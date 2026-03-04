Zilele Francofoniei în Moldova

20:00

Unele dintre cele mai mari stele din Univers creează particule minuscule de praf cosmic. Acest praf devine baza pentru viitoarele stele și planete.Unele stele creează materialul din care apar apoi noi stele și planete. Surprinzător, unele dintre cele mai masive stele din Univers produc particule de praf atît de mici înainte de moartea lor, încît dimensiunile lor se măsoară în miliarde de metri