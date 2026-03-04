MAE: Situația în regiune rămâne stabilă, fără victime printre cetățenii moldoveni

10:00

Cinci persoane au murit, iar alte două au fost date dispărute după ce un pod pietonală s-a prăbușit marți, 3 martie, pe o plajă din Santander, în nordul Spania. Astfel, șapte tineri din același grup de turiști se aflau pe podul din lemn în momentul în care structura s-a rupt, iar toți au căzut între […]