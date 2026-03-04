Ședința Guvernului din 4 martie. Stare de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile - pe ordinea de zi

ProTV.md, 4 martie 2026 10:10

Ședința Guvernului din 4 martie. Stare de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile - pe ordinea de zi

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
10:30
Ultima oră. Guvernul a aprobat instituirea stării de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile. Care sunt motivele ProTV.md
Ultima oră. Guvernul a aprobat instituirea stării de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile. Care sunt motivele
Acum 15 minute
10:20
Ședința Guvernului din 4 martie. Programul național pentru învățarea limbii române - pe ordinea de zi ProTV.md
Ședința Guvernului din 4 martie. Programul național pentru învățarea limbii române - pe ordinea de zi
10:20
Ultima oră. Guvernul a aprobat instituirea stării de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile ProTV.md
Ultima oră. Guvernul a aprobat instituirea stării de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile
Acum 30 minute
10:10
Ședința Guvernului din 4 martie. Stare de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile - pe ordinea de zi ProTV.md
Ședința Guvernului din 4 martie. Stare de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile - pe ordinea de zi
10:10
Accident în capitală: O tânără a ajuns la spital, după ce trei automobile s-au ciocnit. Poliția vine cu detalii – VIDEO ProTV.md
Accident în capitală: O tânără a ajuns la spital, după ce trei automobile s-au ciocnit. Poliția vine cu detalii – VIDEO
10:10
Ultima oră. CNMC propune Guvernului declararea stării de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile ProTV.md
Ultima oră. CNMC propune Guvernului declararea stării de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile
Acum o oră
10:00
Accident în capitală: O tânără a ajuns la spital, după ce două automobile s-au ciocnit. Poliția vine cu detalii – VIDEO ProTV.md
Accident în capitală: O tânără a ajuns la spital, după ce două automobile s-au ciocnit. Poliția vine cu detalii – VIDEO
09:40
Gardienii Revoluției anunță control total asupra Strâmtorii Ormuz. Ruta cheie pentru petrolul mondial, în centrul tensiunilor ProTV.md
Gardienii Revoluției anunță control total asupra Strâmtorii Ormuz. Ruta cheie pentru petrolul mondial, în centrul tensiunilor
Acum 2 ore
09:30
Tragic. Un bărbat a murit după ce apartamentul său a luat foc. 27 de persoane, printre care 6 copii - evacuați dintr-un bloc din capitală - VIDEO ProTV.md
Tragic. Un bărbat a murit după ce apartamentul său a luat foc. 27 de persoane, printre care 6 copii - evacuați dintr-un bloc din capitală - VIDEO
09:20
Kurzii din Iran s-au consultat cu SUA privind o posibilă operaţiune militară împotriva regimului ProTV.md
Kurzii din Iran s-au consultat cu SUA privind o posibilă operaţiune militară împotriva regimului
09:00
„Axa Rezistenței”. Aliații Iranului care joacă un rol-cheie în conflictele din Orientul Mijlociu ProTV.md
„Axa Rezistenței”. Aliații Iranului care joacă un rol-cheie în conflictele din Orientul Mijlociu
09:00
Începe marea reuniune politică anuală în China. Xi Jinping va anunța bugetul armatei și planul cincinal pentru economie ProTV.md
Începe marea reuniune politică anuală în China. Xi Jinping va anunța bugetul armatei și planul cincinal pentru economie
08:50
Propagandiștii de la Kremlin, șocați de operațiunile din Iran. Putin, ridiculizat, Trump văzut ca trădător. „Urmează Rusia” ProTV.md
Propagandiștii de la Kremlin, șocați de operațiunile din Iran. Putin, ridiculizat, Trump văzut ca trădător. „Urmează Rusia”
Acum 4 ore
08:30
