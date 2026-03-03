Grecia trimite nave de război şi avioane de luptă pentru a apăra Cipru
SafeNews, 3 martie 2026 07:30
Grecia a ordonat desfăşurarea unei forţe militare în Cipru în urma unor incursiuni cu drone pe insula mediteraneeană, ceea ce a atras pentru prima dată un stat membru al UE în campania americano-israeliană împotriva Iranului, începută acum trei zile, relatează POLITICO. Două fregate şi două avioane de vânătoare F-16 vor fi dislocate imediat, a anunţat
Acum 10 minute
07:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță vreme închisă pe întreg teritoriul țării. Norii vor domina cerul pe parcursul zilei de 3 martie. Maximele vor varia între +4 și +12 grade Celsius. Valorile cele mai ridicate se vor înregistra în sudul republicii. La nord, temperaturile vor oscila între -3 și +4 grade Celsius. În centru sunt așteptate
07:50
Zeci de moldoveni, exploatați la muncă în Italia de doi conaționali: Carabinierii au aplicat sechestru pe bunuri de peste un milion de euro # SafeNews
Carabinierii din Mantova (Italia) au pus sub sechestru bunuri evaluate la peste un milion de euro, într-un dosar care vizează doi cetățeni moldoveni, aflați deja în detenție, acuzați de favorizarea imigrației clandestine și exploatarea muncitorilor prin „caporalat", un sistem prin care un „caporale"(intermediar) recrutează și controlează muncitori pentru angajatori, în afara regulilor legale, de obicei
07:50
Șeful Pentagonului anunță scopul intervenției militare SUA în Iran. Avertisment oficial, după moartea a patru militari americani în război # SafeNews
Președintele Donald Trump anunțase că războiul SUA din Iran le va permite protestatarilor să dea jos guvernul de la Teheran și să își revendice țara. Secretarul Apărării a declarat luni, citat de Reuters și Hotnews, că schimbarea regimului nu este de fapt un scop. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat luni că atacurile
Acum 30 minute
07:40
Volodimir Zelenski oferă sprijinul Ucrainei pentru doborârea dronelor iraniene în schimbul unui armistițiu cu Rusia # SafeNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat o propunere diplomatică inedită către liderii din Orientul Mijlociu. Kievul este dispus să trimită cei mai buni experți ai săi în interceptarea dronelor iraniene pentru a proteja orașele din regiune, cu condiția ca statele arabe să își folosească influența pe lângă preedintele rus Vladimir Putin pentru a obține un
07:30
Grecia a ordonat desfăşurarea unei forţe militare în Cipru în urma unor incursiuni cu drone pe insula mediteraneeană, ceea ce a atras pentru prima dată un stat membru al UE în campania americano-israeliană împotriva Iranului, începută acum trei zile, relatează POLITICO. Două fregate şi două avioane de vânătoare F-16 vor fi dislocate imediat, a anunţat
Acum o oră
07:20
Producția agricolă din Republica Moldova a crescut cu aproximativ 14% în 2025, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Avansul a fost susținut aproape integral de sectorul vegetal, în timp ce zootehnia a continuat să scadă. Datele oficiale arată că producția vegetală s-a majorat cu peste 21% și a ajuns să dețină 74% din totalul producției
07:10
SUA mută avioane militare din țara UE care a condamnat atacul său asupra Iranului și a refuzat să îi permită folosirea bazelor # SafeNews
Cincisprezece aeronave americane au părăsit bazele militare Rota și Morón din sudul Spaniei după ce Statele Unite și Israelul au lansat în weekend atacuri asupra Iranului, potrivit hărților publicate luni de site-ul de monitorizare a zborurilor FlightRadar24, relatează Reuters. Premierul spaniol Pedro Sanchez, a declarat sâmbătă că respinge ceea ce el a numit acțiunea militară unilaterală a SUA
07:00
„Teheranul va ataca orice bază americană din Europa, dacă va fi necesar”, avertizează ambasadorul Iranului în Spania # SafeNews
Ambasadorul Iranului în Spania, Reza Zabib, a avertizat luni că țara sa „va ataca orice bază americană din Europa, dacă va fi necesar", notează SkyNews. El a spus că Iranul este „o țară capabilă să reacționeze". Ministrul spaniol de interne a dispus consolidarea măsurilor de supraveghere și securitate pe întreg teritoriul Spaniei, pe fondul unor posibile
