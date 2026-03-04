Elena Mărgineanu: Noul plan al Comisiei Europene riscă să transforme opiniile critice în „ideologii antisistem”
4 martie 2026
Conferențiarul universitar, doctor în drept și membru al Consiliului Politic Național al Partidul Alianța Moldovenii, Elena Mărgineanu, a publicat o reacție la noul plan al Comisiei Europene privind prevenirea și combaterea terorismului, exprimîndu-și îngrijorarea față de modul în care sînt definite anumite concepte.În postarea sa, Elena Mărgineanu menționează că documentul publicat de Comisia
Petroglife antice, descoperite recent într-un sit izolat, ar putea rescrie istoria simbolismului și a artei rupestre timpurii.Arheologii au descoperit un panou antic cu petroglife într-o regiune izolată din interiorul Venezuelei. Situat în Quebrada Seca, în satul Monagas, situl conține gravuri vechi, posibil de 4.000 – 8.000 de ani, scrie mediafax.roDacă se confirmă, aceste sculpturi sînt
Ce arată noile măsurători și ce impact are acest proces pe termen lung?Luna se îndepărtează lent de Pămînt în fiecare an. NASA confirmp că se retrage cu aproximativ 3,8 cm anual. Această schimbare treptată modifică subtil rotația Pămîntului și durata zilei, potrivit mediafax.roCeea ce pare o relație cosmică stabilă este, de fapt, în evoluție. Pe parcursul a milioane de ani, efectul devine
Cînd oamenii aud cuvîntul „demență”, adesea se gîndesc la probleme cu memoria.Acest lucru nu este întotdeauna valabil. Un studiu de caz recent a descris chiar și cazul unui bărbat de 68 de ani cu o formă rară de demență care l-a determinat să dezvolte o fascinație pentru un tip specific de zgomot.Deoarece acest tip de demență a fost recunoscut recent de experții medicali, această descoperi
"Spații Verzi": Nu sîntem responsabili de întreținerea terenului complexului sculptural "Rugina"
Întreprinderea Municipală "Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi" menționează că nu este responsabilă pentru salubrizarea teritoriului, pe care este amplasat complexul sculptural "Rugina" (str. Ghidighici, 3 din mun. Chișinău), notează Noi.md."În urma verificării evidențelor și competențelor instituționale, reiterăm faptul că terenul pe care sînt amplasate compozițiile sculpturale mențion
Elena Mărgineanu: Noul plan al Comisiei Europene riscă să transforme opiniile critice în „ideologii antisistem"
Setea Moldovei: Cum ne distrugem rîurile și de ce ne-a mai rămas prea puțin timp pentru a le readuce la viață
Cîndva, liniștea din satele moldovenești era plină de viață — era umplută de foșnetul frunzelor și de susurul neîncetat al apei. Astăzi, această liniște devine tot mai adesea o liniște moartă.Este goliciunea răsunătoare a fîntînilor secate, unde, în locul oglinzii apei, se aude doar sunetul găleții goale lovind lutul uscat. Ne-am obișnuit să considerăm țara noastră „o grădină înflorită”, dar a
Olesea Stamate: "Procentul cetățenilor care susțin aderarea la UE este în scădere"
"Au trecut patru ani de cînd Republica Moldova a făcut un pas istoric – depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană. A fost un moment de speranță. Un moment în care foarte mulți oameni au crezut că începe, în sfîrșit, o transformare reală a statului. Întrebarea este: ce s-a întîmplat între timp?", se întreabă fosta parlamentară și ex-ministră a Justiției, Olesea Stamate, notează Noi.md."
