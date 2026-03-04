Cooperarea economică și parcursul european al Republicii Moldova, discutate la Hamburg
Moldpres, 4 martie 2026 09:00
Cooperarea economică, extinderea relațiilor comerciale și parcursul european al Republicii Moldova au fost discutate la Hamburg în cadrul unei vizite oficiale a delegației de la Chișinău, care a avut întrevederi cu autorități locale, reprezentanți ai mediului...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 5 minute
09:20
Programul „Casa Verde”: alte o mii de familii vor putea beneficia de granturi pentru a-și eficientiza energetic locuințele # Moldpres
Alte 1000 de familii din întreaga țară vor putea obține finanțare pentru renovarea energetică a locuințelor. Suportul va fi oferit în cadrul noului apel al Programului guvernamental „Casa Verde”, ce va fi lansat în aproximativ două săptăm&ac...
09:20
Extinderea capacităților aeroportuare, valorificarea potențialului de la Mărculești și elaborarea unui master-plan integrat au fost principalele probleme abordate în cadrul discuțiilor cu investitori internaționali, susținute de vicepremierul Vladimir Bolea, minist...
Acum 30 minute
09:00
Cooperarea economică, extinderea relațiilor comerciale și parcursul european al Republicii Moldova au fost discutate la Hamburg în cadrul unei vizite oficiale a delegației de la Chișinău, care a avut întrevederi cu autorități locale, reprezentanți ai mediului...
08:50
Dolarul american își continuă scumpirea și adaugă astăzi 19 bani, până la nivelul de 17 lei și 42 de bani, informează MOLDPRES. Pe de altă parte, euro se ieftinește cu doi bani și costă 20 de lei și 20 de bani, potrivit datelor Băncii Naționale...
Acum o oră
08:40
Cancelarul german îi cere lui Donald Trump să includă Europa în negocierile privind Ucraina # Moldpres
Cancelarul german Friedrich Merz l-a îndemnat marți pe președintele american Donald Trump să exercite mai multă presiune asupra Moscovei și a cerut ca Europa să fie inclusă în negocierile pentru o soluție de pace în Ucraina, scrie dpa, preluat de AGERPRE...
08:30
Adunarea Experților din Iran l-a ales pe Mojtaba Khamenei ca viitor lider al Republicii Islamice, potrivit unui raport publicat marți de Iran International, care a citat surse familiarizate cu decizia și a afirmat că votul a avut loc sub presiunea Gărzii Revoluționare Islam...
Acum 2 ore
08:10
BTA: Liderii politici din Bulgaria au adus omagiu eroilor de Ziua Națională și au făcut apel la apărarea libertății # Moldpres
Liderii politici din Bulgaria au transmis mesaje de omagiu pentru eroii care au luptat pentru libertatea țării, cu ocazia Zilei Naționale, marcată pe 3 martie, subliniind importanța păstrării libertății câștigate pentru generațiile viitoare, transmite BTA.Bul...
Acum 24 ore
19:50
Inegalitatea salarială atinge un nivel critic: femeile din Moldova au muncit cu 41 de zile mai mult pentru același venit # Moldpres
Republica Moldova marchează astăzi, 3 martie 2026, Ziua Egalității Salariale (Equal Pay Day), un moment simbolic care evidențiază o realitate economică îngrijorătoare: pentru a obține un venit egal cu cel câștigat de un bărbat în anul 2025, o femeie a...
19:30
Cer predominant senin pe întreg teritoriul țării și fără precipitații, anunță meteorologii pentru ziua de meircuri, 4 martie. Ziua aerul s eva încălzi până la +12 grade Celsius. Temperaturi pozitive vor fi înregistrate și la noapte, transmite MO...
19:00
VIDEO // Igor Grosu a inspectat lucrările la Podul Ungheni–Ungheni: „Ne va conecta la Autostrada Unirii și la rețeaua de drumuri europene” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru pe șantierul Podului peste Prut Ungheni–Ungheni, obiectiv de infrastructură care urmează să fie finalizat în luna iulie. Oficialul a subliniat importanța strategică a proiectului pentru Repub...
18:30
Războiul din Iran zguduie piețele energetice: Vor plăti moldovenii mai mult pentru gaze și carburanți? # Moldpres
Conflictul armat din Iran are un impact direct asupra piețelor energetice internaționale, influențând prețurile la petrol și gazele naturale. Experții susțin că evoluția tarifelor depinde în mare măsură de durata războiului și de reluarea transportului pr...
