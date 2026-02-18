Lupta cu fumatul: scanere de vape-uri în școli, reguli noi pentru pliculețele cu nicotină și sancțiuni penale pentru comercializarea către minori
Realitatea.md, 18 februarie 2026 09:40
Statele europene amplifică măsurile împotriva fumatului, în special pentru a preveni consumul de tutun în rândul minorilor. În Grecia, de exemplu, vânzarea produselor de tutun către minori va avea consecințe penale, iar în Lituania unele școli introduc detectoare pentru a depista țigările electronice. De asemenea, mai multe state au introdus reglementări pentru pliculețe de nicotină, […] Articolul Lupta cu fumatul: scanere de vape-uri în școli, reguli noi pentru pliculețele cu nicotină și sancțiuni penale pentru comercializarea către minori apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
10:00
FOTO Capital moldovenesc, oportunități europene: noua ofertă bancară pentru finanțare în București # Realitatea.md
Noua ofertă bancară de finanțare pentru achiziții imobiliare în București reprezintă o oportunitate strategică pentru investitorii din Republica Moldova. Aceasta permite accesul la proprietăți rezidențiale în capitala României prin credite acordate de bănci din Chișinău, cu perioade de finanțare de până la 30 de ani. Soluția propusă susține un proces de achiziție bine structurat, eficient […] Articolul FOTO Capital moldovenesc, oportunități europene: noua ofertă bancară pentru finanțare în București apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 15 minute
09:50
Iarna în Chișinău: Serviciile municipale intervin cu material antiderapant pentru a preveni ghețușul # Realitatea.md
La această oră, pe străzile Capitalei se circulă în condiții de iarnă, iar serviciile municipale sunt în teren și acționează la presărarea materialului antiderapant, în vederea prevenirii formării ghețușului și a fluidizării traficului. „În contextul avertizării de cod galben și portocaliu de ninsori abundente, viscol și vânt puternic, autoritățile municipale fac apel către populație să […] Articolul Iarna în Chișinău: Serviciile municipale intervin cu material antiderapant pentru a preveni ghețușul apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Ministerul Energiei reorganizează Moldelectrica. Întreprinderea va avea Consiliu de administrație și va deveni SA # Realitatea.md
Întreprinderea Moldelectrica va fi reorganizată. Instituția urmează să aibă un Consiliu de administrație după finalizarea tuturor formalităților și va deveni societate pe acțiuni. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a semnat un ordin privind aprobarea Planului de reorganizare a întreprinderii pe 13 februarie curent. Documentul prevede toate procedurile juridice și contabile necesare, transmiterea tuturor activelor și transferul […] Articolul Ministerul Energiei reorganizează Moldelectrica. Întreprinderea va avea Consiliu de administrație și va deveni SA apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
09:40
Lupta cu fumatul: scanere de vape-uri în școli, reguli noi pentru pliculețele cu nicotină și sancțiuni penale pentru comercializarea către minori # Realitatea.md
Statele europene amplifică măsurile împotriva fumatului, în special pentru a preveni consumul de tutun în rândul minorilor. În Grecia, de exemplu, vânzarea produselor de tutun către minori va avea consecințe penale, iar în Lituania unele școli introduc detectoare pentru a depista țigările electronice. De asemenea, mai multe state au introdus reglementări pentru pliculețe de nicotină, […] Articolul Lupta cu fumatul: scanere de vape-uri în școli, reguli noi pentru pliculețele cu nicotină și sancțiuni penale pentru comercializarea către minori apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Circulația camioanelor, restricționată temporar: Pe ce sectoare de drum este aplică măsura # Realitatea.md
