda avertismentelor lui Donald Trump privind represalii dure - VIDEO
20:40
Judecătorul responsabil de examinarea dosarului lui Ion Creangă, a demisionat: Procesul va fi reluat de la zero - VIDEO
20:30
Experții avertizează că implementarea târzie a reformei administrației publice locale ar putea crea blocaje înainte de alegerile din 2027 - VIDEO
20:20
Au urcat drogați la volan: Doi tineri din capitală - documentați. Poliția vine cu detalii
