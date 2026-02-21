Minerale vitale pe care majoritatea femeilor le ignoră
EA.md, 21 februarie 2026 11:10
Mineralele joacă un rol esențial în buna funcționare a organismului, susținând metabolismul, sănătatea oaselor, funcția musculară și echilibrul hormonal. Studiile arată că multe femei nu ating aportul optim pentru anumite minerale, chiar dacă dieta lor pare variată, ceea ce poate conduce la oboseală, dezechilibre hormonale și probleme de sănătate pe termen lung. Magneziul este implicat […] Articolul Minerale vitale pe care majoritatea femeilor le ignoră apare prima dată în ea.md.
• • •
Acum 30 minute
11:10
Arderea grăsimii abdominale nu depinde doar de diete drastice sau restricții severe, ci de obiceiuri sănătoase și strategii susținute de cercetări nutriționale și fiziologice. Studiile arată că reducerea excesului de grăsime viscerală are beneficii semnificative asupra sănătății, inclusiv scăderea riscului de boli cardiovasculare, diabet și inflamație cronică. Un factor esențial este activitatea fizică regulată, cu […] Articolul Cum să arzi grăsimea abdominală fără dietă drastică apare prima dată în ea.md.
11:10
11:10
Digestia eficientă este esențială pentru sănătatea generală, iar studiile arată că obiceiurile zilnice influențează direct modul în care organismul procesează alimentele și absoarbe nutrienții. Multe persoane se confruntă cu balonare, disconfort abdominal sau constipație fără să realizeze că vinovate sunt anumite greșeli comune, adesea ignorate în rutina zilnică. O primă greșeală este consumul rapid al […] Articolul Cum să eviți aceste 5 greșeli care îți distrug digestia apare prima dată în ea.md.
Acum o oră
10:50
Procesul de îmbătrânire cutanată este influențat de o combinație de factori genetici și, într-o proporție mult mai mare, de factori externi ce țin de stilul de viață, fenomen cunoscut sub numele de expozom. Deși industria cosmetică promovează intens soluții topice costisitoare, dovezile științifice din domeniul dermatologiei sugerează că integritatea colagenului și a elastinei depinde în […] Articolul Cum să previi ridurile fără creme scumpe apare prima dată în ea.md.
10:50
Sănătatea părului este adesea privită prin prisma produselor cosmetice de suprafață, însă biologia firului de păr este mult mai complexă și strâns legată de procesele interne ale organismului și de micro-gesturile cotidiene. Dincolo de strălucirea oferită de serumuri, un păr rezistent și dens se bazează pe o structură proteică bine întreținută și pe un scalp […] Articolul Secretele părului sănătos pe care nimeni nu ți le spune apare prima dată în ea.md.
10:50
În contextul împlinirii a patru ani de la invazia pe scară largă a Federației Ruse împotriva Ucrainei, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în parteneriat cu Asociația Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”, organizează Masa rotundă „UCRAINA: patru ani de rezistență împotriva invadatorilor ruși”. Masa rotundă își propune să ofere un cadru de reflecție și dialog […] Articolul Masa rotundă „UCRAINA: patru ani de rezistență împotriva invadatorilor ruși” apare prima dată în ea.md.
Acum 4 ore
09:00
Starea de spirit este un proces neurochimic dinamic pe care îl putem influența prin intervenții directe asupra fiziologiei și sistemului cognitiv. Neuroștiința modernă confirmă legătura bidirecțională între corp și minte, demonstrând capacitatea noastră de a recalibra compoziția hormonală a creierului prin gesturi simple și schimbări de perspectivă. Aceste tehnici susțin sistemul nervos în menținerea unui […] Articolul Trucuri psihologice care îți schimbă dispoziția instant apare prima dată în ea.md.