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, la această oră, circulația camioanelor a fost restricționată temporar de autorități, pentru a preveni blocajele în trafic și apariția situațiilor de risc. Potrivit Poliției de Frontieră, este restricționată deplasarea camioanelor pe următoarele sectoare de drum: Balaban – Giurgiulești și Cahul – Giurgiulești. Totodată, circulația autovehiculelor de mare tonaj este sistată […] Articolul Circulația camioanelor, restricționată temporar: Pe ce sectoare de drum este aplică măsura apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
09:30
Ministra Agriculturii: Nu există riscuri pentru exportul vinurilor moldovenești în Ucraina # Realitatea.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță că, în urma discuțiilor interne, nu au fost identificate riscuri legate de eventuale restricții impuse de Ucraina vinurilor moldovenești. Precizările au fost făcute de ministra agriculturii, Ludmila Catlabuga, în contextul informațiilor apărute în spațiul public după interdicția aplicată de ANSA pentru importul de carne de pasăre din Ucraina, scrie […] Articolul Ministra Agriculturii: Nu există riscuri pentru exportul vinurilor moldovenești în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
VIDEO Doi frați gemeni, cercetați pentru șantaj: Au cerut 9.000 de euro de la un tânăr, după un joc de poker # Realitatea.md
Doi frați din Chișinău sunt cercetați penal de oamenii legii, după ce ar fi cerut 9.000 de euro de la un tânăr de 22 de ani, amenințându-l cu moartea, după ce au jucat împreună poker (joc de noroc interzis în Republica Moldova). Potrivit poliției, cei doi frați gemeni, în vârstă de 29 de ani, ar […] Articolul VIDEO Doi frați gemeni, cercetați pentru șantaj: Au cerut 9.000 de euro de la un tânăr, după un joc de poker apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
09:00
Mai puține zile la școală, aceleași lecții: Elveția testează săptămâna școlară de patru zile # Realitatea.md
Municipalitatea din Belp, un oraș din cantonul Berna, Elveția, va lansa în august 2026 un proiect‑pilot inovator în școlile primare, în care săptămâna de școală va fi redusă la patru zile — de luni până joi — fără a scădea, însă, numărul total de ore de predare. Vineri va fi zi liberă pentru elevi. Proiectul, supranumit […] Articolul Mai puține zile la școală, aceleași lecții: Elveția testează săptămâna școlară de patru zile apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Tarifele la energia electrică ar trebui ajustate periodic, nu o dată pe an, susține expertul Sergiu Tofilat # Realitatea.md
Costul energiei electrice nu ar mai trebui stabilit o singură dată pe an, ci ajustat periodic, în funcție de evoluția pieței bursiere. Declarația a fost făcută pentru IPN de expertul în energetică Sergiu Tofilat, care explică faptul că Republica Moldova importă cea mai mare parte a energiei de pe bursă, unde prețurile se modifică la […] Articolul Tarifele la energia electrică ar trebui ajustate periodic, nu o dată pe an, susține expertul Sergiu Tofilat apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Meteo 18 februarie 2026: Ninsori abundente și viscol în majoritatea regiunilor. Ce temperaturi se așteaptă # Realitatea.md
Meteorologii prognozează pentru astăzi, 18 februarie ninsori abundente și viscol în majoritatea regiunilor, iar pe carosabil există risc de formare a poleiului. Temperaturile maxime din timpul zilei vor urca până la -1°C, în timp ce pe timpul nopții vor coborî până la -10°C. În nord, valorile maxime vor atinge aproximativ -3°C, iar minimele nocturne vor […] Articolul Meteo 18 februarie 2026: Ninsori abundente și viscol în majoritatea regiunilor. Ce temperaturi se așteaptă apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Horoscopul zilei de 18 februarie 2026. Zodia care va pune punct unei relații de lungă durată # Realitatea.md
