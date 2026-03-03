Proiect de hotărâre la Kiev, posibile restricții pentru produsele vitivinicole din Moldova
SafeNews, 3 martie 2026 06:30
Cabinetul de Miniștri al Ucrainei a confirmat pregătirea unui proiect de hotărâre care ar putea introduce un regim de licențiere pentru importurile de struguri, vin și alcool din Republica Moldova. Autoritățile de la Kiev justifică măsura ca răspuns la decizia Chișinăului de a suspenda importurile de carne de pasăre, considerată de partea ucraineană „discriminatorie".
• • •
06:50
Proiectul de lege care vizează întărirea securității judecătorilor are drept scop apărarea unui principiu fundamental: independența justiției în Republica Moldova, și nu protejarea unor privilegii. Declarația a fost făcută de președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, în cadrul consultărilor publice organizate de Comisia parlamentară juridică pentru numiri și imunități, transmite IPN. Potrivit lui Sergiu Caraman, fortificarea securității judecătorilor este esențială pentru independența justiției.
06:40
Alertă de securitate: Escrocii trimit SMS-uri false în numele MPay și EVO pentru a fura datele bancare # SafeNews
Agenția pentru Securitate Cibernetică și Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică anunță o nouă campanie de fraudă care vizează utilizatorii serviciilor guvernamentale. Potrivit instituțiilor, cetățenii primesc mesaje SMS în care sunt informați despre o presupusă „taxă de drum neachitată". În mesaj este inclus un link care imită o platformă oficială și solicită achitarea urgentă. Specialiștii avertizează că este vorba despre o tentativă de phishing.
06:30
Proiect de hotărâre la Kiev, posibile restricții pentru produsele vitivinicole din Moldova # SafeNews
Cabinetul de Miniștri al Ucrainei a confirmat pregătirea unui proiect de hotărâre care ar putea introduce un regim de licențiere pentru importurile de struguri, vin și alcool din Republica Moldova. Autoritățile de la Kiev justifică măsura ca răspuns la decizia Chișinăului de a suspenda importurile de carne de pasăre, considerată de partea ucraineană „discriminatorie".
06:20
Forțele ruse au înregistrat în februarie cel mai mic avans în Ucraina din primăvara anului 2024, din cauza contraofensivelor ucrainene în principal în sud-estul țării, potrivit unei analize AFP a datelor de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), relatează Le Figaro, citat de mediafax.ro. Luna trecută, armata rusă a avansat 123 de kilometri pătrați, cel mai slab avans din ultimii aproape doi ani.
06:10
Republica Moldova extrage anual cantități reduse de petrol și gaze, iar impactul economic al acestor activități este limitat. Datele oficiale arată că, în 2024, din sudul țării au fost extrase aproximativ 40,5 mii de tone de petrol și 51 de mii de metri cubi de gaz combustibil. Potrivit expertului economic Ion Preașcă, aceste volume reprezintă o contribuție minimă la economia națională.
20:00
Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat că vor relua parțial zborurile pe aeroporturile din Dubai. Începând cu seara zilei de 2 martie, un număr limitat de curse urmează să opereze de pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și Dubai World Central – Al Maktoum (DWC). „Autoritatea Generală a Aviației Civile din EAU (GCAA) a informat că traficul aerian va fi reluat treptat.
19:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la Conferința națională „Cultura memoriei și recunoștinței: moștenire, prezent, viitor", organizată de Ministerul Educației și Cercetării, unde a subliniat importanța construirii unei culturi a memoriei bazate pe adevăr și responsabilitate. Șefa statului a declarat că, în ultimele trei decenii, Republica Moldova nu a reușit să dezvolte o cultură a memoriei solidă.
14:40
FOTO | Deghizat în femeie de 71 de ani, un ucrainean a încercat să treacă ilegal frontiera # SafeNews
O tentativă neobișnuită de trecere ilegală a frontierei a fost dejucată de polițiștii de frontieră ai detașamentului Izmail, în punctul de trecere Novîe Troianî. Un bărbat de 30 de ani a încercat să iasă din Ucraina spre Republica Moldova, deghizat în femeie și pretinzând că este o pensionară de 71 de ani. Potrivit autorităților ucrainene, tentativa a fost descoperită în timpul controlului documentelor.
