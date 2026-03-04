Accident în capitală: O tânără a ajuns la spital, după ce trei automobile s-au ciocnit. Poliția vine cu detalii – VIDEO
ProTV.md, 4 martie 2026 10:10
Accident în capitală: O tânără a ajuns la spital, după ce trei automobile s-au ciocnit. Poliția vine cu detalii – VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
10:30
Ultima oră. Guvernul a aprobat instituirea stării de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile. Care sunt motivele # ProTV.md
Ultima oră. Guvernul a aprobat instituirea stării de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile. Care sunt motivele
Acum 15 minute
10:20
Ședința Guvernului din 4 martie. Programul național pentru învățarea limbii române - pe ordinea de zi # ProTV.md
Ședința Guvernului din 4 martie. Programul național pentru învățarea limbii române - pe ordinea de zi
10:20
Ultima oră. Guvernul a aprobat instituirea stării de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile # ProTV.md
Ultima oră. Guvernul a aprobat instituirea stării de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile
Acum 30 minute
10:10
Ședința Guvernului din 4 martie. Stare de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile - pe ordinea de zi # ProTV.md
Ședința Guvernului din 4 martie. Stare de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile - pe ordinea de zi
10:10
Accident în capitală: O tânără a ajuns la spital, după ce trei automobile s-au ciocnit. Poliția vine cu detalii – VIDEO # ProTV.md
Accident în capitală: O tânără a ajuns la spital, după ce trei automobile s-au ciocnit. Poliția vine cu detalii – VIDEO
10:10
Ultima oră. CNMC propune Guvernului declararea stării de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile # ProTV.md
Ultima oră. CNMC propune Guvernului declararea stării de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile
Acum o oră
10:00
Accident în capitală: O tânără a ajuns la spital, după ce două automobile s-au ciocnit. Poliția vine cu detalii – VIDEO # ProTV.md
Accident în capitală: O tânără a ajuns la spital, după ce două automobile s-au ciocnit. Poliția vine cu detalii – VIDEO
09:40
Gardienii Revoluției anunță control total asupra Strâmtorii Ormuz. Ruta cheie pentru petrolul mondial, în centrul tensiunilor # ProTV.md
Gardienii Revoluției anunță control total asupra Strâmtorii Ormuz. Ruta cheie pentru petrolul mondial, în centrul tensiunilor
Acum 2 ore
09:30
Tragic. Un bărbat a murit după ce apartamentul său a luat foc. 27 de persoane, printre care 6 copii - evacuați dintr-un bloc din capitală - VIDEO # ProTV.md
Tragic. Un bărbat a murit după ce apartamentul său a luat foc. 27 de persoane, printre care 6 copii - evacuați dintr-un bloc din capitală - VIDEO
09:20
Kurzii din Iran s-au consultat cu SUA privind o posibilă operaţiune militară împotriva regimului # ProTV.md
Kurzii din Iran s-au consultat cu SUA privind o posibilă operaţiune militară împotriva regimului
09:00
„Axa Rezistenței”. Aliații Iranului care joacă un rol-cheie în conflictele din Orientul Mijlociu # ProTV.md
„Axa Rezistenței”. Aliații Iranului care joacă un rol-cheie în conflictele din Orientul Mijlociu
09:00
Începe marea reuniune politică anuală în China. Xi Jinping va anunța bugetul armatei și planul cincinal pentru economie # ProTV.md
Începe marea reuniune politică anuală în China. Xi Jinping va anunța bugetul armatei și planul cincinal pentru economie
08:50
Propagandiștii de la Kremlin, șocați de operațiunile din Iran. Putin, ridiculizat, Trump văzut ca trădător. „Urmează Rusia” # ProTV.md
Propagandiștii de la Kremlin, șocați de operațiunile din Iran. Putin, ridiculizat, Trump văzut ca trădător. „Urmează Rusia”