Este început de sezon pentru zodia Pești, ceea ce aduce un plus de sensibilitate, empatie și visare în viața tuturor. Astăzi este important să fii atentă la ceea ce se întâmplă în jurul tău și să îți onorezi valorile autentice. De asemenea, este un moment potrivit pentru schimbări în stilul de viață. Alege alimente sănătoase, […] Articolul Horoscopul zilei de 18 februarie 2026. Zodia care va pune punct unei relații de lungă durată apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Vladimir Zelenski a afirmat că președintele american Donald Trump exercită asupra sa o presiune pe care o consideră nejustificată, în încercarea de a identifica o soluție pentru războiul dintre Kiev și Moscova, aflat în desfășurare de aproape patru ani. Axios îl citează pe Zelenski spunând că „nu este corect” ca Trump să continue să solicite public Ucrainei, […] Articolul Vladimir Zelenski susține că Donald Trump exercită presiuni nejustificate asupra sa apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Restricții de circulație pe teritoriul Ucrainei. Mai multe puncte de trecere a frontierei cu Moldova, afectate temporar # Realitatea.md
Serviciul Vamal anunță că, potrivit informațiilor primite de la autoritățile din Ucraina, au fost instituite restricții de circulație pentru camioane, mijloace de transport de mare tonaj și vehicule destinate transportului de pasageri pe anumite trasee de pe teritoriul ucrainean. Potrivit actualizării din 18 februarie 2026, ora 08:00, restricția se aplică pe sectorul de drum km […] Articolul Restricții de circulație pe teritoriul Ucrainei. Mai multe puncte de trecere a frontierei cu Moldova, afectate temporar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
08:00
Peste 1 200 de consumatori, deconectați de la energia electrică din cauza condițiilor meteorologice # Realitatea.md
1 233 de deconectări ale energiei electrice au fost înregistrate în urma Codului portocaliu emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru mai multe regiuni ale Republica Moldova. Potrivit informațiilor furnizate de Premier Energy Distribution SA, întreruperile au vizat în special zona Centru–Sud a țării. Printre localitățile afectate se numără parțial satul Alexandru Ioan Cuza și […] Articolul Peste 1 200 de consumatori, deconectați de la energia electrică din cauza condițiilor meteorologice apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
VIDEO Viscol extrem în România: Cod roșu în București și Ilfov, 35 cm de zăpadă, autostrăzi blocate și zboruri anulate # Realitatea.md
Ninsori abundente în București și Ilfov, unde stratul de zăpadă a ajuns la 35 cm, curse aeriene deviate sau anulate. Viscolul afectează 12 județe, inclusiv Capitala, după ce meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de vreme severă, cu ninsoare și vânt puternic. Meteorologii avertizează că fenomenele vor continua în orele următoare. ANM a emis […] Articolul VIDEO Viscol extrem în România: Cod roșu în București și Ilfov, 35 cm de zăpadă, autostrăzi blocate și zboruri anulate apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Șoferii, îndemnați la prudență: Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă # Realitatea.md
În această dimineață, circulația pe rețeaua drumurilor publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Administraţia Națională a Drumurilor informează că, pe parcursul nopții, în unele regiuni ale țării s-au înregistrat ninsori, iar în altele precipitații sub formă de ploaie. În aceste condiții, echipele S.A. „Drumuri” au desfășurat lucrări de deszăpezire, prevenire și combatere a […] Articolul Șoferii, îndemnați la prudență: Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru astăzi, 18 februarie. Euro are valoarea de 19 lei și 48 de bani, cu un ban mai mult decât ieri, iar dolarul american este cotat la 18 lei și 58 de bani, cu doi bani mai puțin. Leul românesc este cotat la […] Articolul Curs valutar 18 februarie 2025: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:00
Mister pe Marte: substanțe chimice organice identificate de Roverul Curiosity sugerează că ar putea fi urme ale vieții # Realitatea.md
Roverul Curiosity al NASA a descoperit pe Marte molecule organice cu lanț lung, alcani, care ar putea fi urme chimice ale vieții străvechi. Cercetătorii susțin că aceste substanțe nu pot fi explicate doar prin procese naturale, sugerând că Marte ar fi putut găzdui forme de viață miliarde de ani în urmă, scrie antena3.ro. La aproape […] Articolul Mister pe Marte: substanțe chimice organice identificate de Roverul Curiosity sugerează că ar putea fi urme ale vieții apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Franța a eliberat petrolierul Grinch suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei contra unei amenzi uriașe # Realitatea.md
