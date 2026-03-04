Ministrul Agriculturii „nu știe argumentele” Kievului pentru un posibil embargo asupra vinurilor moldovenești
4 martie 2026
Autoritățile de la Chișinău s-au declarat nedumerite de intenția Guvernului de la Kiev de a introduce licențierea importurilor de struguri, vin și băuturi alcoolice tari din Republica Moldova, măsură care ar putea intra în vigoare în perioada 5–6 martie. Ludmila Catlabuga, a declarat miercuri, 4 martie, că Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare nu a primit, […] Articolul Ministrul Agriculturii „nu știe argumentele” Kievului pentru un posibil embargo asupra vinurilor moldovenești apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO 30 de ani de investiții în oameni, economie și un viitor sustenabil. Ce spun angajații despre Philip Morris Moldova, desemnată Angajator de Top pentru a cincea oară # Realitatea.md
Într-o piață a muncii tot mai competitivă, statutul de Angajator de Top nu este doar un titlu de excelență, ci un indicator al maturității organizaționale și al investiției constante în oameni. Pentru profesioniști, un astfel de angajator înseamnă acces la programe de dezvoltare, leadership autentic, stabilitate pe termen lung și un mediu în care performanța […] Articolul VIDEO 30 de ani de investiții în oameni, economie și un viitor sustenabil. Ce spun angajații despre Philip Morris Moldova, desemnată Angajator de Top pentru a cincea oară apare prima dată în Realitatea.md.
Ministrul Agriculturii „nu știe argumentele” Kievului pentru un posibil embargo asupra vinurilor moldovenești # Realitatea.md
Incendiul de pe strada Salcâmilor, unde un bărbat a decedat: IGSU publică imagini de la fața locului # Realitatea.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a publicat imagini de la incendiul care s-a produs marți seara, 3 martie, într-un cămin de pe strada Salcâmilor din orașul Chișinău. Instituția precizează că o flacără deschisă și fum dens au fost observate la etajul doi al blocului de locuit. La fața locului au intervenit trei echipe […] Articolul Incendiul de pe strada Salcâmilor, unde un bărbat a decedat: IGSU publică imagini de la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
Guvernul renunță la obligativitatea alegerilor anticipate în procesul de amalgamare a primăriilor, anunță Buzu # Realitatea.md
Guvernul va simplifica procedura de amalgamare voluntară a primăriilor, eliminând obligativitatea organizării alegerilor locale anticipate până la scrutinul local general din 2027. Anunțul a fost făcut de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, care a prezentat câteva dintre schimbările pregătite în cadrul reformei administrației publice locale. „Important este că, în cadrul procesului de amalgamare voluntară, […] Articolul Guvernul renunță la obligativitatea alegerilor anticipate în procesul de amalgamare a primăriilor, anunță Buzu apare prima dată în Realitatea.md.
Munteanu, despre starea de alertă în energie: Nu este prima criză prin care trecem. Am impresia că nu este ultima # Realitatea.md
Alexandru Munteanu consideră că starea de alertă în domeniul energetic nu este ultima criză prin care trece Republica Moldova. Premierul afirmă că autoritățile au început să întreprindă acțiuni pentru atenuarea impactului războiului din Orientul Mijlociu asupra Moldovei de sâmbătă, când au început acțiunile militare. În opinia prim-ministrului, nu se știe cât va dura conflictul, iar […] Articolul Munteanu, despre starea de alertă în energie: Nu este prima criză prin care trecem. Am impresia că nu este ultima apare prima dată în Realitatea.md.
MAE: Situația în regiune rămâne fără schimbări, fără victime printre cetățenii moldoveni # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că astăzi, 4 martie, situația în regiune rămâne fără schimbări semnificative față de actualizările precedente. Contextul de securitate continuă să fie complex și volatil, însă în ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate evoluții majore suplimentare. Potrivit informațiilor confirmate până la această oră, nu sunt înregistrate victime […] Articolul MAE: Situația în regiune rămâne fără schimbări, fără victime printre cetățenii moldoveni apare prima dată în Realitatea.md.
