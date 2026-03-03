Resursele energetice ale Moldovei, cât petrol și gaze producem local

11:30

Două minore au fost salvate de la înec după ce gheața unui lac din municipiul Chișinău a cedat sub ele. Incidentul s-a produs în seara de 1 martie, în jurul orei 18:40, la lacul din parcul Valea Trandafirilor. Potrivit datelor oferite de salvatori, patru fete se plimbau prin parc și au decis să pășească pe […] Articolul Două minore au fost salvate după ce stratul de gheață s-a rupt sub ele apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.