Situația internațională actuală trece prin cea mai profundă transformare de la sfîrșitul celui de-al Doilea Război Mondial, iar discursul internațional se concentrează din ce în ce mai mult pe două întrebări presante: Ce se întîmplă cu lumea? și Ce va face China?Ca fereastră vitală pentru ca lumea să observe și să înțeleagă China, cele două sesiuni din acest an au atras atenția globală. CGTN,
China Media Group (CMG) va prezenta chinezilor de pretutindeni și prietenilor străini, pe 3 martie, care este 15 ianuarie după calendarul tradițional chinezesc și Festivalul Lampioanelor, o gală fidelă spiritului unei sărbători vesele și pline de viață, scrie romanian.cgtn.com.Spectacolul include cîntece și dansuri, opere tradiționale, scheciuri, scenete comice, magie și alte tipuri de numere
Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a avut convorbiri telefonice cu omologii din Oman, Iran și Franța, prilej cu care a reafirmat poziția Chinei privind necesitatea încetării acțiunilor militare și prevenirea extinderii războiului în Orientul Mijlociu, scrie romanian.cgtn.com.În timpul convorbirii cu ministrul de Externe Badr Albusaidi, ministrul Wang Yi a apreciat eforturile de mediere făcu
Închisorile franceze sînt supraaglomerate cu aproape 137%. Consiliul Europei a declarat că locurile de detenție din țară se transformă în „depozite umane”.Potrivit datelor Ministerului Justiției, la începutul lunii februarie, în acestea se aflau peste 86 de mii de deținuți, la o capacitate admisă de aproximativ 63 de mii de persoane.{{867298}}În plus, închisorile continuă să primească deți
Fondatorul Meta Platforms Inc., Mark Zuckerberg, și soția sa, Priscilla Chan, au cumpărat o vilă în valoare de 170 de milioane de dolari în Miami, pe insula privată Indian Creek din golful Biscayne, doborînd astfel recordul prețului imobiliar în districtul Miami-Dade.Informatia a fost facută publică de Bloomberg, care citează două surse informate despre tranzacție.Recordul anterior al preț
În Spania, comunitățile autonome oferă ajutoare de pînă la 70.000 de euro pentru renovarea, extinderea sau schimbarea destinației caselor din sate cu mai puțin de 5.000 de locuitori, într-un program ce are ca scop revitalizarea zonelor rurale. {{867622}}„Toți spaniolii au dreptul la o locuință demnă și adecvată”. Așa prevede articolul 47 din Constituția Spaniei. Cu toate acestea, creșt
Otilia Dandara, doctor habilitat în științe ale educației, profesor universitar, a fost aleasă în funcția de rector al Universității de Stat din Moldova (USM), în urma scrutinului desfășurat pe 3 martie 2026, informează Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (CDSI) al USM, transmite moldpres.Candidata Otilia Dandara a obținut 796 de voturi, urmată de Florentin Paladi cu 631 de v
Republica Moldova rămîne o prioritate majoră de politică externă a României, angajamentul a fost reiterat de președintele României, Nicușor Dan, în cadrul întrevederii cu noul ambasador al Republicii Moldova la București, Mihai Mîțu, care și-a prezentat scrisorile de acreditare la Palatul Cotroceni.Șeful statului român a subliniat că Bucureștiul va continua să ofere sprijin bilateral consisten
Teheranul a amenințat practic Europa cu războiul, avertizînd-o să nu intervină în conflictul iranian.Motivul a fost declarațiile mai multor țări europene privind pregătirea pentru „acțiuni defensive” în fața capacităților balistice ale Iranului, transmite euronews.com.Ministerul de Externe iranian a lăsat să se înțeleagă că astfel de măsuri vor fi considerate o agresiune directă. Răspunsul
În Țările de Jos a fost descoperită o pictură necunoscută pînă acum a lui Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Autenticitatea acesteia a fost confirmată de Muzeul Național din Amsterdam.Tabloul pictat în 1633 a fost păstrat mult timp într-o colecție privată. Acesta a primit numele de „Viziunea lui Zaharia în Templu”. Tabloul îl înfățișează pe arhanghelul Gavriil, care îi vestește profetului Zaharia
În zona bazei secrete a SUA din Nevada a avut loc o serie de cutremure misterioase. Activitatea seismică s-a produs pe o rază de 80 km de obiectivul cunoscut sub numele de „Zona 52”.Geologii au înregistrat o serie de cutremure subterane în zona poligonului american „Tonopa”, cunoscut sub numele de „Zona 52”. Despre aceasta a relatat ziarul Daily Mail, citînd date ale Serviciului Geologic al SU