Declarații la Realitatea TV: Finanțarea proiectelor de film de către stat este mai mult o provocare pentru cineaști # Realitatea.md
Banii alocați din bugetul de stat pentru finanțarea proiectelor cinematografice acoperă doar o parte din necesitățile producătorilor de film. Invitații emisiunii „Consens Național” au declarat că, odată cu creșterea calității producțiilor, au crescut și costurile de realizare. În opinia lor, bugetul de 20 de milioane de lei, anunțat pentru Concursul de finanțare a proiectelor cinematografice […] Articolul Declarații la Realitatea TV: Finanțarea proiectelor de film de către stat este mai mult o provocare pentru cineaști apare prima dată în Realitatea.md.
Șofer de ambulanță din Italia, anchetat pentru moartea a cinci pacienți în timpul transportului # Realitatea.md
Un șofer de ambulanță în vârstă de 27 de ani din nordul Italiei este anchetat de autorități sub suspiciunea de ucidere a cinci pacienți, fiind suspendat din funcție în cadrul Crucea Roșie Italiană, scrie The Guardian. Potrivit informațiilor din anchetă, toate decesele au avut loc în timp ce pacienții erau transportați către unități medicale din […] Articolul Șofer de ambulanță din Italia, anchetat pentru moartea a cinci pacienți în timpul transportului apare prima dată în Realitatea.md.
Ministrul Popșoi a discutat cu omologul său din EAU despre evoluțiile din Orientul Mijlociu # Realitatea.md
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu omologul său din Emiratele Arabe Unite, Șeicul Abdullah bin Zayed al Nahyan. Oficialii au discutat despre evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, inclusiv atacurile cu rachete lansate de Iran asupra Emiratelor Arabe Unite și a altor state din regiune, precum și impactul acestora asupra securității […] Articolul Ministrul Popșoi a discutat cu omologul său din EAU despre evoluțiile din Orientul Mijlociu apare prima dată în Realitatea.md.
Guvernul instituie stare de alertă în sectorul energetic, pe fundalul războiului din Orientul Mijlociu # Realitatea.md
Guvernul instituie stare de alertă în sectorul energetică. Inițiativa vine de la Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC), pe fundalul creșterii prețurilor la petrol, urmare a războiului din Orientul Mijlociu. Măsura urmează să fie aplicată pentru 60 de zile. Starea de alertă va include măsuri preventive dedicate instituțiilor de stat, pentru ca autoritățile să […] Articolul Guvernul instituie stare de alertă în sectorul energetic, pe fundalul războiului din Orientul Mijlociu apare prima dată în Realitatea.md.
Ucraina ar putea introduce embargo asupra vinului și strugurilor din Moldova. Măsura ar putea intra în vigoare chiar în această săptămână # Realitatea.md
Guvernul Ucrainei ar putea introduce, în perioada 5-6 martie, licențierea importurilor de struguri, vin și băuturi alcoolice tari din Republica Moldova. Măsura este pregătită ca reacție la interdicția totală impusă de Chișinău asupra importului de carne de pasăre din Ucraina. Despre aceasta a anunțat viceministrul ucrainean al Economiei, Mediului și Agriculturii, Taras Vîsoțki, citat de […] Articolul Ucraina ar putea introduce embargo asupra vinului și strugurilor din Moldova. Măsura ar putea intra în vigoare chiar în această săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Tragedie pe litoralul din nordul Spaniei: cinci turiști au murit, după ce un pod s-a prăbușit # Realitatea.md
Cinci persoane au murit, iar alte două au fost date dispărute după ce un pod pietonală s-a prăbușit marți, 3 martie, pe o plajă din Santander, în nordul Spania. Astfel, șapte tineri din același grup de turiști se aflau pe podul din lemn în momentul în care structura s-a rupt, iar toți au căzut între […] Articolul VIDEO Tragedie pe litoralul din nordul Spaniei: cinci turiști au murit, după ce un pod s-a prăbușit apare prima dată în Realitatea.md.