Franța a eliberat marți, 17 februarie curent, petrolierul Grinch, suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei, destinată evitării sancțiunilor, după ce proprietarul său a plătit o amendă de câteva milioane de euro, au confirmat oficialii francezi, relatează adevărul.ro. Vasul este reținut de la sfârșitul lunii ianuarie în Golful Fos, în sudul Franței, după […] Articolul Franța a eliberat petrolierul Grinch suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei contra unei amenzi uriașe apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Prima zi de negocieri trilaterale pentru pacea în Ucraina s-a încheiat după șase ore, axându-se pe aspecte practice # Realitatea.md
Prima zi de discuții trilaterale dintre SUA, Ucraina și Rusia de la Geneva s-a încheiat după șase ore. Omul lui Zelenski, negociatorul principal Rustem Umerov, a scris pe X că „discuțiile s-au concentrat pe aspecte practice și pe mecanismele unor posibile soluții”, transmite antena3.ro. „Prima zi de negocieri trilaterale la Geneva s-a încheiat. După sesiunea […] Articolul Prima zi de negocieri trilaterale pentru pacea în Ucraina s-a încheiat după șase ore, axându-se pe aspecte practice apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
O persoană cu dizabilități a fost ajutată de polițiștii din Cimișlia să traverseze în siguranță calea ferată. Momentul a avut loc în seara zilei de marți, 17 februarie, pe traseul național R-26, în localitatea Mihailovca, raionul Cimișlia. În timpul patrulării, echipajul MAI 9730 al Direcției patrulare SUD a Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) a […] Articolul Polițiștii din Cimișlia au oferit sprijin unei persoane în scaun cu rotile apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Rusia a adoptat o lege care permite Serviciului de informații FSB să închidă internetul și rețelele mobile # Realitatea.md
Parlamentul Rusiei a adoptat marţi, 17 februarie curent, în procedură de urgenţă o lege care permite serviciului de informaţii interne FSB să ordone companiilor furnizoare întreruperea conexiunilor de internet şi mobile, informează Agerpres. Duma de Stat, camera inferioară a legislativului Federației Ruse, a trecut rapid prin a doua și a treia lectură a amendamentului respectiv […] Articolul Rusia a adoptat o lege care permite Serviciului de informații FSB să închidă internetul și rețelele mobile apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
21:00
Pescuit ilegal pe râul Nistru: 20 de procese-verbale și amenzi de peste 12 mii de lei # Realitatea.md
Mai mulți pescari au fost prinși pescuind ilegal pe râul Nistru, în regiunea orașului Vadul lui Vodă. Acțiunile de control au fost inițiate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului după apariția unei postări pe „Grupul Pescarilor de Nistru”, care semnala posibile abateri de la legislația de mediu. În acest context, pe parcursul săptămânii precedente, inspectorii de […] Articolul Pescuit ilegal pe râul Nistru: 20 de procese-verbale și amenzi de peste 12 mii de lei apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Timoșenko pregătește un recurs la CEDO după decizia instanței de apel. „Toți sunt în șoc” # Realitatea.md
Camera de Apel a Înaltei Curți Anticorupție a anulat pentru a doua oară decizia instanței de fond în dosarul liderului partidului „Batkivșcina”, Iulia Timoșenko. În acest context, politiciana a declarat că intenționează să își dovedească în mod consecvent nevinovăția atât în instanțele din Ucraina, cât și în cele internaționale. Informațiile au fost relatate de RBC-Ucraina, […] Articolul Timoșenko pregătește un recurs la CEDO după decizia instanței de apel. „Toți sunt în șoc” apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora vor fi sistate începând cu ora 03:00 din cauza vremii # Realitatea.md