Acum 2 ore
06:50
Proiectul de lege care vizează întărirea securității judecătorilor are drept scop apărarea unui principiu fundamental: independența justiției în Republica Moldova, și nu protejarea unor privilegii. Declarația a fost făcută de președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, în cadrul consultărilor publice organizate de Comisia parlamentară juridică pentru numiri și imunități, transmite IPN. Potrivit lui Sergiu
06:40
Alertă de securitate: Escrocii trimit SMS-uri false în numele MPay și EVO pentru a fura datele bancare # SafeNews
Agenția pentru Securitate Cibernetică și Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică anunță o nouă campanie de fraudă care vizează utilizatorii serviciilor guvernamentale. Potrivit instituțiilor, cetățenii primesc mesaje SMS în care sunt informați despre o presupusă „taxă de drum neachitată". În mesaj este inclus un link care imită o platformă oficială și solicită achitarea urgentă. Specialiștii
06:30
Proiect de hotărâre la Kiev, posibile restricții pentru produsele vitivinicole din Moldova # SafeNews
Cabinetul de Miniștri al Ucrainei a confirmat pregătirea unui proiect de hotărâre care ar putea introduce un regim de licențiere pentru importurile de struguri, vin și alcool din Republica Moldova. Autoritățile de la Kiev justifică măsura ca răspuns la decizia Chișinăului de a suspenda importurile de carne de pasăre, considerată de partea ucraineană „discriminatorie". „Temeiul
06:20
Forțele ruse au înregistrat în februarie cel mai mic avans în Ucraina din primăvara anului 2024, din cauza contraofensivelor ucrainene în principal în sud-estul țării, potrivit unei analize AFP a datelor de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), relatează Le Figaro, citat de mediafax.ro. Luna trecută, armata rusă a avansat 123 de kilometri pătrați, cel
06:10
Republica Moldova extrage anual cantități reduse de petrol și gaze, iar impactul economic al acestor activități este limitat. Datele oficiale arată că, în 2024, din sudul țării au fost extrase aproximativ 40,5 mii de tone de petrol și 51 de mii de metri cubi de gaz combustibil. Potrivit expertului economic Ion Preașcă, aceste volume reprezintă
Acum 12 ore
20:00
Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat că vor relua parțial zborurile pe aeroporturile din Dubai. Începând cu seara zilei de 2 martie, un număr limitat de curse urmează să opereze de pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și Dubai World Central – Al Maktoum (DWC). „Autoritatea Generală a Aviației Civile din EAU (GCAA) a informat
19:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la Conferința națională „Cultura memoriei și recunoștinței: moștenire, prezent, viitor", organizată de Ministerul Educației și Cercetării, unde a subliniat importanța construirii unei culturi a memoriei bazate pe adevăr și responsabilitate. Șefa statului a declarat că, în ultimele trei decenii, Republica Moldova nu a reușit să dezvolte o cultură
Acum 24 ore
14:40
FOTO | Deghizat în femeie de 71 de ani, un ucrainean a încercat să treacă ilegal frontiera # SafeNews
O tentativă neobișnuită de trecere ilegală a frontierei a fost dejucată de polițiștii de frontieră ai detașamentului Izmail, în punctul de trecere Novîe Troianî. Un bărbat de 30 de ani a încercat să iasă din Ucraina spre Republica Moldova, deghizat în femeie și pretinzând că este o pensionară de 71 de ani. Potrivit autorităților ucrainene,
14:30
Peste 15 mii de solicitări la ambulanță într-o săptămână. Cele mai multe cazuri, legate de inimă și respirație # SafeNews
Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a intervenit la 15.293 de solicitări în perioada 23 februarie, 1 martie 2026. Printre pacienți s-au numărat 2.054 copii. După acordarea primului ajutor, 6.356 de persoane, inclusiv 1.265 copii, au fost transportate la spitale. Totodată, 504 apeluri nu au fost considerate urgențe medico-chirurgicale. Cele mai frecvente intervenții au fost
14:20
FOTO | Prim-ministrul a participat la Marșul Memoriei: „Pacea este fragilă și trebuie protejată” # SafeNews