Promitea termoizolarea apartamentelor, dar dispărea cu banii. Un bărbat, condamnat pentru escrocherie și furt # Realitatea.md
Un bărbat de 42 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru trei episoade de escrocherie și patru episoade de furt. Potrivit Procuraturii Generale (PG), în perioada iunie 2019 – august 2021, sub pretextul efectuării unor lucrări de termoizolare a apartamentelor, cesta a indus […] Articolul Promitea termoizolarea apartamentelor, dar dispărea cu banii. Un bărbat, condamnat pentru escrocherie și furt apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Colonel în rezervă: Avem insuficienți rezerviști. Ne trebuie aproximativ 50.000 de persoane pentru apărare # Realitatea.md
Republica Moldova are un număr insuficient de rezerviști și se află „într-un pericol extraordinar”, consideră colonelul în rezervă Anatol Caraman. Președintele Asociației Veteranilor Războiului din 1992 „Tiras-Tighina” critică faptul că avem număr insuficient de rezerviști. În opinia militarului, guvernarea trebuie să pregătească statul pentru apărare, deoarece Rusia rămâne un risc militar și propagandistic. În acest […] Articolul VIDEO Colonel în rezervă: Avem insuficienți rezerviști. Ne trebuie aproximativ 50.000 de persoane pentru apărare apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Lucrări de spargere a gheții pe Nistru. Pescarii, avertizați asupra pericolului # Realitatea.md
Pe râul Nistru se desfășoară astăzi, 4 martie, lucrări de spargere a gheții, pentru a asigura circulația transportului fluvial. În acest context, administrația ÎS „Bacul Molovata” avertizează pescarii și persoanele aflate în apropierea apei că gheața este instabilă și periculoasă, transmite Zona de Securitate. Cetățenii sunt îndemnați să evite deplasarea pe gheață, să respecte măsurile de […] Articolul VIDEO Lucrări de spargere a gheții pe Nistru. Pescarii, avertizați asupra pericolului apare prima dată în Realitatea.md.
Fiul lui Ali Khamenei ar fi fost ales noul Lider Suprem al Iranului. Decizia nu a fost confirmată oficial # Realitatea.md
Adunarea Experților din Iran l-ar fi desemnat pe Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Ali Khamenei, drept următorul Lider Suprem al țării. Informația a fost relatată marți de Iran International, un canal de televiziune în limba persană cu sediul la Londra, care citează surse familiarizate cu discuțiile. Potrivit aceleiași surse, votul ar fi avut loc în cadrul […] Articolul Fiul lui Ali Khamenei ar fi fost ales noul Lider Suprem al Iranului. Decizia nu a fost confirmată oficial apare prima dată în Realitatea.md.
Incendiu într-un bloc din capitală: proprietarul locuinței găsit carbonizat pe balcon # Realitatea.md
Un incendiu puternic a izbucnit aseară, într-un bloc locativ de tip cămin din municipiul Chișinău. Apelul la 112 a fost recepționat la ora 20:47. Flăcările au cuprins o odaie cu suprafața de aproximativ 18 metri pătrați, situată pe strada Salcâmilor 22/1, într-un imobil cu cinci nivele. Locuința aparținea unui bărbat de 61 de ani. În urma […] Articolul Incendiu într-un bloc din capitală: proprietarul locuinței găsit carbonizat pe balcon apare prima dată în Realitatea.md.
Probleme tehnice la Facebook. Utilizatorii din Moldova semnalează dificultăți de acces # Realitatea.md
Rețeaua de socializare Facebook întâmpină în această dimineață probleme de funcționare, inclusiv în Republica Moldova. Mai mulți utilizatori spun că au fost delogați automat din conturi și se confruntă cu dificultăți la reconectare. Potrivit site-ului specializat Downdetector, care monitorizează întreruperile de funcționare ale platformelor online, mii de utilizatori din mai multe țări au raportat deficiențe […] Articolul Probleme tehnice la Facebook. Utilizatorii din Moldova semnalează dificultăți de acces apare prima dată în Realitatea.md.
Deputat PAS: După eșecul din Parlament, membrii comisiei de vetting ar putea să fie numiți cu doar 51 de voturi # Realitatea.md
O soluție pentru desemnarea a încă doi membri ai Comisiei de evaluare externă a procurorilor ar putea fi identificată în decurs de o săptămână. Declarația a fost făcută de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Chiriac, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Rlive TV. Precizările vin după ce, săptămâna trecută, numirea experților străini Herman von […] Articolul Deputat PAS: După eșecul din Parlament, membrii comisiei de vetting ar putea să fie numiți cu doar 51 de voturi apare prima dată în Realitatea.md.
