BULETIN 17:00, 12 Ianuarie

12:40

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 17 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 31 bani, cu un ban mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 15 bani, cu […] Articolul Carburanți mai ieftini apare prima dată în AgroTV.