17:20
Noi reguli pentru tarifele la transportul rutier de călători: ANTA explică mecanismul de calcul și calendarul aprobării componentelor # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto anunță intrarea în vigoare, la 1 martie 2026, a Hotărârii Guvernului nr. 698/2025, care aprobă noua Metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în trafic raional și interraional. Documentul ...
16:40
Peste 2.400 de șoferi vor fi sancționați pentru utilizarea telefonului mobil la volan, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, șoferii au fost depistați în perioada 5–28 februarie. Aceștia riscă amenzi de până la 600 de lei și trei puncte de penaliza...
16:30
Bloomberg: Economia UE ar putea rezista unei luni de conflict în Iran, însă o escaladare prelungită ar afecta redresarea zonei euro # Moldpres
Economia Uniunii Europene nu ar intra în criză dacă operațiunea militară a Statelor Unite în Iran s-ar limita la patru săptămâni, așa cum a afirmat președintele american Donald Trump, însă o campanie de durată ar putea submina redresarea incipien...
16:20
Administrația Națională a Drumurilor anunță desfășurarea unor intervenții extinse pe rețeaua rutieră națională, echipele de întreținere acționând, în cursul zilei de astăzi, pe 26 de sectoare pentru a asigura condiții sigure și accesibile tuturo...
16:00
Pensiile și alocațiile sociale destinate beneficiarilor care dețin carduri bancare au fost finanțate, suma totală transferată constituind 2 085,9 milioane de lei, transmite MOLDPRES.Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale /CNAS/, mijloacele financiare vor deveni...
15:50
Securitatea energetică regională, tariful unificat și extinderea cooperării, discutate de Dorin Junghietu la Baku, la reuniunea Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze # Moldpres
Consolidarea securității energetice regionale, necesitatea adoptării unui tarif unificat pe întregul traseu al Coridorului Sudic de Gaze și extinderea cooperării comerciale au fost principalele subiecte abordate în cadrul celei de-a 12-a reuniuni ministeriale a C...
15:30
ANSA ajustează regimul de control pentru importurile de lapte din Ucraina: monitorizarea consolidată rămâne valabilă doar pentru produsele în vrac # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a emis precizări oficiale privind modificarea procedurilor de control la importul produselor lactate originare din Ucraina. Conform Ordinului din 23 februarie 2026, autoritatea a decis reducerea frecvenței verificărilor...
15:20
Au promis eliberarea unui condamnat contra 40.000 de euro: patru persoane au fost reținute de CNA în flagrant # Moldpres
Patru persoane au fost reținute în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, fiind suspectate de trafic de influență. Acestea au fost surprinse în momentul primirii unei mite în valoar...
15:10
În perioada 1–3 martie, Legislativul a găzduit vizita oficială a unei delegații a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, condusă de Fabian Hamilton, președintele Grupului britanic al Uniunii Interparlamentare, comunică MOLDPRES....
15:00
Peste 110 de cazuri de gripă sezonieră au fost înregistrate pe parcursul săptămânii trecute. Cifra denotă o descreștere cu 37% față de săptămâna precedentă, informează MOLDPRES.Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), 72 d...
14:50
Un număr de 64 de persoane cu pierdere severă a auzului au beneficiat, în anul 2025, de intervenții de implant cohlear acoperite integral din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM), în cadrul programului special „Implant cohlear&rd...
14:30
Guvernul caută soluții echilibrate pentru criza carburanților: „Prioritatea noastră este stabilitatea economică” # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova confirmă că monitorizează atent evoluțiile de pe piețele energetice internaționale, în contextul îngrijorărilor exprimate de producătorii agricoli. Autoritățile dau asigurări că sectorul agricol rămâne o prioritate strate...
14:20
Parteneriatul agricol moldo-nipon continuă: JICA pregătește o nouă linie de finanțare pentru fermierii moldoveni # Moldpres
Vulnerabilitatea tot mai accentuată a sectorului agricol în fața schimbărilor climatice, necesitatea alinierii la standardele de siguranță ale Uniunii Europene și accesul limitat la tehnologii de ultimă generație au constituit principalele teme de discuție în...
14:20
Un număr de 781 de persoane vor susține examenul național de bacalaureat în regim de externat, în sesiunea 2026, după ce Comisia Națională de Examene a validat astăzi dosarele acestora și a aprobat centrele și comisiile responsabile de organizarea probelor, t...
14:10
Armata americană a anunțat că marina iraniană şi-a ”pierdut” toate navele la Golful Oman, relatează AFP, citată de news.ro și MOLDPRES.”Acum două zile, regimul iranian încă mai avea 11 nave la Golful Oman. Azi (luni), nu mai are niciuna&rdquo...