Statele Unite intenționează să rupă complet relațiile comerciale cu Spania, deoarece țara nu a permis utilizarea bazelor sale pentru lovituri împotriva Iranului, a declarat președintele Statelor Unite, Donald Trump. Discutînd despre implicarea țărilor europene în războiul din Orientul Mijlociu, Trump a menționat că unele dintre ele au fost „magnifice” și au ajutat SUA, în timp ce altele au
Poșta Moldovei sistează, începînd cu 3 martie, recepționarea tuturor trimiterilor poștale internaționale către mai multe țări din Orientul Mijlociu, pe o perioadă nedeterminată.Măsura vizează scrisorile, coletele și trimiterile EMS către Israel, Irak, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Liban, Iordania, Qatar și Bahrain. Decizia vine în urma suspendării traficului aerian către aceste destin
În partea de est a statului Ohio se află un bolovan uriaș de nisip pe care sînt înregistrate peste o sută de urme antice, a căror origine rămîne necunoscută.Obiectul numit „Petrogliful Barnesville” atrage de multe generații arheologi, localnici și chiar adepți ai teoriilor conspirației.{{867022}}Stînca, pe care localnicii o numesc adesea „Stînca urmelor”, este acoperită cu amprente de anim
Atacurile lansate împotriva Iranului de către Statele Unite şi Israel sînt ”susţinute larg” în Europa, anunţă marţi secretarul general al NATO Mark Rutte, la Skopje, în Macedonia de Nord, relatează AFP.„Eu am perceput clar că eliminarea capacităţii nucleare, neutralizarea capacităţii rachetelor balistice şi dispariţia (liderului suprem iranian) Ali Khamenei sînt aplaudate de mulţi dintre coleg
Fotbalistul francez Kylian Mbappé a obținut oficial permisul de conducere și a fost văzut pentru prima dată la volanul unei mașini.Potrivit Oxu.Az, instruirea sportivului a transformat școala de șoferi într-un epicentru al agitației: telefoane, scrisori, fani cu tricouri la recepție.Instructorul, un fan recunoscut al echipei spaniole „Atletico”, a remarcat că Kylian a fost extrem de calm ș
Șeful diplomației Republicii Moldova, în dialog cu oficiali și reprezentanți ai Camerei de Comerț din Hamburg
În cadrul vizitei de lucru în Republica Federală Germania, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut la Hamburg o serie de întrevederi cu reprezentanți ai autorităților locale, ai Camerei de Comerț și mediului academic.Șeful diplomației Republicii Moldova s-a întîlnit cu prim-ministrul landului federal, primarul orașului Hamburg, Peter Tschentscher. Discuțiile au v
Zeci de moldoveni blocați în Emiratele Arabe Unite, Qatar și Israel. MAE caută soluții de evacuare
Cetățenii Republicii Moldova care au solicitat evacuarea din statele afectate de situația tensionată din Orientul Mijlociu sînt în continuare monitorizați de autorități, iar în unele cazuri sînt analizate rute alternative de plecare.Ministerul Afacerilor Externe anunță că, la această etapă, nu mai există solicitări active de evacuare din Israel, în timp ce în alte state cererile sînt în proces
Agenţia nucleară rusă Rosatom a anunţat marţi încetarea operaţiunilor la centrala atomo-electrică iraniană de la Bushehr şi evacuarea de acolo a personalului rus, ca urmare a riscurilor create de bombardamentele americano-israeliene.Potrivit Agerpres, care citează Reuters, la Bushehr se află singura centrală atomoelectrică a Iranului, care foloseşte combustibil nuclear rusesc, ale cărui rezidu
Construcția magistralei de apă potabilă Chișinău–Strășeni–Călărași înregistrează progrese semnificative.Peste 22,4 km de conductă magistrală din fontă ductilă (Ø 500–600 mm) au fost deja construiți.{{867231}}Agenția de Dezvoltare Regională Centru monitorizează permanent evoluția lucrărilor pe toate cele trei sectoare ale proiectului, notează Noi.md cu referire la provincial.În prezent,
Președintele american Donald Trump a anunțat marți că a refuzat o tentativă a Iranului de a relua discuțiile, în timp ce operațiunea militară comună SUA-Israel împotriva Teheranului continuă în a patra zi.„Apărarea lor antiaeriană, Forțele Aeriene, Marina și leadership-ul lor s-au dus. Ei vor să discute. Le-am spus că este prea tîrziu”, a scris Trump pe Truth Social, comentînd un articol de op
Agenția Națională Transport Auto anunță intrarea în vigoare, la 1 martie 2026, a Hotărîrii Guvernului nr. 698/2025, care aprobă noua Metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în trafic raional și interraional.Documentul stabilește un cadru unitar și detaliat privind modul de calcul, aprobare și verificare a tarifelor aplicate pe rutele regulate, transmite moldp
