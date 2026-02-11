Zelenski pregătește un plan pentru alegeri și referendum pe 24 februarie

14:40

Franța a demarat cel mai amplu exercițiu militar de după Războiul Rece, care se va desfășura pe parcursul a două luni, până la sfârșitul lunii aprilie. Peste 12.000 de militari vor fi mobilizați, alături de mii de vehicule blindate, 140 de aeronave, inclusiv avioane Rafale, și 25 de nave, printre care portavionul Charles de Gaulle, […] Articolul Peste 12.000 de militari și 140 de aeronave participă la exercițiul francez de apărare europeană apare prima dată în Realitatea.md.