„Chirița în provincie” revine pe scena Teatrului „Eugène Ionesco”. Comedia se joacă pe 8 martie la Chișinău # Realitatea.md
Spectacolul „Chirița în provincie”, după comedia clasică semnată de Vasile Alecsandri, revine pe scena Teatrului Național „Eugène Ionesco” din Chișinău. Reprezentația va avea loc duminică, 8 martie, începând cu ora 17:30. Spectacolul este regizat de Petru Vutcărău și propune publicului o comedie savuroasă, în care umorul și ironia se împletesc într-o poveste ce rămâne actuală […] Articolul „Chirița în provincie” revine pe scena Teatrului „Eugène Ionesco”. Comedia se joacă pe 8 martie la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
Petrolier rusesc sancționat, cuprins de flăcări în Marea Mediterană. Soarta echipajului, necunoscută # Realitatea.md
Un petrolier rusesc de gaz natural lichefiat, Arctic Metagaz, aflat sub sancțiunile Statelor Unite și Marii Britanii, a luat foc în Marea Mediterană. Informația a fost confirmată marți de surse din domeniul maritim pentru Reuters. Potrivit datelor platformei de monitorizare navală MarineTraffic, nava a raportat ultima poziție luni, în largul Maltei. Deocamdată, nu există informații […] Articolul Petrolier rusesc sancționat, cuprins de flăcări în Marea Mediterană. Soarta echipajului, necunoscută apare prima dată în Realitatea.md.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit cursul oficial de schimb valutar pentru astăzi, 4 martie. Un euro are valoarea de 20 de lei și 20 bani. Dolarul american costă 17 lei și 42 bani. Leul românesc valorează 3 lei și 96 de bani. Rubla rusească este cotată la 22 de bani, iar hrivna ucraineană […] Articolul Curs valutar 4 martie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Accident nocturn în sectorul Rîșcani al capitalei. Au fost implicate trei automobile # Realitatea.md
Un accident rutier în care au fost implicate trei automobile s-a produs noaptea trecută în sectorul Rîșcani al capitalei, pe strada Miron Costin. Imagini de la fața locului au fost publicate pe rețelele de socializare. Potrivit informațiilor preliminare, un automobil de marca BMW s-a ciocnit cu o Skoda, iar în urma impactului, BMW-ul a fost […] Articolul Accident nocturn în sectorul Rîșcani al capitalei. Au fost implicate trei automobile apare prima dată în Realitatea.md.
Prognoza meteo pentru 4 martie: Vreme frumoasă și temperaturi de primăvară pe întreg teritoriul țării # Realitatea.md
Astăzi, vremea se anunță predominant senină pe întreg teritoriul țării, iar precipitații nu sunt prognozate, potrivit datelor meteorologice. În prima parte a dimineții, izolat se va forma ceață slabă, fenomen care ar putea reduce temporar vizibilitatea în unele regiuni. Vântul va sufla slab, iar pe parcursul zilei va avea intensificări ușoare din vest, cu viteze […] Articolul Prognoza meteo pentru 4 martie: Vreme frumoasă și temperaturi de primăvară pe întreg teritoriul țării apare prima dată în Realitatea.md.
Otilia Dandara a devenit noul rector al Universității de Stat din Moldova. Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (C.D.S.I.) al USM a anunțat rezultatele scrutinului pentru funcția de rector, desfășurat la data de 3 martie 2026. În urma numărării și validării voturilor exprimate de membrii comunității academice cu drept de vot, candidata Otilia Dandara a acumulat […] Articolul Otilia Dandara a devenit noul rector al Universității de Stat din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Republica Moldova marchează, în luna martie, Zilele Francofoniei printr-un program amplu de evenimente dedicate limbii franceze și culturilor francofone, sub genericul „Ensemble pour une Francophonie rayonnante”. Activitățile se desfășoară la nivel național, în Chișinău, Bălți, Tiraspol, Cahul, Ungheni, Orhei, Soroca, Hîncești și alte localități. Programul include conferințe, dezbateri, concursuri academice, proiecții de film, spectacole de […] Articolul Zilele Francofoniei în Moldova: o lună de festivaluri, concursuri și spectacole apare prima dată în Realitatea.md.
Donald Trump despre Iran: „Aveam un grup vizat – și au murit. Nu protestați deocamdată” # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a declarat că a eliminat mai mulți susținători ai săi din conducerea Iran, afirmând că majoritatea celor vizați „sunt deja morți”. „Aveam un grup vizat – și au murit. Acum avem un alt grup. Poate că și acesta este mort, conform rapoartelor. Cred că urmează a treia rundă”, a spus Trump. […] Articolul Donald Trump despre Iran: „Aveam un grup vizat – și au murit. Nu protestați deocamdată” apare prima dată în Realitatea.md.
