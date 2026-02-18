(video) Denis Șova: Guvernarea îndeamnă la economisirea energiei. Dar unde să mai economisim? Cetățenii deja economisesc la tot, inclusiv la mâncare

