Prognoza meteo pentru 4 martie: Vreme frumoasă și temperaturi de primăvară pe întreg teritoriul țării
Realitatea.md, 4 martie 2026 06:50
Astăzi, vremea se anunță predominant senină pe întreg teritoriul țării, iar precipitații nu sunt prognozate, potrivit datelor meteorologice. În prima parte a dimineții, izolat se va forma ceață slabă, fenomen care ar putea reduce temporar vizibilitatea în unele regiuni. Vântul va sufla slab, iar pe parcursul zilei va avea intensificări ușoare din vest, cu viteze
Astăzi, vremea se anunță predominant senină pe întreg teritoriul țării, iar precipitații nu sunt prognozate, potrivit datelor meteorologice. În prima parte a dimineții, izolat se va forma ceață slabă, fenomen care ar putea reduce temporar vizibilitatea în unele regiuni. Vântul va sufla slab, iar pe parcursul zilei va avea intensificări ușoare din vest, cu viteze
06:40
Otilia Dandara a devenit noul rector al Universității de Stat din Moldova. Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (C.D.S.I.) al USM a anunțat rezultatele scrutinului pentru funcția de rector, desfășurat la data de 3 martie 2026. În urma numărării și validării voturilor exprimate de membrii comunității academice cu drept de vot, candidata Otilia Dandara a acumulat
Acum 8 ore
23:10
Republica Moldova marchează, în luna martie, Zilele Francofoniei printr-un program amplu de evenimente dedicate limbii franceze și culturilor francofone, sub genericul „Ensemble pour une Francophonie rayonnante". Activitățile se desfășoară la nivel național, în Chișinău, Bălți, Tiraspol, Cahul, Ungheni, Orhei, Soroca, Hîncești și alte localități. Programul include conferințe, dezbateri, concursuri academice, proiecții de film, spectacole de
Acum 12 ore
22:40
Donald Trump despre Iran: „Aveam un grup vizat – și au murit. Nu protestați deocamdată” # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a declarat că a eliminat mai mulți susținători ai săi din conducerea Iran, afirmând că majoritatea celor vizați „sunt deja morți". „Aveam un grup vizat – și au murit. Acum avem un alt grup. Poate că și acesta este mort, conform rapoartelor. Cred că urmează a treia rundă", a spus Trump.
22:30
Daniela Misail Nichitin: Nu au fost raportate cazuri de consum de droguri în instituțiile de învățământ din țară # Realitatea.md
Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a declarat că, în prezent, nu există cazuri înregistrate de consum de substanțe ilegale pe teritoriul instituțiilor de învățământ din Republica Moldova. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi", de la TVR Moldova. „La poliție nu sunt înregistrate cazuri în care s-ar consuma astfel de substanțe în
22:00
Donald Trump: Încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina rămâne prioritate majoră # Realitatea.md
Donald Trump a afirmat că încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina ocupă un loc foarte înalt pe lista sa de priorități. Despre aceasta, președintele amercian a vorbit în timpul întâlnirii cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz. „În ceea ce privește Rusia și Ucraina, pe ce loc se află asta în lista mea de priorități? Foarte sus",
22:00
Prețul benzinei explodează în Moldova: nivel record în ultimul an. Ce urmează și de ce se scumpește atât de rapid # Realitatea.md
Prețul benzinei în Moldova pentru astăzi, anunțat de Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a ajuns la 23,84 lei pe litru, marcând cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimele 12 luni, potrivit economistului Veceaslav Ioniță. În acest context, acesta explică că majorarea este rezultatul unei combinații între politica fiscală a statului și evoluțiile internaționale,
21:10
Israelul a lovit un complex aparținând grupului responsabil de alegerea viitorului lider suprem al Iranului, a declarat marți o sursă israeliană pentru CNN, în cadrul celui mai recent atac asupra centrului regimului, în a patra zi a războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, scrie mediafax.ro. Atacul a avut ca scop lovirea complexului Adunării Experților