09:00
Problemele de postură și durerile lombare sau cervicale au încetat de mult să fie o afecțiune a vârstei a treia, devenind o provocare constantă pentru femeia modernă. Orele petrecute în fața monitorului, utilizarea prelungită a telefonului mobil și sedentarismul contribuie la ceea ce specialiștii numesc sindromul de decondiționare musculară. Menținerea unei coloane sănătoase nu este […] Articolul 11 pași simpli pentru un spate fără dureri și o postură de invidiat apare prima dată în ea.md.
Acum 24 ore
15:00
„Au aruncat-o și i-a rupt coloana” – O fată de 17 ani în comă după o petrecere între amici, la Bucovăț # EA.md
O petrecere între prieteni s-a transformat într-un coșmar. Alina, o adolescentă de 17 ani din Bucovăț, a ajuns la spital cu un traumatism grav la coloană, după un incident petrecut în noaptea de 13 spre 14 februarie. Ce s-a întâmplat în acea noapte la petrecerea din Bucovăț? Ce spun prietenii care au fost alături de […] Articolul „Au aruncat-o și i-a rupt coloana” – O fată de 17 ani în comă după o petrecere între amici, la Bucovăț apare prima dată în ea.md.
14:20
Facturi care ard buzunarele: „7.000 de lei pe lună la un salariu de 16.000” Deputații îl confruntă pe Junghietu: Cum supraviețuiesc pensionarii cu venituri mult mai mici? # EA.md
Facturile mari la curent, energie termică și gaze au ajuns să-i lovească și pe deputați. Declarațiile au fost făcute chiar în ședința Parlamentului, unde opoziția a înaintat o moțiune pe politicile Ministerului Energiei, iar ministrul Dorin Junghietu a răspuns la întrebări, scrie UNIMEDIA. „Avem un salariu de 16 mii de lei, dar când vine o […] Articolul Facturi care ard buzunarele: „7.000 de lei pe lună la un salariu de 16.000” Deputații îl confruntă pe Junghietu: Cum supraviețuiesc pensionarii cu venituri mult mai mici? apare prima dată în ea.md.
14:10
„Aș putea 500 € pe lună” Explozie pe Instagram: „Anonymous” publică presupuse conversații cu Daniela Cotețchi, în care aceasta i-ar fi cerut „protecție” digitală # EA.md
Scandalul care zguduie comunitatea creatorilor de conținut din Republica Moldova capătă o nouă turnură. După ce Daniela Costețchi a declarat că a fost amenințată și șantajată pentru a nu-și pierde pagina de Instagram, contul „Anonymous”, presupus a fi în spatele acestor acțiuni, a publicat conversații care spun o altă poveste. Potrivit mesajelor făcute publice, bloggerița […] Articolul „Aș putea 500 € pe lună” Explozie pe Instagram: „Anonymous” publică presupuse conversații cu Daniela Cotețchi, în care aceasta i-ar fi cerut „protecție” digitală apare prima dată în ea.md.
14:00
Final de capitol în viața Nataliei Morari Jurnalista a anunțat despărțirea de Veaceslav Platon # EA.md
Jurnalista Natalia Morari a anunțat că s-a despărțit de Veaceslav Platon, tatăl copilului său, Rem. Relația lor, ținută mult timp departe de ochii publicului, a fost intens discutată în ultimii ani, mai ales pe fondul controverselor care l-au urmărit pe omul de afaceri. Acum, povestea de iubire ajunge la final — dar ecoul ei rămâne, […] Articolul Final de capitol în viața Nataliei Morari Jurnalista a anunțat despărțirea de Veaceslav Platon apare prima dată în ea.md.