Daniela Misail Nichitin: Nu au fost raportate cazuri de consum de droguri în instituțiile de învățământ din țară # Realitatea.md
Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a declarat că, în prezent, nu există cazuri înregistrate de consum de substanțe ilegale pe teritoriul instituțiilor de învățământ din Republica Moldova. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi”, de la TVR Moldova. „La poliție nu sunt înregistrate cazuri în care s-ar consuma astfel de substanțe în […] Articolul Daniela Misail Nichitin: Nu au fost raportate cazuri de consum de droguri în instituțiile de învățământ din țară apare prima dată în Realitatea.md.
Donald Trump: Încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina rămâne prioritate majoră # Realitatea.md
Donald Trump a afirmat că încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina ocupă un loc foarte înalt pe lista sa de priorități. Despre aceasta, președintele amercian a vorbit în timpul întâlnirii cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz. „În ceea ce privește Rusia și Ucraina, pe ce loc se află asta în lista mea de priorități? Foarte sus”, […] Articolul Donald Trump: Încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina rămâne prioritate majoră apare prima dată în Realitatea.md.
Prețul benzinei explodează în Moldova: nivel record în ultimul an. Ce urmează și de ce se scumpește atât de rapid # Realitatea.md
Prețul benzinei în Moldova pentru astăzi, anunțat de Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a ajuns la 23,84 lei pe litru, marcând cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimele 12 luni, potrivit economistului Veceaslav Ioniță. În acest context, acesta explică că majorarea este rezultatul unei combinații între politica fiscală a statului și evoluțiile internaționale, […] Articolul Prețul benzinei explodează în Moldova: nivel record în ultimul an. Ce urmează și de ce se scumpește atât de rapid apare prima dată în Realitatea.md.
Israelul a lovit un complex aparținând grupului responsabil de alegerea viitorului lider suprem al Iranului, a declarat marți o sursă israeliană pentru CNN, în cadrul celui mai recent atac asupra centrului regimului, în a patra zi a războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, scrie mediafax.ro. Atacul a avut ca scop lovirea complexului Adunării Experților […] Articolul Israelul a bombardat complexul grupului care alege noul lider suprem al Iranului apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO 240 de kilometri pentru lecții de muzică: povestea profesoarei care formează generații la Ocnița # Realitatea.md
De zece ani, o profesoară din Chișinău face naveta săptămânal la Ocnița pentru cei 70 de copii ai școlii muzicale. Este vorba despre Mariana Popescu, care predă canto și solfegiu și coordonează o trupă dedicată elevilor pasionați de muzică, relatează nordnews.md. „Bărbița jos și țineți cont de diafragmă. Puneți mâinuțele la brâu și încercați acum”, […] Articolul VIDEO 240 de kilometri pentru lecții de muzică: povestea profesoarei care formează generații la Ocnița apare prima dată în Realitatea.md.
Donald Trump: Vom întrerupe relațiile comerciale cu Spania din cauza poziției acesteia față de ofensiva din Iran # Realitatea.md
Președintele SUA, Donald Trump, a spus marți că vrea „să întrerupă toate relațiile comerciale” cu Spania, după ce a acuzat Madridul că blochează accesul SUA la bazele militare spaniole. La o conferință de presă alături de cancelarul german Friedrich Merz, președintele SUA a afirmat că i-a dat instrucțiuni secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, să „înceteze” relațiile […] Articolul Donald Trump: Vom întrerupe relațiile comerciale cu Spania din cauza poziției acesteia față de ofensiva din Iran apare prima dată în Realitatea.md.
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că în Israel, cei 17 cetățeni care inițial au notificat intenția de evacuare, doi, care dețin și cetățenia României, vor pleca miercuri, 4 martie, din Tel Aviv spre Taba cu autobuzul pus la dispoziție de Ambasada României, continuându-și călătoria cu avionul. Ceilalți 15 au comunicat că nu mai […] Articolul Doi cetățeni moldoveni vor fi evacuați din Israel. MAE vine cu mai multe informații apare prima dată în Realitatea.md.