20:50
VIDEO 240 de kilometri pentru lecții de muzică: povestea profesoarei care formează generații la Ocnița # Realitatea.md
De zece ani, o profesoară din Chișinău face naveta săptămânal la Ocnița pentru cei 70 de copii ai școlii muzicale. Este vorba despre Mariana Popescu, care predă canto și solfegiu și coordonează o trupă dedicată elevilor pasionați de muzică, relatează nordnews.md. „Bărbița jos și țineți cont de diafragmă. Puneți mâinuțele la brâu și încercați acum",
20:30
Donald Trump: Vom întrerupe relațiile comerciale cu Spania din cauza poziției acesteia față de ofensiva din Iran # Realitatea.md
Președintele SUA, Donald Trump, a spus marți că vrea „să întrerupă toate relațiile comerciale" cu Spania, după ce a acuzat Madridul că blochează accesul SUA la bazele militare spaniole. La o conferință de presă alături de cancelarul german Friedrich Merz, președintele SUA a afirmat că i-a dat instrucțiuni secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, să „înceteze" relațiile
19:50
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că în Israel, cei 17 cetățeni care inițial au notificat intenția de evacuare, doi, care dețin și cetățenia României, vor pleca miercuri, 4 martie, din Tel Aviv spre Taba cu autobuzul pus la dispoziție de Ambasada României, continuându-și călătoria cu avionul. Ceilalți 15 au comunicat că nu mai
19:40
Lucrările la Podul de Flori avansează! Grosu: Anul acesta trebuie să vedem finalizat primul pod peste Prut # Realitatea.md
Lucrările la Podul de Flori de la Ungheni avansează, iar autoritățile estimează că, anul acesta, va fi finalizat primul pod peste Prut construit în ultimii 60 de ani. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu. „Este un pod simbolic, care ne va conecta la viitoarea Autostradă Unirii A8 și la rețeaua de drumuri
19:20
Un magistrat de la Judecătoria Chișinău, demis. A fost găsit vinovat de fals în declarații # Realitatea.md
Magistratul Aureliu Postică de la Judecătoria Chișinău a fost demis după ce a fost găsit vinovat de fals în declarații. Decizia a fost aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), ca urmare a sentinței definitive a Curții de Apel, transmite IPN. CSM a decis eliberarea lui Postică din funcție, în baza articolului din Legea privind
19:10
Atenție, cetățeni moldoveni! Traficul aerian spre Cipru ar putea fi perturbat în perioada următoare # Realitatea.md
Cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Cipru sunt avertizați că, în urma escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, traficul aerian ar putea fi perturbat în perioada următoare. În aceste circumstanțe, Ambasada Republicii Moldova în Republica Cipru, cu reședința la Atena, recomandă cetățenilor să verifice din timp disponibilitatea zborurilor prin
18:50
Mihai Popșoi la Hamburg: Discuții cu autoritățile și mediul academic despre parcursul european al țării # Realitatea.md
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut la Hamburg, Germania, o serie de de întrevederi cu reprezentanți ai autorităților locale, ai Camerei de Comerț și mediului academic. Oficialul moldovean s-a întâlnit cu prim-ministrul landului federal și primarul orașului Hamburg, Peter Tschentscher. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării la nivel regional, precum și identificarea
18:40
Spectacol pe cer, 3 martie 2026: Unde va fi vizibil fenomenul supranumit „Luna Sângerie” # Realitatea.md
Marți, 3 martie 2026, are loc o eclipsă totală de Lună, fenomen cunoscut popular sub numele de "Lună Sângerie" datorită nuanţei roşiatice pe care o capătă satelitul natural al Pământului. Faza de totalitate, când Luna devine roşie, este vizibilă din America de Nord şi de Sud, Asia de Est, Australia şi Noua Zeelandă, transmite Stirileprotv.ro.