13:40
FOTO // Campania națională „Învață în Moldova”. Circa 500 de elevi din capitală au descoperit oferta educațională a USMF „Nicolae Testemiţanu” la Ziua ușilor deschise # Moldpres
Circa 500 de elevi din clasele a XII-a de la 21 de licee din municipiul Chișinău au participat la Ziua ușilor deschise la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie (USMF) „Nicolae Testemiţanu”. Acțiunea se desfășoară în cadrul campaniei naționale ...
12:40
VIDEO // Un polițist de frontieră și un funcționar vamal, reținuți într-un caz de contrabandă cu produse din tutun # Moldpres
Un polițist de frontieră și un funcționar vamal au fost reținuți pentru 72 de ore, după ce ar fi autorizat trecerea unui microbuz care transporta ilegal produse din tutun. Pe același caz, a fost reținut și presupusul organizator al schemei – un cetățean al Repub...
11:50
FOTO // Apeductul magistral Chișinău–Strășeni–Călărași prinde contur: peste 22 de kilometri de conductă, deja construiți # Moldpres
Lucrările de construcție a magistralei de apă potabilă Chișinău–Strășeni–Călărași avansează pe toate cele trei sectoare ale traseului, iar echipele din teren sunt monitorizate constant pentru a asigura respectarea graficului de execuție și a standardelor...
11:50
Cinci echipe de pompieri au intervenit la un incendiu în sectorul Râșcani: o persoană, salvată din flăcări # Moldpres
O persoană a fost salvată în dimineața zilei de astăzi, după ce un apartament din sectorul Râșcani al capitalei a fost cuprins de flăcări, comunică MOLDPRES.Potrivit IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:20. În momentul produce...
11:50
Cazurile de hărțuire sexuală, inclusiv cele produse în spațiul online și în campusurile universitare, vor putea fi raportate în baza unui nou Regulament-cadru elaborat de Ministerul Educației și Cercetării. Documentul stabilește proceduri de sesizare ș...
11:40
Patru ani de la semnarea cererii de aderare la UE. Cristina Gherasimov: „Continuam să muncim, Moldova poate și merită un destin mai bun, mai demn, mai prosper” # Moldpres
Republica Moldova a depus oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană pe 3 martie 2022. Astăzi se împlinesc patru ani de la acest moment, iar progresele înregistrate confirmă determinarea țării de a se integra în spațiul european, relatează MOLDPRES...
11:40
Ambasadorul Moldovei în Israel: „Peste 15 mii de moldoveni se află în Israel, însă doar un număr redus dintre aceștia solicită asistență consulară” # Moldpres
Ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alex Roitman, a anunțat în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV că aproximativ 15.000 de cetățeni moldoveni se află în prezent în Israel, însă doar un număr redus dintre aceștia solicită asistență con...
11:30
FOTO // Vinurile moldovenești cuceresc Londra: degustare de prestigiu pentru consolidarea prezenței pe piața britanică # Moldpres
Republica Moldova face un nou pas strategic în promovarea produselor sale de elită pe una dintre cele mai competitive piețe de profil din lume. Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit, în parteneriat cu Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), a organ...
11:30
Conflictele din Orientul Mijlociu: MAE nu a recepționat solicitări de asistență din partea cetățenilor R. Moldova # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că nu a recepționat solicitări de asistență din partea cetățenilor Republicii Moldova. Aceștia sunt îndemnați în continuare să evite deplasările neesențiale în Orientul Mijlociu și să monitorizeze strict...
11:20
Prețurile de referință la gaze în Europa au crescut marți dimineața cu peste 20%, pe fondul incertitudinii cu privire la durata opririi exporturilor de la cea mai mare instalație de export de gaze lichefiate din lume, amplasată în Qatar, precum și la impactul ...
11:10
Peste 2.300 de certificate medicale digitale au fost emise chiar în prima zi de la lansare # Moldpres
Noul sistem digital de eliberare a concediilor medicale a înregistrat peste 2.300 de certificate emise în doar 24 de ore de la lansare. Începând cu 1 martie 2026, documentul este eliberat exclusiv în format electronic și gestionat integral online, c...
11:10
O femeie de 58 de ani din localitatea Bârnova, raionul Ocnița, a ajuns la reanimare după ce a fost lovită de un autoturism care a derapat de pe drumul acoperit cu polei, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, o șoferiță de 32 de ani, aflată la volanul unui automo...
