Agenda CJI pentru luna martie 2026

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) invită cadre didactice de la treapta primară și gimnazială să participe la două instruiri în domeniul educației media. Cele două programe de formare se vor desfășura în limba română și vor fi organizate la Chișinău în luna martie. Instruirile au drept suport curriculumurile pentru cursul opțional Educație pentru media de la treapta primară și gimnazială, elaborate de CJI și aprobate de Consiliul Naţional pentru Curriculum. În baza curriculumurilor, CJI...