18:20
VOX POPULI: Egalitatea salarială în Moldova. Cine câștigă mai mult: bărbații sau femeile? # Realitatea.md
Studiile arată că în Republica Moldova femeile primesc un salariu cu 16,6% mai mic decât cel al bărbatului. Aceasta înseamnă că, în medie, o femeie a pierdut aproximativ 34 de mii de lei, echivalentul a două salarii medii. I-am întrebat pe locuitorii capitalei ce părere au despre inechitatea salarială, iar ce răspunsuri am primit, aflați
18:10
Atenție! Poșta Moldovei sistează trimiterile poștale către mai multe țări din Orientul Mijlociu # Realitatea.md
Începând de astăzi, 3 martie, Poșta Moldovei anunță sistarea recepționării tuturor trimiterilor poștale internaționale, scrisori, colete și EMS, către Israel, Irak, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Liban, Iordania, Qatar și Bahrain, pe o perioadă nedeterminată, ca urmare a suspendării traficului aerian către aceste destinații. „Vă vom informa suplimentar despre reluarea serviciului prin intermediul canalelor oficiale
Acum 24 ore
17:50
VIDEO Imagini dramatice: Palatul Golestan din Iran, simbol istoric, lovit de atacurile israeliene # Realitatea.md
Palatul Golestan din Teheran, unul dintre cele mai importante situri ale patrimoniului persan și inclus pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, a suferit avarii semnificative în urma unui bombardament american-israelian asupra Pieței Arag. Lovitura, comisă în zona tampon a sitului, a afectat structurile istorice, geamurile și interioarele palatului, lăsând camere goale și cioburi pe podea. UNESCO
17:50
Oameni de afaceri din Moldova și România, prezenți la una dintre cele mai mari expoziții agroalimentare din Ungaria # Realitatea.md
În perioada 2-4 martie 2026, o delegație comună de oameni de afaceri din Republica Moldova și România participă la SIRHABudapesta2026, una dintre cele mai importante expoziții internaționale dedicate industriei agroalimentare și sectorului HoReCa din Ungaria. Evenimentul reunește producători, distribuitori și furnizori de echipamente din industria alimentară, oferind participanților acces direct la cele mai noi tendințe
17:30
Avionul privat al lui Ronaldo a părăsit Arabia Saudită. Starul ar fi fugit din calea războiului # Realitatea.md
Avionul privat al lui Cristiano Ronaldo a decolat din Arabia Saudită în miez de noapte, într-un semn că fotbalistul ar fi părăsit țara din cauza conflictului militar din regiune, transmite dailymail.co.uk. Ronaldo, 41 de ani, locuiește în Riyadh împreună cu partenera sa, Georgina Rodriguez, și cei cinci copii. Capitala saudită a fost vizată de Iran
17:20
Aleargă pentru o cauză nobilă! În Chișinău va avea loc o cursă caritabilă pentru o familie aflată în dificultate # Realitatea.md
Duminică, 8 martie, începând cu ora 10:00, în Parcul „Valea Morilor" se va desfășura cursa caritabilă „Alerg pentru Mama", organizată de Asociația Studențească AMiCUS Chișinău, în parteneriat cu Direcția generală asistență medicală și socială (DGAMS). Scopul cursei este de a sprijini o mamă aflată într-o situație dificilă, împreună cu cei doi copii ai săi, oferindu-le
17:10
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat astăzi, 3 martie, că este „prea târziu" pentru ca Iranul să inițieze negocieri, susținând că structurile militare și principalele resurse de apărare ale statului vest-asiatic au fost grav slăbite în conflictul aflat în desfășurare, The Economic Times. Afirmațiile au fost făcute publice de liderul de la Casa Albă
17:10
Kremlinul oprește operațiunile la centrala atomică iraniană din Bushehr. Angajații ruși vor părăsi zona de război # Realitatea.md
Moscova a anunțat marți încetarea operațiunilor la centrala atomoelectrică iraniană de la Bushehr. Personal rus este evacuat din regiune, urmare a riscurilor de securitate. La Bushehr se află singura centrală atomoelectrică a Iranului, care folosește combustibil nuclear rusesc. Reziduurile sunt preluate înapoi de Rusia, pentru a reduce riscurile de răspândire a substanțelor periculoase. Circa 600