Începând cu ora 03:00, activitatea punctelor de trecere a frontierei Palanca și Tudora va fi sistată pentru toate categoriile de participanți la trafic, anunță Poliția Națională. Măsura a fost luată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și are scopul de a preveni situațiile de risc și de a asigura siguranța cetățenilor. Șoferii sunt îndemnați să evite […] Articolul Punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora vor fi sistate începând cu ora 03:00 din cauza vremii apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Trafic restricționat pe traseul Odesa-Reni: Autoritățile impun restricții pentru transportul de pasageri și marfă # Realitatea.md
Începând de miercuri, 18 februarie, ora 05:00, va fi restricționată circulația pentru autobuze, microbuze și toate tipurile de transport marfar pe traseul Odesa-Reni din Ucraina, din cauza condițiilor meteorologice dificile. Restricția se aplică pe sectorul de drum km 11+920 – km 308+000 și este instituită de autoritățile ucrainene pentru a preveni accidentele și situațiile de […] Articolul Trafic restricționat pe traseul Odesa-Reni: Autoritățile impun restricții pentru transportul de pasageri și marfă apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
VIDEO Ion Ceban: Școlile din Chișinău vor activa online pe 18 februarie din cauza ninsorilor # Realitatea.md
Elevii din Chișinău vor învăța mâine, 18 februarie, în regim online. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban, în contextul codului portocaliu de de ninsori abundente. „Mâine elevii să învețe online și spunem asta de acum, seara, ca să cunoaștem și ca fiecare să-și programeze timpul. Am dispus ca angajații și persoanele care pot […] Articolul VIDEO Ion Ceban: Școlile din Chișinău vor activa online pe 18 februarie din cauza ninsorilor apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Șase din zece elevi recunosc că au copiat cel puțin o dată la teste, iar aproape unul din patru susține că profesorii le-au oferit răspunsurile în timpul evaluărilor. Barometrul școlar 2025, prezentat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), arată că practica copierii rămâne larg răspândită în școlile din Republica Moldova, transmite IPN. Totodată, studiul arată […] Articolul Copiatul rămâne larg răspândit în școlile din Moldova, arată Barometrul școlar 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Incident în Polonia: Un moldovean a blocat trei vagoane cu petrol. Care ar fi motivul? # Realitatea.md
Un cetățean moldovean a fost reținut la stația feroviară Puławy din Polonia, după ce a acționat frâna de mână la mai multe vagoane ale unui tren de marfă, potrivit BANI.MD. Potrivit autorităților poloneze, tânărul în vârstă de 25 de ani a fost reținut luni, 16 februarie, iar dosarul este examinat de secția pentru cauze militare […] Articolul Incident în Polonia: Un moldovean a blocat trei vagoane cu petrol. Care ar fi motivul? apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Sprijin din SUA: Moldova va primi 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei Strășeni-Gutinaș # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi, 17 februarie, o întrevedere cu senatorii Congresului SUA în Republica Moldova, Jeanne Shaheen și Chris Coons. Oficialii au discutat despre parteneriatul bilateral, proiectele comune și contextul regional de securitate, anunțând totodată un sprijin de 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei de transport a energiei electrice Strășeni-Gutinaș. Oficialul […] Articolul Sprijin din SUA: Moldova va primi 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei Strășeni-Gutinaș apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
VIDEO Senatoarea americană Jeanne Shaheen, declarație la Chișinău: Moldova se află într-o parte strategică a lumii # Realitatea.md
„Moldova se află într-o parte strategică a lumii”, afirmă senatoarea americană Jeanne Shaheen, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. Oficiala de la Washington susține că administrația Trump înțelege importanța țării noastre, inclusiv în contextul războiului din Ucraina. Aflată într-o vizită oficială la Chișinău, senatoarea a vorbit despre presiunile Rusiei asupra Republicii Moldova, României și altor […] Articolul VIDEO Senatoarea americană Jeanne Shaheen, declarație la Chișinău: Moldova se află într-o parte strategică a lumii apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Circulația pe drumurile spre și dinspre frontieră ar putea fi restricționată din cauza vremii nefavorabile # Realitatea.md