14:30
Peste 15 mii de solicitări la ambulanță într-o săptămână. Cele mai multe cazuri, legate de inimă și respirație # SafeNews
Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a intervenit la 15.293 de solicitări în perioada 23 februarie, 1 martie 2026. Printre pacienți s-au numărat 2.054 copii. După acordarea primului ajutor, 6.356 de persoane, inclusiv 1.265 copii, au fost transportate la spitale. Totodată, 504 apeluri nu au fost considerate urgențe medico-chirurgicale. Cele mai frecvente intervenții au fost legate de probleme cardiovasculare și respiratorii.
14:20
FOTO | Prim-ministrul a participat la Marșul Memoriei: „Pacea este fragilă și trebuie protejată” # SafeNews
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la Marșul Memoriei și Recunoștinței, organizat cu prilejul împlinirii a 34 de ani de la conflictul armat de pe Nistru. Alături de veterani, familiile acestora, reprezentanți ai instituțiilor statului și cetățeni, oficialul a adus un omagiu celor care au apărat independența și integritatea Republicii Moldova. Șeful Guvernului a exprimat recunoștință pentru sacrificiul făcut.
14:20
Mihai Popșoi pleacă în Germania și Azerbaidjan: Consulat nou la Hamburg și discuții energetice la Baku # SafeNews
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, va efectua, în perioada 3–6 martie, vizite de lucru în Germania și Azerbaidjan, pentru consolidarea relațiilor politice, economice și consulare. În perioada 3–5 martie, oficialul moldovean se va afla la Hamburg și Berlin, la invitația ministrului federal de externe al Germaniei, Johann Wandephul. La Hamburg, Mihai Popșoi va participa la inaugurarea noului Consulat General al Republicii Moldova.
14:10
Prețul gazelor în Europa crește cu 25% pe fondul crizei iraniene și blocajului din Strâmtoarea Ormuz # SafeNews
Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au înregistrat o creştere semnificativă luni dimineaţa, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu a provocat îngrijorări referitoare la o perturbare majoră a livrărilor mondiale de energie, transmite Bloomberg și Agerpres. Cotaţiile futures de referinţă au crescut cu până la 25%, cea mai mare creştere înregistrată după izbucnirea conflictului.
14:10
Prețurile la benzină și motorină cresc din 3 martie, pe fondul scumpirii petrolului pe piețele internaționale. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că evoluțiile sunt legate de tensiunile din zona Golfului Persic și de problemele din transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz. Potrivit ANRE, această rută asigură tranzitul a aproximativ 20% din consumul mondial de petrol.
14:00
Orice dictatură, orice autocrație, mai devreme sau mai târziu, cade. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, liderul PAS, Igor Grosu, care a fost întrebat despre moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei. „Cu cât de multe și sofisticate arme, bani, aparat de teroare nu s-ar înconjura un dictator sau altul, într-un moment dat el va cădea."
14:00
Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat, luni, eliminarea unor oficiali de rang înalt din spionajul iranian, în urma unui atac de precizie asupra sediului Ministerului de Informații din Teheran, potrivit BBC. Armata israeliană a precizat că sediul ministerului a fost lovit „cu puțin timp în urmă", atacul vizând direct nucleul operativ al regimului iranian.
13:10
Compania saudită Aramco închide temporar rafinăria Ras Tanura, în urma unui atac iranian cu dronă # SafeNews
Compania saudită Aramco a închis temporar luni rafinăria de petrol Ras Tanura, situată în apropiere de Dammam, după ce a fost ţinta unui atac iranian cu drone, relatează The Associated Press. Această decizie a fost anunţată de către televiziunea saudită de stat, care a citat o "sursă oficială". Nicio victimă nu a fost semnalată în urma atacului.
13:10
FOTO | Delegație economică din Grecia, la Chișinău: Investiții vizate în energie, infrastructură și transport # SafeNews
Republica Moldova și Grecia își consolidează cooperarea economică. O delegație oficială elenă, condusă de vice-ministrul Afacerilor Externe, Haris Theocharis, a avut o întrevedere la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, alături de ambasadorul Republicii Elene la Chișinău, Nikolaos Krikos, și reprezentanți ai unor companii din domeniile energiei, infrastructurii și construcțiilor. La discuții au participat membri ai Guvernului și reprezentanți ai mediului de afaceri moldovenesc.