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la Marșul Memoriei și Recunoștinței, organizat cu prilejul împlinirii a 34 de ani de la conflictul armat de pe Nistru. Alături de veterani, familiile acestora, reprezentanți ai instituțiilor statului și cetățeni, oficialul a adus un omagiu celor care au apărat independența și integritatea Republicii Moldova. Șeful Guvernului a exprimat recunoștință
14:20
Mihai Popșoi pleacă în Germania și Azerbaidjan: Consulat nou la Hamburg și discuții energetice la Baku # SafeNews
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, va efectua, în perioada 3–6 martie, vizite de lucru în Germania și Azerbaidjan, pentru consolidarea relațiilor politice, economice și consulare. În perioada 3–5 martie, oficialul moldovean se va afla la Hamburg și Berlin, la invitația ministrului federal de externe al Germaniei, Johann Wandephul. La Hamburg, Mihai Popșoi va
14:10
Prețul gazelor în Europa crește cu 25% pe fondul crizei iraniene și blocajului din Strâmtoarea Ormuz # SafeNews
Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au înregistrat o creştere semnificativă luni dimineaţa, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu a provocat îngrijorări referitoare la o perturbare majoră a livrărilor mondiale de energie, transmite Bloomberg și Agerpres. Cotaţiile futures de referinţă au crescut cu până la 25%, cea mai mare creştere înregistrată după
14:10
Prețurile la benzină și motorină cresc din 3 martie, pe fondul scumpirii petrolului pe piețele internaționale. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că evoluțiile sunt legate de tensiunile din zona Golfului Persic și de problemele din transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz. Potrivit ANRE, această rută asigură tranzitul a aproximativ 20% din consumul mondial
14:00
Orice dictatură, orice autocrație, mai devreme sau mai târziu, cade. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, liderul PAS, Igor Grosu, care a fost întrebat despre moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei. „Cu cât de multe și sofisticate arme, bani, aparat de teroare nu s-ar înconjura un dictator sau altul, într-un moment dat el
14:00
Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat, luni, eliminarea unor oficiali de rang înalt din spionajul iranian, în urma unui atac de precizie asupra sediului Ministerului de Informații din Teheran, potrivit BBC. Armata israeliană a precizat că sediul ministerului a fost lovit „cu puțin timp în urmă", atacul vizând direct nucleul operativ al regimului
13:10
Compania saudită Aramco închide temporar rafinăria Ras Tanura, în urma unui atac iranian cu dronă # SafeNews
Compania saudită Aramco a închis temporar luni rafinăria de petrol Ras Tanura, situată în apropiere de Dammam, după ce a fost ţinta unui atac iranian cu drone, relatează The Associated Press. Această decizie a fost anunţată de către televiziunea saudită de stat, care a citat o "sursă oficială". Nicio victimă nu a fost semnalată în
13:10
FOTO | Delegație economică din Grecia, la Chișinău: Investiții vizate în energie, infrastructură și transport # SafeNews
Republica Moldova și Grecia își consolidează cooperarea economică. O delegație oficială elenă, condusă de vice-ministrul Afacerilor Externe, Haris Theocharis, a avut o întrevedere la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, alături de ambasadorul Republicii Elene la Chișinău, Nikolaos Krikos, și reprezentanți ai unor companii din domeniile energiei, infrastructurii și construcțiilor. La discuții au participat membri ai
12:50
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut din nou retragerea trupelor rusești de pe teritoriul țării, în cadrul ceremoniei dedicate comemorării a 34 de ani de la începutul războiului de pe Nistru. Șefa statului a declarat că Republica Moldova își dorește pace, însă aceasta nu poate exista în prezența militarilor străini. „Pacea adevărată nu poate
12:50
Om de afaceri rus, care a candidat împotriva lui Vladimir Putin, găsit mort într-un complex rezidențial de lux # SafeNews
Omul de afaceri și fostul parlamentar Umar Dzhabrailov s-a sinucis la Moscova, potrivit unor surse din poliție citate de multiple surse rusești, scrie The Moscow Times. Dzhabrailov, în vârstă de 67 de ani, a fost găsit cu o rană de glonț la cap într-un complex rezidențial de lux din centrul Moscovei. El a fost internat în