Guvernul Republicii Moldova confirmă că monitorizează atent evoluțiile de pe piețele energetice internaționale, în contextul îngrijorărilor exprimate de producătorii agricoli.Autoritățile dau asigurări că sectorul agricol rămîne o prioritate strategică, însă subliniază necesitatea unor soluții care să nu pericliteze bugetul de stat, transmite moldpres.„Menținem un dialog constant cu organi
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au descoperit un lot comercial de mărfuri transportat ilegal, în urma unui control efectuat pe traseul M1, în apropierea localității Leușeni.În timpul verificărilor, a fost oprită pentru control un automobil, condus de un bărbat de 53 de ani, care a declarat că nu transportă bunuri ce necesită declarare vamală. Suspiciunile funcționarilor vamali
Economia Dubaiului pierde aproximativ 1 milion de dolari pe minut cînd aeroportul orașului nu funcționează.Întreruperile în funcționarea principalului nod aerian costă emiratul sute de milioane de dolari zilnic din cauza pierderilor companiei Emirates, transporturilor de tranzit, hotelurilor, punctelor comerciale și infrastructurii de transport.{{868008}}Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru
Moldova își duce tradițiile în Europa: „Legenda Mărțișorului", prezentată la Consiliul Europei
În contextul deținerii Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, Republica Moldova va prezenta la sediul instituției videoclipul „Legenda Mărțișorului”, dedicat promovării patrimoniului cultural și a tradițiilor naționale pe plan european.Materialul video, realizat la comanda Ministerului Culturii, valorifică simbolistica mărțișorului într-o formulă contemporană, combinînd t
Alertă pentru călătorii moldoveni: Perturbări posibile ale zborurilor spre și dinspre Cipru
Cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Cipru sînt atenționați că în perioada următoare pot apărea perturbări ale traficului aerian, în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu.Avertizarea a fost emisă pe 3 martie de Ambasada Republicii Moldova în Republica Cipru, cu reședința la Atena.Autoritățile recomandă verif
Miercuri, unii consumatori din municipiul Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 17:00, Miercuri, 04 martie 2026, fără apă să fie consumatorii de la următoarele adrese:{{300488}}-str. Doina 189-201 inclusiv cu fracţii; com.Grătieşti; satul Hulboaca.Stopările vor avea loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chi
Două companii au depus oferte pentru desfășurarea lucrărilor de eficientizare energetică a IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie.Potrivit Ministerului Energiei al Republicii Moldova, deschiderea ofertelor a avut loc vineri, 27 februarie curent. Procedura de achiziție este una internațională și se desfășoară în conformitate cu regulile finanțatorului, în cazul dat ale Băncii Europene de Investiții
Unele dintre cele mai mari stele din Univers creează particule minuscule de praf cosmic. Acest praf devine baza pentru viitoarele stele și planete.Unele stele creează materialul din care apar apoi noi stele și planete. Surprinzător, unele dintre cele mai masive stele din Univers produc particule de praf atît de mici înainte de moartea lor, încît dimensiunile lor se măsoară în miliarde de metri
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Frăsinești au organizat o activitate de informare și promovare a profesiei la Gimnaziul „Ion Creangă” din localitatea Soltănești, raionul Nisporeni, notează Noi.md.Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu reprezentanții Direcției Situații Excepționale și ai Inspectoratului de Poliție Nisporeni, avînd drept obiectiv famili
Atenție, Florești și Soroca! Instalațiile radiologice mobile ajung în 7 localități săptămîna aceasta
Locuitorii din mediul rural vor beneficia și în acest an de screening pulmonar gratuit, efectuat prin radiografie digitală mobilă, pentru depistarea activă a tuberculozei și a cancerului pulmonar.Săptămîna curentă, instalațiile radiologice mobile pentru examinarea cutiei toracice se află în diferite localități din raioanele Florești și Soroca, și anume: în intervalul 2–5 martie – în s. T