12:50
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut din nou retragerea trupelor rusești de pe teritoriul țării, în cadrul ceremoniei dedicate comemorării a 34 de ani de la începutul războiului de pe Nistru. Șefa statului a declarat că Republica Moldova își dorește pace, însă aceasta nu poate exista în prezența militarilor străini. „Pacea adevărată nu poate exista atâta timp cât trupele rusești rămân pe teritoriul nostru."
12:50
Om de afaceri rus, care a candidat împotriva lui Vladimir Putin, găsit mort într-un complex rezidențial de lux # SafeNews
Omul de afaceri și fostul parlamentar Umar Dzhabrailov s-a sinucis la Moscova, potrivit unor surse din poliție citate de multiple surse rusești, scrie The Moscow Times. Dzhabrailov, în vârstă de 67 de ani, a fost găsit cu o rană de glonț la cap într-un complex rezidențial de lux din centrul Moscovei. El a fost internat în stare critică și a decedat ulterior.
12:30
Republica Moldova march
12:10
Autorităţile din Dubai şi Abu Dhabi au cerut hotelurilor să prelungească şederile pentru oaspeţii care nu pot pleca din cauza situaţiei din Orientul Mijlociu # SafeNews
Autorităţile din Dubai şi Abu Dhabi au cerut hotelurilor să prelungească şederile pentru oaspeţii care nu pot pleca din cauza situaţiei din Orientul Mijlociu, într-o mişcare coordonată pentru a proteja vizitatorii internaţionali afectaţi de perturbările de călătorie, informează Gulf News, preluat de news.ro. Directivele obligă hotelurile să acorde prioritate bunăstării oaspeţilor, să asigure continuitatea cazării […] Articolul Autorităţile din Dubai şi Abu Dhabi au cerut hotelurilor să prelungească şederile pentru oaspeţii care nu pot pleca din cauza situaţiei din Orientul Mijlociu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:10
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a lansat o provocare prin care își propune să trăiască timp de o lună fără numerar, achitând toate cheltuielile exclusiv cu cardul bancar. Oficialul spune că ideea i-a venit după ce a cheltuit ultimii bani cash pe care îi avea în portmoneu, transmite BANI.MD. „La noi în popor se zicea că moldoveanul, […] Articolul VIDEO | Ministrul Finanțelor își propune 30 de zile fără cash apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:00
VIDEO | „Avioane de luptă americane s-au prăbușit” în Kuweit, anunță autoritățile. Un F-15E Strike Eagle, filmat cum pică lângă o bază SUA # SafeNews
Locuitorii statelor din Golf s-au trezit luni dimineață cu sunetele unor noi explozii, după o noapte de atacuri în întreaga regiune, în care Israelul a vizat și grupul Hezbollah susținut de Iran, semn că se extinde conflictul din Orientul Mijlociu. Jurnaliștii CNN din marile orașe din Golf, Dubai, Abu Dhabi și Doha, au auzit explozii […] Articolul VIDEO | „Avioane de luptă americane s-au prăbușit” în Kuweit, anunță autoritățile. Un F-15E Strike Eagle, filmat cum pică lângă o bază SUA apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de referință pentru principalele produse petroliere, valabile pentru ziua de mâine. Potrivit datelor oficiale, un litru de benzină A95 va putea fi comercializat la un preț de cel mult 23,84 lei, iar motorina standard va costa maximum 20,87 lei pe litru. Noile valori […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească. ANRE a publicat noile tarife pentru 3 martie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:50
Un bărbat de 48 de ani din Azerbaidjan a fost expulzat din R. Moldova, după ce autoritățile au constatat că acesta prezintă risc sporit pentru securitatea națională și ordinea publică. Operațiunea a avut loc duminica, 1 martie. Potrivit Inspectoratului General al Migrației, pe 24 februarie, în urma măsurilor speciale de investigație, a fost localizat și […] Articolul Cetățean azer, expulzat din Moldova. Autoritățile au invocat risc pentru securitate apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:40
Un tânăr de 26 de ani a murit după ce s-a prăbușit de pe un pod metalic într-o prăpastie, la periferia orașului Rezina. Tragedia s-a produs duminică seara, în jurul orei 21:06. Potrivit informațiilor preliminare, victima se afla pe pod în momentul în care, din motive care urmează a fi stabilite, și-a pierdut echilibrul și […] Articolul Tragedie în raionul Rezina, sfârșit fatal pentru un tânăr căzut de la înălțime apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:30