Ieri
07:40
„Putea să plece elegant, dar a ratat momentul” Dodon: „Nu cred că Maia Sandu vrea al treilea mandat, dar anturajul ei – cu siguranță da” # EA.md
Fostul președinte Igor Dodon susține că Maia Sandu nu își dorește un al treilea mandat, afirmând că „a pierdut momentul” de a părăsi funcția. „Cred că anturajul ei vrea să rămână în politică, dar Maia Sandu s-a săturat de moldovenii ăștia săraci”, a declarat Dodon la UNInterviu de la UNIMEDIA. „Maia Sandu putea să plece […] Articolul „Putea să plece elegant, dar a ratat momentul” Dodon: „Nu cred că Maia Sandu vrea al treilea mandat, dar anturajul ei – cu siguranță da” apare prima dată în ea.md.
07:30
Liderul PSRM, Igor Dodon, afirmă că fostul premier Dorin Recean nu a ieșit neoficial din politică. „El ce, s-a dus undeva? Oricum controlează totul: Poliția, Vama și justiția”, a declarat Dodon în emisiunea UNInterviu de la unimedia. Întrebat dacă revină la primăvară Dorin Recean în Guvern, Igor Dodon a întrebat: „Dar el ce, a plecat […] Articolul Revine Recean la Guvern? Dodon ridică sprânceana: „Dar el ce, a plecat?” apare prima dată în ea.md.
07:30
Marian critică eliminarea TVA la gaz „Această măsură favorizează pe cei bogați, nu pe cei vulnerabili” # EA.md
Președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, a criticat planul de eliminare a TVA de 8% la gaz, afirmând că această măsură avantajează mai mult persoanele înstărite decât gospodăriile vulnerabile. Potrivit deputatului, doar aproximativ 25% din populația Republicii Moldova se încălzește cu gaze naturale, iar logica este simplă: cu cât consumi […] Articolul Marian critică eliminarea TVA la gaz „Această măsură favorizează pe cei bogați, nu pe cei vulnerabili” apare prima dată în ea.md.
07:30
Mama soldatului împușcat cere răspunsuri „El a făcut asta singur sau a fost ajutat de cineva?” # EA.md
Mama unui soldat de 24 de ani, care, conform informațiilor preliminare, s-ar fi împușcat în timpul serviciului, spune că nimic nu prevestea tragedia. Cu doar câteva zile înainte, fiul ei fusese acasă. „Nu știu care este cauza, parcă totul bine, în familie totul bine, nu știu ce putea să se întâmple la dânsul ca […] Articolul Mama soldatului împușcat cere răspunsuri „El a făcut asta singur sau a fost ajutat de cineva?” apare prima dată în ea.md.
07:30
Apele Nistrului cresc rapid! Fluxul de apă din Carpați în zona moldovenească a râului s-a dublat din cauza vremii mai calde și a precipitațiilor abundente. Inundația de primăvară în Moldova va fi mult mai abundentă decât în anii precedenți, dar cât de mult va depinde de hidroenergia Ucrainei, relatează logos-press.md. De câteva zile, afluxul […] Articolul Atenție, Moldova! Meteorologii avertizează: primăvara aceasta ar putea aduce inundații apare prima dată în ea.md.
07:30
Moldovagaz amenință cu procese! Datoria gospodăriilor pentru gaz a ajuns la 51,8 milioane de lei # EA.md
Șeful Vadim Ceban de la Moldovagaz a declarat că datoria consumatorilor casnici pentru gazele naturale a ajuns la 51,8 milioane de lei. „SA „Moldovagaz” informează că, în temeiul Hotărârii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nr. 479 din 04 august 2025, prin care începând cu data de 01 septembrie 2025 companiei i-a fost […] Articolul Moldovagaz amenință cu procese! Datoria gospodăriilor pentru gaz a ajuns la 51,8 milioane de lei apare prima dată în ea.md.
07:30
O femeie de 44 de ani a fost condamnată la șase ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a fost găsită vinovată de violență în familie soldată cu vătămare corporală gravă. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 25 februarie 2023, transmite realitatea.md. Inculpata, în timp ce se afla […] Articolul O femeie, condamnată la închisoare după ce și-a înjunghiat concubinul apare prima dată în ea.md.