Lucrările la Podul de Flori avansează! Grosu: Anul acesta trebuie să vedem finalizat primul pod peste Prut # Realitatea.md
Lucrările la Podul de Flori de la Ungheni avansează, iar autoritățile estimează că, anul acesta, va fi finalizat primul pod peste Prut construit în ultimii 60 de ani. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu. „Este un pod simbolic, care ne va conecta la viitoarea Autostradă Unirii A8 și la rețeaua de drumuri […] Articolul Lucrările la Podul de Flori avansează! Grosu: Anul acesta trebuie să vedem finalizat primul pod peste Prut apare prima dată în Realitatea.md.
Un magistrat de la Judecătoria Chișinău, demis. A fost găsit vinovat de fals în declarații # Realitatea.md
Magistratul Aureliu Postică de la Judecătoria Chișinău a fost demis după ce a fost găsit vinovat de fals în declarații. Decizia a fost aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), ca urmare a sentinței definitive a Curții de Apel, transmite IPN. CSM a decis eliberarea lui Postică din funcție, în baza articolului din Legea privind […] Articolul Un magistrat de la Judecătoria Chișinău, demis. A fost găsit vinovat de fals în declarații apare prima dată în Realitatea.md.
Atenție, cetățeni moldoveni! Traficul aerian spre Cipru ar putea fi perturbat în perioada următoare # Realitatea.md
Cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Cipru sunt avertizați că, în urma escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, traficul aerian ar putea fi perturbat în perioada următoare. În aceste circumstanțe, Ambasada Republicii Moldova în Republica Cipru, cu reședința la Atena, recomandă cetățenilor să verifice din timp disponibilitatea zborurilor prin […] Articolul Atenție, cetățeni moldoveni! Traficul aerian spre Cipru ar putea fi perturbat în perioada următoare apare prima dată în Realitatea.md.
Mihai Popșoi la Hamburg: Discuții cu autoritățile și mediul academic despre parcursul european al țării # Realitatea.md
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut la Hamburg, Germania, o serie de de întrevederi cu reprezentanți ai autorităților locale, ai Camerei de Comerț și mediului academic. Oficialul moldovean s-a întâlnit cu prim-ministrul landului federal și primarul orașului Hamburg, Peter Tschentscher. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării la nivel regional, precum și identificarea […] Articolul Mihai Popșoi la Hamburg: Discuții cu autoritățile și mediul academic despre parcursul european al țării apare prima dată în Realitatea.md.
Spectacol pe cer, 3 martie 2026: Unde va fi vizibil fenomenul supranumit „Luna Sângerie” # Realitatea.md
Marți, 3 martie 2026, are loc o eclipsă totală de Lună, fenomen cunoscut popular sub numele de ”Lună Sângerie” datorită nuanţei roşiatice pe care o capătă satelitul natural al Pământului. Faza de totalitate, când Luna devine roşie, este vizibilă din America de Nord şi de Sud, Asia de Est, Australia şi Noua Zeelandă, transmite Stirileprotv.ro. […] Articolul Spectacol pe cer, 3 martie 2026: Unde va fi vizibil fenomenul supranumit „Luna Sângerie” apare prima dată în Realitatea.md.
VOX POPULI: Egalitatea salarială în Moldova. Cine câștigă mai mult: bărbații sau femeile? # Realitatea.md
Studiile arată că în Republica Moldova femeile primesc un salariu cu 16,6% mai mic decât cel al bărbatului. Aceasta înseamnă că, în medie, o femeie a pierdut aproximativ 34 de mii de lei, echivalentul a două salarii medii. I-am întrebat pe locuitorii capitalei ce părere au despre inechitatea salarială, iar ce răspunsuri am primit, aflați […] Articolul VOX POPULI: Egalitatea salarială în Moldova. Cine câștigă mai mult: bărbații sau femeile? apare prima dată în Realitatea.md.
Atenție! Poșta Moldovei sistează trimiterile poștale către mai multe țări din Orientul Mijlociu # Realitatea.md
Începând de astăzi, 3 martie, Poșta Moldovei anunță sistarea recepționării tuturor trimiterilor poștale internaționale, scrisori, colete și EMS, către Israel, Irak, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Liban, Iordania, Qatar și Bahrain, pe o perioadă nedeterminată, ca urmare a suspendării traficului aerian către aceste destinații. „Vă vom informa suplimentar despre reluarea serviciului prin intermediul canalelor oficiale […] Articolul Atenție! Poșta Moldovei sistează trimiterile poștale către mai multe țări din Orientul Mijlociu apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Imagini dramatice: Palatul Golestan din Iran, simbol istoric, lovit de atacurile israeliene # Realitatea.md
Palatul Golestan din Teheran, unul dintre cele mai importante situri ale patrimoniului persan și inclus pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, a suferit avarii semnificative în urma unui bombardament american-israelian asupra Pieței Arag. Lovitura, comisă în zona tampon a sitului, a afectat structurile istorice, geamurile și interioarele palatului, lăsând camere goale și cioburi pe podea. UNESCO […] Articolul VIDEO Imagini dramatice: Palatul Golestan din Iran, simbol istoric, lovit de atacurile israeliene apare prima dată în Realitatea.md.
