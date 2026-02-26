Membrii Biroului Executiv al Federației Sindicatelor din Comunicații din Moldova s-au reunit în ședință ordinară

15:10

Comisia națională pentru consultări și negocieri colective (CNCNC) a desfășurat astăzi, 26 ianuarie, prima ședință din acest an, în cadrul căreia au fost conturate principalele direcții ale dialogului social tripartit. Partenerii sociali au examinat și aprobat planul de activitate al comisiei pentru anul curent, au discutat despre majorarea salariului minim pe țară și despre consolidarea […]