07:30
Șase vieți curmate pe șosea! Patru ani de luptă pentru dreptate după un accident rutier devastator # EA.md
Șase tineri și-au pierdut viața, iar trei copii au rămas orfani, doi dintre ei fiind sugari. Familiile victimelor acuză că, după accident, mii de euro și lei ar fi fost sustrase de la persoanele decedate. De patru ani, bunicii cresc nepoții și așteaptă dreptate. Între timp, inculpatul a fugit din țară și este dat în […] Articolul Șase vieți curmate pe șosea! Patru ani de luptă pentru dreptate după un accident rutier devastator apare prima dată în ea.md.
07:30
Drumuri din deșeuri? Resturile din construcții ar putea fi colectate separat, reciclate și apoi reutilizate la reabilitarea drumurilor # EA.md
Drumuri mai bune din moloz reciclat? Deșeurile din construcții și demolări ar putea fi colectate separat, sortate și reciclate, iar materialele conforme standardelor să fie reutilizate inclusiv la construcția și reabilitarea drumurilor, anunță Ministerul Mediului. Proiectul de Regulament, aflat în elaborare, a fost pus în dezbatere publică pe 18 februarie, cu participarea experților străini și […] Articolul Drumuri din deșeuri? Resturile din construcții ar putea fi colectate separat, reciclate și apoi reutilizate la reabilitarea drumurilor apare prima dată în ea.md.
07:30
Mașina stricată din cauza drumurilor proaste? Poți cere despăgubiri: ce spune legea și ce precedente există în instanță # EA.md
Gropile fac ravagii pe drumuri! Tot mai mulți șoferi din R. Moldova reclamă că mașinile le-au fost avariate din cauza infrastructurii rutiere degradate. Ziarul de Gardă a discutat cu avocați și reprezentanți ai statului pentru a explica ce pași trebuie urmați dacă vrei despăgubiri pentru daunele provocate de drumurile proaste. De cealaltă parte, Administrația Națională […] Articolul Mașina stricată din cauza drumurilor proaste? Poți cere despăgubiri: ce spune legea și ce precedente există în instanță apare prima dată în ea.md.
07:30
„Call center” de droguri, destructurat la Chișinău! Operatorii erau instruiți să distribuie narcotice prin Telegram și erau plătiți cu 200 de euro pe săptămână # EA.md
O rețea de trafic de droguri, activă în Republica Moldova, Uniunea Europeană și țările CSI, a fost destructurată după două luni de investigații. Gruparea racola și instruia persoane pentru transportul și depozitarea narcoticelor, iar operațiunea a fost realizată de ofițerii Direcției Antidrog a INI, împreună cu procurorii din Chișinău. „În cadrul investigațiilor, desfășurate timp […] Articolul „Call center” de droguri, destructurat la Chișinău! Operatorii erau instruiți să distribuie narcotice prin Telegram și erau plătiți cu 200 de euro pe săptămână apare prima dată în ea.md.
07:20
Opoziția atacă cu moțiune, iar Ion Chicu lansează acuzații dure: „Opt militari au murit tragic în mandatul ministrului Anatolie Nosatîi” # EA.md
După Agricultură și Energie, opoziția lovește și la Apărare. Se cere demisia ministrului Anatol Nosatîi, pe al cărui mandat s-au înregistrat 8 decese în Armata Națională și zeci de cazuri de maltratare, documentate de Avocatul Poporului. Moțiunea a fost înregistrată și urmează să fie dezbătută la una dintre ședințele viitoare ale Parlamentul Republicii Moldova, scrie […] Articolul Opoziția atacă cu moțiune, iar Ion Chicu lansează acuzații dure: „Opt militari au murit tragic în mandatul ministrului Anatolie Nosatîi” apare prima dată în ea.md.