Două minore au fost salvate de la înec după ce gheața unui lac din municipiul Chișinău a cedat sub ele. Incidentul s-a produs în seara de 1 martie, în jurul orei 18:40, la lacul din parcul Valea Trandafirilor. Potrivit datelor oferite de salvatori, patru fete se plimbau prin parc și au decis să pășească pe […] Articolul Două minore au fost salvate după ce stratul de gheață s-a rupt sub ele apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:30
34 de ani de la conflict, PLDM cere retragerea trupelor ruse și demilitarizarea regiunii transnistrene # SafeNews
Partidul Liberal Democrat din Moldova a venit cu o declarație publică privind reglementarea conflictului transnistrean, la împlinirea a 34 de ani de la izbucnirea războiului de pe Nistru. Formațiunea califică evenimentele din 1992 drept o agresiune a Federației Ruse, care continuă să afecteze securitatea, stabilitatea și parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit PLDM, conflictul rămâne […] Articolul 34 de ani de la conflict, PLDM cere retragerea trupelor ruse și demilitarizarea regiunii transnistrene apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:40
VIDEO | Rețea de exploatare sexuală, destructurată la Chișinău: Șapte fete, salvate. Șase suspecți, arestați # SafeNews
Ofițerii Centrului pentru combaterea traficului de persoane al Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul polițiștilor din BPDS „Fulger”, au destructurat o rețea de exploatare sexuală care activa în municipiul Chișinău. Potrivit autorităților, gruparea a acționat în perioada octombrie 2025 – februarie 2026. Membrii acesteia închiriau apartamente în capitală, unde […] Articolul VIDEO | Rețea de exploatare sexuală, destructurată la Chișinău: Șapte fete, salvate. Șase suspecți, arestați apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:40
Un milion de moldoveni muncesc peste hotare, peste 132 de milioane de dolari trimiși într-o lună # SafeNews
În ianuarie 2026, moldovenii care lucrează peste hotare au trimis acasă 132,58 milioane de dolari. Datele apar în raportul publicat de Banca Națională a Moldovei. Din total, aproape 74 de milioane de dolari au ajuns prin sistemele oficiale de remitere. Restul sumelor au fost transferate prin alte canale, inclusiv aduse direct în numerar. Euro domină clar […] Articolul Un milion de moldoveni muncesc peste hotare, peste 132 de milioane de dolari trimiși într-o lună apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:00
Ședința Comisiei Electorale Centrale din 2 martie 2026. Articolul LIVE | Ședința Comisiei Electorale Centrale din 2 martie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:10
Armata israeliană a anunțat duminică seară că va mobiliza 100.000 de rezerviști în cadrul ofensivei împotriva Iranului, potrivit unui comunicat citat de AFP. „Armata se pregătește să mobilizeze în jur de 100.000 de rezerviști și să-și consolideze nivelul de pregătire pe diferite fronturi” în cadrul acestei operațiuni, se precizează în comunicatul difuzat de Forțelr Defensive […] Articolul Israelul mobilizează 100.000 de rezerviști pentru ofensiva contra Iranului. Anunțul IDF apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:00
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 2 martie 2026. Articolul LIVE | Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 2 martie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:50
Agenţia Centrală americană de Informaţii (CIA) a aflat că Ali Khamenei urma să participe la o reuniune la nivel înalt, sâmbătă dimineaţa, ceea ce i-a determinat pe americani şi israelieni să-şi ajusteze planul iniţial şi să-l ţintească exact la acel moment, dezvăluie duminică din culisele Operaţiunii ”Epic Fury” cotidianul american The New York Times (NYT). […] Articolul CIA l-a urmărit pe Khamenei timp de mai multe luni înainte să-l elimine apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Nicușor Dan, primul mesaj de la izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu. Ce le transmite românilor blocați în zonele afectate de conflict # SafeNews
Președintele Nicușor Dan a scris într-un mesaj pe X că România este „în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”. El face un apel către românii blocați în țări din Orientul Mijlociu să rămână calmi și să asculte instrucțiunile primite atât din partea autorităților locale, cât și din partea autorităților […] Articolul Nicușor Dan, primul mesaj de la izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu. Ce le transmite românilor blocați în zonele afectate de conflict apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