16:40
Un microbuz a fost parțial distrus de flăcări astăzi, 3 martie, pe strada Libertății din municipiul Bălți. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), a ars secțiunea salonului unui autovehicul de model Volkswagen Transporter. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Totodată, responsabilii IGSU au
16:30
Ceban, despre reabilitarea Arcului de Triumf: „Sperăm să nu fie ca și în curțile europene” # Realitatea.md
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat că va urmări îndeaproape lucrările de reabilitare a Arcului de Triumf, după ce s-a stabilit că monumentul se află la balanța Guvernului. „Vreau să văd cum și când vor fi făcute lucrările, sperăm ca să nu fie ca și în curțile europene", a declarat Ceban. Primarul a
16:30
Moldovenii sună 112, ca să afle de ce nu lucrează 1189. „Se înregistrează un număr tot mai mare de apeluri…” # Realitatea.md
Pe 1 martie 2026, nu mai este disponibil numărul 1189, la care cetățenii puteau afla detalii despre adrese și numere de telefoane. Drept urmare, tot mai mulți moldoveni apelează la 112, pentru a afla ce s-a întâmplat. „Începând cu ziua de 1 martie 2026 se înregistrează un număr tot mai mare de apeluri din partea
16:20
Patru persoane reținute de CNA și procurori în flagrant pentru trafic de influență, după primirea unei mite de 40.000 de euro. Momentul descinderilor în sectorul Rîșcani din Ch
16:00
Inspectorii de patrulare din cadrul INSP au desfășurat acțiuni de combatere a utilizării telefoanelor mobile la volan, în perioada 5-28 februarie. În urma controalelor, 2.422 de conducători auto au fost prinși folosind telefonul la volan și sancționați conform legii. Autoritățile reamintesc că utilizarea telefonului în timp ce șofezi reduce capacitatea de reacție și crește riscul […] Articolul Peste 2.400 de șoferi prinși cu telefonul la volan în cursul lunii februarie apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Mai multe companii aeriene fac anunțuri de ultimă oră despre zborurile în Orientul Mijlociu # Realitatea.md
Qatar Airlines a anunțat marți că zborurile sunt în continuare oprite. Pasagerilor care aveau programate curse în perioada 3-10 martie posibilitatea să își primească banii înapoi sau să își reprogrameze rezervările pentru perioada 10-25 martie. Operatorii Emirates și FlyDubai au reluat operarea unui „număr limitat de zboruri”, după aproape trei zile de pauză operațională și […] Articolul Mai multe companii aeriene fac anunțuri de ultimă oră despre zborurile în Orientul Mijlociu apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Noi modele de pașapoarte pentru moldoveni vor fi lansate cel târziu până la 31 decembrie 2026, potrivit unui proiect elaborat de Agenția Servicii Publice cu sprijinul Ministerul Afacerilor Interne. Documentele vor include cipuri electronice fără contact, date personalizate și elemente avansate de securitate, aliniate standardelor internaționale, pentru a preveni falsificarea și a permite utilizarea porților […] Articolul Pașapoarte noi pentru moldoveni: cip electronic și protecție anti-falsificare apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Dosarul lui Ion Creangă, învinuit de trădare de patrie, va fi reluat de la zero. Din ce motiv? # Realitatea.md
Dosarul în care fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, este acuzat de trădare de patrie, va fi reluat de la zero și redistribuit aleatoriu unui alt judecător, după ce magistrata Arina Ialanji a demisionat, transmite IPN. Expertul în domeniul justiției și dreptului din cadrul comunității WatchDog, Alexandru Bot, a declarat pentru sursa […] Articolul Dosarul lui Ion Creangă, învinuit de trădare de patrie, va fi reluat de la zero. Din ce motiv? apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Un nou dosar „kuliok”: CNA a efectuat descinderi într-un dosar privind mită de 40.000 de euro. Ar fi vizat un judecător # Realitatea.md