07:20
„A trecut prin trei operații complicate” Mama fetei lovite de un Mercedes, la Strășeni, rupe tăcerea și face primele dezvăluiri despre seara accidentului # EA.md
La mii de kilometri depărtare, Valeria Dupceac își încheia ziua de muncă, fără să știe că în câteva minute viața ei va fi dată peste cap. Un apel i-a spus că fiica sa, Delia, de doar 12 ani, a fost grav rănită într-un accident la Strășeni, iar băiatul care o însoțea a murit, scrie Unimedia. […] Articolul „A trecut prin trei operații complicate” Mama fetei lovite de un Mercedes, la Strășeni, rupe tăcerea și face primele dezvăluiri despre seara accidentului apare prima dată în ea.md.
07:20
Fostul lider PSRM și ex-șef de stat, Igor Dodon, a dezvăluit sumele uriașe de la facturile la gaz și electricitate pentru lunile decembrie și ianuarie. „Este enorm, aproape jumătate din salariul de deputat. Nici nu vreau să-mi imaginez cum fac față oamenii cu 6.000–7.000 de lei”, a spus Dodon la emisiunea UNInterviu de la UNIMEDIA. […] Articolul „Jumătate din salariul de deputat” Igor Dodon, surprins cu facturi uriașe la gaz și curent apare prima dată în ea.md.
07:20
Rusia cere probe țărilor care o acuză că l-ar fi ucis pe Alexei Navalnîi cu o toxină de broască # EA.md
Rusia le-a cerut miercuri ţărilor europene care o acuză că l-a ucis pe activistul opozant rus Alexei Navalnîi otrăvindu-l cu o toxină extrasă din pielea unei broaşte sud-americane să furnizeze date concrete pentru a-şi susţine acuzaţia, transmite Reuters, citată de protv.ro. Cinci ţări europene, şi anume Regatul Unit, Franţa, Germania, Olanda şi Suedia, au afirmat […] Articolul Rusia cere probe țărilor care o acuză că l-ar fi ucis pe Alexei Navalnîi cu o toxină de broască apare prima dată în ea.md.
19 februarie 2026
15:10
Teatrul Fără Nume prezintă premiera „Cartierul Îndepărtat”, un spectacol inspirat din celebra manga japoneză semnată de Jiro Taniguchi, în regia lui Dorian Rossel. Data: 28 februarie – 1 martie, 2026 Ora: 18:00 Locaţie: Teatrul Fără Nume, str. Sfatul Ţării 18 Gen: Dramă 12+ Spectacolul „Cartierul Îndepărtat”, montat în scena TFN de către regizorul elveţian Dorian […] Articolul Premieră la Teatrul Fără Nume – un spectacol-manifest despre timp, memorie și a doua șansă apare prima dată în ea.md.
13:30
Cernăuțeanu despre șantajul care vizează familia Beregoi: „Publicul va afla adevărul, inevitabil” # EA.md
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, rupe tăcerea în cazul șantajului semnalat de bloggerița Daniela Costețchi, în care ar fi implicată și familia interpretei Iuliana Beregoi. „Sunt două aspecte esențiale: dacă cineva este nevinovat, să-și demonstreze nevinovăția; dacă instituțiile de drept au probe și suspiciuni rezonabile, să dovedească acest lucru”, a spus Cernăuțeanu la emisiunea Rezoomat. […] Articolul Cernăuțeanu despre șantajul care vizează familia Beregoi: „Publicul va afla adevărul, inevitabil” apare prima dată în ea.md.