Cer senin și maxime de 11 grade în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo ProTV.md
Cer senin și maxime de 11 grade în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo
08:30
Israelul anunță că a lovit un centru „secret” de dezvoltare a armelor nucleare în Iran. Au fost vizați oameni de știință ProTV.md
Israelul anunță că a lovit un centru „secret” de dezvoltare a armelor nucleare în Iran. Au fost vizați oameni de știință
08:20
Curs valutar BNM pentru 4 martie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 4 martie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
LIVE TEXT. A cincea zi de război. „Suntem în avans față de planul de acțiune”, spune comandantul SUA din regiune. Teheranul a devenit un oraș fantomă: „Peste tot este fum și sânge” ProTV.md
LIVE TEXT. A cincea zi de război. „Suntem în avans față de planul de acțiune”, spune comandantul SUA din regiune. Teheranul a devenit un oraș fantomă: „Peste tot este fum și sânge”
08:20
Bilanț dramatic de la declanșarea războiului în Orientul Mijlociu. Câți oameni și-au pierdut viața până acum în fiecare țară ProTV.md
Bilanț dramatic de la declanșarea războiului în Orientul Mijlociu. Câți oameni și-au pierdut viața până acum în fiecare țară
08:10
Cine este Mojtaba Khamenei, ales noul lider suprem al Iranului ProTV.md
Cine este Mojtaba Khamenei, ales noul lider suprem al Iranului
Acum 12 ore
23:30
„Locurile publice sunt interzise, doar magazinele funcționează”: moldovenii din Doha și Haifa povestesc despre sirene, alarme și neutralizarea dronelor iraniene în contextul escaladării conflictului - VIDEO ProTV.md
„Locurile publice sunt interzise, doar magazinele funcționează”: moldovenii din Doha și Haifa povestesc despre sirene, alarme și neutralizarea dronelor iraniene în contextul escaladării conflictului - VIDEO
23:30
Minus un burlac în Formula 1: Charles Leclerc s-a căsătorit și a făcut senzație cu un Ferrari retro din 1957, evaluat la milioane de dolari - VIDEO ProTV.md
Minus un burlac în Formula 1: Charles Leclerc s-a căsătorit și a făcut senzație cu un Ferrari retro din 1957, evaluat la milioane de dolari - VIDEO
23:10
Incendiu lângă consulatul american din Dubai după un atac cu dronă - VIDEO ProTV.md
Incendiu lângă consulatul american din Dubai după un atac cu dronă - VIDEO
23:00
Rapid București se apropie vertiginos de lidera Universitatea Craiova după o victorie clară împotriva Sloboziei, reducând diferența la doar patru puncte - VIDEO ProTV.md
Rapid București se apropie vertiginos de lidera Universitatea Craiova după o victorie clară împotriva Sloboziei, reducând diferența la doar patru puncte - VIDEO
23:00
Comitetul Paralimpic din Moldova premiază excelența sportivă: Ion Basoc, vicecampion mondial, european și paralimpic la para judo, desemnat „Sportivul Anului 2025” - VIDEO ProTV.md
Comitetul Paralimpic din Moldova premiază excelența sportivă: Ion Basoc, vicecampion mondial, european și paralimpic la para judo, desemnat „Sportivul Anului 2025” - VIDEO
23:00
Coșmarul continuă pentru Real Madrid: Rodrygo suferă o ruptură de ligament încrucișat anterior și ratează Campionatul Mondial din această vară - VIDEO ProTV.md
Coșmarul continuă pentru Real Madrid: Rodrygo suferă o ruptură de ligament încrucișat anterior și ratează Campionatul Mondial din această vară - VIDEO
22:50
Criză energetică globală în perspectiva apropiată: Iranul amenință să incendieze orice navă în Strâmtoarea Ormuz, iar sute de ambarcațiuni rămân blocate în mijlocul tensiunilor militare - VIDEO ProTV.md
Criză energetică globală în perspectiva apropiată: Iranul amenință să incendieze orice navă în Strâmtoarea Ormuz, iar sute de ambarcațiuni rămân blocate în mijlocul tensiunilor militare - VIDEO
22:50
Zimbru Chișinău și Milsami Orhei fac spectacol și își iau un pas uriaș spre semifinalele Cupei Moldovei după victorii categorice de 5-0 - VIDEO ProTV.md