Ofițerii anticorupție au reținut patru persoane pentru 72 de ore, într-un dosar de trafic de influență și mită de 40.000 de euro. Banii au fost transmiși sub controlul forțelor de ordine. Reținerea a avut loc în sectorul Rîșcani al Capitalei, la scurt timp după transmiterea banilor. Potrivit materialelor cauzei, bănuiții ar fi pretins anterior suma […] Articolul Un nou dosar „kuliok”: CNA a efectuat descinderi într-un dosar privind mită de 40.000 de euro. Ar fi vizat un judecător apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
VIDEO Bărbat prins la granița cu Moldova după ce s-a deghizat într-o femeie în vârstă # Realitatea.md
Un tânăr ucrainean a încercat să treacă ilegal frontiera spre Republica Moldova, fiind deghizat sub identitatea unei bunici în vârstă de 72 de ani. Potrivit presei ucrainene, incidentul a avut loc ieri, 2 martie, la punctul de trecere „Novie Troiani”, situat la granița cu Republica Moldova. În context, polițiștii de frontieră au depistat tentativa după […] Articolul VIDEO Bărbat prins la granița cu Moldova după ce s-a deghizat într-o femeie în vârstă apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Infecțiile respiratorii și gripa sezonieră, în scădere: Două cazuri de COVID-19 raportate în Moldova # Realitatea.md
În perioada 23 februarie – 1 martie 2026, au fost înregistrate 3.789 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, în descreștere cu 8% față de săptămâna precedentă. Tot în această perioadă au fost raportate 114 cazuri de gripă sezonieră. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), numărul cazurilor de […] Articolul Infecțiile respiratorii și gripa sezonieră, în scădere: Două cazuri de COVID-19 raportate în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Participarea Iranului la Cupa Mondială din această vară, găzduită de SUA, Canada și Mexic, este pusă sub semnul întrebării, din cauza tensiunilor militare crescute după atacurile comune ale SUA și Israelului asupra unor ținte iraniene. Președintele Federației iraniene, Mehdi Taj, a declarat la televiziunea de stat că decizia de retragere „aparține responsabililor din domeniul sportului”. […] Articolul Iranul ar putea abandona Cupa Mondială din 2026 din cauza tensiunilor militare apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
ANSA anunță că a redus controlul loturilor de lapte din Ucraina. Vor fi testate consolidat doar importurile în vrac. # Realitatea.md
Controalele loturilor de lapte din Ucraina au fost reduse, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Sunt fi verificate doar importurile în vrac. Conform specialiștilor de la ANSA, importul furajelor combinate din Ucraina a fost suspendat temporar în urma prezenței confirmate a metronidazolului în loturile reținute la frontieră. În context, a fost intensificată și monitorizarea […] Articolul ANSA anunță că a redus controlul loturilor de lapte din Ucraina. Vor fi testate consolidat doar importurile în vrac. apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Volodimir Zelenski anunță că alegerile din Ucraina vor avea loc doar după sfârșitul războiului # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a schimbat poziția privind organizarea alegerilor, declarând că acestea vor avea loc doar după sfârșitul războiului și nu în timpul armistițiului. Informația provine dintr-un interviu acordat revistei italiene „Corriere della Sera”, transmite presa ucraineană. „Ideea principală constă în faptul că putem organiza alegeri. Cu siguranță, acestea vor avea loc după sfârșitul […] Articolul Volodimir Zelenski anunță că alegerile din Ucraina vor avea loc doar după sfârșitul războiului apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Regulament ME: Gluma sau unele expresii faciale pot fi tratate drept hărțuire sexuală # Realitatea.md