13:20
„Inima mea e la 2 metri sub pământ” Se împlinesc doi ani de la accidentul în care Mihai Beșliu ar fi fost ucis de Nicanor Ciochină # EA.md
Astăzi, 19 februarie, se împlinesc doi ani de la tragicul accident de la Boldurești, în care Mihai Beșliu, în vârstă de 14 ani, și-a pierdut viața, după ce ar fi fost lovit de mașina condusă de fostul primar al localității, Nicanor Ciochină. În această zi dureroasă, mama copilului a publicat un mesaj sfâșietor pe rețelele […] Articolul „Inima mea e la 2 metri sub pământ” Se împlinesc doi ani de la accidentul în care Mihai Beșliu ar fi fost ucis de Nicanor Ciochină apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
Fostul director al Spitalului din Bălți, Gheorghe Brînza, trimis în judecată pentru corupere pasivă # EA.md
Fostul director al Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, a fost trimis în judecată. Dosarul său, înregistrat la Judecătoria Bălți, va fi examinat în primă instanță. Procurorii îl acuză de corupere pasivă. Dacă va fi găsit vinovat, Brînza riscă între 3 și 7 ani de închisoare, amendă și interdicția de a ocupa funcții publice. Potrivit NordNews, […] Articolul Fostul director al Spitalului din Bălți, Gheorghe Brînza, trimis în judecată pentru corupere pasivă apare prima dată în ea.md.
07:20
Președinta Maia Sandu a câștigat 67.190 de lei de la Ilan Șor, ca despăgubire pentru prejudiciu moral, după declarațiile defăimătoare făcute în 2018 pe rețelele sociale. Suma este indicată în declarația de avere și interese personale pentru anul 2025, depusă recent, unde șefa statului menționează că banii au fost încasați prin intermediul unui executor […] Articolul Procesul Maia Sandu vs Ilan Șor: președintele încasează peste 67.000 de lei apare prima dată în ea.md.
07:20
Vladimir Andronic din Glodeni riscă să rămână fără gaz în plină iarnă, deși a primit ajutor de la stat. Bărbatul spune că sprijinul nu a acoperit toate facturile, iar restanțele îl pot lăsa fără încălzire. „Ajutorul a venit, dar facturile au rămas”, afirmă Vladimir Andronic. Potrivit acestuia, suma primită sub formă de compensație nu […] Articolul Glodeni: Un tată amenințat cu deconectarea de la gaz din cauza restanțelor apare prima dată în ea.md.
07:20
Începând cu 1 ianuarie 2026, angajații din sectorul privat pot primi tichete de vacanță, cu compensarea cheltuielilor de până la 50% din salariul mediu lunar. Suma de până la 8.700 de lei va fi neimpozabilă pentru angajator și angajat, conform regulamentului aprobat de Guvern. „Astfel, vrem să încurajăm oamenii să petreacă cât mai multe […] Articolul Concedii mai accesibile: Guvernul stabilește regulile tichetelor de vacanță apare prima dată în ea.md.
07:20
Tinerii care nu și-au obținut actele de identitate până la 18 ani ar putea beneficia de un moratoriu la legea cetățeniei. Proiectul depus de Partidul Acțiune și Solidaritate prevede că procedura de recunoaștere a cetățeniei nu se va aplica până la 1 ianuarie 2028 pentru cei născuți după 27 august 1991, scrie zdg.md „Pentru persoanele […] Articolul Legea cetățeniei ar putea avea moratoriu pentru minorii care nu și-au perfectat actele apare prima dată în ea.md.
07:20
Marina Tauber, după ce s-a aflat că ar avea peste 500.000 $ în Rusia: „Mulțumesc pentru publicitate” # EA.md
Fosta deputată Marina Tauber, condamnată la șapte ani pentru finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, a reacționat după ce RISE Moldova a dezvăluit că ar deține peste 500.000 $ la banca de stat rusă PSB, sancționată internațional și controlată de Vladimir Putin. Tauber a scris că s-a „gândit mult dacă merită să reacționez la o […] Articolul Marina Tauber, după ce s-a aflat că ar avea peste 500.000 $ în Rusia: „Mulțumesc pentru publicitate” apare prima dată în ea.md.
