Ce protecție oferă jurnaliștilor noile prevederi din legislație, aplicabile din 14 februarie?
Centrul pentru Jurnalism Independent, 13 februarie 2026 09:40
Începând de mâine, 14 februarie, jurnaliștii din Republica Moldova vor beneficia de un cadru legal consolidat împotriva intimidării, violenței, presiunilor și ingerințelor în activitatea lor profesională. Modificările operate la Codul penal și Codul contravențional introduc sancțiuni dure pentru faptele prejudiciabile îndreptate împotriva mass-mediei. Noile prevederi nu aduc doar ajustări tehnice. Ele conturează un mesaj explicit… The post Ce protecție oferă jurnaliștilor noile prevederi din legislație, aplicabile din 14 februarie? first appeared on CJI.
Acum 30 minute
09:40
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
„Educație media pentru ONG-uri”: platformă pentru conlucrare și dezvoltarea gândirii critice în comunități # Centrul pentru Jurnalism Independent
Diferiți ca vârstă, domeniu de formare și experiență în sectorul asociativ, dar uniți de interese și preocupări comune privind provocările și vulnerabilitățile spațiului informațional, 25 de reprezentanți ai societății civile au participat, în perioada 5 – 6 februarie, la un program de instruire axat pe educația media, organizat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Potrivit Inei Grejdeanu, directoare de dezvoltare strategică a CJI, instruirea a fost destinată organizațiilor neguvername...
9 februarie 2026
13:20
Incluziune și gândire critică. Cadre didactice au învățat cum să facă accesibilă educația media pentru elevii cu CES # Centrul pentru Jurnalism Independent
20 de profesoare, care au în clase elevi și eleve cu cerințe educaționale speciale (CES) la treapta primară și gimnazială, au învățat modalități de integrare a conceptelor de educație media în activitățile didactice incluzive. Programul de formare a avut loc la Chișinău în perioada 6-8 februarie 2026, iar în calitate de formatoare au fost Loretta Handrabura și Natalia Grîu. În debutul instruirii, Mariana Tabuncic, manageră de program CJI, a făcut o retrospectivă a activităților CJI în domeniul...
5 februarie 2026
23:50
Amplificarea discursului cu potențial de dezinformare în comentariile de pe YouTube # Centrul pentru Jurnalism Independent
Amplificarea discursului cu potențial de dezinformare în comentariile de pe YouTube...
2 februarie 2026
09:30
Ultima lună de iarnă se anunță una dinamică și plină de evenimente la Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Am pregătit o serie de activități interesante și vom continua, totodată, să dezvoltăm rubricile permanente, abordând subiecte relevante de interes public. Rămâneți alături de noi! Reprezentanții ONG-urilor care activează în domeniul drepturilor omului și reprezintă grupurile vulnerabile… The post Agenda CJI pentru luna februarie 2026 first appeared on CJI.
30 ianuarie 2026
14:30
Start înscrierilor pentru proiectul „Vocea tinerilor împotriva dezinformării și propagandei” # Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), în parteneriat cu Internews-Ucraina și Casa Media Fanzingo din Suedia, lansează înscrierile pentru proiectul transfrontalier „Vocea tinerilor împotriva dezinformării și propagandei: dezvoltarea mass-mediei pentru tineri”. Participanții vor beneficia de cursuri online și offline, în cadrul cărora își vor îmbunătăți cunoștințele și practicile necesare pentru abordarea profesionistă și cu impact a subiectelor ce țin de dezinformare și propagandă. 24-25 ma...
26 ianuarie 2026
14:40
Indicele privind Situația Presei, lansat de CJI: mass-media s-a confruntat cu probleme grave și în anul 2025 # Centrul pentru Jurnalism Independent
Situația mass-mediei în Republica Moldova a rămas marcată de probleme grave și în 2025. Chiar dacă, comparativ cu anii precedenți, valoarea indicatorilor a înregistrat o creștere minoră, problemele sistemice majore în activitatea presei nu au fost nici pe departe remediate, arată Indicele privind Situația Presei în Moldova (ISPM) pentru 2025, lansat de Centrul pentru Jurnalism… The post Indicele privind Situația Presei, lansat de CJI: mass-media s-a confruntat cu probleme grave și în anul 2025 first appeared on CJI.
14:00
Indicele privind Situația Presei din Republica Moldova în anul 2025 # Centrul pentru Jurnalism Independent
Indicele privind Situația Presei din Republica Moldova în anul 2025...
19 ianuarie 2026
14:40
Organizațiile neguvernamentale de media condamnă ferm campaniile de denigrare îndreptate împotriva jurnaliștilor și instituțiilor media care își desfășoară activitatea în interes public # Centrul pentru Jurnalism Independent
Organizațiile neguvernamentale de media își exprimă îngrijorarea și condamnă cu fermitate intensificarea campaniilor de denigrare și hărțuire îndreptate împotriva instituțiilor mass-media și jurnaliștilor din Republica Moldova. Amploarea fenomenului hărțuirii presei independente în mediul online nu mai poate fi neglijată. Un exemplu elocvent, avut loc recent, care ilustrează acest fenomen nociv este cazul jurnalistei TV8 Mariana… The post Organizațiile neguvernamentale de media condamnă ferm campaniile de denigrare îndreptate împotriva jurnaliștilor și instituțiilor media care își desfășoară activitatea în interes public first appeared on CJI.
