Meteo 10 februarie 2026: Vreme rece dimineața și seara, cu maxime pozitive în timpul zilei

14:40

Facturile la gazele naturale pentru luna ianuarie au stârnit revoltă în rândul consumatorilor, după ce mulți moldoveni s-au pomenit cu sume de plată neobișnuit de mari. În mediul online, oamenii spun că au primit facturi cu valori enorme, chiar până la 7 000 de lei, deși ă au încercat să economisească, reducând temperatura în locuințe