07:10
Schimbare majoră pentru românii și moldovenii cu cetățenie română care vizitează Regatul Unit, de la 25 februarie 2026. Pașaportul simplu nu mai este suficient pentru a trece granița britanică. Toți cetățenii români care călătoresc în scop turistic sau de afaceri vor trebui să obțină în prealabil o autorizație electronică de călătorie (ETA), informează Libertatea. Autorizația […] Articolul Călătorești în UK? Moldovenii cu pașaport românesc vor avea nevoie de ETA apare prima dată în ea.md.
07:10
Horror la Telenești: bărbat legat cu sârmă și târât cu căruța, doi tineri ajung în fața instanței # EA.md
Doi tineri din Telenești, dintre care unul minor, acuzați de uciderea cu o cruzime extremă a unui bărbat, au fost trimiși în judecată. Conform datelor disponibile, inculpatul major riscă până la 25 de ani de închisoare sau detențiune pe viață, iar minorul poate fi condamnat la o pedeapsă de până la 12 ani de închisoare. […] Articolul Horror la Telenești: bărbat legat cu sârmă și târât cu căruța, doi tineri ajung în fața instanței apare prima dată în ea.md.
07:10
Locuitorii satului Floreni, raionul Anenii Noi, sunt avertizați despre persoane necunoscute care merg din ușă în ușă, pretinzând că sunt angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Autoritățile locale precizează că este vorba despre o escrocherie și îi îndeamnă pe cetățeni să nu ofere informații personale și să sesizeze imediat poliția. „Stimați cetățeni, fiți conștienți de […] Articolul Atenție, Floreni! Escroci se dau drept angajați MAI și intră în case apare prima dată în ea.md.
07:10
Scandal pe un caz sensibil: Costiuc și poliția, versiuni opuse despre presupusa intoxicație cu droguri # EA.md
Apar informații contradictorii în cazul elevei de clasa a VII-a din Ștefan Vodă, internată în stare gravă la spital după ce ar fi consumat droguri. Deputatul Vasile Costiuc, din partea Partidul Democrația Acasă, susține că în extrasul medical ar fi fost indicată intoxicația cu substanțe narcotice și că minora a fost internată în reanimare. De […] Articolul Scandal pe un caz sensibil: Costiuc și poliția, versiuni opuse despre presupusa intoxicație cu droguri apare prima dată în ea.md.
07:10
Directoarea Spitalului Raional din Nisporeni și-a dat demisia în urma scandalului legat de condițiile insalubre din secția de pediatrie, dar susține că nu își recunoaște vina. Mama unuia dintre pacienții spitalului a publicat pe rețelele sociale fotografii din care reiese că salonul se afla într-o stare insalubră: baia era defectă, saltelele murdare, iar pe […] Articolul Scandal la spitalul din Nisporeni: reacția șefei instituției apare prima dată în ea.md.
07:10
Guvernul încasează anual aproximativ 4.000 de lei de la fiecare șofer pentru drumuri, dar doar jumătate ajunge efectiv în fondul rutier, restul fiind redirecționat către alte cheltuieli bugetare. Practica se menține încă din 2015, a declarat economistul Veaceslav Ioniță într-un interviu din cadrul emisiunii „Contrasens”, relatează bani.md. Potrivit expertului, situația echivalează, în esență, cu […] Articolul Ioniță acuză: șoferii plătesc, Guvernul „mănâncă” jumătate din încasări apare prima dată în ea.md.
07:10
Ministerul Agriculturii a pus în avizare un proiect de lege împotriva practicilor comerciale neloiale, care ar putea schimba modul de stabilire a prețurilor la produsele alimentare. Potrivit ministrei Agriculturii, scopul nu este controlul direct al prețurilor, ci prevenirea abuzurilor dintre furnizori și marile rețele comerciale, transmite moldova1.md. „Nu intervenim în stabilirea prețurilor, dar vrem […] Articolul Se pregătesc schimbări în magazine: statul vrea să reglementeze prețurile la raft apare prima dată în ea.md.