Comisia Națională de Examene (CNE) a aprobat listele nominale ale Comisiilor Raionale și Municipale de Examene, precum și ale centrelor unde vor fi susținute diferențele de programă, în contextul sesiunii 2026 a examenului național de bacalaureat.Totodată, a fost validată lista candidaților înscriși la bacalaureat în regim de externat.{{863949}}Potrivit deciziei CNE, 781 de persoane au fos
Junghietu: „Moldova își întărește rolul de jucător energetic regional prin Coridorul Sudic de Gaze"
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la cea de-a 12-a reuniune ministerială a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze, desfășurată la Baku, Republica Azerbaidjan.Evenimentul a reunit reprezentanți din 27 de țări, 11 instituții și organizații financiare internaționale, precum și 49 de companii energetice, iar printre participanți s-au numărat miniștri, viceminiștri și
Echinocțiul de primăvară din 2026 va avea loc la 20 martie 2026 și marchează momentul în care Soarele traversează ecuatorul Pămîntului, deplasîndu-se de la sud spre nord.Înclinarea axei Pămîntului este cea care produce această deplasare spre nord a traiectoriei aparente a Soarelui pe cer în această perioadă a anului. Această înclinare aduce primăvara și vara în emisfera nordică, transmite stir
Republica Moldova face un nou pas strategic în promovarea produselor sale de elită pe una dintre cele mai competitive piețe de profil din lume.Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit, în parteneriat cu Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), a organizat un eveniment exclusivist de prezentare și degustare la Londra, găzduit de celebra locație „Hedonism Wines”, transmite moldpres.Ale
Spațiul aerian al Emiratelor Arabe Unite este oficial închis și nu există în acest moment zboruri, situație care este ănregistrată și în alte state din regiune, precum Qatar, Oman, Bahrain și Iordania.Autoritățile au transmis că, deși au existat încercări de reluare punctuală a traficului aerian, riscurile pentru aeronave și personalul navigant au făcut imposibilă operarea zborurilor.{{868
Ordinul din 23 februarie 2026, emis de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) reduce controalele la loturile de lapte din Ucraina, eliminînd monitorizarea consolidată a laptelui ambalat.Despre acest lucru a comunicat ANSA, reamintind că importul furajelor combinate din Ucraina a fost suspendat temporar în urma prezenței confirmate a metronidazolului în loturile reținute la front
Primăria municipiului Chișinău informează locuitorii capitalei despre organizarea cursei caritabile „Alerg pentru Mama”, organizat de Asociația Studențească AMiCUS Chișinău, în parteneriat cu Direcția generală asistență medicală și socială (DGAMS).Evenimentul va avea loc pe 8 martie 2026, începînd cu ora 10:00, în Parcul Valea Morilor. Scopul cursei este de a sprijini o mamă aflată într-o situ
Lucrările de reabilitare a infrastructurii rutiere continuă în municipiu. Cele peste 30 de echipe specializate, sutele de drumari și muncitori intervin în mai multe zone ale orașului, unde sînt executate lucrări de frezare și plombare a porțiunilor de carosabil distruse.Prioritate au traseele din toate sectoarele capitalei cu degradări accentuate, apărute în urma condițiilor meteo dificile din
Circa 70% din prețurile produselor petroliere din Republica Moldova sînt influențate de factori externi, a menționat economistul Veaceslav Ioniță pe blogul său.El a menționat că, marți, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat un plafon maxim de preț pentru benzina A-95 de 23,84 lei pe litru, transmite infotag.md.{{867937}}„Acesta este cel mai înalt nivel din ul
Reabilitarea șoselei Muncești, efectuată în 2012, ar fi fost realizată cu abateri majore de la procesul tehnologic, fapt care a dus la degradarea rapidă a carosabilului.Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, asfaltul a fost aplicat direct peste stratul de moluză, fără respectarea etapelor obligatorii de pregătire a fundației drumului.Situația ar fi fost similară cu cea înregistrată ante
Procuratura raionului Edineț a obținut în instanța de judecată condamnarea la 2 ani și jumătate de închisoare a unui șofer beat la volan, care a refuzat testarea alcoolscopică de către polițiștii care l-au oprit. {{867600}}Șoferul, cu vîrsta de 23 de ani, conducea autoturismul cu farurile oprite, aproape de ora 10 noaptea. Fapta a avut loc în noiembrie 2025, atunci cînd acesta a ieșit „la