Universitățile din Republica Moldova vor dispune de un cadru unitar de prevenire, raportare și intervenție în cazurile de hărțuire sexuală, odată cu aprobarea de către Ministerul Educației și Cercetării a unui Regulament în acest sens. Documentul stabilește standarde comune pentru toate instituțiile de învățământ superior și oferă mecanisme instituționale pentru gestionarea cazurilor de hărțuire sexuală, […] Articolul Regulament ME: Gluma sau unele expresii faciale pot fi tratate drept hărțuire sexuală apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
VIDEO Incident violent în Durlești. Un șofer, cu bâta în mână, ar fi agresat un alt conducător auto # Realitatea.md
Un incident violent a avut loc în dimineața zilei de 3 martie pe strada Nicolae Dimo din orașul Durlești, unde un șofer ar fi agresat un alt conducător auto. Potrivit imaginilor video transmise de cititorii Realitatea.md, un bărbat a ieșit cu o bâtă și a blocat accesul unui autobuz aflat în circulație. Martorii oculari au […] Articolul VIDEO Incident violent în Durlești. Un șofer, cu bâta în mână, ar fi agresat un alt conducător auto apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Guvernul răspunde îngrijorărilor agricultorilor privind motorina: Urmărim evoluțiile # Realitatea.md
Guvernul urmărește evoluțiile de pe piețele energetice internaționale, susține purtătoarea de cuvânt a cabinetului de miniștri, Daniela Crudu, după ce fermierii au cerut prețuri angro la motorină. Declarațiile sunt făcute pe fundalul războiului din Orientul Mijlociu și creșterii prețurilor la carburanți. Reprezentanții executivului susțin că înțeleg „foarte bine îngrijorările exprimate de fermieri”. Potrivit lor, agricultura […] Articolul Guvernul răspunde îngrijorărilor agricultorilor privind motorina: Urmărim evoluțiile apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
VIDEO Zeci de oameni, inclusiv militari și soția unui erou decedat, înșelați de „clarvăzătoare” în Ucraina # Realitatea.md
Poliția Națională a Ucrainei a destructurat un grup de escroci format din membri a trei familii, care se dădeau drept ghicitoare și, prin manipulare psihologică, convingeau oamenii că vor urma nenorociri dacă nu plătesc pentru ritualuri false. Printre victime se numără militari ai Forțelor Armate ale Ucrainei, dar și soția unui apărător decedat, care a […] Articolul VIDEO Zeci de oameni, inclusiv militari și soția unui erou decedat, înșelați de „clarvăzătoare” în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
VIDEO Protestul de pe 25 martie: inițiativă civică sau platformă de destabilizare pentru forțe pro-ruse? # Realitatea.md
Un protest anunțat pentru 25 martie de activistul civic suveranist, Andrei Turtureanu, prezentat inițial drept o acțiune apartinică, continuă să genereze controverse și îngrijorări. Deși organizatorul a subliniat că manifestația ar trebui să fie fără simboluri de partid și fără mesaje politice, evoluțiile recente indică o politizare tot mai accentuată. „Inamic al României” și „idiot […] Articolul VIDEO Protestul de pe 25 martie: inițiativă civică sau platformă de destabilizare pentru forțe pro-ruse? apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Fiscul anunță controale inopinate în martie. HoReCa, taxiurile și comerțul online – printre domeniile vizate # Realitatea.md
Serviciul Fiscal de Stat anunță controale operative în luna martie, cu accent pe domeniile unde riscul de neconformare fiscală este ridicat. În vizor intră, în special, activitățile din HoReCa, serviciile cosmetologice și de frumusețe, transportul rutier de pasageri, inclusiv taxiurile, precum și comerțul și serviciile ilicite desfășurate prin platforme online. De asemenea, vor fi verificate […] Articolul Fiscul anunță controale inopinate în martie. HoReCa, taxiurile și comerțul online – printre domeniile vizate apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Peste 300 de români revin acasă din Orientul Mijlociu, în timp ce elevi și profesori rămân blocați în Dubai # Realitatea.md