Acum 4 ore
08:30
Cer senin și maxime de 11 grade în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo # ProTV.md
Cer senin și maxime de 11 grade în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo
08:30
Israelul anunță că a lovit un centru „secret” de dezvoltare a armelor nucleare în Iran. Au fost vizați oameni de știință # ProTV.md
Israelul anunță că a lovit un centru „secret” de dezvoltare a armelor nucleare în Iran. Au fost vizați oameni de știință
08:20
Curs valutar BNM pentru 4 martie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
LIVE TEXT. A cincea zi de război. „Suntem în avans față de planul de acțiune”, spune comandantul SUA din regiune. Teheranul a devenit un oraș fantomă: „Peste tot este fum și sânge” # ProTV.md
LIVE TEXT. A cincea zi de război. „Suntem în avans față de planul de acțiune”, spune comandantul SUA din regiune. Teheranul a devenit un oraș fantomă: „Peste tot este fum și sânge”
08:20
Bilanț dramatic de la declanșarea războiului în Orientul Mijlociu. Câți oameni și-au pierdut viața până acum în fiecare țară # ProTV.md
Bilanț dramatic de la declanșarea războiului în Orientul Mijlociu. Câți oameni și-au pierdut viața până acum în fiecare țară
08:10
Cine este Mojtaba Khamenei, ales noul lider suprem al Iranului
Acum 12 ore
23:30
„Locurile publice sunt interzise, doar magazinele funcționează”: moldovenii din Doha și Haifa povestesc despre sirene, alarme și neutralizarea dronelor iraniene în contextul escaladării conflictului - VIDEO # ProTV.md
„Locurile publice sunt interzise, doar magazinele funcționează”: moldovenii din Doha și Haifa povestesc despre sirene, alarme și neutralizarea dronelor iraniene în contextul escaladării conflictului - VIDEO
23:30
Minus un burlac în Formula 1: Charles Leclerc s-a căsătorit și a făcut senzație cu un Ferrari retro din 1957, evaluat la milioane de dolari - VIDEO # ProTV.md
Minus un burlac în Formula 1: Charles Leclerc s-a căsătorit și a făcut senzație cu un Ferrari retro din 1957, evaluat la milioane de dolari - VIDEO
23:10
Incendiu lângă consulatul american din Dubai după un atac cu dronă - VIDEO
23:00
Rapid București se apropie vertiginos de lidera Universitatea Craiova după o victorie clară împotriva Sloboziei, reducând diferența la doar patru puncte - VIDEO # ProTV.md
Rapid București se apropie vertiginos de lidera Universitatea Craiova după o victorie clară împotriva Sloboziei, reducând diferența la doar patru puncte - VIDEO
23:00
Comitetul Paralimpic din Moldova premiază excelența sportivă: Ion Basoc, vicecampion mondial, european și paralimpic la para judo, desemnat „Sportivul Anului 2025” - VIDEO # ProTV.md
Comitetul Paralimpic din Moldova premiază excelența sportivă: Ion Basoc, vicecampion mondial, european și paralimpic la para judo, desemnat „Sportivul Anului 2025” - VIDEO
23:00
Coșmarul continuă pentru Real Madrid: Rodrygo suferă o ruptură de ligament încrucișat anterior și ratează Campionatul Mondial din această vară - VIDEO # ProTV.md
Coșmarul continuă pentru Real Madrid: Rodrygo suferă o ruptură de ligament încrucișat anterior și ratează Campionatul Mondial din această vară - VIDEO
22:50
Criză energetică globală în perspectiva apropiată: Iranul amenință să incendieze orice navă în Strâmtoarea Ormuz, iar sute de ambarcațiuni rămân blocate în mijlocul tensiunilor militare - VIDEO # ProTV.md
Criză energetică globală în perspectiva apropiată: Iranul amenință să incendieze orice navă în Strâmtoarea Ormuz, iar sute de ambarcațiuni rămân blocate în mijlocul tensiunilor militare - VIDEO
22:50
Zimbru Chișinău și Milsami Orhei fac spectacol și își iau un pas uriaș spre semifinalele Cupei Moldovei după victorii categorice de 5-0 - VIDEO # ProTV.md
