Horoscopul zilei de 11 februarie 2026. La ce trebuie să se aștepte fiecare zodie

Două mașini, dintre care una aparține Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), s-au lovit astăzi, 10 februarie, pe strada Gheorghe Asachi din Capitală. Unul dintre autovehicule a fost avariat în urma coliziunii. Potrivit poliției, în accident au fost implicate un Mercedes și un Mitsubishi. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.