12:30
Republica Moldova marchează astăzi Ziua Memoriei și Recunoștinței pentru cei care au luptat
12:10
Autorităţile din Dubai şi Abu Dhabi au cerut hotelurilor să prelungească şederile pentru oaspeţii care nu pot pleca din cauza situaţiei din Orientul Mijlociu # SafeNews
Autorităţile din Dubai şi Abu Dhabi au cerut hotelurilor să prelungească şederile pentru oaspeţii care nu pot pleca din cauza situaţiei din Orientul Mijlociu, într-o mişcare coordonată pentru a proteja vizitatorii internaţionali afectaţi de perturbările de călătorie, informează Gulf News, preluat de news.ro. Directivele obligă hotelurile să acorde prioritate bunăstării oaspeţilor, să asigure continuitatea cazării […] Articolul Autorităţile din Dubai şi Abu Dhabi au cerut hotelurilor să prelungească şederile pentru oaspeţii care nu pot pleca din cauza situaţiei din Orientul Mijlociu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:10
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a lansat o provocare prin care își propune să trăiască timp de o lună fără numerar, achitând toate cheltuielile exclusiv cu cardul bancar. Oficialul spune că ideea i-a venit după ce a cheltuit ultimii bani cash pe care îi avea în portmoneu, transmite BANI.MD. „La noi în popor se zicea că moldoveanul, […] Articolul VIDEO | Ministrul Finanțelor își propune 30 de zile fără cash apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:00
VIDEO | „Avioane de luptă americane s-au prăbușit” în Kuweit, anunță autoritățile. Un F-15E Strike Eagle, filmat cum pică lângă o bază SUA # SafeNews
Locuitorii statelor din Golf s-au trezit luni dimineață cu sunetele unor noi explozii, după o noapte de atacuri în întreaga regiune, în care Israelul a vizat și grupul Hezbollah susținut de Iran, semn că se extinde conflictul din Orientul Mijlociu. Jurnaliștii CNN din marile orașe din Golf, Dubai, Abu Dhabi și Doha, au auzit explozii […] Articolul VIDEO | „Avioane de luptă americane s-au prăbușit” în Kuweit, anunță autoritățile. Un F-15E Strike Eagle, filmat cum pică lângă o bază SUA apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de referință pentru principalele produse petroliere, valabile pentru ziua de mâine. Potrivit datelor oficiale, un litru de benzină A95 va putea fi comercializat la un preț de cel mult 23,84 lei, iar motorina standard va costa maximum 20,87 lei pe litru. Noile valori […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească. ANRE a publicat noile tarife pentru 3 martie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:50
Un bărbat de 48 de ani din Azerbaidjan a fost expulzat din R. Moldova, după ce autoritățile au constatat că acesta prezintă risc sporit pentru securitatea națională și ordinea publică. Operațiunea a avut loc duminica, 1 martie. Potrivit Inspectoratului General al Migrației, pe 24 februarie, în urma măsurilor speciale de investigație, a fost localizat și […] Articolul Cetățean azer, expulzat din Moldova. Autoritățile au invocat risc pentru securitate apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:40
Un tânăr de 26 de ani a murit după ce s-a prăbușit de pe un pod metalic într-o prăpastie, la periferia orașului Rezina. Tragedia s-a produs duminică seara, în jurul orei 21:06. Potrivit informațiilor preliminare, victima se afla pe pod în momentul în care, din motive care urmează a fi stabilite, și-a pierdut echilibrul și […] Articolul Tragedie în raionul Rezina, sfârșit fatal pentru un tânăr căzut de la înălțime apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:30
Două minore au fost salvate de la înec după ce gheața unui lac din municipiul Chișinău a cedat sub ele. Incidentul s-a produs în seara de 1 martie, în jurul orei 18:40, la lacul din parcul Valea Trandafirilor. Potrivit datelor oferite de salvatori, patru fete se plimbau prin parc și au decis să pășească pe […] Articolul Două minore au fost salvate după ce stratul de gheață s-a rupt sub ele apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:30
34 de ani de la conflict, PLDM cere retragerea trupelor ruse și demilitarizarea regiunii transnistrene # SafeNews