18 februarie 2026
20:20
Iese la iveală adevărul șocant! Iubitul Anei Beregoi este cel care a adus sicriul la casa Danielei Costețchi # EA.md
Noi dezvăluiri în cazul Danielei Costețchi. Bloggerița șantajată și amenințată cu sicriu și cruce spune că obiectele macabre au fost aduse la casa tatălui ei de iubitul Anei Beregoi, un tânăr pe nume Islam. Potrivit Danielei, acesta ar fi fost plătit pentru gest și ar fi depus deja mărturii în fața poliției. Ana Beregoi nu […] Articolul Iese la iveală adevărul șocant! Iubitul Anei Beregoi este cel care a adus sicriul la casa Danielei Costețchi apare prima dată în ea.md.
13:20
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că așteaptă decizia Agenția Națională pentru Reglementare în Energeticăprivind tarifele la energia electrică. Potrivit acestuia, nu există temei pentru o ajustare semnificativă, deși în decembrie și ianuarie energia electrică a fost achiziționată la un preț un pic mai mare decât cel inclus în tariful în vigoare, informează realitatea.md. […] Articolul Scumpiri la electricitate? Junghietu spune că majorarea va fi mică apare prima dată în ea.md.
07:20
Ministerul Muncii și Protecției Sociale împreună cu Casa Națională de Asigurări Sociale vor acorda mii de bilete gratuite pentru tratament balneosanatorial. O parte dintre ele este destinată veteranilor, persoanelor cu dizabilități cauzate de război, pensionarilor și persoanelor cu dizabilități severe sau accentuate care nu sunt angajate în câmpul muncii. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, […] Articolul Bilete gratuite la sanatoriu în 2026: Câte vor fi disponibile și cine poate să le solicite apare prima dată în ea.md.
07:10
Tofilat avertizează: „La iarna viitoare, s-ar putea să nu avem suficientă energie electrică” # EA.md
Situația energetică devine critică: Expertul Oleg Tofilat avertizează că problema nu e doar majorarea tarifelor, ci și scăderea cantităților disponibile de energie electrică în regiune. Potrivit acestuia, principala provocare în prezent nu este atât prețul energiei sau lipsa compensațiilor, cât deficitul fizic de energie electrică, scrie jurnal.md. „În situația actuală, cea mai mare problemă […] Articolul Tofilat avertizează: „La iarna viitoare, s-ar putea să nu avem suficientă energie electrică” apare prima dată în ea.md.
07:10
Incident grav în Italia: Duminică, 15 februarie, echipajele de ambulanță au găsit pe o stradă din Bologna un tânăr de 25 de ani, originar din Republica Moldova, care sângera abundent. Medicii au constatat că victima avea cel puțin patru plăgi prin înjunghiere la nivelul feței, flancului și brațelor, după care a fost transportată de urgență […] Articolul Șoc în Italia: un cetățean moldovean, găsit pe stradă cu fața tăiată apare prima dată în ea.md.
07:10
Atenție, consumatori: Energia electrică s-ar putea scumpi din nou! Premier Energy și FEE Nord au cerut majorarea tarifelor cu 7%, respectiv 8%. În prezent, clienții Premier Energy achită 3 lei 59 bani/kWh, iar locuitorii din nord deserviți de FEE Nord — 4 lei. Dacă solicitările vor fi aprobate, consumatorii din centru și sud vor […] Articolul Slusari: Tarifele la curent trebuie să scadă, nu să crească! apare prima dată în ea.md.
07:10
Majorări salariale pentru polițiști: Începând cu ianuarie, ofițerii de urmărire penală și investigații primesc un spor de 10%, iar pe parcursul anului 2026 vor urma ajustări treptate pentru întreg sistemul polițienesc. Acest lucru a fost declarat de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în conformitate cu noua lege a salarizării, transmite moldova1.md. „Eu […] Articolul Vești bune pentru polițiști: Salariile din sistem vor fi majorate treptat în 2026 apare prima dată în ea.md.