Circulația pe drumurile spre și dinspre frontieră ar putea fi temporar limitată dacă acestea vor deveni impracticabile din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Anunțul a fost făcut de Serviciul Vamal, în contextul avertizărilor meteorologice anunțate pentru următoarea perioadă. Pentru a preveni incidentele și a asigura securitatea rutieră, circulația camioanelor de mare tonaj prin posturile vamale de frontieră […] Articolul Circulația pe drumurile spre și dinspre frontieră ar putea fi restricționată din cauza vremii nefavorabile apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Nicanor Ciochină, cercetat pentru tratament inuman asupra unei persoane, rămâne în arest preventiv încă 20 de zile # Realitatea.md
Fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, cercetat pentru tortură, tratament inuman și degradant, i-a fost prelungit arestul preventiv cu 20 de zile. Decizia a fost luată astăzi, 17 februarie curent, de magistrații de la Judecătoria Buiucani. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Amintim că joi, 29 ianuarie 2026, Nicanor Ciochină a […] Articolul Nicanor Ciochină, cercetat pentru tratament inuman asupra unei persoane, rămâne în arest preventiv încă 20 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, este învinuit într-o nouă cauză penală pentru confecționarea, deținerea și utilizarea actelor cu identitate falsă. Dosarul a fost intentat la 12 februarie 2026 de către Procuratura Anticorupție (PA), scrie Ziarul de Gardă. Potrivit procurorului Alexandru Cernei, dosarul a fost inițiat în baza actelor ridicate de anchetatorii […] Articolul Procuratura Anticorupție a deschis un nou dosar pe numele lui Vladimir Plahotniuc apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
VIDEO Ceban, despre reforma APL: „Dacă nu o vor face voluntar, nu vor primi bani pentru dezvoltarea localităților” # Realitatea.md
Primarul capitalei, Ion Ceban, a vorbit din nou despre reforma APL, care a fost discutată astăzi la ședința Reuniunii Biroului Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei. „Am comunicat ferm în fața participanților, primarilor, dar și demnitarilor europeni despre situația actuală a reformei din administrația publică locală din Republica Moldova. Problema centrală este că, […] Articolul VIDEO Ceban, despre reforma APL: „Dacă nu o vor face voluntar, nu vor primi bani pentru dezvoltarea localităților” apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Cooperarea bilaterală și securitatea regională, discutate de Maia Sandu cu un grup de senatori americani # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi, 17 februarie, cu o delegație a Senatului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen. Din delegație au făcut parte, de asemenea, senatorii Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse și Chris Coons. Discuțiile au vizat cooperarea bilaterală, situația din regiune și eforturile Republicii Moldova de a-și consolida reziliența și de […] Articolul Cooperarea bilaterală și securitatea regională, discutate de Maia Sandu cu un grup de senatori americani apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Muncă la distanță și lecții online! Ce măsuri a pregătit Guvernul, în caz de intemperii # Realitatea.md
După ce meteorologii au emis Codul Galben și Portocaliu de ninsori, lapoviță și vânt, Guvernul a emis un șir de măsuri, care vor fi întreprinse de instituțiile responsabile. ▪️ Ministerele, autoritățile administrative centrale și alte instituții, pentru decongestionarea traseelor în orele de vârf și diminuarea riscului de accidente, își vor modifica programul de muncă pentru […] Articolul Muncă la distanță și lecții online! Ce măsuri a pregătit Guvernul, în caz de intemperii apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Bacterii vechi de 5.000 de ani, descoperite într-o peșteră din România. Vor rezolva o mare problemă a Europei # Realitatea.md