Partidul Liberal Democrat din Moldova a venit cu o declarație publică privind reglementarea conflictului transnistrean, la împlinirea a 34 de ani de la izbucnirea războiului de pe Nistru. Formațiunea califică evenimentele din 1992 drept o agresiune a Federației Ruse, care continuă să afecteze securitatea, stabilitatea și parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit PLDM, conflictul rămâne […] Articolul 34 de ani de la conflict, PLDM cere retragerea trupelor ruse și demilitarizarea regiunii transnistrene apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:40
VIDEO | Rețea de exploatare sexuală, destructurată la Chișinău: Șapte fete, salvate. Șase suspecți, arestați # SafeNews
Ofițerii Centrului pentru combaterea traficului de persoane al Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul polițiștilor din BPDS „Fulger”, au destructurat o rețea de exploatare sexuală care activa în municipiul Chișinău. Potrivit autorităților, gruparea a acționat în perioada octombrie 2025 – februarie 2026. Membrii acesteia închiriau apartamente în capitală, unde […] Articolul VIDEO | Rețea de exploatare sexuală, destructurată la Chișinău: Șapte fete, salvate. Șase suspecți, arestați apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:40
Un milion de moldoveni muncesc peste hotare, peste 132 de milioane de dolari trimiși într-o lună # SafeNews
În ianuarie 2026, moldovenii care lucrează peste hotare au trimis acasă 132,58 milioane de dolari. Datele apar în raportul publicat de Banca Națională a Moldovei. Din total, aproape 74 de milioane de dolari au ajuns prin sistemele oficiale de remitere. Restul sumelor au fost transferate prin alte canale, inclusiv aduse direct în numerar. Euro domină clar […] Articolul Un milion de moldoveni muncesc peste hotare, peste 132 de milioane de dolari trimiși într-o lună apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:00
Ședința Comisiei Electorale Centrale din 2 martie 2026. Articolul LIVE | Ședința Comisiei Electorale Centrale din 2 martie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:10
Armata israeliană a anunțat duminică seară că va mobiliza 100.000 de rezerviști în cadrul ofensivei împotriva Iranului, potrivit unui comunicat citat de AFP. „Armata se pregătește să mobilizeze în jur de 100.000 de rezerviști și să-și consolideze nivelul de pregătire pe diferite fronturi” în cadrul acestei operațiuni, se precizează în comunicatul difuzat de Forțelr Defensive […] Articolul Israelul mobilizează 100.000 de rezerviști pentru ofensiva contra Iranului. Anunțul IDF apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:00
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 2 martie 2026. Articolul LIVE | Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 2 martie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ieri
07:50
Agenţia Centrală americană de Informaţii (CIA) a aflat că Ali Khamenei urma să participe la o reuniune la nivel înalt, sâmbătă dimineaţa, ceea ce i-a determinat pe americani şi israelieni să-şi ajusteze planul iniţial şi să-l ţintească exact la acel moment, dezvăluie duminică din culisele Operaţiunii ”Epic Fury” cotidianul american The New York Times (NYT). […] Articolul CIA l-a urmărit pe Khamenei timp de mai multe luni înainte să-l elimine apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Nicușor Dan, primul mesaj de la izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu. Ce le transmite românilor blocați în zonele afectate de conflict # SafeNews
Președintele Nicușor Dan a scris într-un mesaj pe X că România este „în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”. El face un apel către românii blocați în țări din Orientul Mijlociu să rămână calmi și să asculte instrucțiunile primite atât din partea autorităților locale, cât și din partea autorităților […] Articolul Nicușor Dan, primul mesaj de la izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu. Ce le transmite românilor blocați în zonele afectate de conflict apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