11:00
Conflict fatal după o masă de pomenire: o femeie a fost condamnată la 13 ani de închisoare pentru omor # Moldpres
O femeie de 67 de ani din capitală a fost condamnată la 13 ani de închisoare pentru omor intenționat, după un conflict izbucnit în timpul unei mese de pomenire, soldat cu moartea unei femei de 70 de ani, comunică MOLDPRES.Potrivit hotărârii instanței,...
11:00
VIDEO // Republica Moldova marchează patru ani de la depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană # Moldpres
Republica Moldova marchează astăzi patru ani de la depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană. Președinta Maia Sandu a semnat documentul la data de 3 martie 2022. Trei luni mai târziu, în iunie 2022, Consiliul European a acordat Republicii Moldova statutul ...
10:50
Finanțare europeană de 1,8 milioane de euro pentru modernizarea gestionării deșeurilor: centre moderne de colectare la Călărași, Ungheni și Leova # Moldpres
Uniunea Europeană investește 1,8 milioane de euro în dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor în orașele Călărași, Ungheni și Leova, prin construirea și pregătirea unor Centre de colectare cu aport voluntar (CAV). Finanțarea este acordată pri...
10:20
Campionatul Național de haltere la seniori: trei medalii de aur și record continental pentru Ion Badanev # Moldpres
Municipiul Cahul a găzduit Campionatul Național de haltere rezervat seniorilor, competiție la care 80 de halterofili de la nouă școli sportive au concurat timp de două zile la cele 16 categorii de greutate. Un moment de referință al ediției l-a constituit performanța lu...
10:20
Peste 3 miliarde de lei acumulate la bugetul național într-o singură săptămână: bilanțul activității Serviciului Fiscal de Stat # Moldpres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a raportat încasări de aproximativ 3,1 miliarde de lei la Bugetul Public Național (BPN) pentru perioada 23-27 februarie 2026. Potrivit instituției, suma reflectă eforturile de administrare fiscală și gradul de conformare a contribuabilil...
10:10
Lucrări de întreținere pe drumurile naționale: echipele intervin pentru plombarea gropilor și remedierea degradărilor # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță desfășurarea lucrărilor de întreținere curentă pe întreaga rețea de drumuri naționale, în contextul îmbunătățirii condițiilor meteorologice și al degradărilor apărute ca urmare a topirii ...
10:10
Alegerea cadourilor pentru Ziua Internațională a Femeii. Specialiștii îndeamnă să verificați eticheta, calitatea și să păstrați bonul fiscal # Moldpres
Specialiștii îndeamnă cumpărătorii să procure doar din magazine autorizate cadourile oferite doamnelor și domnișoarelor cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Aceștia sunt îndemnați să verifice atent eticheta, calitatea, certificatul și să păstreze bon...
10:10
Directorii unor companii chineze de stat din sectorul gazelor au dezvăluit că Beijingul face presiuni asupra oficialilor iranieni pentru a evita acțiunile care ar perturba exporturile de gaze din Qatar sau alte transporturi de energie care trec prin Strâmtoarea Ormuz, in...
10:00
Israelul anunță lansarea unei operațiuni terestre în Liban pentru ocuparea unor „zone strategice” # Moldpres
Forțele armate ale Israelului au primit ordin să înceapă o operațiune terestră în Liban pentru a ocupa noi „zone strategice”, a declarat ministrul israelian al apărării, Israel Katz. Decizia a fost luată la indicația șefului guvernului israelian,...
09:30
Agenția Servicii Publice lansează trei servicii digitale gratuite pentru antreprenorii independenți # Moldpres
Agenția Servicii Publice (ASP) a anunțat lansarea a trei servicii digitale noi, destinate antreprenorilor individuali (freelancerilor) înregistrați în Republica Moldova. Serviciile sunt gratuite și pot fi accesate integral online, fără deplasare la ghișeu, iar ...
Ieri
09:10
Bulgaria marchează astăzi, 3 martie, 148 de ani de la eliberarea de sub dominația Imperiului Otoman, un moment definitoriu pentru renașterea statalității bulgare. Data amintește de semnarea, la 3 martie 1878, la San Stefano (astăzi Yeșilköy, Istanbul), a tratatului ...
08:50
Peste 95% dintre nou-născuții din Moldova au fost testați gratuit pentru depistarea pierderii auzului # Moldpres
Peste 95% dintre nou-născuții din Republica Moldova au fost testați gratuit pentru depistarea pierderii auzului, în cadrul programului național de screening audiologic universal, implementat din 2024. Aproximativ 24.000 de bebeluși au fost examinați, iar 21 de copii c...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.