Oameni de afaceri din Moldova și România, prezenți la una dintre cele mai mari expoziții agroalimentare din Ungaria # Realitatea.md
În perioada 2-4 martie 2026, o delegație comună de oameni de afaceri din Republica Moldova și România participă la SIRHABudapesta2026, una dintre cele mai importante expoziții internaționale dedicate industriei agroalimentare și sectorului HoReCa din Ungaria. Evenimentul reunește producători, distribuitori și furnizori de echipamente din industria alimentară, oferind participanților acces direct la cele mai noi tendințe […] Articolul Oameni de afaceri din Moldova și România, prezenți la una dintre cele mai mari expoziții agroalimentare din Ungaria apare prima dată în Realitatea.md.
Avionul privat al lui Ronaldo a părăsit Arabia Saudită. Starul ar fi fugit din calea războiului # Realitatea.md
Avionul privat al lui Cristiano Ronaldo a decolat din Arabia Saudită în miez de noapte, într-un semn că fotbalistul ar fi părăsit țara din cauza conflictului militar din regiune, transmite dailymail.co.uk. Ronaldo, 41 de ani, locuiește în Riyadh împreună cu partenera sa, Georgina Rodriguez, și cei cinci copii. Capitala saudită a fost vizată de Iran […] Articolul Avionul privat al lui Ronaldo a părăsit Arabia Saudită. Starul ar fi fugit din calea războiului apare prima dată în Realitatea.md.
Aleargă pentru o cauză nobilă! În Chișinău va avea loc o cursă caritabilă pentru o familie aflată în dificultate # Realitatea.md
Duminică, 8 martie, începând cu ora 10:00, în Parcul „Valea Morilor” se va desfășura cursa caritabilă „Alerg pentru Mama”, organizată de Asociația Studențească AMiCUS Chișinău, în parteneriat cu Direcția generală asistență medicală și socială (DGAMS). Scopul cursei este de a sprijini o mamă aflată într-o situație dificilă, împreună cu cei doi copii ai săi, oferindu-le […] Articolul Aleargă pentru o cauză nobilă! În Chișinău va avea loc o cursă caritabilă pentru o familie aflată în dificultate apare prima dată în Realitatea.md.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat astăzi, 3 martie, că este „prea târziu” pentru ca Iranul să inițieze negocieri, susținând că structurile militare și principalele resurse de apărare ale statului vest-asiatic au fost grav slăbite în conflictul aflat în desfășurare, The Economic Times. Afirmațiile au fost făcute publice de liderul de la Casa Albă […] Articolul Trump: Este „prea târziu” pentru negocieri cu Iranul apare prima dată în Realitatea.md.
Kremlinul oprește operațiunile la centrala atomică iraniană din Bushehr. Angajații ruși vor părăsi zona de război # Realitatea.md
Moscova a anunțat marți încetarea operațiunilor la centrala atomoelectrică iraniană de la Bushehr. Personal rus este evacuat din regiune, urmare a riscurilor de securitate. La Bushehr se află singura centrală atomoelectrică a Iranului, care folosește combustibil nuclear rusesc. Reziduurile sunt preluate înapoi de Rusia, pentru a reduce riscurile de răspândire a substanțelor periculoase. Circa 600 […] Articolul Kremlinul oprește operațiunile la centrala atomică iraniană din Bushehr. Angajații ruși vor părăsi zona de război apare prima dată în Realitatea.md.
Un microbuz a fost parțial distrus de flăcări astăzi, 3 martie, pe strada Libertății din municipiul Bălți. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), a ars secțiunea salonului unui autovehicul de model Volkswagen Transporter. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Totodată, responsabilii IGSU au […] Articolul VIDEO Fum negru și flăcări puternice în Bălți. Un microbuz, parțial distrus de foc apare prima dată în Realitatea.md.
