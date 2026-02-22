Cum îți distrugi mușchii fără să știi prin aceste obiceiuri cotidiene

13:20

Astăzi, 19 februarie, se împlinesc doi ani de la tragicul accident de la Boldurești, în care Mihai Beșliu, în vârstă de 14 ani, și-a pierdut viața, după ce ar fi fost lovit de mașina condusă de fostul primar al localității, Nicanor Ciochină. În această zi dureroasă, mama copilului a publicat un mesaj sfâșietor pe rețelele […] Articolul „Inima mea e la 2 metri sub pământ” Se împlinesc doi ani de la accidentul în care Mihai Beșliu ar fi fost ucis de Nicanor Ciochină apare prima dată în ea.md.