Peste 300 de români au revenit acasă din Orientul Mijlociu în noaptea de 2 spre 3 martie, pe Aeroportul Otopeni, cu două zboruri speciale operate de TAROM, informează HotNews. „Sunt pe Aeroportul Otopeni, unde a aterizat în această noapte cel de-al doilea zbor de repatriere asistată din Orientul Mijlociu. Cele două zboruri au aterizat cu […] Articolul Peste 300 de români revin acasă din Orientul Mijlociu, în timp ce elevi și profesori rămân blocați în Dubai apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Urmează să fie aprobat un nou regim juridic pentru Portul Giurgiulești. Principalele prevederi # Realitatea.md
Guvernul urmează să aprobe un proiect referitor la schimbarea regimului juridic al Portului Internațional Liber „Giurgiulești”. Va fi extinsă perioada de funcționare și se vor stabili noi reguli privind terenurile, regimul fiscal și garanțiile oferite investitorului general și rezidenților. Reglementările prevăd că terenurile portului în suprafață de peste 55 de hectare vor rămâne proprietate publică […] Articolul Urmează să fie aprobat un nou regim juridic pentru Portul Giurgiulești. Principalele prevederi apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Metode clasice de spionaj adaptate erei digitale, un telefon ascuns într-o geantă Faraday și rapoarte scrise în rusă după o întâlnire la Budapesta. Sunt detaliile care conturează dosarul fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, acuzat că spiona România. Comunicare prin „draft”, o metodă veche, adaptată digital […] Articolul Cum comunica fostul șef ajunct SIS, Alexandru Bălan, cu ofițerii KGB din Belarus apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Femeile din Moldova trebuie să muncească 41 de zile în plus pentru același salariu anual ca al bărbaților # Realitatea.md
În Republica Moldova, o femeie trebuie să muncească cu 41 de zile mai mult decât un bărbat pentru a obține același salariu anual. În 2025, inegalitatea salarială a ajuns la 16,6%, cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, transmite IPN. Aceasta înseamnă că, în medie, o femeie a pierdut aproximativ 34 de mii de lei, […] Articolul Femeile din Moldova trebuie să muncească 41 de zile în plus pentru același salariu anual ca al bărbaților apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Tânăr din China, depistat fără drept de ședere la Dondușeni. Instanța a decis expulzarea și interdicție de intrare # Realitatea.md
Un cetățean al Republicii Populare Chineze, în vârstă de 28 de ani, a fost depistat fără drept de ședere în raionul Dondușeni. Cazul a ieșit la iveală pe 10 februarie 2026, în urma verificărilor făcute de ofițerii Direcției Regionale Nord a Inspectoratului General pentru Migrație, scrie tvn.md. Potrivit autorităților, tânărul nu a putut explica de […] Articolul Tânăr din China, depistat fără drept de ședere la Dondușeni. Instanța a decis expulzarea și interdicție de intrare apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
VIDEO Se destramă PSRM? Dodon dezvăluie că membrii partidului nu se pot înțelege cum trebuie să fie parcursul european # Realitatea.md
În cadrul PSRM există opinii diferite, iar formațiunea trebuie să schimbe ceva, susține Igor Dodon, vorbind despre posibile tensiune în partid. Socialistul a spus că membri partidului nu se iau la bătaie, în pofida părerilor diferite despre relațiile bilaterale cu UE și Rusia. Dodon susține că nu există șanse să fie condamnat. Conform lui, există […] Articolul VIDEO Se destramă PSRM? Dodon dezvăluie că membrii partidului nu se pot înțelege cum trebuie să fie parcursul european apare prima dată în Realitatea.md.
