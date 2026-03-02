Agenda CJI pentru luna martie 2026
Centrul pentru Jurnalism Independent, 2 martie 2026 09:40
Pentru luna Mărțișorului, la Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) pregătim o agendă bogată de activități. Începutul de primăvară vine cu evenimente dinamice, utile și relevante pentru profesioniștii din media și pentru publicul larg. În paralel, vom actualiza rubricile noastre permanente cu materiale, analize și produse media care răspund temelor actuale din spațiul informațional.
Acum 30 minute
09:40
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Program de instruire în domeniul alfabetizării media pentru tineri jurnaliști și studenți la jurnalism # Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) lansează înscrierile la programul de formare pentru tinerii jurnaliști „De pe teren, la ecran. Transformăm educația media în istorii care contează”, implementat cu sprijinul UNESCO. Instruirea se va desfășura în perioada 20-22 martie 2026, la Complexul Turistic „Costești”. Programul își propune să ajute tinerii jurnaliști și creatori de conținut să devină promotori responsabili ai educației media. Instruirea de trei zile va fi susținută de formatori loc...
23 februarie 2026
12:30
Jurnaliști din Republica Moldova, instruiți să facă față amenințărilor juridice, digitale și fizice # Centrul pentru Jurnalism Independent
Peste douăzeci de jurnaliști și reprezentanți ai organizațiilor media din Republica Moldova au participat la programul de instruire „Consolidarea capacităților jurnaliștilor și organizațiilor de media în fața amenințărilor juridice, digitale și fizice”, desfășurat în perioada 20-21 februarie la Chișinău. Evenimentul a fost organizat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), în parteneriat cu Centro per la… The post Jurnaliști din Republica Moldova, instruiți să facă față amenințărilor juridice, digitale și fizice first appeared on CJI.
10:40
CJI invită cadre didactice de la treapta primară și gimnazială să participe la două instruiri în domeniul educației media # Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) invită cadre didactice de la treapta primară și gimnazială să participe la două instruiri în domeniul educației media. Cele două programe de formare se vor desfășura în limba română și vor fi organizate la Chișinău în luna martie. Instruirile au drept suport curriculumurile pentru cursul opțional Educație pentru media de la treapta primară și gimnazială, elaborate de CJI și aprobate de Consiliul Naţional pentru Curriculum. În baza curriculumurilor, CJI...
19 februarie 2026
17:30
Condamnăm comportamentul intimidant și degradant al lui Igor Dodon, manifestat în raport cu mai multe jurnaliste # Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Jurnalism Independent, alături de organizațiile neguvernamentale de media cosemnatare, condamnă ferm și fără echivoc comportamentul intimidant și degradant manifestat de deputatul PSRM Igor Dodon în raport cu mai multe jurnaliste care își exercitau misiunea profesională de informare a publicului privind derularea dosarului penal denumit generic „Kuliok”, în care politicianul este inculpat. Venit la… The post Condamnăm comportamentul intimidant și degradant al lui Igor Dodon, manifestat în raport cu mai multe jurnaliste first appeared on ЦНЖ.
18 februarie 2026
13:20
Condamnăm comportamentul intimidant și degradant al lui Igor Dodon, manifestat în raport cu mai multe jurnaliste # Centrul pentru Jurnalism Independent
13 februarie 2026
09:40
Ce protecție oferă jurnaliștilor noile prevederi din legislație, aplicabile din 14 februarie? # Centrul pentru Jurnalism Independent
Începând de mâine, 14 februarie, jurnaliștii din Republica Moldova vor beneficia de un cadru legal consolidat împotriva intimidării, violenței, presiunilor și ingerințelor în activitatea lor profesională. Modificările operate la Codul penal și Codul contravențional introduc sancțiuni dure pentru faptele prejudiciabile îndreptate împotriva mass-mediei. Noile prevederi nu aduc doar ajustări tehnice. Ele conturează un mesaj explicit… The post Ce protecție oferă jurnaliștilor noile prevederi din legislație, aplicabile din 14 februarie? first appeared on CJI.
10 februarie 2026
12:40
„Educație media pentru ONG-uri”: platformă pentru conlucrare și dezvoltarea gândirii critice în comunități # Centrul pentru Jurnalism Independent
Diferiți ca vârstă, domeniu de formare și experiență în sectorul asociativ, dar uniți de interese și preocupări comune privind provocările și vulnerabilitățile spațiului informațional, 25 de reprezentanți ai societății civile au participat, în perioada 5 – 6 februarie, la un program de instruire axat pe educația media, organizat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Potrivit Inei Grejdeanu, directoare de dezvoltare strategică a CJI, instruirea a fost destinată organizațiilor neguvername...
9 februarie 2026
13:20
Incluziune și gândire critică. Cadre didactice au învățat cum să facă accesibilă educația media pentru elevii cu CES # Centrul pentru Jurnalism Independent
20 de profesoare, care au în clase elevi și eleve cu cerințe educaționale speciale (CES) la treapta primară și gimnazială, au învățat modalități de integrare a conceptelor de educație media în activitățile didactice incluzive. Programul de formare a avut loc la Chișinău în perioada 6-8 februarie 2026, iar în calitate de formatoare au fost Loretta Handrabura și Natalia Grîu. În debutul instruirii, Mariana Tabuncic, manageră de program CJI, a făcut o retrospectivă a activităților CJI în domeniul...
5 februarie 2026
23:50
Amplificarea discursului cu potențial de dezinformare în comentariile de pe YouTube # Centrul pentru Jurnalism Independent
Amplificarea discursului cu potențial de dezinformare în comentariile de pe YouTube...
2 februarie 2026
09:30
Ultima lună de iarnă se anunță una dinamică și plină de evenimente la Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Am pregătit o serie de activități interesante și vom continua, totodată, să dezvoltăm rubricile permanente, abordând subiecte relevante de interes public. Rămâneți alături de noi! Reprezentanții ONG-urilor care activează în domeniul drepturilor omului și reprezintă grupurile vulnerabile… The post Agenda CJI pentru luna februarie 2026 first appeared on CJI.