Circulația rutieră pe șoseaua Muncești din municipiul Chișinău este sistată integral în perimetrul străzilor Grădina Botanică și Băcioii Noi, în perioada 2–6 martie. Măsura a fost anunțată de Primăria capitalei și este necesară pentru lucrări de reabilitare a carosabilului. Restricțiile afectează și transportul public. Itinerarul rutei de autobuz nr. 18, inclusiv variantele 18A și 18B, […] Articolul ATENȚIE | Trafic suspendat pe șoseaua Muncești până pe 6 martie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
VIDEO | Momentul în care o rachetă balistică iraniană lovește un oraș de lângă Ierusalim. Opt persoane au fost ucise # SafeNews
După ce Iranul a lansat duminică o rachetă balistică asupra orașului Beit Shemesh, situat la 30 km distanță de Ierusalim, initial fusese anunțat că 6 oameni au fost uciși. Ulterior, autoritățile au revizuit bilanțul la opt morți. Informațiile au fost oferite de serviciul de ambulanță Magen David Adom, citat de Times of Israel, scrie Hotnews.ro. Racheta […] Articolul VIDEO | Momentul în care o rachetă balistică iraniană lovește un oraș de lângă Ierusalim. Opt persoane au fost ucise apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
Un individ a fost reținut, după ce oamenii legii au depistat cadavrul unui bărbat în subsolul unui bloc de locuințe. Cazul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 21:30, pe strada bulevardul Moscova din sectorul Rîșcani al capitalei, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Potrivit informațiilor preliminare, victima s-a dovedit a fi un bărbat în […] Articolul Focuri de armă în aer pentru reținerea unui suspect de omor în capitală apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
VIDEO | Atacurile israeliene la Teheran urmează să se intensifice în zilele următoare, anunţă Netanyahu # SafeNews
Atacurile israeliene la Teheran urmează să se intensifice în zilele următoare, anunţă premierul israelian Benjamin Netanyahu duminică, în a doua zi a ofensivei israeliano-americane împotriva Iranului, relatează AFP. ”Forţele noastre lovesc în prezent în inima Teheranului cu o intensitate tot mai mare, care se va amplifica şi mai mult în zilele următoare”, anunţă într-un mesaj […] Articolul VIDEO | Atacurile israeliene la Teheran urmează să se intensifice în zilele următoare, anunţă Netanyahu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:10
FOTO | Podul de Flori de la Ungheni avansează conform graficului. Vladimir Bolea a verificat lucrările pe șantier # SafeNews
Lucrările la Podul de Flori de la Ungheni continuă conform calendarului stabilit. Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a efectuat o vizită pe șantier împreună cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, pentru a evalua stadiul proiectului. Potrivit ministrului, pe malul Republicii Moldova culeea podului este finalizată până la nivelul suprastructurii. În prezent, echipele lucrează […] Articolul FOTO | Podul de Flori de la Ungheni avansează conform graficului. Vladimir Bolea a verificat lucrările pe șantier apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:00
Preşedintele american Donald Trump, care şi-a multiplicat duminică interviurile la telefon cu jurnalişti de la reşedinţa sa Mar-a-Lago, în Florida, a declarat revistei The Atlantic că ”va vorbi” cu liderii iranieni, fără să spună când şi cu cine, relatează Le Monde. ”Ei vor să vorbească şi eu am acceptat să vorbesc, deci voi vorbi cu […] Articolul Trump anunţă că ”va vorbi” cu liderii iranieni, fără să spună când apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:50
OpenAI a încheiat un acord cu Departamentul de Război al SUA, la doar câteva ore după ce rivalul Anthropic a fost pus pe lista neagră de Trump # SafeNews
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a anunţat vineri seară că firma sa a ajuns la un acord cu Departamentul de Război privind utilizarea modelelor sale de inteligenţă artificială, imediat după ce preşedintele Donald Trump a interzis agenţiilor federale să mai folosească tehnologia rivalului Anthropic, transmite CNBC. ”În această seară am ajuns la un acord cu Departamentul […] Articolul OpenAI a încheiat un acord cu Departamentul de Război al SUA, la doar câteva ore după ce rivalul Anthropic a fost pus pe lista neagră de Trump apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