Zimbru Chișinău și Milsami Orhei fac spectacol și își iau un pas uriaș spre semifinalele Cupei Moldovei după victorii categorice de 5-0 - VIDEO
22:40
Vreme neașteptată în martie: Zile călduroase și peste media normală, însă nopțile din perioada 7–15 martie pot aduce frig extrem sub -4 grade - VIDEO # ProTV.md
Vreme neașteptată în martie: Zile călduroase și peste media normală, însă nopțile din perioada 7–15 martie pot aduce frig extrem sub -4 grade - VIDEO
22:30
Patru persoane - reținute în flagrant de CNA și procurori în timp ce primeau mită 40.000 de euro. Ce urmau să facă - VIDEO # ProTV.md
Patru persoane - reținute în flagrant de CNA și procurori în timp ce primeau mită 40.000 de euro. Ce urmau să facă - VIDEO
22:30
Alertă de securitate emisă de Washington: Americanii sunt sfătuiți să plece urgent din 14 state din Orientul Mijlociu și să folosească zborurile comerciale cât timp acestea mai sunt disponibile - VIDEO # ProTV.md
Alertă de securitate emisă de Washington: Americanii sunt sfătuiți să plece urgent din 14 state din Orientul Mijlociu și să folosească zborurile comerciale cât timp acestea mai sunt disponibile - VIDEO
22:20
Criza din Orientul Mijlociu pune în alertă autoritățile de la Chișinău: zeci de moldoveni solicită evacuarea din Israel, Qatar și Emiratele Arabe Unite, iar MAE caută rute alternative de plecare # ProTV.md
Criza din Orientul Mijlociu pune în alertă autoritățile de la Chișinău: zeci de moldoveni solicită evacuarea din Israel, Qatar și Emiratele Arabe Unite, iar MAE caută rute alternative de plecare
22:10
Războiul dintre Israel și Iran ia amploare: Instituții-cheie din Teheran lovite de SUA și Israel, șase militari americani uciși, iar Hezbollah intră oficial în conflict - VIDEO # ProTV.md
Războiul dintre Israel și Iran ia amploare: Instituții-cheie din Teheran lovite de SUA și Israel, șase militari americani uciși, iar Hezbollah intră oficial în conflict - VIDEO
Acum 24 ore
21:30
Singuri în fața bătrâneții și a uitării: Organizația Concordia aduce mâncare caldă și alinare sufletească bătrânilor din satele Moldovei în Postul Mare - VIDEO # ProTV.md
Singuri în fața bătrâneții și a uitării: Organizația Concordia aduce mâncare caldă și alinare sufletească bătrânilor din satele Moldovei în Postul Mare - VIDEO
21:20
Asasinarea ayatollahului Ali Khamenei a fost planificată ani la rând: Operațiune coordonată de SUA și Israel implicând supraveghere, atacuri cibernetice și analiza datelor la scară largă, dezvăluie Financial Times - VIDEO # ProTV.md
Asasinarea ayatollahului Ali Khamenei a fost planificată ani la rând: Operațiune coordonată de SUA și Israel implicând supraveghere, atacuri cibernetice și analiza datelor la scară largă, dezvăluie Financial Times - VIDEO
21:10
Războiul regional din Orientul Mijlociu amenință capacitatea Ucrainei de a-și apăra spațiul aerian, iar experții trag semnalul de alarmă că Rusia ar putea pierde sursa principală de drone iraniene - VIDEO # ProTV.md
Războiul regional din Orientul Mijlociu amenință capacitatea Ucrainei de a-și apăra spațiul aerian, iar experții trag semnalul de alarmă că Rusia ar putea pierde sursa principală de drone iraniene - VIDEO
20:50
Atenție, călători! Autoritățile de la Chișinău avertizează asupra posibilelor perturbări ale zborurilor spre Cipru și recomandă verificarea constantă a informațiilor oficiale # ProTV.md
Atenție, călători! Autoritățile de la Chișinău avertizează asupra posibilelor perturbări ale zborurilor spre Cipru și recomandă verificarea constantă a informațiilor oficiale
20:50
Tensiuni în Orientul Mijlociu: Iranul continuă atacurile asupra Israelului și bazelor americane, inclusiv asupra ambasadei SUA din Riad, în ciuda avertismentelor lui Donald Trump privind represalii dure - VIDEO # ProTV.md