Bacterii vechi de aproximativ 5.000 de ani, descoperite în Peștera de Gheață de la Scărișoara, s-au dovedit rezistente la antibiotice moderne, potrivit cercetătorilor citați de Euronews. Oamenii de știință au identificat tulpina Psychrobacter SC65A.3 într-un strat de gheață vechi de milenii. Analizele au arătat că bacteria este rezistentă la 10 antibiotice din 8 clase diferite […] Articolul Bacterii vechi de 5.000 de ani, descoperite într-o peșteră din România. Vor rezolva o mare problemă a Europei apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Intervenții pe drumurile naționale: Peste 460 de tone de asfalt, folosite pentru plombarea gropilor # Realitatea.md
Peste 460 de tone de asfalt la rece au fost deja utilizate pentru plombarea gropilor pe drumurile publice naționale, anunță Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Totodată, drumarii au intervenit pe mai multe sectoare, printre care: M1, km 68 – sectorul Ialoveni; M1, km 46 – sectorul Nisporeni; M1, km 97-99, sectorul Chișinău; M3, km […] Articolul Intervenții pe drumurile naționale: Peste 460 de tone de asfalt, folosite pentru plombarea gropilor apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Locuri de parcare din Chișinău, blocate de automobile abandonate. Autoritățile iau măsuri # Realitatea.md
Mai multe automobile abandonate din sectorul Buiucani al capitalei au fost evacuate. Potrivit preturii sectorului, mașinile lăsate de izbeliște „ocupă locuri de parcare atât de necesare locuitorilor” orașului. Totodată, acestea afectează aspectul urban și deseori devin locuri de acumulare a deșeurilor. În aceste zile, în sector a fost evacuat benevol încă un automobil abandonat, în […] Articolul Locuri de parcare din Chișinău, blocate de automobile abandonate. Autoritățile iau măsuri apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Premieră la Teatrul Național Eugene Ionesco: „Edmond” – o dramă intensă despre confruntarea cu sine # Realitatea.md
Teatrul Național „Eugène Ionesco” invită publicul la premiera spectacolului „Edmond”, de David Mamet, în regia lui Nicolae Neghin și Bogdan Bîtlan. Spectacolul, o dramă 18+, va fi prezentat sâmbătă, 21 februarie, de la ora 18:30, și duminică, 22 februarie, de la ora 17:30. Potrivit organizatorilor, piesa urmărește povestea unui om care, simțind că viața sa […] Articolul Premieră la Teatrul Național Eugene Ionesco: „Edmond” – o dramă intensă despre confruntarea cu sine apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
201 kilometri pătrați de teritoriu ocupați de trupele Rusia au fost recuperați de Armata Ucraina timp de patru zile, marcând cel mai rapid avans al forțelor ucrainene din ultimii doi ani și jumătate, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), citat de Ukrainska Pravda. Suprafața recucerită este aproape egală cu câștigurile totale realizate de forțele ruse […] Articolul Cel mai rapid avans al armatei ucrainene: 201 km² recuperați în patru zile apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Alertă meteo actualizată: Nordul scapă de intemperii, centrul sub cod galben de ninsori și vânt # Realitatea.md
Meteorologii au actualizat avertizarea meteo: astfel, în Nordul țării nu mai este pericol de intemperii, iar în centru a fost schimbat din cod portocaliu în cel galben. Avertizarea este valabilă miercuri, 18 februarie, între orele 02:00 și 20:00. „Cod Portocaliu: În zonele vizate, vor cădea precipitații puternice, predominant sub formă de ninsoare (20–35 l/m2). Cod […] Articolul Alertă meteo actualizată: Nordul scapă de intemperii, centrul sub cod galben de ninsori și vânt apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Reparații pe drumurile din Chișinău: Serviciile municipale plombează gropile cu asfalt rece, până seara târziu # Realitatea.md
Serviciile municipale intervin astăzi, în măsura în care condițiile meteo permit, pentru înlăturarea avariilor apărute pe mai multe străzi din Chișinău. Potrivit Primăriei, lucrările se desfășoară în toate sectoarele capitalei, unde mai multe echipe acționează pe parcursul zilei și până seara târziu. Autoritățile precizează că intervențiile sunt efectuate cu asfalt rece, o soluție temporară recomandată […] Articolul Reparații pe drumurile din Chișinău: Serviciile municipale plombează gropile cu asfalt rece, până seara târziu apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