Zimbru Chișinău și Milsami Orhei fac spectacol și își iau un pas uriaș spre semifinalele Cupei Moldovei după victorii categorice de 5-0 - VIDEO
22:40
Vreme neașteptată în martie: Zile călduroase și peste media normală, însă nopțile din perioada 7–15 martie pot aduce frig extrem sub -4 grade - VIDEO ProTV.md
Vreme neașteptată în martie: Zile călduroase și peste media normală, însă nopțile din perioada 7–15 martie pot aduce frig extrem sub -4 grade - VIDEO
22:30
Patru persoane - reținute în flagrant de CNA și procurori în timp ce primeau mită 40.000 de euro. Ce urmau să facă - VIDEO ProTV.md
Patru persoane - reținute în flagrant de CNA și procurori în timp ce primeau mită 40.000 de euro. Ce urmau să facă - VIDEO
22:30
Alertă de securitate emisă de Washington: Americanii sunt sfătuiți să plece urgent din 14 state din Orientul Mijlociu și să folosească zborurile comerciale cât timp acestea mai sunt disponibile - VIDEO ProTV.md
Alertă de securitate emisă de Washington: Americanii sunt sfătuiți să plece urgent din 14 state din Orientul Mijlociu și să folosească zborurile comerciale cât timp acestea mai sunt disponibile - VIDEO
22:20
Criza din Orientul Mijlociu pune în alertă autoritățile de la Chișinău: zeci de moldoveni solicită evacuarea din Israel, Qatar și Emiratele Arabe Unite, iar MAE caută rute alternative de plecare ProTV.md
Criza din Orientul Mijlociu pune în alertă autoritățile de la Chișinău: zeci de moldoveni solicită evacuarea din Israel, Qatar și Emiratele Arabe Unite, iar MAE caută rute alternative de plecare
22:10
Războiul dintre Israel și Iran ia amploare: Instituții-cheie din Teheran lovite de SUA și Israel, șase militari americani uciși, iar Hezbollah intră oficial în conflict - VIDEO ProTV.md
Războiul dintre Israel și Iran ia amploare: Instituții-cheie din Teheran lovite de SUA și Israel, șase militari americani uciși, iar Hezbollah intră oficial în conflict - VIDEO
Acum 24 ore
21:30
Singuri în fața bătrâneții și a uitării: Organizația Concordia aduce mâncare caldă și alinare sufletească bătrânilor din satele Moldovei în Postul Mare - VIDEO ProTV.md
Singuri în fața bătrâneții și a uitării: Organizația Concordia aduce mâncare caldă și alinare sufletească bătrânilor din satele Moldovei în Postul Mare - VIDEO
21:20
Asasinarea ayatollahului Ali Khamenei a fost planificată ani la rând: Operațiune coordonată de SUA și Israel implicând supraveghere, atacuri cibernetice și analiza datelor la scară largă, dezvăluie Financial Times - VIDEO ProTV.md
Asasinarea ayatollahului Ali Khamenei a fost planificată ani la rând: Operațiune coordonată de SUA și Israel implicând supraveghere, atacuri cibernetice și analiza datelor la scară largă, dezvăluie Financial Times - VIDEO
21:10
Războiul regional din Orientul Mijlociu amenință capacitatea Ucrainei de a-și apăra spațiul aerian, iar experții trag semnalul de alarmă că Rusia ar putea pierde sursa principală de drone iraniene - VIDEO ProTV.md
Războiul regional din Orientul Mijlociu amenință capacitatea Ucrainei de a-și apăra spațiul aerian, iar experții trag semnalul de alarmă că Rusia ar putea pierde sursa principală de drone iraniene - VIDEO
20:50
Atenție, călători! Autoritățile de la Chișinău avertizează asupra posibilelor perturbări ale zborurilor spre Cipru și recomandă verificarea constantă a informațiilor oficiale ProTV.md
Atenție, călători! Autoritățile de la Chișinău avertizează asupra posibilelor perturbări ale zborurilor spre Cipru și recomandă verificarea constantă a informațiilor oficiale
20:50
Tensiuni în Orientul Mijlociu: Iranul continuă atacurile asupra Israelului și bazelor americane, inclusiv asupra ambasadei SUA din Riad, în ciuda avertismentelor lui Donald Trump privind represalii dure - VIDEO ProTV.md