Tensiuni în Orientul Mijlociu: Iranul continuă atacurile asupra Israelului și bazelor americane, inclusiv asupra ambasadei SUA din Riad, în ciuda avertismentelor lui Donald Trump privind represalii dure - VIDEO
20:40
Judecătorul responsabil de examinarea dosarului lui Ion Creangă, a demisionat: Procesul va fi reluat de la zero - VIDEO # ProTV.md
Judecătorul responsabil de examinarea dosarului lui Ion Creangă, a demisionat: Procesul va fi reluat de la zero - VIDEO
20:30
Experții avertizează că implementarea târzie a reformei administrației publice locale ar putea crea blocaje înainte de alegerile din 2027 - VIDEO # ProTV.md
Experții avertizează că implementarea târzie a reformei administrației publice locale ar putea crea blocaje înainte de alegerile din 2027 - VIDEO
20:20
Au urcat drogați la volan: Doi tineri din capitală - documentați. Poliția vine cu detalii # ProTV.md
Au urcat drogați la volan: Doi tineri din capitală - documentați. Poliția vine cu detalii
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 03.03.2026
20:00
Trump afirmă că „aproape totul a fost distrus” în Iran și numește „cel mai rău scenariu”. Majoritatea liderilor avuți în vedere pentru conducere după război sunt „morți” # ProTV.md
Trump afirmă că „aproape totul a fost distrus” în Iran și numește „cel mai rău scenariu”. Majoritatea liderilor avuți în vedere pentru conducere după război sunt „morți”
19:10
LIVE TEXT. A patra zi de război. Israelul anunță atacuri aeriene pe scară largă asupra Iranului. A fost lovită clădirea unde se aflau cei care aleg viitorul lider suprem # ProTV.md
LIVE TEXT. A patra zi de război. Israelul anunță atacuri aeriene pe scară largă asupra Iranului. A fost lovită clădirea unde se aflau cei care aleg viitorul lider suprem
19:00
Iranul a început să execute un plan conceput de Khamenei și locotenenții săi înainte de moarte. Primele efecte sunt vizibile # ProTV.md
Iranul a început să execute un plan conceput de Khamenei și locotenenții săi înainte de moarte. Primele efecte sunt vizibile
19:00
Iranul dezminte că a solicitat SUA reluarea negocierilor: „Se știe că Trump inventează minciuni. Suntem obișnuiți cu declarațiile sale false” # ProTV.md
Iranul dezminte că a solicitat SUA reluarea negocierilor: „Se știe că Trump inventează minciuni. Suntem obișnuiți cu declarațiile sale false”
18:40
Activitatea pe aeroporturile din Dubai şi Abu Dhabi s-a reluat doar parţial. Recomandările MAE român # ProTV.md
Activitatea pe aeroporturile din Dubai şi Abu Dhabi s-a reluat doar parţial. Recomandările MAE român
18:30
Prețul motorinei crește semnificativ. ANRE anunță cât vor achita șoferii pentru carburanți - FOTO # ProTV.md
Prețul motorinei crește semnificativ. ANRE anunță cât vor achita șoferii pentru carburanți - FOTO
18:30
WatchDog.MD: Rețea de pagini Facebook anonime promovează activitatea Primăriei Chișinău și imaginea politică a lui Ion Ceban înainte de alegerile din 2027 - VIDEO # ProTV.md
WatchDog.MD: Rețea de pagini Facebook anonime promovează activitatea Primăriei Chișinău și imaginea politică a lui Ion Ceban înainte de alegerile din 2027 - VIDEO
18:20
ANSA reduce controalele la importurile de lapte din Ucraina și menține testarea consolidată doar pentru laptele în vrac # ProTV.md
ANSA reduce controalele la importurile de lapte din Ucraina și menține testarea consolidată doar pentru laptele în vrac
18:10
ANTA lansează noua metodologie de calcul a tarifelor pentru transportul rutier de persoane: reguli clare și transparență până la 1 iunie 2026 # ProTV.md
ANTA lansează noua metodologie de calcul a tarifelor pentru transportul rutier de persoane: reguli clare și transparență până la 1 iunie 2026
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.