„Operațiunea Buletinul”: Ce se întâmplă cu alocațiile copiilor cu dublă cetățenie româno-moldoveană
MyBusiness.md, 16 februarie 2026 20:20
O modificare legislativă aplicată în 2023 în România, care vizează evidența populației și limitarea fenomenului „luării în spațiu” fictive, a…
• • •
Alte ştiri de MyBusiness.md
Acum 15 minute
20:30
Moscova recomandă rușilor să evite călătoriile în Moldova: „Hărțuire fără temei și tratament inadecvat” # MyBusiness.md
Ministerul rus de Externe le-a recomandat vineri cetăţenilor ruşi să evite călătoriile în Republica Moldova, ca urmare a ceea…
Acum 30 minute
20:20
„Operațiunea Buletinul”: Ce se întâmplă cu alocațiile copiilor cu dublă cetățenie româno-moldoveană # MyBusiness.md
O modificare legislativă aplicată în 2023 în România, care vizează evidența populației și limitarea fenomenului „luării în spațiu” fictive, a…
Acum 12 ore
10:20
Scandal monstru în parcarea unui fast food din Piatra Neamț. Doi frați din Republica Moldova, reținuți de poliție # MyBusiness.md
Un scandal uriaș a izbucnit la un Drive-Thru din Piatra-Neamț după ce un șofer moldovean a lovit o mașină. Scandalul…
Ieri
20:20
“Triunghiul Odesa” România – Ucraina – Republica Moldova au convenit, la München, să lanseze Tripla Alianță Cibernetică # MyBusiness.md
România, Republica Moldova și Ucraina au convenit, în cadrul Conferinței de Securitate de la München, lansarea unei triple alianței cibernetice,…
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
La ce întrebări trebuie să răspundă imigranții, inclusiv moldovenii, pentru a obține cetățenia română. Sunt 95 la număr # MyBusiness.md
Иммигранты, желающие получить румынское гражданство, проходят непростой тест. Им предстоит ответить на 95 вопросов, которые могут вызвать у них затруднения.…
2 februarie 2026
13:00
Transformarea digitală modelează tot mai mult modul în care întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) cresc, se dezvoltă și rămân competitive.…
1 februarie 2026
07:40
Lolita Cercel, prima cântăreață creată cu inteligență artificială în România, face furori în online # MyBusiness.md
Fenomenul inteligenței artificiale pătrunde tot mai puternic în industria muzicală din România. Lolita Cercel, un personaj digital creat integral cu…
27 ianuarie 2026
13:40
UE ar putea decide că România și Moldova trebuie să se unească, spune Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din…
07:40
Deși Emmanuel Macron a asigurat-o pe Maia Sandu de sprijinul neclintit și de dezvoltarea relațiilor comercial-economice, Franța a anuțat că…
24 ianuarie 2026
18:10
Discuţia despre unirea dintre România şi Republica Moldova este dominată, de regulă, de argumente identitare sau geopolitice. Mult mai rar…
20 ianuarie 2026
18:10
Ziua Îndrăgostiților, sărbătorită cu fast pe 14 Februarie, nu este doar o altă dată în calendarul gregorian. Este momentul în…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.