Tensiuni în Orientul Mijlociu: Iranul continuă atacurile asupra Israelului și bazelor americane, inclusiv asupra ambasadei SUA din Riad, în ciuda avertismentelor lui Donald Trump privind represalii dure - VIDEO
20:40
Judecătorul responsabil de examinarea dosarului lui Ion Creangă, a demisionat: Procesul va fi reluat de la zero - VIDEO ProTV.md
Judecătorul responsabil de examinarea dosarului lui Ion Creangă, a demisionat: Procesul va fi reluat de la zero - VIDEO
20:30
Experții avertizează că implementarea târzie a reformei administrației publice locale ar putea crea blocaje înainte de alegerile din 2027 - VIDEO ProTV.md
Experții avertizează că implementarea târzie a reformei administrației publice locale ar putea crea blocaje înainte de alegerile din 2027 - VIDEO
20:20
Au urcat drogați la volan: Doi tineri din capitală - documentați. Poliția vine cu detalii ProTV.md
Au urcat drogați la volan: Doi tineri din capitală - documentați. Poliția vine cu detalii
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 03.03.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 03.03.2026
20:00
Trump afirmă că „aproape totul a fost distrus” în Iran și numește „cel mai rău scenariu”. Majoritatea liderilor avuți în vedere pentru conducere după război sunt „morți” ProTV.md
Trump afirmă că „aproape totul a fost distrus” în Iran și numește „cel mai rău scenariu”. Majoritatea liderilor avuți în vedere pentru conducere după război sunt „morți”
19:10
LIVE TEXT. A patra zi de război. Israelul anunță atacuri aeriene pe scară largă asupra Iranului. A fost lovită clădirea unde se aflau cei care aleg viitorul lider suprem ProTV.md
LIVE TEXT. A patra zi de război. Israelul anunță atacuri aeriene pe scară largă asupra Iranului. A fost lovită clădirea unde se aflau cei care aleg viitorul lider suprem
19:00
Iranul a început să execute un plan conceput de Khamenei și locotenenții săi înainte de moarte. Primele efecte sunt vizibile ProTV.md
Iranul a început să execute un plan conceput de Khamenei și locotenenții săi înainte de moarte. Primele efecte sunt vizibile
19:00
Iranul dezminte că a solicitat SUA reluarea negocierilor: „Se știe că Trump inventează minciuni. Suntem obișnuiți cu declarațiile sale false” ProTV.md
Iranul dezminte că a solicitat SUA reluarea negocierilor: „Se știe că Trump inventează minciuni. Suntem obișnuiți cu declarațiile sale false”
18:40
Activitatea pe aeroporturile din Dubai şi Abu Dhabi s-a reluat doar parţial. Recomandările MAE român ProTV.md
Activitatea pe aeroporturile din Dubai şi Abu Dhabi s-a reluat doar parţial. Recomandările MAE român
18:30
Prețul motorinei crește semnificativ. ANRE anunță cât vor achita șoferii pentru carburanți - FOTO ProTV.md
Prețul motorinei crește semnificativ. ANRE anunță cât vor achita șoferii pentru carburanți - FOTO
18:30
WatchDog.MD: Rețea de pagini Facebook anonime promovează activitatea Primăriei Chișinău și imaginea politică a lui Ion Ceban înainte de alegerile din 2027 - VIDEO ProTV.md
WatchDog.MD: Rețea de pagini Facebook anonime promovează activitatea Primăriei Chișinău și imaginea politică a lui Ion Ceban înainte de alegerile din 2027 - VIDEO
18:20
ANSA reduce controalele la importurile de lapte din Ucraina și menține testarea consolidată doar pentru laptele în vrac ProTV.md
ANSA reduce controalele la importurile de lapte din Ucraina și menține testarea consolidată doar pentru laptele în vrac
18:10
ANTA lansează noua metodologie de calcul a tarifelor pentru transportul rutier de persoane: reguli clare și transparență până la 1 iunie 2026 ProTV.md
ANTA lansează noua metodologie de calcul a tarifelor pentru transportul rutier de persoane: reguli clare și transparență până la 1 iunie 2026
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.