Circulația rutieră pe șoseaua Muncești din municipiul Chișinău este sistată integral în perimetrul străzilor Grădina Botanică și Băcioii Noi, în perioada 2–6 martie. Măsura a fost anunțată de Primăria capitalei și este necesară pentru lucrări de reabilitare a carosabilului. Restricțiile afectează și transportul public. Itinerarul rutei de autobuz nr. 18, inclusiv variantele 18A și 18B, […] Articolul ATENȚIE | Trafic suspendat pe șoseaua Muncești până pe 6 martie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
VIDEO | Momentul în care o rachetă balistică iraniană lovește un oraș de lângă Ierusalim. Opt persoane au fost ucise # SafeNews
După ce Iranul a lansat duminică o rachetă balistică asupra orașului Beit Shemesh, situat la 30 km distanță de Ierusalim, initial fusese anunțat că 6 oameni au fost uciși. Ulterior, autoritățile au revizuit bilanțul la opt morți. Informațiile au fost oferite de serviciul de ambulanță Magen David Adom, citat de Times of Israel, scrie Hotnews.ro. Racheta […] Articolul VIDEO | Momentul în care o rachetă balistică iraniană lovește un oraș de lângă Ierusalim. Opt persoane au fost ucise apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
Un individ a fost reținut, după ce oamenii legii au depistat cadavrul unui bărbat în subsolul unui bloc de locuințe. Cazul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 21:30, pe strada bulevardul Moscova din sectorul Rîșcani al capitalei, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Potrivit informațiilor preliminare, victima s-a dovedit a fi un bărbat în […] Articolul Focuri de armă în aer pentru reținerea unui suspect de omor în capitală apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
VIDEO | Atacurile israeliene la Teheran urmează să se intensifice în zilele următoare, anunţă Netanyahu # SafeNews
Atacurile israeliene la Teheran urmează să se intensifice în zilele următoare, anunţă premierul israelian Benjamin Netanyahu duminică, în a doua zi a ofensivei israeliano-americane împotriva Iranului, relatează AFP. ”Forţele noastre lovesc în prezent în inima Teheranului cu o intensitate tot mai mare, care se va amplifica şi mai mult în zilele următoare”, anunţă într-un mesaj […] Articolul VIDEO | Atacurile israeliene la Teheran urmează să se intensifice în zilele următoare, anunţă Netanyahu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:10
FOTO | Podul de Flori de la Ungheni avansează conform graficului. Vladimir Bolea a verificat lucrările pe șantier # SafeNews
Lucrările la Podul de Flori de la Ungheni continuă conform calendarului stabilit. Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a efectuat o vizită pe șantier împreună cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, pentru a evalua stadiul proiectului. Potrivit ministrului, pe malul Republicii Moldova culeea podului este finalizată până la nivelul suprastructurii. În prezent, echipele lucrează […] Articolul FOTO | Podul de Flori de la Ungheni avansează conform graficului. Vladimir Bolea a verificat lucrările pe șantier apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:00
Preşedintele american Donald Trump, care şi-a multiplicat duminică interviurile la telefon cu jurnalişti de la reşedinţa sa Mar-a-Lago, în Florida, a declarat revistei The Atlantic că ”va vorbi” cu liderii iranieni, fără să spună când şi cu cine, relatează Le Monde. ”Ei vor să vorbească şi eu am acceptat să vorbesc, deci voi vorbi cu […] Articolul Trump anunţă că ”va vorbi” cu liderii iranieni, fără să spună când apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:50
OpenAI a încheiat un acord cu Departamentul de Război al SUA, la doar câteva ore după ce rivalul Anthropic a fost pus pe lista neagră de Trump # SafeNews
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a anunţat vineri seară că firma sa a ajuns la un acord cu Departamentul de Război privind utilizarea modelelor sale de inteligenţă artificială, imediat după ce preşedintele Donald Trump a interzis agenţiilor federale să mai folosească tehnologia rivalului Anthropic, transmite CNBC. ”În această seară am ajuns la un acord cu Departamentul […] Articolul OpenAI a încheiat un acord cu Departamentul de Război al SUA, la doar câteva ore după ce rivalul Anthropic a fost pus pe lista neagră de Trump apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:40
FOTO | Transport modern și investiții în infrastructură la Ungheni. Igor Grosu: Orașul devine un model de dezvoltare europeană # SafeNews