VIDEO Flăcări puternice într-o curte din sectorul Botanica. O mașină a fost cuprinsă de foc # Realitatea.md
O mașină a fost distrusă astăzi, 17 februarie, într-un incendiu izbucnit într-o curte de pe strada Varșovia din sectorul Botanica al Capitalei. Pentru stingerea focului a intervenit un echipaj de pompieri. Potrivit IGSU, victime nu au fost înregistrate. Toate circumstanțele urmează să fie stabilite de autorități. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […] Articolul VIDEO Flăcări puternice într-o curte din sectorul Botanica. O mașină a fost cuprinsă de foc apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Oaspeți la Președinție! Maia Sandu a primit astăzi scrisorile de acreditare ale nouă noi ambasadori # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a primit astăzi, 17 februarie, scrisorile de acreditare din partea a nouă ambasadori agreați. Dintre aceștia, doar Kazuyuki Takeuch, noul șef al misiunii diplomatice japoneze, va avea reședința la Chișinău. Astfel, printre diplomații acreditați se numără: Shahnaz Gazi, ambasadorul agreat al Republicii Populare Bangladesh, cu reședința la București; Pericles Demetriou Stivaros, ambasadorul agreat […] Articolul Oaspeți la Președinție! Maia Sandu a primit astăzi scrisorile de acreditare ale nouă noi ambasadori apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Acuzații de terorism în Austria: atentat plănuit la concertele Taylor Swift din Viena, în 2024 # Realitatea.md
Procurorii din Austria au formulat acuzații de terorism împotriva unui tânăr de 21 de ani, despre care susțin că plănuia să comită un atac la unul dintre concertele susținute de Taylor Swift la Viena, în august 2024. Trei concerte din turneul „Eras” al artistei au fost anulate după ce autoritățile au avertizat asupra existenței unui […] Articolul Acuzații de terorism în Austria: atentat plănuit la concertele Taylor Swift din Viena, în 2024 apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Academicianul Mircea Dumitru a susținut la USM o lecție despre fundamentarea judecăților morale # Realitatea.md
Academicianul Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Română, a susținut la Universitatea de Stat din Moldova o lecție publică dedicată fundamentării judecății morale într-o societate marcată de polarizare și relativism. În deschiderea evenimentului, rectorul Igor Șarov a subliniat importanța prezenței invitatului, apreciindu-l drept o personalitate marcantă a filosofiei contemporane. În cadrul prelegerii, Mircea Dumitru a abordat […] Articolul Academicianul Mircea Dumitru a susținut la USM o lecție despre fundamentarea judecăților morale apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
În perioada 9-15 februarie 2026, în Republica Moldova au fost înregistrate 4.391 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, majoritatea la copii, în scădere cu 12% față de săptămâna precedentă. Tot în această perioadă au fost raportate 228 de cazuri de gripă sezonieră, cu 19% mai puține comparativ cu săptămâna anterioară. Cele mai […] Articolul Gripa sezonieră și infecțiile respiratorii, în ușoară scădere. ANSP vine cu date apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Cod galben și portocaliu de precipitații și vânt puternic în Moldova. Când intră în vigoare avertizarea? # Realitatea.md
Meteorologii au emis noi coduri galben și portocaliu de precipitații puternice și intensificări ale vântului în Republica Moldova. Avertizarea este valabilă miercuri, 18 februarie, între orele 02:00 și 20:00. „Cod Portocaliu: În zonele vizate, vor cădea precipitații puternice, predominant sub formă de ninsoare (20–35 l/m2). Cod Galben: În zonele menționate, va ninge însemnat cantitativ (7–19 […] Articolul Cod galben și portocaliu de precipitații și vânt puternic în Moldova. Când intră în vigoare avertizarea? apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.