Municipiul Ungheni face pași concreți spre modernizarea serviciilor publice și a infrastructurii urbane. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, anunță că 14 microbuze și 4 autobuze moderne circulă deja pe rutele din oraș. Noul sistem de transport aduce o schimbare importantă. Achitarea călătoriilor se face exclusiv electronic. Ungheni devine practic primul oraș din Republica Moldova care introduce […] Articolul FOTO | Transport modern și investiții în infrastructură la Ungheni. Igor Grosu: Orașul devine un model de dezvoltare europeană apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:30
Trei militari SUA au fost uciși în acțiune, în timpul operațiunii militare din Iran. Alți cinci au fost grav răniți # SafeNews
Armata SUA a anunțat duminică primele victime în rândul forțelor americane implicate în războiul din Iran. Comandamentul Central a comunicat pe scurt informațiile, evitând să ofere deocamdată detalii suplimentare despre moartea militarilor. Trei militari americani au fost uciși în luptă în cadrul operațiunilor SUA împotriva Iranului, a declarat duminică Comandamentul Central al SUA într-un comunicat. […] Articolul Trei militari SUA au fost uciși în acțiune, în timpul operațiunii militare din Iran. Alți cinci au fost grav răniți apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:20
Primărița, Eleonora Șaran, viceprimarul orașului Durlești, Mihai Enachi, și alte două persoane au fost plasați în arest pentru 30 de zile, potrivit surselor TV8. Aceaștia se află în prezent la Penitenciarul Nr. 13 din Chișinău. Alte patru persoane, vor sta 30 de zile în arest la domiciliu. Primărița și viceprimarul Mihai Enachi, alături de alte […] Articolul Primărița și viceprimarul din Durlești, plasați în arest pentru 30 de zile apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:10
Hamasul a condamnat, duminică, ca pe o „crimă abominabilă” atacul americano-israelian care s-a soldat, sâmbătă, cu moartea ayatollahului Ali Khamenei, ghidul suprem iranian şi un susţinător fervent al mişcării islamiste palestiniene. „Noi, în cadrul Hamas, vom plânge dispariţia ayatollahului Ali Khamenei”, indică un comunicat al formaţiunii, relatează AFP, scrie digi24.ro. „SUA şi guvernul de ocupaţie fascist […] Articolul Prima reacție a Hamas după moartea ayatollahului Ali Khamenei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
1 martie 2026
12:00
MAE: Celula de Criză monitorizează situația din Orientul Mijlociu. Nu sunt moldoveni răniți # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe anunță că Celula de Criză funcționează în regim permanent și urmărește evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu, în coordonare cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova. Potrivit informațiilor oficiale, în Israel, Qatar și Emiratele Arabe Unite nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor moldoveni. În Israel, Ambasada Republicii Moldova a […] Articolul MAE: Celula de Criză monitorizează situația din Orientul Mijlociu. Nu sunt moldoveni răniți apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:00
VIDEO | Rețea de migrație ilegală, destructurată la Prut: Doi moldoveni, implicați în transportul unor cetățeni din Bangladesh # SafeNews
O tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat a fost dejucată în urma unei operațiuni comune desfășurate de polițiștii de frontieră din Republica Moldova și România, în apropierea localității Costuleni, raionul Ungheni. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 28 februarie. O patrulă mixtă, implicată în supravegherea frontierei, a observat cu ajutorul echipamentelor […] Articolul VIDEO | Rețea de migrație ilegală, destructurată la Prut: Doi moldoveni, implicați în transportul unor cetățeni din Bangladesh apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:40
Oficialii au subliniat importanța acestei tradiții, păstrată de generații, care marchează începutul primăverii și renașterea naturii. În mesajul său, premierul Alexandru Munteanu a vorbit despre semnificația mărțișorului ca simbol al vieții și al curajului. Acesta a îndemnat oamenii să poarte șnurul alb și roșu ca semn al păcii, al gândurilor bune și al dorinței de […] Articolul Prima zi de primăvară, marcată prin mesaje publice ale autorităților apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:40
Cel puțin șase protestatari au fost uciși și alți 20 au fost răniți după ce au luat cu asalt consulatul SUA, scrie CNN. Clădirea puternic fortificată se află în orașul portuar Karachi din Pakistan. „Sute de oameni au apărut brusc în apropierea consulatului american”, iar polițiștii au sosit rapid, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției din […] Articolul Mai mulți protestatari, uciși în Pakistan după ce au luat cu asalt consulatul SUA apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
